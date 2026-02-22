Cursa pentru centrele de date: România e pe locul 30 în lume, deși fără investiții majore. Cutremurele și clima, printre riscurile investițiilor

15:40

Salonul Agriculturii a fost inaugurat sâmbătă dimineaţă, la Paris, de preşedintele Emmanuel Macron, fără bovine şi fără două organizaţii sindicale contestatare, Confederation paysanne şi Coordination rurale, care au decis să boicoteze această întâlnire tradiţională dintre şeful statului şi principalele sindicate din agricultură, potrivit France Presse, relatează Agerpres.