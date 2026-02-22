Novak Djokovici, omagiu pentru Johannes Klaebo, norvegianul cu şase titluri olimpice la Milano-Cortina: Impresionant!
News.ro, 22 februarie 2026 17:30
Novak Djokovici, câştigător a 24 de titluri de Grand Slam, i-a adus un omagiu pe X lui Johannes Klaebo, care a devenit la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina primul sportiv care a câştigat 6 titluri olimpice la o singură ediţie.
• • •
Acum o oră
17:10
Bărbatul care, în seara zilei de 20 februarie, a agresat un medic la spitalul din oraşul Borşa, a fost reţinut duminică, anunţă oficialii Poliţiei Maramureş. Pe numele agresorului anchetatorii pot solicita emiterea unui mandat de arestare.
17:00
Un şofer a murit după ce maşina pe care o conducea s-a răsturnat, duminică după amiază, pe marginea unui drum din judeţul Argeş. Mai multe echipe de salvare au fost trimise la faţa locului, însă bărbatul nu a putut fi salvat.
17:00
Agenţi ai U.S. Secret Service au împuşcat mortal un bărbat care a încercat să pătrundă ilegal în perimetrul resortului Mar-a-Lago # News.ro
Agenţi ai U.S. Secret Service l-au împuşcat mortal pe un bărbat care a încercat să pătrundă ilegal în perimetrul resortului Mar-a-Lago, deţinut de preşedintele Donald Trump, transmite Reuters.
17:00
Echipa FC Argeş a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 28-a din Superligă.
Acum 2 ore
16:40
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, victorie cu Storhamar în Liga Campionilor şi va întâlni Ikast în play-off # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, în deplasare, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 34-30 (14-12), în ultimul meci din grupa A a Ligii Campionilor. Gloria încheie pe locul 4 şi va juca în play-off, între 21-29 martie, cu formaţia de pe locul 5 în grupa B, Ikast.
16:40
JO de Iarnă: Ultimul rezultat al României la Milano Cortina, locul 17 la bob de 4 persoane # News.ro
Echipajul României de bob 4 persoane, pilotat de Mihai Tentea, cu George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi Andrei Nica împingători, a încheiat competiţia olimpică pe locul 17, duminică, după ultimele două manşe.
16:30
Papa Leon a lansat duminică un apel puternic pentru încetarea conflictului din Ucraina, afirmând că oprirea războiului, aflat deja în al patrulea an, ”nu poate fi amânată”, în timp ce Statele Unite încearcă să intermedieze un acord între Moscova şi Kiev, transmite Reuters.
16:30
Perechea formată din Adina Diaconu şi Maria Xiao (Spania), clasată pe locul 19 mondial, a reuşit o victorie spectaculoasă în faţa dublului german alcătuit din Annett Kaufmann (42 mondial) şi Sabine Winter (30 mondial), la Singapore Smash 2026.
16:10
Ungaria blochează noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei, pe fondul disputei cu Ucraina privind conducta Drujba # News.ro
Ungaria va bloca următorul pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a anunţat duminică ministrul de Externe Peter Szijjarto, în cel mai recent demers prin care Budapesta încearcă să preseze Ucraina să reia tranzitul de petrol rusesc prin conducta Drujba, care aprovizionează rafinăriile ungare, relatează Reuters.
16:00
Virgil Popescu: Interesul judeţului Mehedinţi este mai presus de orice bătălie politică! Drumul expres Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj trebuie finalizat! # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară, după o întâlnire de lucru cu Aladin Georgescu, preşedintele Consiliul Judeţean Mehedinţi, că interesul judeţului Mehedinţi este mai presus de orice bătălie politică iar Drumul expres Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj trebuie finalizat.
15:50
Sondaj CURS - Intenţii de vot la alegerile locale în Capitală - PSD - 22%, AUR - 20%, PNL - 18% /Principala problemă, traficul / Peste două treimi dintre bucureşteni cred că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită / Încrederea în politicieni # News.ro
PSD este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegeriloe locale în Capitală, cu o cotă de 22%, urmat de AUR, PNL şi USR, conform unui sondaj CURS realizat în luna februarie şi făcut public duminică. Aproape un sfert ditre cei chestionaţi consideră că principala problemă care trebuie rezolvată este cea legată de aglomeraţie şi de trafic, în timp ce 16% consideră că impozitele şi taxele reprezintă problema care trebuie rezolvată.
15:50
Brazilia nu vrea un ”nou Război Rece”, afirmă preşedintele Lula înaintea unei întâlniri cu Trump # News.ro
Brazilia nu îşi doreşte ”un nou Război Rece”, a declarat duminică preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, îndemnând administraţia preşedintelui american Donald Trump să trateze toate statele în mod egal, înaintea unei vizite planificate în Washington, relatează Reuters.
Acum 4 ore
15:40
Braşov: Decizie definitivă de arestare preventivă a adolescentului care a vandalizat autoturisme, pentru a da curs unei provocări pe o reţea de socializare # News.ro
Judecătorii braşoveni au respins contestaţia înaintată de adolescentul de 15 ani arestat preventiv după ce a vandalizat mai multe autoturisme, filmându-se în timp ce dă foc unuia, pentru a arăta prietenilor virtuali că a dat curs unei provocări pe o reţea de socializare. Decizia este defintiivă.
15:30
Sondaj CURS, realizat în Bucureşti - Preşedintele Nicuşor Dan conduce în topul încrederii / Ciprian Ciucu îl depăşeşte pe Daniel Băluţă cu 4 procente/ Pe ce loc e premierul Ilie Bolojan / Ce cred bucureştenii despre direcţia în care se îndreaptă România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan conduce în topul încrederii în personalităţile politice, cu o cotă de 33%, fiind urmat de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care se află cupatru procente în faţa principalului său rival politic, Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti. Premierul Ilie Bolojan ocupă poziţia a cincea în topul încrederii. Trei sferturi dintre cei chestionaţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşit
15:30
Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Torino, în etapa a 26-a din Serie A.
15:20
Federaţia „Solidaritatea Sanitară" din România lansează în dezbatere publicăStrategia naţională de acţiune pentru protejarea profesioniştilor din sănătate împotriva agresiunilor # News.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară" din România (FSSR) anunţă publicarea primei forme a Strategiei naţionale de acţiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniştilor din sănătate (2026–2030) şi deschiderea procesului de consultare publică a propunerilor formulate în cadrul ei.
15:10
Aeroportul Internaţional Sofia suspendă temporar zborurile civile în nopţile din 23 şi 24 februarie, pe fondul operaţiunilor militare americane # News.ro
Aeroportul Internaţional Sofia va suspenda toate zborurile civile în două intervale scurte din timpul nopţilor de 23 şi 24 februarie, pe fondul operaţiunilor militare americane, potrivit datelor publicate pe Flightradar24 şi unui mesaj NOTAM oficial, relatează Novinite.
15:10
15:00
Suceava: Material lemnos fără documente de provenienţă, în valoare de peste 65.000 de lei, descoperit în comuna Mălini. Există suspiciunea că lemnul provine din furturi # News.ro
Poliţiştii din judeţul Suceava au descoperit, la o descindere în comuna Mălini, buşteni şi cherestea fără documente de provenienţă, în valoare de peste 65.000 de lei, materialul lemnos fiind ascuns sub o prelată, în apropierea unui imobil nelocuit. Ancheta în acest caz coninuă, în condiţiile în care există suspiciunea că lemnul provine din furturi.
14:50
Ministrul Mediului anunţă că laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice # News.ro
Llaboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice şi nu există staţii oficiale, anunţă ministrul Mediului Diana Buzoianu, precizând că a semnat ordinul în acest sens.
14:40
14:40
Formaţiile CS Tunari şi FC Bihor au câştigat meciurile disputate, duminică, în etapa a XVIII-a a Ligii a II-a.
14:20
14:10
14:00
JO de iarnă: Chinezoaica Eileen Gu, medaliată cu aur la halfpipe. Este a treia medalie câştigată de vedeta din China la Milano-Cortina # News.ro
Chinezoaica Eileen Gu a câştigat, duminică, medalia de aur la schi halfpipe la Livigno, a treia medalie a sa la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după cele de argint la big air şi slopestyle.
13:50
Prahova - Bărbatul condamnat pe viaţă după ce şi-a ucis concubina cu toporul o consideră pe femeie responsabilă: „Ea trebuia să vină cu mine, dar m-a refuzat, deci este vinovată” # News.ro
Bărbatul de 37 de ani condamnat la închisoare pe viaţă după ce şi-a ucis cu un topor concubina însărcinată şi cu care mai avea un copil are discernământ şi a premeditat fapta, după ce femeia, cu care avea frecvente scandaluri, a refuzat să se întoarcă la el. „Mi-am pus în minte să o omor, gîndindu-mă că mai bine moare decât să o văd la alt bărbat”, a spus condamnatul în faţa instanţei de judecată. El consideră că responsabile pentru faptele sale sunt chiar victima, care nu a vrut să se întoarcă la el, şi mama femeii ucise, care a sprijinit-o în decizia ei de a-l părăsi.
Acum 6 ore
13:40
Braşov: Două persoane, găsite moarte într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. E posibil să fi murit de frig # News.ro
Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Primele date din anchetă arată că pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă. Este posibil ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată nici la sursă de energie electrică, nici la gaze.
13:30
13:30
Iranul şi Statele Unite au viziuni diferite despre ridicarea sancţiunilor - oficial iranian # News.ro
Iranul şi Statele Unite nu reuşesc să ajungă la un punct comun privind amploarea şi mecanismul de ridicare a sancţiunilor impuse Teheranului în schimbul limitării programului său nuclear, a declarat duminică un oficial iranian de rang înalt, pentru Reuters.
13:20
„A fost dificil pentru toată lumea”: răspunsul lui Mourinho cu privire la consecinţele incidentelor de la meciul Benfica-Real # News.ro
Prezent la conferinţa de presă de sâmbătă seara, după victoria Benficăi împotriva AVS (3-0) în campionatul Portugaliei, José Mourinho a fost întrebat despre declaraţiile sale după incidentele survenite marţi în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor pierdut împotriva Realului (0-1).
13:00
12:50
Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa a murit # News.ro
Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa fiind ulterior internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală, a murit..
12:30
India amână discuţiile comerciale cu SUA după anularea tarifelor impuse de Trump, afirmă o sursă # News.ro
India a amânat trimiterea unei delegaţii comerciale la Washington, programată pentru această săptămână, ca urmare a incertitudinii generate de decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele impuse anterior de preşedintele Donald Trump, a declarat duminică o sursă din Ministerul Comerţului de la New Delhi, citată de Reuters.
12:20
Echipa Al-Nassr a lui Cristiano Ronaldo s-a impus cu uşurinţă, sâmbătă, pe teren propriu împotriva echipei Al-Hazem, cu scorul de 4-0, portughezul marcând două goluri.
11:50
Ucraina acuză Ungaria şi Slovacia de ”şantaj” după ameninţările privind sistarea furnizării de energie electrică # News.ro
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat sâmbătă ceea ce a numit ”ultimatumuri şi şantaj” din partea guvernelor Ungariei şi Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters.
Acum 8 ore
11:40
11:30
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei. Doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional # News.ro
Secretarul de stat în MAI Rd Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei în acest context el precizânmd că doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional. Celelalte mesaje vor avea un sunet mai discret. Va exista şi o nouă categorie, cea a alertelor pentru siguranţa publică, în cazul cărora va fi transmis doar un mesaj scris, fără semnal sonor, ”pentru a nu divulga poziţia persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”.
11:20
11:10
La debutul pe tabloul principal de simplu la Singapore Smash 2026, Bernadette Szocs ( locul 26 mondial) a schimbat cursul unui joc pe care l-a început cu set pierdut în faţa sportivei Yangzi Liu (Australia, 38 mondial).
11:10
Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei cu atacuri masive cu rachete şi drone, afirmă Kievul # News.ro
Rusia a atacat Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică cu zeci de drone de tip kamikaze, dar şi cu rachete balistice şi de croazieră, vizând în principal infrastructura energetică a ţării, au anunţat armata ucraineană şi oficiali locali. Atacurile au provocat moartea a cel puţin unei persoane şi rănirea altor cinci în regiunea Kiev, transmite Reuters.
11:00
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - Nicio cursă nu este anulată şi nici nu se înregistrează întârzieri din motive meteo pe Aeroportul ”Henri Coandă” şi pe Aeroportul Băneasa ”Aurel Vlaicu” - FOTO # News.ro
Traficul aerian pe Aeroportul ”Henri Coandă” şi pe Aeroportul Băneasa ”Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, anunţă duminică dimineaţă, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, care precizează că nu sunt curse anulate sau cu întârzieri,
10:50
Cum a devenit discursul anual ”State of the Union” al preşedintelui american o scenă pentru confruntare politică în SUA # News.ro
Discursul anual al preşedintelui SUA în faţa Congresului, odinioară un raport succint despre starea naţiunii, s-a transformat de-a lungul deceniilor într-un spectacol tensionat, cu miză politică ridicată, marcat de polarizare, replici tăioase şi momente virale, relatează Reuters.
10:50
Bucureşti - Amenzi de peste 63.000 de lei şi două dosare penale deschise, în urma controalelor Poliţiei Rutiere/ 19 şoferi au rămas fără permis pentru că au făcut drifturi # News.ro
Poliţiştii de la Brigada Rutieră au dat amenzi de peste 63.000 de lei şi au dechis două dosare penale în urma controalelor făcute duminică noaptea în Capitală. De asemenea, au reţinut 29 de permise, 19 dintre acestea în cazul unor şoferi surprinşi făcând drifturi.
10:30
09:50
O nouă furtună de zăpadă ameninţă Coasta de Est a Statelor Unite, cu peste 30 de centimetri de zăpadă aşteptaţi în unele zone, inclusiv în New York, începând de duminică, potrivit autorităţilor meteorologice, citate de AFP.
09:50
JO de iarnă: Canada, echipă aflată în centrul a două controverse, a câştigat aurul în proba masculină de curling # News.ro
După o finală palpitantă împotriva Marii Britanii, Canada a fost încoronată campioană olimpică la curling masculin (9-6), sâmbătă seară, la Jocurile de la Milano-Cortina.
Acum 12 ore
09:30
Jucătorul de fotbal american Rondale Moore, care a evoluat recent pentru Minnesota Vikings, a fost găsit mort, sâmbătă seară, în Indiana, au declarat autorităţile. El avea 25 de ani.
