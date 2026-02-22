La Liga: FC Barcelona redevine lider după 3-0 cu Levante

13:30

Nouă persoane, manageri şi angajaţi la două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei, sunt cercetate pentru proxenetism în formă continuată pentru că, din aprilie 2025, din aprilie 2025, c ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei. Opt persoane au fost reţinute, ”urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală”, anunţă Poliţia Capitalei. Printre cei reţinuţie se afă văduva lui Gabriel Cotabiţă, care era administrator al unui dintre saloane şi se ocupa de partea de online, iar lider al grupării, este o femeie de 80 de ani, afirmă surse apropiate anchetei. La percheziţii, au fost ridicate mai multe sume de bani: aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari şi 3.000 de lire sterline.