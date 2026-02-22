Anda Călin, imagină rară alături de mama ei. Cum arată soacra lui Liviu Vârciu
SpyNews, 22 februarie 2026 18:50
Anda Călin a apărut rareori alături de mama ei. Cele două au o relație extrem de apropiată, iar soția lui Liviu Vârciu seamănă extrem de mult cu femeia care i-a dat viață. Au mers de curând la un eveniment împreună, iar Anda Călin nu a ratat ocazia să se posteze alături de mama ei.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
18:50
Anda Călin a apărut rareori alături de mama ei. Cele două au o relație extrem de apropiată, iar soția lui Liviu Vârciu seamănă extrem de mult cu femeia care i-a dat viață. Au mers de curând la un eveniment împreună, iar Anda Călin nu a ratat ocazia să se posteze alături de mama ei.
Acum 2 ore
18:10
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula iubirii, tot mai aproape de împăcare? Cum a fost surprinsă bruneta de soțul ei, de ziua ei de naștere # SpyNews
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt în continuare căsătoriți, chiar dacă s-au despărțit. Bruneta s-a mutat la București, după ce a stat la Timișoara alături de soțul ei și cei doi copii. Recent, bruneta și-a sărbătorit ziua de naștere, iar Răzvan Kovacs nu a uitat de acest moment important.
17:40
Cine era românul mort în Italia, în urma unui accident de muncă. George a sfârșit tragic, după ce trunchiul unui copac a căzut peste el # SpyNews
Un român a sfârșit tragic, în urma unui accident de muncă. George a murit, după ce trunchiul unui copac a căzut peste el. Bărbatul avea 39 de ani, locuia în Senerchia, iar vestea morții lui a șocat comunitatea.
17:20
Cum a răspuns Selly, atunci când a fost întrebat dacă este pregătit de nunta cu Smaranda Știrbu. Cei doi formează un cuplu de aproape opt ani # SpyNews
Selly și iubita lui vor aniversa în luna septembrie opt ani de relație. Cei doi au o relație frumoasă, însă nu au făcut pasul cel mare. Vloggerul a fost întrebat chiar de tatăl lui dacă are în plan să se căsătorească cu Smaranda Știrbu.
Acum 4 ore
17:10
O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, a fost cerută în căsătorie în Paris! Are o relație de câteva luni # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, a fost cerută în căsătorie într-un cadru de vis în Paris! Blonda are o relație de iubire de câteva luni și se pregătește să îmbrace rochia de mireasă!
16:50
Olga Verbițchi demontează declarațiile Iulianei Beregoi. Ce legătură ar avea cu hackerul care ar fi șantajat-o pe influencerița Daniela: „De mine îi este frică” # SpyNews
Olga Verbițchi a reacționat, după ultimele declarații ale Iulianei Beregoi. Cele două au fost în copilărie bune prietene, însă acum nu își mai vorbesc. Cântăreața crede că Iuliana Beregoi nu va spune nimic la adresa ei, tocmai pentru că o cunoaște foarte bine. Olga Verbițchi a vorbit și despre legătura Iulianei Beregoi cu hackerul acuzat că a terorizat-o pe influencerița Daniela.
16:10
Mercur intră în retrograd în Pești pe data de 25 februarie 2026. Urmează o perioadă de sensibilitate și confuzie # SpyNews
Zodiile din horoscop vor trece printr-o perioadă astrologică importantă. Mercur intră în retrograd în Pești începând cu data de 25 februarie 2026 și produce schimbări de stări de spirit în cazul nativilor.
Acum 6 ore
15:00
Ce spune zodiacul chinezesc despre tine în funcție de anul în cate te-ai născut! Calități și defecte pentru fiecare zodie # SpyNews
Dacă în horoscopul clasic data nașterii este cea care îți indică zodia, în horoscopul chinezesc semnul zodiacal este dat de anul nașterii. Iată ce calități și defecte are fiecare nativ în funcție de anul în care s-a născut.
14:20
Văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism. Alte nouă persoane ar fi implicate # SpyNews
Informații de ultimă oră! Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat, sâmbătă, o serie de percheziții la saloane de masaj erotic din Capitală, folosite ca paravan de o rețea de proxenetism. Opt persoane au fost reținute, printre care și Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță.
13:40
Atac terorist! O polițistă a murit și 15 persoane au fost rănite în urma mai multor explozii # SpyNews
O polițistă a murit și 15 persoane au fost rănite, sâmbătă seară, în urma unui posibil atac terorist în orașul Liov din Ucraina. Mai multe explozii au zguduit o zonă turistică a orașului din zona de vest a țării.
Acum 8 ore
12:50
Imaginile care au frânt milioane de inimi! Un pui maimuță abandonat de mama lui și-a găsit alinarea într-o jucărie # SpyNews
Imagini virale pe Internet! Un pui de maimuță a reușit să cucerească inimile a milioane de oameni. După ce a fost abandonat de mama lui, puiul de maimuță a primit o jucărie, alături de care și-a găsit alinarea.
12:20
Dana Roba trece printr-o nouă dezamăgire în dragoste! La doar o săptămână de când s-a împăcat cu bărbatul pe care îl dăduse afară din casă cu jandarmii, make-up artistul a anunțat că este din nou o femeie singură.
11:50
Astăzi, pe data de 22.02 se deschide portalul 2:22 și aduce o nouă etapă în viața oamenilor. Unele planuri se încheie, în timp ce altele abia acum încep să prindă contur. Energia puternică a acestui fenomen îi va ajuta pe oameni să aibă claritate în viața lor și să afle ce își doresc cu adevărat.
Acum 12 ore
11:10
Iuliana Beregoi începe șirul dezvăluirilor grave! O acuză pe Andreea Bostănică că ar consuma substanțe: ”Mai trage un pic de zăpadă” # SpyNews
După zile la rând în care Andreea Bostănică a făcut acuzații grave la adresa Iulianei Beregoi, rolurile s-au inversat! Cântăreața a dezvăluit de unde ar avea tiktokerița bani și ce obiceiuri mai puțin legale ar avea.
10:40
Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare! Survivor, lider de audiență # SpyNews
Vor victorii și dau totul pe traseu. Vor hrană și sunt dispuși să lupte până la epuizare. Caută să obțină siguranța de a rămâne în show și nu se dau în spate de la nicio provocare. Cele două triburi au înțeles că supraviețuirea în jungla Dominicană depinde de ei și le aduc celor de acasă un show total, de trei ori pe săptămână. De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Survivor revine cu un joc greu și o eliminare încărcată de emoție!
10:30
Ramona Olaru este într-o relație! Vedeta s-a afișat alături de iubit în ipostaze incendiare, în pat! # SpyNews
Ramona Olaru a confirmat noua relație! Nu oricum, ci printr-o imagine incendiară alături de iubitul ei, realizată direct în pat! Discretă din fire, asistenta de la Neatza a avut grijă la ipostaza în care și-a surprins partenerul!
09:50
Iuliana Beregoi o pune la zid pe Andreea Bostănică! Influencerița ar vrea să îi distrugă cariera: ”Planul mamei și al fiicei” # SpyNews
După o perioadă în care nu a vorbit nimic, Iuliana Beregoi a decis să o confrunte pe Andreea Bostănică. Artista a acuzat-o pe influneceriță că vrea să îi distrugă cariera construită în mulți ani și că ar avea un plan alături de mama ei.
Acum 24 ore
23:40
Gabi Tamaș nu s-a mai abținut. De ce și-a criticat dur colegii, în timpul jocului, la Survivor: „Eu sunt fraierul echipei” # SpyNews
Gabi Tamaș a răbufnit, în timpul jocului la Survivor. Concurentul și-a criticat dur colegii, despre care spune că fiecare își vede propriul interes în competiție. Fostul fotbalist nu a vrut să le mai dea apoi sfaturi Faimoșilor.
23:40
Sora lui Gabi Bădălău și soțul ei și-au botezat fiul. Imagini superbe de la eveniment. Și Bianca Drăgușanu a fost prezentă # SpyNews
Zi importantă în familia lui Gabi Bădălău. Sora afaceristului și soțul ei și-au botezat fiul, pe Ilias Alexandru. După slujba de la biserică, părinții băiețelului și invitații lor au petrecut în locația deținută de familia Bădălău. Bianca Drăgușanu a fost și ea prezentă și a strălucit.
23:10
În plin scandal cu influencerița Daniela, Iuliana Beregoi nu a uitat-o nici pe Andreea Bostănică. Reacția ei explozivă: „N-am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu” # SpyNews
Iuliana Beregoi a reacționat dur, în urma scandalului cu Andreea Bostănică. Până acum, nu i-a dat replica direct niciodată, însă cântăreața a pus-o la zid recent. Declarațiile acide ale rivalei influenceriței.
22:40
Scene incredibile în Bacău. O femeie a aruncat mai multe obiecte de la balcon, printre care și o masă # SpyNews
Scene incredibile au avut loc seara trecută, în Bacău. O femeie a aruncat de la balconul apartamentului mai multe obiecte, printre care și o masă. Mai mulți oameni au surprins momentul și au anunțat poliția, de teamă că trecătorii ar putea fi răniți.
22:20
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat casă într-o zonă superbă a Italiei, aproape de Marea Adriatică. Vedeta a explicat, pas cu pas, care este procesul de achiziție în cazul cetățenilor români și care sunt prețurile din zonă.
22:20
E pe bune! Saveta Bogdan vrea să se mărite. Artista s-a săturat de singurătate, însă are reguli stricte # SpyNews
E cât se poate de serios! Saveta Bogdan vrea să se mărite! Sătulă de singurătate, artista are reguli foarte stricte pentru viitorul soț! Ce pretenții are cântăreața de muzică populară, dar și prin ce pățanii mai puțin obișnuite a trecut!
22:20
Cum arată burtica Franciscăi la două săptămâni de când a născut! Bruneta a dat jos deja aproape șapte kilograme # SpyNews
Francisca a devenit mamă în urmă cu două săptămâni, atunci când a adus pe lume o fetiță. Bruneta a luat 16 kilograme în timpul sarcinii și a dat jos deja șapte kilograme. Soția lui TJ Miles și-a propus să revină la formele dinainte de naștere.
22:20
Ioana Ancuța Popoviciu - judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu, înlocuită după ce a făcut niște gafe uriașe - are din nou probleme cu superiorii, care au sancționat-o, pentru a treia oară, în ultima perioadă.
22:20
Mondenă de la noi, surprinsă cu buchete uriașe de flori. Declarații exclusive despre relație # SpyNews
După ce la finalul anului trecut anunța despărțirea de iubit, iată că acum se pare că altcineva a apărut în viața Lorena Tonciu. Sora Andreea Tonciu este surprinsă tot mai des cu buchete uriașe de trandafiri, iar chiar de la ea am aflat cine este bărbatul care are grijă să o facă mereu fericită.
22:10
Gabi Tamaș nu și-a mai abținut. De ce și-a criticat dur colegii, în timpul jocului, la Survivor: „Eu sunt fraierul echipei” # SpyNews
Gabi Tamaș a răbufnit, în timpul jocului la Survivor. Concurentul și-a criticat dur colegii, despre care spune că fiecare își vede propriul interes în competiție. Fostul fotbalist nu a vrut să le mai dea apoi sfaturi Faimoșilor.
21:40
Probleme pentru Adrian Beleuț la Survivor, înainte de confruntarea cu Faimoșii. Ce i s-a întâmplat, după ce a vrut să aducă mâncare pentru colegi # SpyNews
Adrian Beleuț s-a confruntat cu dureri îngrozitoare, înainte de confruntarea cu Faimoșii. Concurentul a mers în junglă să aducă lemne pentru foc, atunci când a văzut mai multe fructe pe care a vrut să le culeagă pentru colegi. Războinicul s-a ales, în schimb, cu înțepături de viespi.
21:20
Marian Godină, părere sinceră despre colegii de la Survivor. De ce nu îi place pe Cristian Boureanu și Naba Salem: „Nici nu știam cine este ea” # SpyNews
Marian Godină de la Survivor a spus ce crede despre Faimoși. Concurentul a recunoscut că nu îi place pe Cristian Boureanu și nici pe Naba Salem, despre care spune că încearcă mereu să acapareze orice discuție.
21:10
Marian Godină, părere sinceră despre colegii de la Survivor. De ce nu îi place pe Cristian Boureanu și Naba Salem: „Nici nu știa cine este ea” # SpyNews
Marian Godină de la Survivor a spus ce crede despre Faimoși. Concurentul a recunoscut că nu îi place pe Cristian Boureanu și nici pe Naba Salem, despre care spune că încearcă mereu să acapareze orice discuție.
20:40
Naba Salem de la Survivor, scoasă din sărite de reacția unuia dintre Războinici. Și-a început ziua prost și din cauza problemelor de sănătate # SpyNews
Naba Salem a fost scoasă din sărite de un gest făcut de CAV, unul dintre Războinici. Bruneta a avut cuvinte acide la adresa lui, după jocul de licitații. Concurenta și-a început ziua prost și din cauza durerilor de spate.
20:00
Iuliana Beregoi a explicat de ce contactat-o pe influencerița Daniela săptămâna aceasta. Cântăreața a răbufnit la adresa ei # SpyNews
Iuliana Beregoi a răbufnit la adresa Danielei, după ultimele ei declarații din mediul online. Cântăreața neagă că i-a propus să îi dea bani pentru a șterge videoclipurile în care a făcut acuzații la adresa ei. Iuliana Beregoi a recunoscut că a sunat-o săptămâna aceasta, mărturisind și motivul pentru care a luat legătura cu ea.
19:20
O femeie a trăit momente de panică, în timp ce călătorea cu avionul. Inclusiv însoțitoarele de zbor s-au speriat teribil: „Au început să plângă” # SpyNews
O femeie a trăit momente de panică, în timpul unui zbor cu avionul. Motorul aeronavei a luat foc. Piloții au fost nevoiți să aterizeze pe aeroportul din New York. Femeia a povestit că inclusiv însoțitoarele de zbor s-au speriat teribil.
Ieri
18:40
Cum a reacționat Dani Oțil, atunci când s-a spus că locuia într-o vilă de lux, în Corbeanca. Prezentatorul și familia lui s-au mutat la apartament # SpyNews
Dani Oțil și familia lui s-au mutat în urmă cu câteva săptămâni la apartament, în București, după ce au stat la casă, în Corbeanca. Prezentatorul a explicat faptul că a luat această decizie împreună cu soțul lui pentru a reduce din timpul petrecut în trafic. Dani Oțil a reacționat, după ce s-a spus că locuia într-o vilă de lux.
18:10
Iuliana Beregoi ar fi sunat-o recent, în lacrimi, pe influencerița Daniela. A reacționat dur, după ce cântăreața a făcut publică o parte din conversația lor # SpyNews
Iuliana Beregoi a fost luată, din nou, în vizor de influencerița Daniela, după ce cântăreața a publicat o parte din conversația lor. Daniela susține că a fost sunată de Iuliana Beregoi săptămâna aceasta, deși nu ar fi avut voie, având în vedere că este o anchetă în curs.
17:50
Femeia cu care Dan Bilzerian apărea mereu explică legătura lor. Erau de nedespărțit inclusiv în călătoriile în jurul lumii # SpyNews
Dan Bilzerian și Lauren Blake apăreau des împreună pe rețelele de socializare. Cei doi au fost împreună în numeroase vacanțe. Influencerița a vorbit despre legătura lor, mărturisind că tot ce posta excentricul milionar pe rețelele de socializare era adevărat.
17:20
Elena Udrea, imagini înduioșătoare alături de fiica ei! Fac împreună ce nu au putut atâția ani # SpyNews
Elena Udrea profită la maxim de viața în libertate și face lucrurile la care doar visa când era în închisoare. Fostul politician s-a afișat într-o ipostază înduioșătoare alături de fetița ei, care demonstrează relația foarte apropiată dintre cele două.
17:10
Efectele vremii severe din România: mașini și ambulanțe blocate, localități afectate de avarii. Unde s-au închis drumurile # SpyNews
Mai multe zone sunt afectate de codul galben de ninsori abundente, viscol și polei. Sub avertizare se află și Capitala. Astăzi, mai multe mașini au rămas blocate, inclusiv două ambulanțe. Localități din cinci județe au fost afectate de avarii.
16:30
Reacția DSU, după ce doi medici au fost agresați, în spital. Unul dintre ei a fost atacat în timp ce resuscita o femeie # SpyNews
Doi medici au fost agresați de curând, unul dintre ei la spitalul din Târgu Jiu și un altul la Borșa, în timp ce resuscita o pacientă internată. DSU condamnă ferm astfel de incidente și consideră că nu sunt cazuri izolate.
16:00
Imagini incredibile în Iași! Un polițist a salvat un bebeluș dintr-un bloc cuprins de flăcări # SpyNews
Moment emoționant în Iași! Un polițist a devenit eroul unui bebeluș, prins în blocul care a luat foc sâmbătă dimineață, în cartierul Nicolina. Agentul l-a preluat din apartament și l-a dus la o ambulanță sosită la locul incendiului.
15:30
O celebră influenceriță a murit la 27 de ani! Bianca își făcuse recent o intervenție chirurgicală # SpyNews
Doliu în lumea infuencerilor! Bianca Dias, o vedetă de pe Internet, a murit la vârsta de doar 27 de ani după ce și-a făcut o intervenție chirurgicală. Tânăra s-ar fi confruntat cu complicații, care în cele din urmă i-ar fi produs decesul.
15:00
Alex Bodi și Anca, vacanță în Vietnam! În ce loc emblematic s-au fotografiat afaceristul și iubita lui # SpyNews
Alex Bodi și Anca au plecat în vacanță într-o destinație cu adevărat spectaculoasă! Afaceristul și iubita lui sunt în Vietnam și s-au fotografiat într-un loc emblematic, pe care o mulțime de persoane l-ar recunoaște în doar câteva secunde.
14:20
Este oficial! Mircea Lucescu va conduce România la meciul cu Turcia. Antrenorul rămâne la echipa națională # SpyNews
Federația Română de Fotbal a anunțat că Mircea Lucescu rămâne la echipa națională de fotbal. Antrenorul va conduce România la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial, inclusiv la barajul cu Turcia.
13:50
Andrei Stoica a căzut cu placa! Luptătorul s-a rănit în zona umărului și a fost preluat de medici direct de pe pârtie. Andrei Stoica a avut nevoie de ajutor de urgență din cauza rănilor pe care le-a suferit.
13:10
Fratele lui Rareș Ion, primele declarații după ce a fost bătut în plină stradă! Darian vrea să ia măsuri # SpyNews
Darian, fratele lui Rareș Ion a fost bătut crunt în plină stradă de un vlogger străin, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Tânărul a făcut primele declarații în urma incidentului șocant în care a fost implicat.
12:40
Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat din cauza zăpezii, în Giurgiu! Ar fi avut anvelope de vară # SpyNews
Accident rutier grav în Giurgiu! Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în localitatea Plopşoru din cauza zăpezii. Șoferul ar fi pornit la drum deși microbuzul ar fi fost echipat cu anvelope de vară. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.
12:10
Ana Morodan și-a asumat public relația cu iubitul tinerel! S-a afișat în ipostaze pasionale alături de el # SpyNews
Ana Morodan s-a afișat pentru prima dată în ipostaze pasionale alături de iubitul ei! Vedeta și-a oficializat relația și și-a surprins fanii cu o serie de imagini surprinse în momente în care rar a mai fost văzută.
11:30
Oana Roman își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant i-a transmis Isabelei de ziua ei de naștere # SpyNews
Zi extrem de specială în viața Oanei Roman! Fiica ei, Isabela, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale cu ocazia împlinirii vârstei de 12 ani.
10:40
Informații de ultimă oră! Un incendiu a izbucnit la Spitalul Fundeni din București, în plin cod galben de zăpadă! Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență după ce un generator electric a luat foc!
10:30
Anca, fetița operată de apendicită în Constanța, a murit. A stat o lună în moarte cerebrală într-un spital din București # SpyNews
Sfârșit tragic pentru fetița de 6 ani, operată de apendicită la Spitalul Județean Constanța și transferată la un spital din București în stare critică, a încetat din viață! Copilul a stat mai bine de o lună în moarte cerebrală și nu este singurul caz din ultimele săptămâni.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.