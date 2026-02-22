MAE solicită Ucrainei să mențină numărul de școli cu predare în limba română

09:30

Disputa dintre două mitropolii cu privire la clădirea unei biserici este interpretată de propaganda rusă drept un semn al rusofobiei Chișinăului. În realitate, reprezentanți ai Mitropoliei din subordinea Patriarhiei Ruse resping o decizie judecătorească veche, dar și dorința sătenilor, ca biserica să treacă la Mitropolia subordonată Patriarhiei Române.