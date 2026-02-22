Două persoane, găsite moarte într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Este posibil să fi murit de frig

16:30

Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc. Potrivit acestuia, avem obligaţia să luăm poziţie şi să acţionăm, nu doar prin sancţiuni legale, care există şi sunt severe, ci şi printr-un mesaj public ferm: “Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii.”