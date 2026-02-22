Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire
Jurnalul.ro, 22 februarie 2026 17:50
Un nou studiu compară cele mai populare sisteme de încălzire și arată care oferă cel mai bun echilibru între costuri și eficiență.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
18:00
Rusia afirmă că nu reprezintă o amenințare pentru Estonia, însă avertizează că orice desfășurare de arme nucleare pe teritoriul eston ar atrage un răspuns direct.
Acum 30 minute
17:50
Un nou studiu compară cele mai populare sisteme de încălzire și arată care oferă cel mai bun echilibru între costuri și eficiență.
Acum o oră
17:30
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că va vota împotriva adoptării celui de al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acesta a motivat decizia prin oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, relatează Reuters.
Acum 2 ore
17:00
Securitatea lui Donald Trump, din nou pusă la încercare: Un bărbat înarmat a pătruns la Mar-a-Lago # Jurnalul.ro
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenții Serviciului Secret după ce a pătruns în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump.
16:50
Când te gândești la Uniunea Europeană probabil îți vin în minte experiența Erasmus, moneda euro și brânzeturile cu denumire de origine protejată. Dar dincolo de Bruxelles, de steagurile albastre cu stele și de eterna dezbatere dintre vin și bere, există o Europă pe care mulți nu o cunosc.
16:50
Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare! Survivor, lider de audiență # Jurnalul.ro
Vor victorii și dau totul pe traseu. Vor hrană și sunt dispuși să lupte până la epuizare. Caută să obțină siguranța de a rămâne în show și nu se dau în spate de la nicio provocare.
16:40
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că aderarea României la zona euro trebuie să devină proiect de țară: „România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor”.
16:30
Polițiștii rutieri au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în centrul Capitalei, un autobuz care avea făcute modificări neomologate. Acesta avea amenajată o zonă de bar. Polițiștii au dat amenzi și au reținut cenrtificatul de înmatriculare.
16:20
Senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au depus un proiect de lege care vizează sprijinirea antreprenorilor ce depășesc plafonul de TVA. Potrivit inițiativei, antreprenorii vor primi un răgaz de trei zile pentru notificarea autorităților în scopuri de TVA.
16:10
Există câteva semnale de alarmă ale limbajului corporal la care trebuie să fii atent. Deși este vital să ai încredere în instinct, există și câteva trăsături care pot semnala o persoană sau o situație îngrijorătoare.
Acum 4 ore
15:50
Există câteva expresii specifice folosite de persoanele cu un IQ extrem de ridicat. IQ-ul măsurat este de obicei o evaluare psihologică a raționamentului logic, a memoriei și a intelectului, dar nu acoperă fiecare tip de inteligență. Nu este o măsură a sănătății conexiunilor noastre sociale, a empatiei unei persoane sau a succesului, deși tinde să influențeze multe dintre aceste experiențe.
15:30
Spaniolul Carlos Alcaraz a câștigat, sâmbătă, seara turneul de la Doha și a ajuns pe locul 4, la egalitate cu Andy Murray, în topul jucătorilor care au câștigat cele mai multe turnee ATP 500.
15:10
Viața li se schimbă radical după 22 februarie 2026: cele trei zodii binecuvântate de astre # Jurnalul.ro
După 22 februarie 2026, trei zodii intră într-o perioadă de transformări spectaculoase. Tranzitul Venus trigon Jupiter aduce iubire, noroc și schimbări rapide. Află dacă te numeri printre favoriți!
15:00
Saloanele de masaj erotic, paravan pentru prostituție: Anchetă de amploare în Capitală. Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost reținută # Jurnalul.ro
Nouă persoane sunt acuzate de proxenetism, potrivit Poliției Capitalei. Persoanele bănuite ar fi mascat oferirea serviciilor sexuale prin activitatea unor saloane de masaj erotic din Capitală.
14:30
Viktor Orban și-a început campania electorală în forță: "Oricine ne mușcă își va rupe dinții" # Jurnalul.ro
„Ucraina încearcă să creeze haos, dar Ungaria nu poate fi șantajată”, a declarat ppremierul Viktor Orbán, duminică, la un miting anti-război din Békéscsaba, avertizând că „oricine ne mușcă își va rupe dinții”.
14:10
Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB 2026 debutează cu „Gaviota”, spectacol prezent la Wiener Festwochen # Jurnalul.ro
ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București anunță ediția 2026 a Stagiunii Internaționale de Teatru care se va desfășura în primăvara și toamna acestui an, la ARCUB – Hanul Gabroveni.
Acum 6 ore
13:30
Dezastru în Capitală după ninsori. Poliția Locală cere operatorilor de salubritate să deszăpezească străzile # Jurnalul.ro
Deși a nins intens în ultimele zile, firmele de deszăpezire nu au fost zărite pe străzi. Pe bulevarde zăpada s-a topit de la vremea mai caldă și mașini, dar să pe străzile mai mici autovehiculele riscă să rămână blocate. Pe trotuare, pietonii suntt obligați să facă slalomuri printre nămeți și bălți.
13:20
Hidrologii au emis duminică o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până luni seara pe râuri din șase județe din țară.
13:10
Relațiile se îmbunătățesc în sfârșit pentru cinci semne zodiacale în săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026. Această săptămână vine cu un stellium în Pești.
12:50
România oscilează între abandonul hidrocentralelor și declararea lor prioritate. Date șocante despre inundații (1,5 mld. euro pagube) și secetă arată urgența. Dumitru Chisăliță: „Coerența politicii publice înseamnă asumare, nu oscilație”.
12:30
Cel puțin 5 persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei, au anunțat autoritățile, sâmbătă.
12:10
În prag de primăvară, cântecele care au devenit parte din sufletul publicului vor răsuna din nou pe scenele țării. Ștefan Hrușcă, una dintre cele mai îndrăgite voci ale folkului românesc, revine în marile orașe din România cu un turneu-tribut dedicat baladei, poeziei și memoriei afective a unei generații.
Acum 8 ore
11:50
Efectele televizorului în fundal asupra copiilor. Cum le influențează atenția și concentrarea # Jurnalul.ro
Un obicei aparent banal din multe locuințe poate influența modul în care copiii se concentrează și învață, spun profesorii.
11:30
Louis Munteanu a debutat oficial în MLS pentru DC United. Atacantul român a fost transferat pentru 7 milioane de dolari # Jurnalul.ro
Fostul atacant al lui CFR Cluj a debutat oficial în MLS, în meciul pe care echipa lui, DC United, l-a disputat cu Philadelphia Union.
11:10
Horoscop zilnic 23 februarie 2026: Zi decisivă pentru carieră, iubire și bani. Previziuni complete # Jurnalul.ro
Horoscop 23 februarie 2026 pentru toate zodiile. Descoperă previziunile complete pentru dragoste, carieră, bani și sănătate. Citește horoscopul zilei.
10:50
Regizorul germano-turc Ilker Çatak a câștigat Ursul de Aur la cea de-a 76-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, cu filmul „Yellow Letters”.
10:40
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță că traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă pe Otopeni și Băneasa.
10:30
Traficul feroviar în condiții de iarnă. Circa 500 de angajați sunt mobilizați pentru desfășurarea normală a circulației # Jurnalul.ro
Compania feroviară CFR SA a anunțat că va continua mobilizarea angajaților pentru asigurarea condițiilor de trafic în contextul vremii nefavorabile. Comandamentele de iarnă rămân mobilizate și sunt pregătite să intervină.
10:10
Concertul Lights & Legends – Symphony | Muzica pe care o iubești, în seara zilei de 9 martie pe scena Operei Naționale din Cluj-Napoca # Jurnalul.ro
Imaginează-ți piesele care au scris istorie în muzică, dar cântate cu forța unei orchestre simfonice, într-un decor plin de eleganță, lumină și energie.
Acum 12 ore
09:50
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit # Jurnalul.ro
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit.
09:30
Ninsori și viscol în România: drumuri închise, porturi blocate și zeci de intervenții Salvamont # Jurnalul.ro
Ninsori, viscol și polei în România: drumuri județene și porturi închise, intervenții masive Salvamont și trafic aerian monitorizat pe Otopeni. Situația completă, actualizată.
09:10
Una sau două nopți de somn insuficient nu se traduc doar prin oboseală și dificultăți de concentrare.
08:50
Postul intermitent, cardio excesiv și dietele drastice pot afecta sănătatea femeilor. Un cercetător explică de ce aceste trenduri fac mai mult rău decât bine.
08:30
Emanciparea este un cuvânt frecvent întâlnit în discursul social, politic și cultural, dar și în conversațiile despre educație, drepturi și evoluție personală.
08:10
Săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 marchează începutul primului Mercur retrograd al anului, pe 26 februarie, un tranzit care ne îndeamnă la revizuire, reflecție și ajustări.
07:30
Un nou studiu publicat în revista Nature sugerează că secretul unei pieli tinere și al unei vindecări eficiente a rănilor se află într-o structură microscopică prezentă nu doar în pielea umană, ci și în cea a porcilor și a urșilor bruni, însă nu și la maimuțe, notează El Espanol.
07:10
Divorțul le eliberează: cele 4 luni de naștere care se transformă radical și își regăsesc fericirea # Jurnalul.ro
Divorțul nu este un final pentru toată lumea. Pentru aceste patru luni de naștere, el devine începutul unei vieți pline de libertate, curaj și transformare radicală.
06:50
Maeștri manipulatori sunt peste tot în jurul nostru, trăind ca niște vampiri ai energiei emoționale care așteaptă doar să obțină următoarea doză de putere și control în relațiile lor.
06:30
Află care sunt cele 7 fructe care detoxifică ficatul și rinichii, reduc inflamațiile și curăță organismul în mod natural. Ghid complet pentru o sănătate mai bună.
06:10
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, trei zodii beneficiază de un context astral favorabil banilor, oportunităților profesionale și stabilității financiare.
Acum 24 ore
00:50
Horoscop 22 februarie 2026: Patru zodii sunt favorizate de noroc și abundență datorită trigonului Venus–Jupiter. Vezi cine primește sprijin astral și oportunități rare.
00:20
În intervalul 23 februarie – 1 martie 2026, trei semne din zodiacul chinezesc se află sub influența unei energii puternice de abundență, oportunități și câștig pe termen lung.
00:20
În 2026, mobilitatea globală nu mai este doar o chestiune de capacitate, ci de experiență integrată.
00:00
Compania de transport public a Bucureştiului, STB, are aproximativ 10.000 de angajaţi şi a fost politizată de-a lungul timpului, a declarat, sâmbătă, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
21 februarie 2026
23:50
Rapid a învins-o pe Dinamo cu 2-1, în derby-ul etapei a 28-a din Superligă.
23:50
Ministerul Culturii și Turismului din Turcia a pus în aplicare un program de stimulare prin care poate acorda până la 100.000 de dolari pe episod pentru producțiile de telenovele turcești care reușesc să ajungă la publicul internațional.
23:30
Zi de rugăciune națională pentru pace: Patriarhia Română cheamă credincioșii să se roage pentru Ucraina # Jurnalul.ro
România se roagă pentru pace. Duminică, 22 februarie 2026, în toate bisericile vor fi rostite rugăciuni speciale pentru încetarea războiului din Ucraina și mângâierea victimelor.
23:30
Horoscop 22 februarie 2026. Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers, sub influența tranzitului Venus trigon Jupiter. Vezi dacă te numeri printre favoriți.
23:10
Fiecare lună de naștere este asociată simbolic cu un anumit arbore, care reflectă trăsături unice de personalitate.
23:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, că vrea să înceapă anul acesta reforma „fără precedent” prin care să spargă monopolul CNAS.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.