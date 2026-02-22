La Liga: FC Barcelona redevine lider după 3-0 cu Levante
News.ro, 22 februarie 2026 19:20
Echipa campioană a Spaniei, FC Barcelona, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Levante, în etapa a 25-a din La Liga. Cu această victorie, catalanii revin pe prima poziţie a clasamentului.
• • •
Handbal feminin: Programul optimilor Ligii Campionilor, în care Gloria Bistriţa va întâlni pe Ikast; CSM Bucureşti, direct în sferturi # News.ro
Duminică s-au încheiat şi meciurile din grupa A a Ligii Campionilor, iar rezultatele au stabilit programul optimilor de finală. Gloria Bistriţa va întâlni Ikast Handbold. Campioana CSM Bucureşti este calificată direct în sferturile de finală, din grupa B.
Sute de persoane protestează la Verona înaintea ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice # News.ro
Cu câteva ore înainte de ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, sute de oameni au mărşăluit pe străzile din Verona pentru a protesta faţă de costurile locuinţelor şi problemele de mediu legate de Jocurile Olimpice de iarnă, relatează Reuters.
Comisia Europeană spune că nu va accepta nicio creştere a tarifelor americane după decizia Curţii Supreme a SUA: ”un acord este un acord” # News.ro
Comisia Europeană a cerut duminică Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de preşedintele Donald Trump, iar acesta a răspuns impunând noi taxe vamale generalizate, relatează Reuters.
S-au câştigat ultimele medalii la JO Milano Cortina: Aur pentru SUA, argint pentru Canada la hochei pe gheaţă / Norvegia a încheiat pe primul loc în clasamentul pe medalii # News.ro
Ultima pentru Statele Unite! Echipa SUA de hochei pe gheaţă a câştigat duminică ultima medalie de aur a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, învingând Canada cu 2-1 după prelungiri, într-un meci de gală care a marcat revenirea la Jocurile Olimpice a vedetelor NHL după 12 ani de absenţă.
Handbal feminin: Rapid Bucureşti, eşec cu Lokomotiva Zagreb, dar încheie lider grupa C din European League; în sferturi, cu Viborg HK # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a pierdut duminică, pe teren propriu, cu formaţia Lokomotiva Zagreb, scor 24-29 (13-17), în ultimul meci din grupa C a European League. Cu 8 puncte în clasament, Rapid încheie grupa pe primul loc şi în sferturile de finală se va duela cu Viborg HK, între 21-29 martie.
Premier League: Liverpool a obţinut o victorie in extremis în deplasare, 1-0 cu Nottingham Forest # News.ro
Campioana Angliei, FC Liverpool, s-a impus duminică, în deplasare, scor 1-0, în faţa formaţiei Nottingham Forest, în etapa a 27-a din Premier League. „Cormoranii” au marcat în prelungiri.
Şeful comerţului din SUA spune că niciun stat nu a anunţat retragerea din acordurile comerciale, după decizia Curţii Supreme # News.ro
Reprezentantul pentru Comerţ al Statelor Unite, Jamieson Greer, a declarat duminică faptul că ţările care au încheiat acorduri tarifare cu Washingtonul nu au indicat nicio intenţie de a se retrage din aceste înţelegeri, în pofida deciziei Curţii Supreme de vineri de a anula o mare parte dintre tarifele impuse de preşedintele Donald Trump.
Premierul Groenlandei spune ”Nu, mulţumesc” ideii lui Trump de a trimite o navă-spital americană # News.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a respins duminică ideea preşedintelui american Donald Trump de a trimite o navă-spital în teritoriu, după ce Trump a afirmat pe reţelele sociale că lucrează împreună cu guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, în acest scop, relatează Reuters.
Ofiţerii de protecţie britanici au fost instruiţi să asigure paza la o cină găzduită de Jeffrey Epstein în 2010, potrivit presei britanice # News.ro
Ofiţeri ai Poliţiei Metropolitane din Londra, desemnaţi să asigure protecţia fratelui mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, au primit instrucţiuni să ofere securitate pentru o cină organizată în 2010 la reşedinţa lui Jeffrey Epstein în New York, au relatat duminică publicaţii britanice, citate de Reuters.
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană din Serie A, Napoli, în etapa a 26-a.
PMB: Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti cere operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 şi 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea în zona centrală şi Centrul Vechi, cărţile de vizită ale Capitalei # News.ro
Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a cerur operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 şi 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea în cona centrală şi Centrul Vechi, cărţile de vizită ale Capitalei, anunţă duminică Primăria Capitalei. Primăria avertizează că, dacă nu se conformează, operatorii contractaţi de primăriile de sector ca să deszăpezească vor fi din nou sancţionaţi şi menţionează că până acum, s-au constatat probleme în sectoarele 1, 2, 3 şi 5.
Trump este ”curios” de ce Iranul ”nu a capitulat” în faţa presiunii militare americane, afirmă trimisul special Steve Witkoff # News.ro
Preşedintele american Donald Trump este „curios” de ce Iranul nu a cedat încă şi nu a acceptat limitarea programului său nuclear, în condiţiile în care Washingtonul continuă o acumulare masivă de forţe militare în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, citat de Reuters.
Negocierile SUA–Iran ar putea avea loc vineri, dacă Teheranul trimite rapid o propunere nucleară, potrivit Axios # News.ro
Negociatorii Statelor Unite sunt pregătiţi să participe vineri, la Geneva, la o nouă rundă de discuţii cu Iranul, cu condiţia ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore o propunere detaliată privind un acord nuclear, a relatat duminică publicaţia Axios, citând un oficial american de rang înalt.Reuters nu a putut verifica imediat aceste informaţii.
Protest în faţa Parlamentului: Asociaţii pentru protecţia animalelor şi iubitori de animale cer schimbarea legislaţiei şi măsuri ferme astfel încât câinii să nu mai fie eutanasiaţi # News.ro
Aproximativ 1000 de persoane protestează, duminică, în Bucureşti, cerând schimbarea legislaţiei şi măsuri ferme, în aşa fel încât câinii să nu mai fie eutanasiaţi, iar bani publici să nu mai fie alocaţi pentru uciderea animalelor. De asemenea, se solicită anchetarea abuzurilor din adăposturile pentru animale dar şi transparenţă în gestionarea fondurilor publice pentru câinii fără stăpân.
Novak Djokovici, omagiu pentru Johannes Klaebo, norvegianul cu şase titluri olimpice la Milano-Cortina: Impresionant! # News.ro
Novak Djokovici, câştigător a 24 de titluri de Grand Slam, i-a adus un omagiu pe X lui Johannes Klaebo, care a devenit la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina primul sportiv care a câştigat 6 titluri olimpice la o singură ediţie.
Bărbatul care, în seara zilei de 20 februarie, a agresat un medic la spitalul din oraşul Borşa, a fost reţinut duminică, anunţă oficialii Poliţiei Maramureş. Pe numele agresorului anchetatorii pot solicita emiterea unui mandat de arestare.
Un şofer a murit după ce maşina pe care o conducea s-a răsturnat, duminică după amiază, pe marginea unui drum din judeţul Argeş. Mai multe echipe de salvare au fost trimise la faţa locului, însă bărbatul nu a putut fi salvat.
Agenţi ai U.S. Secret Service au împuşcat mortal un bărbat care a încercat să pătrundă ilegal în perimetrul resortului Mar-a-Lago # News.ro
Agenţi ai U.S. Secret Service l-au împuşcat mortal pe un bărbat care a încercat să pătrundă ilegal în perimetrul resortului Mar-a-Lago, deţinut de preşedintele Donald Trump, transmite Reuters.
Echipa FC Argeş a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 28-a din Superligă.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, victorie cu Storhamar în Liga Campionilor şi va întâlni Ikast în play-off # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, în deplasare, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 34-30 (14-12), în ultimul meci din grupa A a Ligii Campionilor. Gloria încheie pe locul 4 şi va juca în play-off, între 21-29 martie, cu formaţia de pe locul 5 în grupa B, Ikast.
JO de Iarnă: Ultimul rezultat al României la Milano Cortina, locul 17 la bob de 4 persoane # News.ro
Echipajul României de bob 4 persoane, pilotat de Mihai Tentea, cu George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi Andrei Nica împingători, a încheiat competiţia olimpică pe locul 17, duminică, după ultimele două manşe.
Papa Leon a lansat duminică un apel puternic pentru încetarea conflictului din Ucraina, afirmând că oprirea războiului, aflat deja în al patrulea an, ”nu poate fi amânată”, în timp ce Statele Unite încearcă să intermedieze un acord între Moscova şi Kiev, transmite Reuters.
Perechea formată din Adina Diaconu şi Maria Xiao (Spania), clasată pe locul 19 mondial, a reuşit o victorie spectaculoasă în faţa dublului german alcătuit din Annett Kaufmann (42 mondial) şi Sabine Winter (30 mondial), la Singapore Smash 2026.
Ungaria blochează noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei, pe fondul disputei cu Ucraina privind conducta Drujba # News.ro
Ungaria va bloca următorul pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a anunţat duminică ministrul de Externe Peter Szijjarto, în cel mai recent demers prin care Budapesta încearcă să preseze Ucraina să reia tranzitul de petrol rusesc prin conducta Drujba, care aprovizionează rafinăriile ungare, relatează Reuters.
Virgil Popescu: Interesul judeţului Mehedinţi este mai presus de orice bătălie politică! Drumul expres Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj trebuie finalizat! # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară, după o întâlnire de lucru cu Aladin Georgescu, preşedintele Consiliul Judeţean Mehedinţi, că interesul judeţului Mehedinţi este mai presus de orice bătălie politică iar Drumul expres Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj trebuie finalizat.
Brazilia nu vrea un ”nou Război Rece”, afirmă preşedintele Lula înaintea unei întâlniri cu Trump # News.ro
Brazilia nu îşi doreşte ”un nou Război Rece”, a declarat duminică preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, îndemnând administraţia preşedintelui american Donald Trump să trateze toate statele în mod egal, înaintea unei vizite planificate în Washington, relatează Reuters.
Braşov: Decizie definitivă de arestare preventivă a adolescentului care a vandalizat autoturisme, pentru a da curs unei provocări pe o reţea de socializare # News.ro
Judecătorii braşoveni au respins contestaţia înaintată de adolescentul de 15 ani arestat preventiv după ce a vandalizat mai multe autoturisme, filmându-se în timp ce dă foc unuia, pentru a arăta prietenilor virtuali că a dat curs unei provocări pe o reţea de socializare. Decizia este defintiivă.
Sondaj CURS, realizat în Bucureşti - Preşedintele Nicuşor Dan conduce în topul încrederii / Ciprian Ciucu îl depăşeşte pe Daniel Băluţă cu 4 procente/ Pe ce loc e premierul Ilie Bolojan / Ce cred bucureştenii despre direcţia în care se îndreaptă România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan conduce în topul încrederii în personalităţile politice, cu o cotă de 33%, fiind urmat de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care se află cupatru procente în faţa principalului său rival politic, Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti. Premierul Ilie Bolojan ocupă poziţia a cincea în topul încrederii. Trei sferturi dintre cei chestionaţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşit
Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Torino, în etapa a 26-a din Serie A.
Federaţia „Solidaritatea Sanitară" din România lansează în dezbatere publicăStrategia naţională de acţiune pentru protejarea profesioniştilor din sănătate împotriva agresiunilor # News.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară" din România (FSSR) anunţă publicarea primei forme a Strategiei naţionale de acţiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniştilor din sănătate (2026–2030) şi deschiderea procesului de consultare publică a propunerilor formulate în cadrul ei.
Aeroportul Internaţional Sofia suspendă temporar zborurile civile în nopţile din 23 şi 24 februarie, pe fondul operaţiunilor militare americane # News.ro
Aeroportul Internaţional Sofia va suspenda toate zborurile civile în două intervale scurte din timpul nopţilor de 23 şi 24 februarie, pe fondul operaţiunilor militare americane, potrivit datelor publicate pe Flightradar24 şi unui mesaj NOTAM oficial, relatează Novinite.
Sondaj CURS - Intenţii de vot la alegerile locale în Capitală - PSD - 22%, AUR - 20%, PNL - 18% / Principala problemă - traficul şi aglomeraţia / Peste două treimi dintre cei chestionaţi consideră că Bucureştiul se îndreaptă într-o direcţie greşită # News.ro
PSD este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerilor locale în Capitală, cu o cotă de 22%, urmat de AUR, PNL şi USR, conform unui sondaj CURS realizat în luna februarie şi făcut public duminică. Aproape un sfert ditre cei chestionaţi consideră că principala problemă care trebuie rezolvată este cea legată de aglomeraţie şi de trafic, în timp ce 16% consideră că impozitele şi taxele reprezintă problema care trebuie rezolvată.
Suceava: Material lemnos fără documente de provenienţă, în valoare de peste 65.000 de lei, descoperit în comuna Mălini. Există suspiciunea că lemnul provine din furturi # News.ro
Poliţiştii din judeţul Suceava au descoperit, la o descindere în comuna Mălini, buşteni şi cherestea fără documente de provenienţă, în valoare de peste 65.000 de lei, materialul lemnos fiind ascuns sub o prelată, în apropierea unui imobil nelocuit. Ancheta în acest caz coninuă, în condiţiile în care există suspiciunea că lemnul provine din furturi.
Ministrul Mediului anunţă că laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice # News.ro
Llaboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice şi nu există staţii oficiale, anunţă ministrul Mediului Diana Buzoianu, precizând că a semnat ordinul în acest sens.
Formaţiile CS Tunari şi FC Bihor au câştigat meciurile disputate, duminică, în etapa a XVIII-a a Ligii a II-a.
Scandal la îmbarcarea într-un avion, pe aeroportul Henri Coandă, după ce personalul de la bord nu a permis accesul unui cuplu cu un copil mic din cauza comportamentului agresiv verbal al celor doi adulţi # News.ro
Un scandal s-a produs pe Aeroportul ”Henri Coandă”, la îmbarcarea într-un avion către Londra, după ce un bărbat şi o femeie însoţiţi de un copil mic nu au fost lăsaţi să urce în aeronavă, pe motiv că cei doi adulţi au fost agresivi verbal cu personalul companiei aeriene. Femeia s-a aşezat pe jos, chiar la intrarea în avion şi, în condiţiile în care a refuzat să plece chiar şi după insistenţele poliţiştilor, a fost luată pe sus de către poliţiştii de frontieră.
JO de iarnă: Chinezoaica Eileen Gu, medaliată cu aur la halfpipe. Este a treia medalie câştigată de vedeta din China la Milano-Cortina # News.ro
Chinezoaica Eileen Gu a câştigat, duminică, medalia de aur la schi halfpipe la Livigno, a treia medalie a sa la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după cele de argint la big air şi slopestyle.
Prahova - Bărbatul condamnat pe viaţă după ce şi-a ucis concubina cu toporul o consideră pe femeie responsabilă: „Ea trebuia să vină cu mine, dar m-a refuzat, deci este vinovată” # News.ro
Bărbatul de 37 de ani condamnat la închisoare pe viaţă după ce şi-a ucis cu un topor concubina însărcinată şi cu care mai avea un copil are discernământ şi a premeditat fapta, după ce femeia, cu care avea frecvente scandaluri, a refuzat să se întoarcă la el. „Mi-am pus în minte să o omor, gîndindu-mă că mai bine moare decât să o văd la alt bărbat”, a spus condamnatul în faţa instanţei de judecată. El consideră că responsabile pentru faptele sale sunt chiar victima, care nu a vrut să se întoarcă la el, şi mama femeii ucise, care a sprijinit-o în decizia ei de a-l părăsi.
Braşov: Două persoane, găsite moarte într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. E posibil să fi murit de frig # News.ro
Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Primele date din anchetă arată că pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă. Este posibil ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată nici la sursă de energie electrică, nici la gaze.
UPDATE - Nouă persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei, cercetate pentru proxenetism / Opt persoane, reţinute/ Printre reţinuţi, văduva lui Gabriel Cotabiţă / Lider al grupării, o femeie de 80 de ani # News.ro
Nouă persoane, manageri şi angajaţi la două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei, sunt cercetate pentru proxenetism în formă continuată pentru că, din aprilie 2025, din aprilie 2025, c ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei. Opt persoane au fost reţinute, ”urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală”, anunţă Poliţia Capitalei. Printre cei reţinuţie se afă văduva lui Gabriel Cotabiţă, care era administrator al unui dintre saloane şi se ocupa de partea de online, iar lider al grupării, este o femeie de 80 de ani, afirmă surse apropiate anchetei. La percheziţii, au fost ridicate mai multe sume de bani: aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari şi 3.000 de lire sterline.
Iranul şi Statele Unite au viziuni diferite despre ridicarea sancţiunilor - oficial iranian # News.ro
Iranul şi Statele Unite nu reuşesc să ajungă la un punct comun privind amploarea şi mecanismul de ridicare a sancţiunilor impuse Teheranului în schimbul limitării programului său nuclear, a declarat duminică un oficial iranian de rang înalt, pentru Reuters.
„A fost dificil pentru toată lumea”: răspunsul lui Mourinho cu privire la consecinţele incidentelor de la meciul Benfica-Real # News.ro
Prezent la conferinţa de presă de sâmbătă seara, după victoria Benficăi împotriva AVS (3-0) în campionatul Portugaliei, José Mourinho a fost întrebat despre declaraţiile sale după incidentele survenite marţi în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor pierdut împotriva Realului (0-1).
Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa a murit # News.ro
Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa fiind ulterior internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală, a murit..
