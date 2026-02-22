Premier League: Cu Drăguşin titular, Tottenham a cedat cu 1-4, acasă, în meciul cu Arsenal

14:40

Un scandal s-a produs pe Aeroportul ”Henri Coandă”, la îmbarcarea într-un avion către Londra, după ce un bărbat şi o femeie însoţiţi de un copil mic nu au fost lăsaţi să urce în aeronavă, pe motiv că cei doi adulţi au fost agresivi verbal cu personalul companiei aeriene. Femeia s-a aşezat pe jos, chiar la intrarea în avion şi, în condiţiile în care a refuzat să plece chiar şi după insistenţele poliţiştilor, a fost luată pe sus de către poliţiştii de frontieră.