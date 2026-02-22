Reghecampf a răbufnit în Rwanda: „Jucătorii mei nu pot mânca!“. Apelul disperat al românului, în fața presei
Sport.ro, 22 februarie 2026 18:50
La Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul de 50 de ani se confruntă cu o problemă specifică echipelor care provin din țări islamice.
Acum 30 minute
19:00
Jocurile Olimpice s-au încheiat! Cum arată clasamentul final pe medalii: surprize imense pe podium # Sport.ro
A fost spectacol total la Milano-Cortina în această iarnă.
19:00
Sport.ro a stat de vorbă cu Mariko Daouda, fost fotbalist la Universitatea Craiova, Dinamo și FC Argeș.
18:50
Reghecampf a răbufnit în Rwanda: „Jucătorii mei nu pot mânca!“. Apelul disperat al românului, în fața presei # Sport.ro
La Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul de 50 de ani se confruntă cu o problemă specifică echipelor care provin din țări islamice.
18:50
Americanca Serena Williams, fostul lider mondial al tenisului feminin profesionist, în vârstă de 44 de ani, îşi recapătă, duminică, dreptul de a concura în turnee de Mare Şlem sau în circuitul WTA, dar până acum şi-a menţinut vagi intenţiile sale, informează AFP.
Acum o oră
18:40
Nămeți uriași la Slobozia! Cum arată stadionul înaintea meciului cu Universitatea Craiova # Sport.ro
Unirea Slobozia va juca pe teren propriu duelul cu Universitatea Craiova.
18:20
Franziska Preuss se retrage după Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Motivul invocat de biatlonista în vârstă de 31 de ani # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
18:20
La ce se întâmplă, în Italia, vicecampioana ediției precedente e obligată să devină campioana noului sezon.
Acum 2 ore
17:40
Jocurile Olimpice de iarnă s-au desfășurat la Milano-Cortina.
17:40
Radu Drăgușin este titular în derby-ul cu Arsenal.
17:30
FCSB nu se va putea baza pe un jucător important pentru partida cu Metaloglobus.
17:20
S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0 # Sport.ro
Victoria obținută de FC Argeș, scor 1-0 cu Farul Constanța, a schimbat serios calculele în lupta pentru play-off-ul SuperLigii.
17:20
Mesaj dramatic al campionului dărâmat după retragerea de la Jocurile Olimpice. "Mă chinuiam să respir și să mă mișc, trebuia să mă opresc" # Sport.ro
Italianul Tommaso Giacomel voia medalie în probele individuale la JO Milano-Cortina.
Acum 4 ore
16:50
FCSB – Metaloglobus este programat luni seară, de la ora 20:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:50
Ce imagini cu Contra: s-a bucurat nebunește la gol, apoi a văzut cum a comis-o portarul lui # Sport.ro
La Al-Arabi (Qatar), fostul selecționer a trecut de la extaz la agonie într-o partidă spectaculoasă din campionat.
16:50
Gloria Bistrița și-a aflat adversara pentru sferturile Champions League! Încă o victorie mare astăzi # Sport.ro
Echipa din Liga Florilor a reușit până acum un sezon european excelent.
16:50
Mihai Tentea, după ce România a obținut locul 5 în lume la bob: „Ne antrenăm pe unde putem, unde găsim liber” # Sport.ro
România a bifat un rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de iarnă Milano‑Cortina 2026.
16:40
Victorie clară pentru genovezi.
16:30
Spectaculos la Jocurile Olimpice de iarnă! Cine sunt medaliații cu aur de la ștafetă mixtă la schi alpinism # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă la la Milano Cortina se apropie de final.
16:30
Victoria obținută de Rapid București în derby-ul cu Dinamo București, scor 2-1, a adus entuziasm nu doar în vestiarul giuleștenilor, ci și în rândul fanilor.
16:10
George Pușcas este așteptat să semneze în Superliga României, cu Dinamo.
16:10
Sportul românesc se poate mândri, inclusiv acum când nu mai avem rezultatele din trecut, cu niște ambasadori care fac cinste țării peste hotare.
16:00
Formația din Salonic joacă azi pe terenul celor de la AEL, de la ora 18:00.
15:50
Ioan Becali a făcut anunțul despre viitorul lui Andrei Borza.
15:20
Andrei Nicolescu iese la atac după acuzațiile de rasism la derby-ul cu Rapid: „Ei sunt cei care discriminează” # Sport.ro
Andrei Nicolescu a respins ferm acuzațiile de rasism de după meciul cu Rapid. El susține că imaginile de promovare au fost complet răstălmăcite.
Acum 6 ore
15:10
Real Madrid i-a luat fața Barcelonei pentru starul de 50 de milioane de euro! Transferul prinde contur # Sport.ro
Real Madrid are șanse din ce în ce mai mari să dea o lovitură pe piața transferurilor.
15:00
Mircea Lucescu a confirmat că se va afla pe banca României la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla ulterior.
14:50
Alex Matei, despre cum nu a uitat niciodată de „acasă”. Bazinul Floreasca zâmbește din nou: „Am investit 700.000 de euro” # Sport.ro
Alex Matei a făcut Bazinul Floreasca să strălucească și „să zâmbească” din nou, în urma unor renovări grele și costisitoare, dar în care pasiunea a fost tot timpul pe primul loc.
14:40
Soluția radicală pentru promovarea Stelei. Ce trebuie să facă Armata pentru ca CSA să joace în Superliga # Sport.ro
Contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 18 martie 2026 a vorbit deschis despre blocajul echipei din Ghencea. În contextul actual, Ilie Drăgan a explicat că regulamentele europene sunt clare, iar trecerea la o formă de organizare privată este singura cale legală pentru accederea în primul eșalon.
14:30
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul formației Hermannstadt, a avut un mesaj mobilizator pentru elevii săi, la conferința de presă de dinaintea partidei cu Csikszereda.
14:00
Ce a numit Jessica Pegula o „nebunie” după ce a scris istorie pentru SUA la turneul de la Dubai # Sport.ro
Proaspăt campioană la Dubai, Jessica Pegula a devenit prima americancă triumfătoare într-un turneu de simplu în 2026 și a expus un detaliu uluitor din sportul american.
13:50
Elias Charalambous, reacție fermă după dezastrul de pe Arena Națională: „Nu există scuze!” # Sport.ro
Elias Charalambous a prefațat duelul FCSB - Metaloglobus, programat luni, de la ora 20:00. Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre starea deplorabilă a gazonului de pe Arena Națională.
13:50
Jucătorul de fotbal american Rondale Moore, care a evoluat recent pentru Minnesota Vikings, a fost găsit mort, sâmbătă seară, în Indiana, au declarat autorităţile. El avea 25 de ani.
13:50
Marko Momcilovic a plecat după un mare scandal de la FCSB.
13:40
Momentul în care Elias Charalambous a devenit iritat la conferința de presă: ”E un cuvânt foarte grav!” # Sport.ro
FCSB se va duela cu Metaloglobus în etapa cu numărul 28 din Superliga României.
13:40
FCSB e pe 10 în clasament cu 40 de puncte.
13:30
Antrenorul Cristi Chivu a oferit duminică o veste importantă pentru Inter.
Acum 8 ore
13:10
Andrei Nicolescu a dezvăluit noul ”complex” al lui Dinamo: ”Cum a fost FCSB, așa e acum Rapid!” # Sport.ro
Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 1-2, în etapa 28 din Superliga României.
13:10
Cristiano Ronaldo este legitimat în Arabia Saudită la Al Nassr.
12:30
Maraton Ligue 1 | Strasbourg – Olympique Lyon este capul de afiș al zilei, de la 21:45, pe VOYO # Sport.ro
Astăzi sunt programate cinci meciuri din campionatul Franței, în direct pe VOYO.
12:30
Peter Bosz, antrenorul lui PSV, s-a arătat surprins sâmbătă seară de ratarea lui Ricardo Pepi din pasa perfectă a lui Dennis Man, în victoria cu Heerenveen, scor 3-1.
12:30
Cristi Săpunaru a vorbit deschis și a recunoscut că a greșit într-o privință care i-ar fi putut schimba cariera.
12:10
George Pușcaș, în vârstă de 29 de ani, sosește astăzi la Dinamo, aducând un suflu nou în ofensiva lui Zeljko Kopic imediat după meciul pierdut cu Rapid.
12:10
12:00
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui Lecce, în etapa 26 din Serie A.
12:00
Bernadette Szocs s-a calificat în 16-imi la Singapore Smash 2026.
11:50
Meciul de marți seara dintre Benfica și Real Madrid (0-1) a fost umbrit de un incident rasist.
11:50
„Moșul” încasează o rentă viageră consistentă pentru performanțele obținute.
11:40
Tottenham - Arsenal, exclusiv pe VOYO azi de la 18:30. Radu Drăgușin, anunțat titular în North London Derby # Sport.ro
Tottenham - Arsenal, astăzi, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO. Toate informațiile se găsesc pe Sport.ro.
11:30
România concurează în ultima zi a Jocurior Olimpice de iarnă.
11:30
Oficialii ruși pregătesc un proces de proporții.
