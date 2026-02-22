Vestea anului în tenis! Serena Williams, revenire spectaculoasă

Sport.ro, 22 februarie 2026 18:50

Americanca Serena Williams, fostul lider mondial al tenisului feminin profesionist, în vârstă de 44 de ani, îşi recapătă, duminică, dreptul de a concura în turnee de Mare Şlem sau în circuitul WTA, dar până acum şi-a menţinut vagi intenţiile sale, informează AFP.

• • •

Acum 30 minute
19:00
Jocurile Olimpice s-au încheiat! Cum arată clasamentul final pe medalii: surprize imense pe podium Sport.ro
A fost spectacol total la Milano-Cortina în această iarnă.
19:00
Nu știa nimic despre Cristi Tănase, iar ce a auzit l-a speriat: "Aoleu! Îmi pare rău!" Sport.ro
Sport.ro a stat de vorbă cu Mariko Daouda, fost fotbalist la Universitatea Craiova, Dinamo și FC Argeș.
18:50
Reghecampf a răbufnit în Rwanda: „Jucătorii mei nu pot mânca!“. Apelul disperat al românului, în fața presei Sport.ro
La Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul de 50 de ani se confruntă cu o problemă specifică echipelor care provin din țări islamice.
18:50
Acum o oră
18:40
Nămeți uriași la Slobozia! Cum arată stadionul înaintea meciului cu Universitatea Craiova Sport.ro
Unirea Slobozia va juca pe teren propriu duelul cu Universitatea Craiova.
18:20
Franziska Preuss se retrage după Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Motivul invocat de biatlonista în vârstă de 31 de ani Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
18:20
Veste minunată pentru Chivu: Inter, împinsă spre titlu de un rezultat-bombă în Serie A Sport.ro
La ce se întâmplă, în Italia, vicecampioana ediției precedente e obligată să devină campioana noului sezon.
Acum 2 ore
17:40
România și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice! Cel mai bun loc obținut Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă s-au desfășurat la Milano-Cortina.
17:40
Bombă în derby-ul Tottenham - Arsenal! Radu Drăgușin este titular Sport.ro
Radu Drăgușin este titular în derby-ul cu Arsenal.
17:30
Pierdere importantă pentru FCSB! Ratează următorul meci din Superliga Sport.ro
FCSB nu se va putea baza pe un jucător important pentru partida cu Metaloglobus.
17:20
S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0 Sport.ro
Victoria obținută de FC Argeș, scor 1-0 cu Farul Constanța, a schimbat serios calculele în lupta pentru play-off-ul SuperLigii. 
17:20
Mesaj dramatic al campionului dărâmat după retragerea de la Jocurile Olimpice. "Mă chinuiam să respir și să mă mișc, trebuia să mă opresc" Sport.ro
Italianul Tommaso Giacomel voia medalie în probele individuale la JO Milano-Cortina.
Acum 4 ore
16:50
Anunț sumbru pentru FCSB: ”Va fi indisponibil o perioadă lungă!” Sport.ro
FCSB – Metaloglobus este programat luni seară, de la ora 20:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:50
Ce imagini cu Contra: s-a bucurat nebunește la gol, apoi a văzut cum a comis-o portarul lui Sport.ro
La Al-Arabi (Qatar), fostul selecționer a trecut de la extaz la agonie într-o partidă spectaculoasă din campionat.
16:50
Gloria Bistrița și-a aflat adversara pentru sferturile Champions League! Încă o victorie mare astăzi Sport.ro
Echipa din Liga Florilor a reușit până acum un sezon european excelent.
16:50
Mihai Tentea, după ce România a obținut locul 5 în lume la bob: „Ne antrenăm pe unde putem, unde găsim liber” Sport.ro
România a bifat un rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de iarnă Milano‑Cortina 2026.
16:40
Genoa lui Dan Șucu a făcut spectacol astăzi în Serie A! Sport.ro
Victorie clară pentru genovezi.
16:30
Spectaculos la Jocurile Olimpice de iarnă! Cine sunt medaliații cu aur de la ștafetă mixtă la schi alpinism Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă la la Milano Cortina se apropie de final.
16:30
Fan declarat Rapid, Andi Moisescu a rămas impresionat: „Nu sunt suporter de rezultat” Sport.ro
Victoria obținută de Rapid București în derby-ul cu Dinamo București, scor 2-1, a adus entuziasm nu doar în vestiarul giuleștenilor, ci și în rândul fanilor. 
16:10
Cum ajunge George Pușcaș la Dinamo! Transferul dorit de atacant a picat Sport.ro
George Pușcas este așteptat să semneze în Superliga României, cu Dinamo. 
16:10
Fotbalistul care a fost la City, categoric în privința lui Olăroiu: „Obligatoriu!“ Sport.ro
Sportul românesc se poate mândri, inclusiv acum când nu mai avem rezultatele din trecut, cu niște ambasadori care fac cinste țării peste hotare.
16:00
PAOK și Răzvan Lucescu, meci vital cu AEL: forțează victoria cu un lot decimat Sport.ro
Formația din Salonic joacă azi pe terenul celor de la AEL, de la ora 18:00.
15:50
Andrei Borza semnează: ”Vom avea o întâlnire!” Dezvăluirea lui Ioan Becali Sport.ro
Ioan Becali a făcut anunțul despre viitorul lui Andrei Borza.
15:20
Andrei Nicolescu iese la atac după acuzațiile de rasism la derby-ul cu Rapid: „Ei sunt cei care discriminează” Sport.ro
Andrei Nicolescu a respins ferm acuzațiile de rasism de după meciul cu Rapid. El susține că imaginile de promovare au fost complet răstălmăcite.
Acum 6 ore
15:10
Real Madrid i-a luat fața Barcelonei pentru starul de 50 de milioane de euro! Transferul prinde contur Sport.ro
Real Madrid are șanse din ce în ce mai mari să dea o lovitură pe piața transferurilor.
15:00
Bogdan Stelea, avertisment pentru Gică Hagi: ”Nu are nimeni răbdare cu tine!” Sport.ro
Mircea Lucescu a confirmat că se va afla pe banca României la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla ulterior. 
14:50
Alex Matei, despre cum nu a uitat niciodată de „acasă”. Bazinul Floreasca zâmbește din nou: „Am investit 700.000 de euro” Sport.ro
Alex Matei a făcut Bazinul Floreasca să strălucească și „să zâmbească” din nou, în urma unor renovări grele și costisitoare, dar în care pasiunea a fost tot timpul pe primul loc.
14:40
Soluția radicală pentru promovarea Stelei. Ce trebuie să facă Armata pentru ca CSA să joace în Superliga Sport.ro
Contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 18 martie 2026 a vorbit deschis despre blocajul echipei din Ghencea. În contextul actual, Ilie Drăgan a explicat că regulamentele europene sunt clare, iar trecerea la o formă de organizare privată este singura cale legală pentru accederea în primul eșalon.
14:30
Dorinel Munteanu strigă mobilizarea la Hermannstadt: „Fac un apel la orgoliul lor” Sport.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul formației Hermannstadt, a avut un mesaj mobilizator pentru elevii săi, la conferința de presă de dinaintea partidei cu Csikszereda. 
14:00
Ce a numit Jessica Pegula o „nebunie” după ce a scris istorie pentru SUA la turneul de la Dubai Sport.ro
Proaspăt campioană la Dubai, Jessica Pegula a devenit prima americancă triumfătoare într-un turneu de simplu în 2026 și a expus un detaliu uluitor din sportul american.
13:50
Elias Charalambous, reacție fermă după dezastrul de pe Arena Națională: „Nu există scuze!” Sport.ro
Elias Charalambous a prefațat duelul FCSB - Metaloglobus, programat luni, de la ora 20:00. Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre starea deplorabilă a gazonului de pe Arena Națională.
13:50
Tragedie în fotbalul american! A fost găsit mort la 25 de ani. Ce spun medicii legiști Sport.ro
Jucătorul de fotbal american Rondale Moore, care a evoluat recent pentru Minnesota Vikings, a fost găsit mort, sâmbătă seară, în Indiana, au declarat autorităţile. El avea 25 de ani.
13:50
Fundașul plecat cu scandal de la FCSB s-a retras! A fost piesă de bază pentru campioană Sport.ro
Marko Momcilovic a plecat după un mare scandal de la FCSB.
13:40
Momentul în care Elias Charalambous a devenit iritat la conferința de presă: ”E un cuvânt foarte grav!” Sport.ro
FCSB se va duela cu Metaloglobus în etapa cu numărul 28 din Superliga României.
13:40
OUT de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul Sport.ro
FCSB e pe 10 în clasament cu 40 de puncte.
13:30
Anunțul zilei la Inter făcut de Cristi Chivu! Un titular a revenit la antrenamente Sport.ro
Antrenorul Cristi Chivu a oferit duminică o veste importantă pentru Inter.
Acum 8 ore
13:10
Andrei Nicolescu a dezvăluit noul ”complex” al lui Dinamo: ”Cum a fost FCSB, așa e acum Rapid!” Sport.ro
Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 1-2, în etapa 28 din Superliga României.
13:10
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr! Sport.ro
Cristiano Ronaldo este legitimat în Arabia Saudită la Al Nassr.
12:30
Maraton Ligue 1 | Strasbourg – Olympique Lyon este capul de afiș al zilei, de la 21:45, pe VOYO Sport.ro
Astăzi sunt programate cinci meciuri din campionatul Franței, în direct pe VOYO.
12:30
Antrenorul lui Dennis Man, uluit: „Eu nu-l știam așa!” Sport.ro
Peter Bosz, antrenorul lui PSV, s-a arătat surprins sâmbătă seară de ratarea lui Ricardo Pepi din pasa perfectă a lui Dennis Man, în victoria cu Heerenveen, scor 3-1.
12:30
Cristi Săpunaru a spus care este marele său regret: „De asta îmi pare rău” Sport.ro
Cristi Săpunaru a vorbit deschis și a recunoscut că a greșit într-o privință care i-ar fi putut schimba cariera.
12:10
Semnează cu Dinamo la o zi după înfrângerea cu Rapid. Kopic și-a găsit atacant Sport.ro
George Pușcaș, în vârstă de 29 de ani, sosește astăzi la Dinamo, aducând un suflu nou în ofensiva lui Zeljko Kopic imediat după meciul pierdut cu Rapid.
12:10
Leo Messi, zdrobit în debutul noului sezon! Son și compania s-au distrat la Los Angeles cu Inter Miami Sport.ro
LA-ul a fost on fire!
12:00
Cristi Chivu, unic în istoria lui Inter Milano: ”Mai bine decât Mourinho!” Sport.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui Lecce, în etapa 26 din Serie A.
12:00
Victorie spectaculoasă pentru Bernadette Szocs Sport.ro
Bernadette Szocs s-a calificat în 16-imi la Singapore Smash 2026.
11:50
Alvaro Arbeloa a intervenit după ce Vinicius a fost numit „maimuță” la Lisabona Sport.ro
Meciul de marți seara dintre Benfica și Real Madrid (0-1) a fost umbrit de un incident rasist.
11:50
Ce rentă viageră încasează Leonard Doroftei, lună de lună, de la statul român Sport.ro
„Moșul” încasează o rentă viageră consistentă pentru performanțele obținute.
11:40
Tottenham - Arsenal, exclusiv pe VOYO azi de la 18:30. Radu Drăgușin, anunțat titular în North London Derby Sport.ro
Tottenham - Arsenal, astăzi, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO. Toate informațiile se găsesc pe Sport.ro.
11:30
Echipajul de bob 4 al României concurează în ultima zi de competiţie Sport.ro
România concurează în ultima zi a Jocurior Olimpice de iarnă.
11:30
Putin amenință din nou Occidentul! Ce i-a înfuriat pe ruși Sport.ro
Oficialii ruși pregătesc un proces de proporții.
