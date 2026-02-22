Tek Enerji din Turcia va instala 100 MW în fotovoltaic în România până la sfârșitul anului
Economica.net, 22 februarie 2026 17:30
Tek Enerji a plasat România în centrul strategiei sale de creștere internațională și își propune să atingă o capacitate instalată de cel puțin 100 MW în țară până la sfârșitul anului 2026, potrivit publicației specializate Energy Industry Review.
• • •
