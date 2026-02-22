Inundații, secetă, blackout: De ce România are urgent nevoie de hidrocentrale?
Jurnalul.ro, 22 februarie 2026 12:50
România oscilează între abandonul hidrocentralelor și declararea lor prioritate. Date șocante despre inundații (1,5 mld. euro pagube) și secetă arată urgența. Dumitru Chisăliță: „Coerența politicii publice înseamnă asumare, nu oscilație”.
• • •
Acum 15 minute
12:50
Acum o oră
12:30
Cel puțin 5 persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei, au anunțat autoritățile, sâmbătă.
12:10
În prag de primăvară, cântecele care au devenit parte din sufletul publicului vor răsuna din nou pe scenele țării. Ștefan Hrușcă, una dintre cele mai îndrăgite voci ale folkului românesc, revine în marile orașe din România cu un turneu-tribut dedicat baladei, poeziei și memoriei afective a unei generații.
Acum 2 ore
11:50
Efectele televizorului în fundal asupra copiilor. Cum le influențează atenția și concentrarea # Jurnalul.ro
Un obicei aparent banal din multe locuințe poate influența modul în care copiii se concentrează și învață, spun profesorii.
11:30
Louis Munteanu a debutat oficial în MLS pentru DC United. Atacantul român a fost transferat pentru 7 milioane de dolari # Jurnalul.ro
Fostul atacant al lui CFR Cluj a debutat oficial în MLS, în meciul pe care echipa lui, DC United, l-a disputat cu Philadelphia Union.
11:10
Horoscop zilnic 23 februarie 2026: Zi decisivă pentru carieră, iubire și bani. Previziuni complete # Jurnalul.ro
Horoscop 23 februarie 2026 pentru toate zodiile. Descoperă previziunile complete pentru dragoste, carieră, bani și sănătate. Citește horoscopul zilei.
Acum 4 ore
10:50
Regizorul germano-turc Ilker Çatak a câștigat Ursul de Aur la cea de-a 76-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, cu filmul „Yellow Letters”.
10:40
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță că traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă pe Otopeni și Băneasa.
10:30
Traficul feroviar în condiții de iarnă. Circa 500 de angajați sunt mobilizați pentru desfășurarea normală a circulației # Jurnalul.ro
Compania feroviară CFR SA a anunțat că va continua mobilizarea angajaților pentru asigurarea condițiilor de trafic în contextul vremii nefavorabile. Comandamentele de iarnă rămân mobilizate și sunt pregătite să intervină.
10:10
Concertul Lights & Legends – Symphony | Muzica pe care o iubești, în seara zilei de 9 martie pe scena Operei Naționale din Cluj-Napoca # Jurnalul.ro
Imaginează-ți piesele care au scris istorie în muzică, dar cântate cu forța unei orchestre simfonice, într-un decor plin de eleganță, lumină și energie.
09:50
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit # Jurnalul.ro
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit.
09:30
Ninsori și viscol în România: drumuri închise, porturi blocate și zeci de intervenții Salvamont # Jurnalul.ro
Ninsori, viscol și polei în România: drumuri județene și porturi închise, intervenții masive Salvamont și trafic aerian monitorizat pe Otopeni. Situația completă, actualizată.
09:10
Una sau două nopți de somn insuficient nu se traduc doar prin oboseală și dificultăți de concentrare.
Acum 6 ore
08:50
Postul intermitent, cardio excesiv și dietele drastice pot afecta sănătatea femeilor. Un cercetător explică de ce aceste trenduri fac mai mult rău decât bine.
08:30
Emanciparea este un cuvânt frecvent întâlnit în discursul social, politic și cultural, dar și în conversațiile despre educație, drepturi și evoluție personală.
08:10
Săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 marchează începutul primului Mercur retrograd al anului, pe 26 februarie, un tranzit care ne îndeamnă la revizuire, reflecție și ajustări.
07:30
Un nou studiu publicat în revista Nature sugerează că secretul unei pieli tinere și al unei vindecări eficiente a rănilor se află într-o structură microscopică prezentă nu doar în pielea umană, ci și în cea a porcilor și a urșilor bruni, însă nu și la maimuțe, notează El Espanol.
07:10
Divorțul le eliberează: cele 4 luni de naștere care se transformă radical și își regăsesc fericirea # Jurnalul.ro
Divorțul nu este un final pentru toată lumea. Pentru aceste patru luni de naștere, el devine începutul unei vieți pline de libertate, curaj și transformare radicală.
Acum 8 ore
06:50
Maeștri manipulatori sunt peste tot în jurul nostru, trăind ca niște vampiri ai energiei emoționale care așteaptă doar să obțină următoarea doză de putere și control în relațiile lor.
06:30
Află care sunt cele 7 fructe care detoxifică ficatul și rinichii, reduc inflamațiile și curăță organismul în mod natural. Ghid complet pentru o sănătate mai bună.
06:10
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, trei zodii beneficiază de un context astral favorabil banilor, oportunităților profesionale și stabilității financiare.
Acum 12 ore
00:50
Horoscop 22 februarie 2026: Patru zodii sunt favorizate de noroc și abundență datorită trigonului Venus–Jupiter. Vezi cine primește sprijin astral și oportunități rare.
00:20
În intervalul 23 februarie – 1 martie 2026, trei semne din zodiacul chinezesc se află sub influența unei energii puternice de abundență, oportunități și câștig pe termen lung.
00:20
În 2026, mobilitatea globală nu mai este doar o chestiune de capacitate, ci de experiență integrată.
Acum 24 ore
00:00
Compania de transport public a Bucureştiului, STB, are aproximativ 10.000 de angajaţi şi a fost politizată de-a lungul timpului, a declarat, sâmbătă, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
21 februarie 2026
23:50
Rapid a învins-o pe Dinamo cu 2-1, în derby-ul etapei a 28-a din Superligă.
23:50
Ministerul Culturii și Turismului din Turcia a pus în aplicare un program de stimulare prin care poate acorda până la 100.000 de dolari pe episod pentru producțiile de telenovele turcești care reușesc să ajungă la publicul internațional.
23:30
Zi de rugăciune națională pentru pace: Patriarhia Română cheamă credincioșii să se roage pentru Ucraina # Jurnalul.ro
România se roagă pentru pace. Duminică, 22 februarie 2026, în toate bisericile vor fi rostite rugăciuni speciale pentru încetarea războiului din Ucraina și mângâierea victimelor.
23:30
Horoscop 22 februarie 2026. Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers, sub influența tranzitului Venus trigon Jupiter. Vezi dacă te numeri printre favoriți.
23:10
Fiecare lună de naștere este asociată simbolic cu un anumit arbore, care reflectă trăsături unice de personalitate.
23:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, că vrea să înceapă anul acesta reforma „fără precedent” prin care să spargă monopolul CNAS.
22:50
Dacă ai probleme să adormi există câteva trucuri neobișnuite care te pot ajuta să te odihnești.
22:30
Reacția Colegiului Medicilor după ce ministrul Sănătății a anunțat controale privind programul de lucru al persoalului sanitar # Jurnalul.ro
Colegiul Medicilor din România a reacționat după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale în spitalele din țară care vizează programul de lucru al medicilor.
22:10
Horoscop chinezesc 22 februarie 2026: șase zodii scapă de blocaje, iau decizii importante și atrag norocul, succesul și abundența.
21:50
CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa daneză Ikast Handbold, cu scorul de 33-24 (15-7), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în ultimul meci din Grupa B.
21:50
Ce spune despre tine faptul că bei cafeaua neagră? 8 trăsături de personalitate care te dau de gol # Jurnalul.ro
Dacă bei cafea neagră, fără zahăr și lapte, studiile spun că ai trăsături de personalitate rare. Descoperă cele 8 calități care te diferențiază de majoritate.
21:30
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că este necesară o reevaluare a gratuităților pentru locurile de parcare. „O să-mi iau înjurături”, spune edilul.
21:10
Fiecare generație are propriile calități și caracteristici unice, dar, potrivit unui astrolog, persoanele născute într-un anumit set de ani sunt probabil cele mai interesante pe care le veți întâlni vreodată.
20:30
Ciprian Ciucu, despre locuințele de stat: "Cine a avut pile, relații, cunoștințe a primit cu prioritate" # Jurnalul.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a declarat că cele 4.050 de locuințe închiriate la prețuri ridicol de mici au fost date cu ani în urmă, după standarde sociale diferite, sau unele din ele chiar și „pe pile”.
20:20
Răzbunarea lui Trump. Președintele SUA majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va crește noua taxă vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat fundamentul juridic al planului său economic.
20:10
Premierul slovac Robert Fico amenință cu oprirea livrărilor de electricitate către Ucraina # Jurnalul.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a avertizat că ar putea suspenda furnizarea de electricitate de urgență către Ucraina dacă tranzitul de petrol către Slovacia prin conducta Drujba nu va fi reluat până luni.
19:50
Berlinala 2026. „Atlasul universului”, regia Paul Negoescu, recompensat cu Menţiune Specială în secţiunea Generation Kplus # Jurnalul.ro
Lungmetrajul „Atlasul universului” („Atlas of the Universe”), în regia lui Paul Negoescu, o coproducţie România - Bulgaria, a fost recompensat sâmbătă cu Menţiunea Specială a juriului secţiunii Generation Kplus în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, potrivit paginii oficiale a evenimentului.
19:50
Ciprian Ciucu: "Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația este fabuloasă" # Jurnalul.ro
Primarul general Ciprian Ciucu spune că Primăria Capitalei este un „monstru administrativ” iar birocrația și hățișul administrativ sunt „fabuloase”. El susține că este nevoie de o reformă administrativă.
19:30
Iranul își consolidează pozițiile militare și nucleare, în timp ce SUA își intensifică prezența în Orientul Mijlociu. Pe fondul unei acumulări semnificative de forțe americane în Orientul Mijlociu, Iranul transmite semnale clare că se pregătește pentru un posibil conflict major.
19:10
Ciprian Ciucu acuză fricțiuni politice în Consiliul General al Primăriei Capitalei: "Sunt foarte îngrijorat" # Jurnalul.ro
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a avertizat că administrarea Capitalei se află într-o situație delicată din cauza unei majorități instabile în Consiliul General, care depinde de cinci partide diferite.
18:50
România, în pragul unei crize uriașe: Avertismentul lui Kelemen Hunor: "Suntem la limită" # Jurnalul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că societatea românească a ajuns la un punct critic, atât din punct de vedere social, cât și economic. El a declarat că nivelul de suportabilitate al populației este „la limită”.
18:30
Descoperă ce luni de naștere pun conexiunea emoțională și inteligența înaintea frumuseții. Astrologia dezvăluie cine caută iubirea adevărată.
18:10
Medici agresați. Reacția DSU: "Nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate" # Jurnalul.ro
Aceste fapte nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate, ele reprezintă un semnal de alarmă care impune neîntârziată a legii, arată Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) după ce doi medici de la urgențe au fost agresați în ultimele zile.
17:50
Top 10 semne ale inimii pe care nu trebuie să le ignori. Avertisment dur al cardiologilor # Jurnalul.ro
Un cardiolog britanic dezvăluie cele 10 simptome ale inimii care nu trebuie ignorate. Semne aparent banale pot ascunde afecțiuni cardiace grave. Află ce spun medicii.
17:40
Război în Ucraina. O rachetă Flamingo a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță # Jurnalul.ro
Armata ucraineană a atacat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o fabrică strategică de armament din Rusia, specializată în producția de rachete balistice. În operațiune a fost folosită o rachetă de croazieră Flamingo.
