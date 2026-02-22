Protest în faţa Parlamentului: Asociaţii pentru protecţia animalelor şi iubitori de animale cer schimbarea legislaţiei şi măsuri ferme astfel încât câinii să nu mai fie eutanasiaţi

13:50

Bărbatul de 37 de ani condamnat la închisoare pe viaţă după ce şi-a ucis cu un topor concubina însărcinată şi cu care mai avea un copil are discernământ şi a premeditat fapta, după ce femeia, cu care avea frecvente scandaluri, a refuzat să se întoarcă la el. „Mi-am pus în minte să o omor, gîndindu-mă că mai bine moare decât să o văd la alt bărbat”, a spus condamnatul în faţa instanţei de judecată. El consideră că responsabile pentru faptele sale sunt chiar victima, care nu a vrut să se întoarcă la el, şi mama femeii ucise, care a sprijinit-o în decizia ei de a-l părăsi.