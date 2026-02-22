Condiția pusă de SUA pentru reluarea negocierilor nucleare cu Iranul la Geneva

17:00

Opt din zece români nu ştiu să acorde primul ajutor. Sunt date îngrijorătoare, care ne pun pe gânduri. Aşa că pompierii și paramedicii SMURD au organizat o acțiune specială într-un centru comercial din Arad, unde are loc un maraton dedicat acordării primului ajutor. Voluntarii le explică celor interesaţi cum să intervină corect în situații critice: de la resuscitare cardio-respiratorie până la manevre de bază care pot face diferența dintre viață și moarte.