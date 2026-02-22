Coman, un star decăzut: în ce situație a ajuns Florinel, în Qatar

Sport.ro, 22 februarie 2026 20:20

Fostul golgheter al FCSB-ului a fost luat cu surle și trâmbițe la Al-Gharafa (Qatar). La aproape doi ani distanță, arabii se folosesc doar de imaginea lui Florinel. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
20:40
Ne-bu-ni-e! Dinamo și Timișoara au jucat astăzi, s-a schimbat TOTAL podiumul din Liga Zimbrilor Sport.ro
Luptă palpitantă pentru titlu în Liga Națională de handbal masculin, transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
Acum 30 minute
20:30
Drăgușin, ce păcat: gafa sa a „pătat“ o prestație solidă cu Arsenal Sport.ro
Internaționalul român a fost un „stâlp“ al apărării, în primele 45 de minute, în meciul Tottenham – Arsenal.
20:30
Denis Alibec a făcut iureș după FC Argeş - Farul 1-0: „Nu am mai văzut de mult așa țărănie!” Sport.ro
Denis Alibec (35 de ani), atacantul revenit recent la Farul Constanța, a tras concluziile după înfrângerea de pe terenul celor de la FC Argeș Pitești, scor 1-0. 
Acum o oră
20:20
Coman, un star decăzut: în ce situație a ajuns Florinel, în Qatar Sport.ro
Fostul golgheter al FCSB-ului a fost luat cu surle și trâmbițe la Al-Gharafa (Qatar). La aproape doi ani distanță, arabii se folosesc doar de imaginea lui Florinel. 
20:10
Istoria a fost rescrisă cu Radu Drăgușin pe teren: nu s-a mai întâmplat așa ceva de din 1934! Sport.ro
Radu Drăgușin este titular pentru Tottenham Hotspur în derby-ul nord-londonez cu Arsenal, partidă contând pentru etapa a 27-a din Premier League. 
20:10
Barcelona, SHOW cu Levante și se întoarce pe primul loc! Care este diferența față de Real Madrid Sport.ro
Barcelona a câștigat duelul cu Levante și s-a întors pe prima poziție în La Liga.
Acum 2 ore
19:50
Fulham, lecție de fotbal pe terenul lui Sunderland! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:40
Răsturnare de situație în cazul lui Șut, în Emirate: anunțul arabilor Sport.ro
Ajuns pe banca de rezerve, în ultimele etape, fostul mijlocaș al FCSB-ului a primit o veste bună, în acest weekend.
19:40
VIDEO | Gafă imensă în apărarea lui Tottenham! Cum a deschis scorul Arsenal Sport.ro
Radu Drăgușin este titular în derby-ul Tottenham - Arsenal.
19:30
Otto Hindrich a debutat în forță la noua echipă! Nota primită de român după victoria salvatoare Sport.ro
Portarul român a fost titular și a impresionat la primul meci oficial.
19:20
Cea mai jenantă victorie a sezonului! Cum s-a chinuit Crystal Palace cu ultima clasată Wolverhampton, rămasă și în zece jucători Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:20
Drăgușin, one-man show în Tottenham – Arsenal: intervențiile sale, colosale, au ridicat fanii în picioare Sport.ro
Internaționalul român a început excelent derby-ul Londrei.
19:00
Jocurile Olimpice s-au încheiat! Cum arată clasamentul final pe medalii: surprize imense pe podium Sport.ro
A fost spectacol total la Milano-Cortina în această iarnă.
19:00
Nu știa nimic despre Cristi Tănase, iar ce a auzit l-a speriat: "Aoleu! Îmi pare rău!" Sport.ro
Sport.ro a stat de vorbă cu Mariko Daouda, fost fotbalist la Universitatea Craiova, Dinamo și FC Argeș.
Acum 4 ore
18:50
Reghecampf a răbufnit în Rwanda: „Jucătorii mei nu pot mânca!“. Apelul disperat al românului, în fața presei Sport.ro
La Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul de 50 de ani se confruntă cu o problemă specifică echipelor care provin din țări islamice.
18:50
Vestea anului în tenis! Serena Williams, revenire spectaculoasă Sport.ro
Americanca Serena Williams, fostul lider mondial al tenisului feminin profesionist, în vârstă de 44 de ani, îşi recapătă, duminică, dreptul de a concura în turnee de Mare Şlem sau în circuitul WTA, dar până acum şi-a menţinut vagi intenţiile sale, informează AFP.
18:40
Nămeți uriași la Slobozia! Cum arată stadionul înaintea meciului cu Universitatea Craiova Sport.ro
Unirea Slobozia va juca pe teren propriu duelul cu Universitatea Craiova.
18:20
Franziska Preuss se retrage după Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Motivul invocat de biatlonista în vârstă de 31 de ani Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
18:20
Veste minunată pentru Chivu: Inter, împinsă spre titlu de un rezultat-bombă în Serie A Sport.ro
La ce se întâmplă, în Italia, vicecampioana ediției precedente e obligată să devină campioana noului sezon.
17:40
România și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice! Cel mai bun loc obținut Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă s-au desfășurat la Milano-Cortina.
17:40
Bombă în derby-ul Tottenham - Arsenal! Radu Drăgușin este titular Sport.ro
Radu Drăgușin este titular în derby-ul cu Arsenal.
17:30
Pierdere importantă pentru FCSB! Ratează următorul meci din Superliga Sport.ro
FCSB nu se va putea baza pe un jucător important pentru partida cu Metaloglobus.
17:20
S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0 Sport.ro
Victoria obținută de FC Argeș, scor 1-0 cu Farul Constanța, a schimbat serios calculele în lupta pentru play-off-ul SuperLigii. 
17:20
Mesaj dramatic al campionului dărâmat după retragerea de la Jocurile Olimpice. "Mă chinuiam să respir și să mă mișc, trebuia să mă opresc" Sport.ro
Italianul Tommaso Giacomel voia medalie în probele individuale la JO Milano-Cortina.
Acum 6 ore
16:50
Anunț sumbru pentru FCSB: ”Va fi indisponibil o perioadă lungă!” Sport.ro
FCSB – Metaloglobus este programat luni seară, de la ora 20:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:50
Ce imagini cu Contra: s-a bucurat nebunește la gol, apoi a văzut cum a comis-o portarul lui Sport.ro
La Al-Arabi (Qatar), fostul selecționer a trecut de la extaz la agonie într-o partidă spectaculoasă din campionat.
16:50
Gloria Bistrița și-a aflat adversara pentru sferturile Champions League! Încă o victorie mare astăzi Sport.ro
Echipa din Liga Florilor a reușit până acum un sezon european excelent.
16:50
Mihai Tentea, după ce România a obținut locul 5 în lume la bob: „Ne antrenăm pe unde putem, unde găsim liber” Sport.ro
România a bifat un rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de iarnă Milano‑Cortina 2026.
16:40
Genoa lui Dan Șucu a făcut spectacol astăzi în Serie A! Sport.ro
Victorie clară pentru genovezi.
16:30
Spectaculos la Jocurile Olimpice de iarnă! Cine sunt medaliații cu aur de la ștafetă mixtă la schi alpinism Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă la la Milano Cortina se apropie de final.
16:30
Fan declarat Rapid, Andi Moisescu a rămas impresionat: „Nu sunt suporter de rezultat” Sport.ro
Victoria obținută de Rapid București în derby-ul cu Dinamo București, scor 2-1, a adus entuziasm nu doar în vestiarul giuleștenilor, ci și în rândul fanilor. 
16:10
Cum ajunge George Pușcaș la Dinamo! Transferul dorit de atacant a picat Sport.ro
George Pușcas este așteptat să semneze în Superliga României, cu Dinamo. 
16:10
Fotbalistul care a fost la City, categoric în privința lui Olăroiu: „Obligatoriu!“ Sport.ro
Sportul românesc se poate mândri, inclusiv acum când nu mai avem rezultatele din trecut, cu niște ambasadori care fac cinste țării peste hotare.
16:00
PAOK și Răzvan Lucescu, meci vital cu AEL: forțează victoria cu un lot decimat Sport.ro
Formația din Salonic joacă azi pe terenul celor de la AEL, de la ora 18:00.
15:50
Andrei Borza semnează: ”Vom avea o întâlnire!” Dezvăluirea lui Ioan Becali Sport.ro
Ioan Becali a făcut anunțul despre viitorul lui Andrei Borza.
15:20
Andrei Nicolescu iese la atac după acuzațiile de rasism la derby-ul cu Rapid: „Ei sunt cei care discriminează” Sport.ro
Andrei Nicolescu a respins ferm acuzațiile de rasism de după meciul cu Rapid. El susține că imaginile de promovare au fost complet răstălmăcite.
15:10
Real Madrid i-a luat fața Barcelonei pentru starul de 50 de milioane de euro! Transferul prinde contur Sport.ro
Real Madrid are șanse din ce în ce mai mari să dea o lovitură pe piața transferurilor.
15:00
Bogdan Stelea, avertisment pentru Gică Hagi: ”Nu are nimeni răbdare cu tine!” Sport.ro
Mircea Lucescu a confirmat că se va afla pe banca României la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla ulterior. 
Acum 8 ore
14:50
Alex Matei, despre cum nu a uitat niciodată de „acasă”. Bazinul Floreasca zâmbește din nou: „Am investit 700.000 de euro” Sport.ro
Alex Matei a făcut Bazinul Floreasca să strălucească și „să zâmbească” din nou, în urma unor renovări grele și costisitoare, dar în care pasiunea a fost tot timpul pe primul loc.
14:40
Soluția radicală pentru promovarea Stelei. Ce trebuie să facă Armata pentru ca CSA să joace în Superliga Sport.ro
Contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 18 martie 2026 a vorbit deschis despre blocajul echipei din Ghencea. În contextul actual, Ilie Drăgan a explicat că regulamentele europene sunt clare, iar trecerea la o formă de organizare privată este singura cale legală pentru accederea în primul eșalon.
14:30
Dorinel Munteanu strigă mobilizarea la Hermannstadt: „Fac un apel la orgoliul lor” Sport.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul formației Hermannstadt, a avut un mesaj mobilizator pentru elevii săi, la conferința de presă de dinaintea partidei cu Csikszereda. 
14:00
Ce a numit Jessica Pegula o „nebunie” după ce a scris istorie pentru SUA la turneul de la Dubai Sport.ro
Proaspăt campioană la Dubai, Jessica Pegula a devenit prima americancă triumfătoare într-un turneu de simplu în 2026 și a expus un detaliu uluitor din sportul american.
13:50
Elias Charalambous, reacție fermă după dezastrul de pe Arena Națională: „Nu există scuze!” Sport.ro
Elias Charalambous a prefațat duelul FCSB - Metaloglobus, programat luni, de la ora 20:00. Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre starea deplorabilă a gazonului de pe Arena Națională.
13:50
Tragedie în fotbalul american! A fost găsit mort la 25 de ani. Ce spun medicii legiști Sport.ro
Jucătorul de fotbal american Rondale Moore, care a evoluat recent pentru Minnesota Vikings, a fost găsit mort, sâmbătă seară, în Indiana, au declarat autorităţile. El avea 25 de ani.
13:50
Fundașul plecat cu scandal de la FCSB s-a retras! A fost piesă de bază pentru campioană Sport.ro
Marko Momcilovic a plecat după un mare scandal de la FCSB.
13:40
Momentul în care Elias Charalambous a devenit iritat la conferința de presă: ”E un cuvânt foarte grav!” Sport.ro
FCSB se va duela cu Metaloglobus în etapa cu numărul 28 din Superliga României.
13:40
OUT de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul Sport.ro
FCSB e pe 10 în clasament cu 40 de puncte.
13:30
Anunțul zilei la Inter făcut de Cristi Chivu! Un titular a revenit la antrenamente Sport.ro
Antrenorul Cristi Chivu a oferit duminică o veste importantă pentru Inter.
13:10
Andrei Nicolescu a dezvăluit noul ”complex” al lui Dinamo: ”Cum a fost FCSB, așa e acum Rapid!” Sport.ro
Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 1-2, în etapa 28 din Superliga României.
13:10
Încă o ”dublă” pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr! Sport.ro
Cristiano Ronaldo este legitimat în Arabia Saudită la Al Nassr.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.