Reacţia companiei aeriene care a refuzat îmbarcarea unei familii cu copil: Aveau un comportament agresiv

08:50

Absolvenţi într-un domeniu şi profesionişti într-altul! Vorbim despre tinerii din România care termină studiile şi ajung să lucreze în cu totul alte domenii. De ce? Pentru că piaţa muncii nu este ofertantă, salariile sunt mult prea mici şi multe companii angajează doar oameni cu experienţă. Ce aleg să facă în această situaţie? Pleacă în afară, acolo unde este loc şi pentru ei.