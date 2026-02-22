Duminică este "Lăsata Secului" de brânză: cum se pregătesc credincioșii pentru Postul Paștelui
ObservatorNews, 22 februarie 2026 17:50
Duminică este "Lăsata secului" de brânză, ultima zi în care credincioșii care țin Postul Paștelui mai pot consuma lactate și ouă. Carnea a fost deja scoasă din alimentație încă de săptămâna trecută, iar de mâine începe cel mai lung și mai aspru post din an, care va dura 40 de zile. Ce semnificație are această zi și cum se pregătesc credincioșii pentru perioada de post.
Acum 10 minute
18:00
Descoperire şocantă în Vaslui. Doi soți, care se plimbau prin pădurea de la Pușcași au găsit un bărbat prins sub un ATV răsturnat. Tânărul era inconștient, în stop cardio-respirator. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el.
Acum 30 minute
17:50
Duminică este "Lăsata secului" de brânză, ultima zi în care credincioșii care țin Postul Paștelui mai pot consuma lactate și ouă. Carnea a fost deja scoasă din alimentație încă de săptămâna trecută, iar de mâine începe cel mai lung și mai aspru post din an, care va dura 40 de zile. Ce semnificație are această zi și cum se pregătesc credincioșii pentru perioada de post.
17:40
17:40
Acum o oră
17:30
Acum 2 ore
17:00
17:00
Opt din zece români nu ştiu să acorde primul ajutor. Unde poți învăța manevrele care salvează vieți # ObservatorNews
Opt din zece români nu ştiu să acorde primul ajutor. Sunt date îngrijorătoare, care ne pun pe gânduri. Aşa că pompierii și paramedicii SMURD au organizat o acțiune specială într-un centru comercial din Arad, unde are loc un maraton dedicat acordării primului ajutor. Voluntarii le explică celor interesaţi cum să intervină corect în situații critice: de la resuscitare cardio-respiratorie până la manevre de bază care pot face diferența dintre viață și moarte.
16:50
16:40
Sondaj CURS: Nicuşor Dan conduce în topul încrederii - 33%. Pe ce locuri sunt Bolojan şi Grindeanu # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan conduce în topul încrederii în personalităţile politice, cu o cotă de 33%, fiind urmat de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care se află cupatru procente în faţa principalului său rival politic, Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti, potrivit unui sondal CURS realizat în Bucureşti. Premierul Ilie Bolojan ocupă poziţia a cincea în topul încrederii. Trei sferturi dintre cei chestionaţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşit.
16:40
Ultima zi de vacanță, pe derdeluș. Parcul Tineretului din Capitală, plin de copii și sănii # ObservatorNews
În Capitală, avem cel mai consistent strat de zăpadă din sudul ţării. 36 de centimetri. O "fericire", dacă te gândeşti că mâine începe şcoala. Totuşi, până mâine, putem să ne bucurăm. Parcurile sunt pline de copii. Iar orice munte de zăpadă devine derdeluş.
16:10
Muncitori ameninţaţi cu pistolul de un bărbat nemulţumit de cum i-a fost deszăpezită strada # ObservatorNews
Un incident tensionat a avut loc pe 22 februarie, în comuna Corbeanca, județul Ilfov, după ce un bărbat nemulțumit de modul în care a fost deszăpezită strada pe care locuiește ar fi amenințat lucrătorii cu un pistol tip airsoft.
16:10
Semnificaţia Postului Paştelui. Preotul Petrică Lehaș: "E o poruncă dumnezeiască încă din Rai" # ObservatorNews
Postul Paștelui înseamnă mai mult decât restricții alimentare. Înseamnă iertare, rugăciune și înțelegere. Este o perioadă în care curățarea sufletului și a trupului este una profundă, ce ne pregătește de Învierea Domnului.
Acum 4 ore
16:00
Doi soți de 60 și 64 de ani, găsiți morţi în locuința lor din Făgăraș. Poliţiştii au deschis dosar penal # ObservatorNews
Două persoane au fost găsite decedate într-o locuinţă din municipiul Făgăraş, fără să prezinte urme de violenţă pe corp, în acest caz poliţiştii deschizând un dosar penal, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.
15:40
15:30
Descinderi la două saloane de masaj erotic din Capitală. Reţea de proxenetism condusă de o femeie de 80 de ani # ObservatorNews
Descinderi, duminică dimineaţă, la două saloane de masaj erotic. Procurorii au intrat pe fir după ce au filat cele două locaţii mai mult timp şi au descoperit că angajatele practicau şi servicii sexuale contra cost. Printre persoanele reţinute se află şi fosta soţie a lui Gabriel Cotabiţă.
15:30
Acum 6 ore
14:00
"Premieră" în Timiș. Polițiștii au folosit o conversație cu ChatGPT ca probă în instanță # ObservatorNews
Inteligența artificială ajunge probă în instanță. Într-un caz din Timiș, polițiștii au depus la dosar o conversație cu ChatGPT, în procesul unui șofer lăsat fără permis pentru că a condus cu viteză. Bărbatul a contestat amenda, iar după un proces de durată, când părea că are șanse să câștige, oamenii legii au venit cu această probă neobișnuită.
14:00
Drifturi pe zăpadă, taxate peste noapte în Bucureşti. 19 şoferi au rămas fără permis # ObservatorNews
S-a lăsat cu amenzi, peste noapte, în parcările din Bucureşti. Câţiva şoferi dornici de aventură au încercat drifturile pe zăpadă, însă au fost prinşi de poliţişti.
14:00
STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina # ObservatorNews
O grupare din Republica Moldova care se pregătea să asasineze jurnalişti, personalităţi publice şi militari ai Direcţiei de Informaţii din Ucraina a fost destructurată. Descrişi drept "agenţi combatanţi", suspecţii ar fi fost recrutaţi de serviciile speciale ruseşti care le-au promis recompense de până la 100.000 de dolari americani, în funcţie de calitatea victimei. Şeful grupării infracţionale ar fi fost recrutat într-o închisoare din Rusia, unde executa o pedeapsă pentru trafic de droguri. Cei 12 reţinuţi acum riscă închisoarea pe viaţă.
13:50
Reacţia lui Rogobete, după cazurile medicilor bătuţi în spitale. Măsurile anunţate de ministrul Sănătăţii # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii reacţionează după valul de agresiuni din spitale. Vă reamintesc, un medic a fost bătut la Spitalul Orăşenesc din Borşa în timp ce încerca să resusciteze o pacientă. Asta după ce, la începutul săptămânii, un caz similar a avut loc şi la Spitalul Judeţean Târgu Jiu. Firmele de pază din unităţile sanitare, spune ministrul, trebuie să aibă reguli și proceduri clare de intervenție.
13:00
Ucraina acuză Ungaria şi Slovacia de "şantaj", după ameninţările privind sistarea furnizării cu energie # ObservatorNews
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat ceea ce a numit "ultimatumuri şi şantaj" din partea guvernelor Slovaciei şi Ungariei. Cele două ţări au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters, citat de News.ro.
12:10
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec! # ObservatorNews
Un incident tensionat s-a petrecut la Aeroportul Henri Coandă, la poarta de îmbarcare a unei curse spre Londra. O familie formată din doi adulți și o fetiţă minoră nu a mai fost acceptată la bord din cauza comportamentului agresiv al celor doi soţi. Când au fost scoşi din avion, adulţii s-au luat la ceartă cu poliţiştii de frontieră, iar întregul incident a fost filmat.
12:10
Proprietarul unei gospodării din Serbia îşi vinde imobilul şi oferă 10.000 € celui care-i găseşte cumpărător # ObservatorNews
Un anunț postat pe o pagină de Facebook a atras atenția utilizatorilor, după ce proprietarul unei case dintr-un sat din Serbia, a anunțat că vinde întreaga gospodărie și promite o recompensă consistentă celui care îi aduce un cumpărător. Oferta vine la pachet cu o condiție clară: totul se face "în scris și autentificat", înainte de tranzacție.
Acum 8 ore
10:50
Trei ingineri din Silicon Valley ar fi furat secrete comerciale de la Google şi le-ar fi trimis în Iran # ObservatorNews
Trei ingineri din Silicon Valley au fost inculpaţi de un juriu federal, sub acuzaţia de furt de secrete comerciale de la Google şi alte companii tehnologice. Aceştia ar fi transferat date sensibile către Iran, anunţă joi procurorii americani, citaţi de Reuters, scrie News.ro.
10:40
10:30
Horoscop 23 februarie 2026. Zodia pentru care o discuţie banală poate aduce oportunităţi neaşteptate # ObservatorNews
Începutul de săptămână aduce energie nouă, decizii importante și momente neașteptate pentru toate zodiile. Unii nativi primesc vești bune pe plan profesional, în timp ce alții trebuie să fie atenți la cheltuieli sau la tensiunile din relații.
10:20
Horoscop săptămâna 23-27 martie 2026. Planuri date peste cap şi promisiuni false pentru unii nativi # ObservatorNews
Horoscop săptămâna 23-27 martie 2026. Zilele următoare vin cu răsturnări de situație pentru toate zodiile. Mercur intră în retrograd în Pești și aduce întârzieri, decizii revizuite și situații din trecut care revin în actualitate, în timp ce conjuncția Soarelui cu Nodul Nord marchează momente de conștientizare și alegeri importante.
10:10
Olimpiada de iarnă pentru tineret, sub semnul întrebării. Organizatorii așteaptă adoptarea bugetului de stat # ObservatorNews
Cu doar un an înainte ca olimpiada de iarnă pentru tineret să aibă loc în județul Brașov, întârzierea adoptării bugetului de stat pune sub semnul întrebării organizarea acestei competiții. Astfel, România riscă să transforme Festivalul Olimpic al Tineretului European într-un eșec organizatoric, sub privirile sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și suporterilor din cele 48 de delegații naționale participante.
Acum 12 ore
09:50
09:40
România produce mai puțin gaz, dar importă cu 75% mai mult. Cum vor fi afectaţi românii în 2026 # ObservatorNews
În 2025, producția de gaze naturale a României a scăzut cu aproape 1% față de anul precedent, în timp ce importurile au înregistrat o creștere masivă, conform ultimelor date INS. Totuși, estimările specialiștilor arată că, până anul viitor, producția internă va crește treptat.
09:30
Scene revoltătoare la Borşa. Medic, atacat de rudele unei paciente: l-au lovit şi i-au spart ochelarii # ObservatorNews
Un nou caz de violenţă împotriva cadrelor medicale a fost înregistrat zilele trecute la un spital din Borşa! Medicul acorda primul ajutor unei paciente, atunci când s-a trezit cu aparţinătorii femeii peste el.
09:10
09:00
Lecţie de solidaritate într-o comună din România. Beneficiarii de ajutor social au ieşit la deszăpezit # ObservatorNews
În comuna Valea Mărului din judeţul Galaţi, oamenii au dat dovadă că simţul comunitar încă există! După codul de viscol, localnicii care primesc ajutor social au ieşit în stradă, înarmaţi cu lopeţi, pentru a curăţa zăpada. Asta deşi, mulţi dintre ei aveau deja orele de muncă în folosul comunităţii completate. Umăr la umăr, au muncit ore întregi, însă, nu s-au plâns, iar rezultatul final le-a adus zâmbetul pe buze.
09:00
08:50
08:30
Un mort şi 15 răniţi în urma unui posibil "atac terorist" în centrul istoric al oraşului Liov din Ucraina # ObservatorNews
Noapte sângeroasă în Ucraina! Un ofiţer de poliţie a murit şi alte 15 persoane au fost rănite în urma unor explozii devastatoare care au avut loc în apropierea centrului istoric al oraşului Liov.
08:30
Incendiul izbucnit în blocul din Iaşi ar fi fost cauzat de o candelă uitată: "Spaimă mare că ei au copil mic" # ObservatorNews
Un polițist local a devenit erou în Iaşi, după ce s-a aruncat în foc ca să salveze un bebeluș dintr-un apartament în flăcări. Fără să stea pe gânduri, agentul a intrat în clădire și a scos copilul. Incendiul a izbucnit într-un alt apartament, cel mai probabil de la o candelă sau o lumânare, lăsate nesupravegheate, spun anchetatorii.
08:10
Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsură # ObservatorNews
Patru copile din Timiș au picat în plasa mai multor indivizi care au profitat de ele. Șase dintre cei șapte bărbați din rețea au fost reținuți și sunt acuzați de viol, în timp ce ultimul dintre ei este căutat de poliție. Fetele ar fi fost păcălite prin metoda Lover Boy, iar părinții spun că erau drogate și apoi abuzate sexual.
08:00
Cum au circulat şoferii în Bucureştiul blocat de nămeţi. Mulţi au ieşit cu maşini neechipate: "N-am avut bani" # ObservatorNews
Bucureştiul a fost blocat de nămeţi pentru a doua oară în doar câteva zile, aşa că poliţiştii au organizat o razie, aseară, ca să se asigure că maşinile sunt echipate corespunzător. Mai ales că ieri, pe timpul zilei, şoferii şi pietonii s-au descurcat cu greu pe străzile pline cu zăpadă. Viscolul a provocat întârzieri în lanţ avioanelor şi trenurilor care veneau în Capitală, iar mii de oameni au avut de suferit.
07:50
20 de tronsoane de drum din 6 județe, blocate în continuare din cauza nămeților. Când scăpăm de vremea rea # ObservatorNews
La aproape 48 de ore de când codul galben de ninsori și viscol a lovit din nou țara noastră, 20 de tronsoane de drum din șase județe sunt în continuare blocate de troiene, iar un drum național a rămas restricționat. Vremea rea a provocat numeroase probleme pe parcursul zilei. Mai multe autocare și microbuze s-au răsturnat sau au rămas împotmolite, iar operatorii de la 112 au primit apeluri de urgență fără încetare.
Acum 24 ore
21:50
Survivor România, 21 februarie 2026. Marian Godină, deranjat de atitudinea Nabei: "Mi-a pus capac!" # ObservatorNews
Episodul 20 din data de 21 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Marian Godină a comentat cu Andreea Munteanu pe seama atitudinii pe care o are Naba față de el. Polițistul i-a atras apoi atenția de față cu cei din trib, iar replica fostei ispite de la Insula Iubirii nu a întârziat să apară.
21:30
Incendiu violent la o mănăstire din Gorj în timpul unei slujbe de pomenire a fostei starețe # ObservatorNews
Incendiu la Mănăstirea Strâmba Jiu. Flăcările au cuprins 250 de metri pătrați din acoperiș, dar s-au extins apoi şi la clădirile din jur.
21:30
Sagrada Familia, aproape de finalizare la 144 de ani de la începerea lucrărilor. Cum arată catedrala # ObservatorNews
Moment istoric pentru Sagrada Familia! Ultima piesă din turla centrală a fost montată, iar catedrala devine cea mai înaltă din lume şi ajunge la înălţimea maximă la 144 de ani de la începerea lucrărilor. Şantierul de la Basilica lui Gaudi tot nu este gata, însă.
21:20
ChatGPT depășește TikTok şi devine cea mai descărcată aplicaţie. La ce o folosesc românii # ObservatorNews
Chat GPT bate orice record. Aplicaţia de inteligenţă artificială a fost cea mai descărcată în Europa anul trecut. Surpriza vine însă de la gigantul TikTok, care nu mai este în top 3. Specialiştii în inteligenţă artificală trag un semnal de alarmă: inteligenţa artificială nu este programată să devină cel mai bun prieten al nostru.
21:10
20:50
Curtea Supremă anulează tarifele vamale impuse de Trump. El acuză "influențe străine" și anunţă taxe noi # ObservatorNews
Curtea Supremă a Statelor Unite dă o lovitură dură administraţiei Trump. Judecătorii au decis, cu majoritate covârşitoare, că tarifele vamale sunt ilegale şi trebuie anulate. O decizie ruşinoasă, consideră Donald Trump, care acuză, fără dovezi, că membrii Curţii au fost influenţaţi de forţe străine. Aseară a anunţat că va impune taxe de 10%, pe care acum, după 24 de ore, le-a majorat la 15 procente.
20:40
Primăvara a înflorit în sere. Cât ajunge să coste un buchet de 1 martie şi care sunt cele mai dorite flori # ObservatorNews
Este iarnă afară, dar primăvară în sere. Flori multicolore sunt pregătite să înveselească toate casele de 1 şi 8 Martie. Lalelele, freeziile şi zambilele sunt căutate în mod special pentru aceste ocazii. Deşi costurile au fost mai mari anul acesta, producătorii spun că încearcă să nu scumpească prea mult florile. Preţurile vor fi totuşi cu 10% mai mari.
20:30
Turiştii străini descoperă Piața Obor: "Nu avem așa ceva acasă!". Cât costă un tur ghidat # ObservatorNews
Piaţa Obor, cea mai mare din ţară, a devenit punct turistic pe harta Capitalei. Este listată pe mai multe platforme populare de recomandări turistice, cu review-uri foarte bune. Străinii spun că e un loc autentic, unde găsesc produse autohtone, dar şi mâncăruri internaţionale. Unii vin pe cont propriu, alţii plătesc în jur de 30 de euro pentru un tur ghidat.
20:10
Bărbaţii renunţă la potcoave şi coşari pentru cadouri utile pe termen lung. Ce mărţişoare aleg în 2026 # ObservatorNews
Coşarul şi potcoava, tradiționalele mărțișoare cu șnur alb-roșu au un colţ tot mai mic pe tarabe. Acum, piaţa e dominată de cadouri personalizate şi bijuterii, daruri care să impresioneze nu doar prin aspect, dar şi prin cost.
20:00
Postul Paştelui, mai scump ca niciodată: "E mai ieftină carnea decât legumele şi fructele" # ObservatorNews
Postul Paştelui, care începe luni, se anunţă lung şi scump. Oamenii se plâng că legumele şi fructele costă tot mai mult, iar unele au preţuri mai mari decât carnea de porc.
