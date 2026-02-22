Olimpiada de iarnă pentru tineret, sub semnul întrebării. Organizatorii așteaptă adoptarea bugetului de stat
ObservatorNews, 22 februarie 2026 10:10
Cu doar un an înainte ca olimpiada de iarnă pentru tineret să aibă loc în județul Brașov, întârzierea adoptării bugetului de stat pune sub semnul întrebării organizarea acestei competiții. Astfel, România riscă să transforme Festivalul Olimpic al Tineretului European într-un eșec organizatoric, sub privirile sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și suporterilor din cele 48 de delegații naționale participante.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
10:20
Horoscop săptămâna 23-27 martie 2026. Planuri date peste cap şi promisiuni false pentru unii nativi # ObservatorNews
Horoscop săptămâna 23-27 martie 2026. Zilele următoare vin cu răsturnări de situație pentru toate zodiile. Mercur intră în retrograd în Pești și aduce întârzieri, decizii revizuite și situații din trecut care revin în actualitate, în timp ce conjuncția Soarelui cu Nodul Nord marchează momente de conștientizare și alegeri importante.
Acum 30 minute
10:10
Olimpiada de iarnă pentru tineret, sub semnul întrebării. Organizatorii așteaptă adoptarea bugetului de stat # ObservatorNews
Cu doar un an înainte ca olimpiada de iarnă pentru tineret să aibă loc în județul Brașov, întârzierea adoptării bugetului de stat pune sub semnul întrebării organizarea acestei competiții. Astfel, România riscă să transforme Festivalul Olimpic al Tineretului European într-un eșec organizatoric, sub privirile sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și suporterilor din cele 48 de delegații naționale participante.
Acum o oră
09:50
Ceremonie cu mare fast la Festivalul de Film de la Berlin! O dramă turcească a cucerit juriul şi este marea câştigătoare a mult râvnitului Urs de Aur. Şi două filme româneşti au avut succes. Lungmetrajul "Atlasul Universului", a devenit prima producţie românească pentru copii premiată la Berlinale.
09:40
România produce mai puțin gaz, dar importă cu 75% mai mult. Cum vor fi afectaţi românii în 2026 # ObservatorNews
În 2025, producția de gaze naturale a României a scăzut cu aproape 1% față de anul precedent, în timp ce importurile au înregistrat o creștere masivă, conform ultimelor date INS. Totuși, estimările specialiștilor arată că, până anul viitor, producția internă va crește treptat.
09:30
Scene revoltătoare la Borşa. Medic, atacat de rudele unei paciente: l-au lovit şi i-au spart ochelarii # ObservatorNews
Un nou caz de violenţă împotriva cadrelor medicale a fost înregistrat zilele trecute la un spital din Borşa! Medicul acorda primul ajutor unei paciente, atunci când s-a trezit cu aparţinătorii femeii peste el.
Acum 2 ore
09:10
Trump renunță la planul inițial de a impune taxe globale de 10%: vrea să le majoreze la 15% # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, sâmbătă, că creşte la 15% noua taxă vamală pe care o introdusese iniţial vineri, după ce Curtea Supremă a decis că aşa-numitele "taxe reciproce" pe care le-a decretat din 2025 sunt ilegale.
09:00
Lecţie de solidaritate într-o comună din România. Beneficiarii de ajutor social au ieşit la deszăpezit # ObservatorNews
În comuna Valea Mărului din judeţul Galaţi, oamenii au dat dovadă că simţul comunitar încă există! După codul de viscol, localnicii care primesc ajutor social au ieşit în stradă, înarmaţi cu lopeţi, pentru a curăţa zăpada. Asta deşi, mulţi dintre ei aveau deja orele de muncă în folosul comunităţii completate. Umăr la umăr, au muncit ore întregi, însă, nu s-au plâns, iar rezultatul final le-a adus zâmbetul pe buze.
09:00
Trump renunță la planul inițial de a impune taxe globale de 10%. A decis majorarea lor la 15% # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, sâmbătă, că creşte la 15% noua taxă vamală pe care o introdusese iniţial vineri, după ce Curtea Supremă a decis că aşa-numitele "taxe reciproce" pe care le-a decretat din 2025 sunt ilegale.
08:50
Absolvenţi într-un domeniu şi profesionişti într-altul! Vorbim despre tinerii din România care termină studiile şi ajung să lucreze în cu totul alte domenii. De ce? Pentru că piaţa muncii nu este ofertantă, salariile sunt mult prea mici şi multe companii angajează doar oameni cu experienţă. Ce aleg să facă în această situaţie? Pleacă în afară, acolo unde este loc şi pentru ei.
08:30
Un mort şi 15 răniţi în urma unui posibil "atac terorist" în centrul istoric al oraşului Liov din Ucraina # ObservatorNews
Noapte sângeroasă în Ucraina! Un ofiţer de poliţie a murit şi alte 15 persoane au fost rănite în urma unor explozii devastatoare care au avut loc în apropierea centrului istoric al oraşului Liov.
08:30
Incendiul izbucnit în blocul din Iaşi ar fi fost cauzat de o candelă uitată: "Spaimă mare că ei au copil mic" # ObservatorNews
Un polițist local a devenit erou în Iaşi, după ce s-a aruncat în foc ca să salveze un bebeluș dintr-un apartament în flăcări. Fără să stea pe gânduri, agentul a intrat în clădire și a scos copilul. Incendiul a izbucnit într-un alt apartament, cel mai probabil de la o candelă sau o lumânare, lăsate nesupravegheate, spun anchetatorii.
Acum 4 ore
08:10
Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsură # ObservatorNews
Patru copile din Timiș au picat în plasa mai multor indivizi care au profitat de ele. Șase dintre cei șapte bărbați din rețea au fost reținuți și sunt acuzați de viol, în timp ce ultimul dintre ei este căutat de poliție. Fetele ar fi fost păcălite prin metoda Lover Boy, iar părinții spun că erau drogate și apoi abuzate sexual.
08:00
Cum au circulat şoferii în Bucureştiul blocat de nămeţi. Mulţi au ieşit cu maşini neechipate: "N-am avut bani" # ObservatorNews
Bucureştiul a fost blocat de nămeţi pentru a doua oară în doar câteva zile, aşa că poliţiştii au organizat o razie, aseară, ca să se asigure că maşinile sunt echipate corespunzător. Mai ales că ieri, pe timpul zilei, şoferii şi pietonii s-au descurcat cu greu pe străzile pline cu zăpadă. Viscolul a provocat întârzieri în lanţ avioanelor şi trenurilor care veneau în Capitală, iar mii de oameni au avut de suferit.
07:50
20 de tronsoane de drum din 6 județe, blocate în continuare din cauza nămeților. Când scăpăm de vremea rea # ObservatorNews
La aproape 48 de ore de când codul galben de ninsori și viscol a lovit din nou țara noastră, 20 de tronsoane de drum din șase județe sunt în continuare blocate de troiene, iar un drum național a rămas restricționat. Vremea rea a provocat numeroase probleme pe parcursul zilei. Mai multe autocare și microbuze s-au răsturnat sau au rămas împotmolite, iar operatorii de la 112 au primit apeluri de urgență fără încetare.
Acum 12 ore
21:50
Survivor România, 21 februarie 2026. Marian Godină, deranjat de atitudinea Nabei: "Mi-a pus capac!" # ObservatorNews
Episodul 20 din data de 21 februarie 2026 al emisiunii Survivor România. Marian Godină a comentat cu Andreea Munteanu pe seama atitudinii pe care o are Naba față de el. Polițistul i-a atras apoi atenția de față cu cei din trib, iar replica fostei ispite de la Insula Iubirii nu a întârziat să apară.
21:30
Incendiu violent la o mănăstire din Gorj în timpul unei slujbe de pomenire a fostei starețe # ObservatorNews
Incendiu la Mănăstirea Strâmba Jiu. Flăcările au cuprins 250 de metri pătrați din acoperiș, dar s-au extins apoi şi la clădirile din jur.
21:30
Sagrada Familia, aproape de finalizare la 144 de ani de la începerea lucrărilor. Cum arată catedrala # ObservatorNews
Moment istoric pentru Sagrada Familia! Ultima piesă din turla centrală a fost montată, iar catedrala devine cea mai înaltă din lume şi ajunge la înălţimea maximă la 144 de ani de la începerea lucrărilor. Şantierul de la Basilica lui Gaudi tot nu este gata, însă.
Acum 24 ore
21:20
ChatGPT depășește TikTok şi devine cea mai descărcată aplicaţie. La ce o folosesc românii # ObservatorNews
Chat GPT bate orice record. Aplicaţia de inteligenţă artificială a fost cea mai descărcată în Europa anul trecut. Surpriza vine însă de la gigantul TikTok, care nu mai este în top 3. Specialiştii în inteligenţă artificală trag un semnal de alarmă: inteligenţa artificială nu este programată să devină cel mai bun prieten al nostru.
21:10
Copiii savurează vacanţa de schi până în ultima zi. Pârtiile din staţiunile de munte au fost arhipline astăzi, iar micii schiori au primit bonus şi un strat generos de zăpadă proaspătă.
20:50
Curtea Supremă anulează tarifele vamale impuse de Trump. El acuză "influențe străine" și anunţă taxe noi # ObservatorNews
Curtea Supremă a Statelor Unite dă o lovitură dură administraţiei Trump. Judecătorii au decis, cu majoritate covârşitoare, că tarifele vamale sunt ilegale şi trebuie anulate. O decizie ruşinoasă, consideră Donald Trump, care acuză, fără dovezi, că membrii Curţii au fost influenţaţi de forţe străine. Aseară a anunţat că va impune taxe de 10%, pe care acum, după 24 de ore, le-a majorat la 15 procente.
20:40
Primăvara a înflorit în sere. Cât ajunge să coste un buchet de 1 martie şi care sunt cele mai dorite flori # ObservatorNews
Este iarnă afară, dar primăvară în sere. Flori multicolore sunt pregătite să înveselească toate casele de 1 şi 8 Martie. Lalelele, freeziile şi zambilele sunt căutate în mod special pentru aceste ocazii. Deşi costurile au fost mai mari anul acesta, producătorii spun că încearcă să nu scumpească prea mult florile. Preţurile vor fi totuşi cu 10% mai mari.
20:30
Turiştii străini descoperă Piața Obor: "Nu avem așa ceva acasă!". Cât costă un tur ghidat # ObservatorNews
Piaţa Obor, cea mai mare din ţară, a devenit punct turistic pe harta Capitalei. Este listată pe mai multe platforme populare de recomandări turistice, cu review-uri foarte bune. Străinii spun că e un loc autentic, unde găsesc produse autohtone, dar şi mâncăruri internaţionale. Unii vin pe cont propriu, alţii plătesc în jur de 30 de euro pentru un tur ghidat.
20:10
Bărbaţii renunţă la potcoave şi coşari pentru cadouri utile pe termen lung. Ce mărţişoare aleg în 2026 # ObservatorNews
Coşarul şi potcoava, tradiționalele mărțișoare cu șnur alb-roșu au un colţ tot mai mic pe tarabe. Acum, piaţa e dominată de cadouri personalizate şi bijuterii, daruri care să impresioneze nu doar prin aspect, dar şi prin cost.
20:00
Postul Paştelui, mai scump ca niciodată: "E mai ieftină carnea decât legumele şi fructele" # ObservatorNews
Postul Paştelui, care începe luni, se anunţă lung şi scump. Oamenii se plâng că legumele şi fructele costă tot mai mult, iar unele au preţuri mai mari decât carnea de porc.
19:40
Bucureştiul s-a blocat în nămeţi pentru a doua oară în mai puţin de patru zile. Şoferii şi pietonii s-au descurcat cu greu pe străzile pline cu zăpadă. Viscolul a provocat întârzieri în lanţ avioanelor şi trenurilor care veneau în capitală, iar mii de oameni au avut de suferit.
19:40
Un polițist local a devenit erou în Iaşi, după ce s-a aruncat în foc ca să salveze un bebeluș dintr-un apartament în flăcări. Fără să stea pe gânduri, agentul a intrat în clădire și a scos copilul. Incendiul a izbucnit într-un alt apartament, cel mai probabil de o candelă sau o lumânare, lăsată nesupravegheată, spun anchetatorii.
19:30
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite # ObservatorNews
Sute de oameni au rămas înzăpeziţi pe şoselele din Moldova şi Bărăgan după un viscol de 12 ore. 25 de tronsoane de drumuri din opt judeţe au fost blocate de troiene, iar ambulanţele au ajuns la cazurile grave printre ziduri de zăpadă sparte de drumari. Mai multe autocare şi microbuze s-au răsturnat ori s-au împotmolit, iar operatorii de la 112 au primit apeluri de urgenţă fără încetare.
18:50
Un pensionar a cumpărat o casă pe râu cu 100.000 de euro şi a fost nevoit să o vândă pentru doar 2 euro # ObservatorNews
Un pensionar australian credea că își va petrece liniștit anii de pensie pe casa sa plutitoare, pe care a cumpărat-o cu aproape 100.000 de euro. Dar o nouă reglementare care restricționează ancorarea pe râu l-a obligat să se despartă de ea pentru mai puțin de 2 euro, relatează ouest-france.fr.
18:10
Tânăr din Cluj, arestat preventiv după ce și-a sechestrat fosta iubită și a amenințat-o cu un cuţit # ObservatorNews
Un bărbat în vârstă de 22 de ani din Cluj a fost reţinut şi apoi arestat preventiv, el fiind acuzat de violenţă la adresa fostei sale iubite, pe care a sechestrat-o şi a ameninţat-o cu un cuţit.
17:50
Ucraina a anunţat că a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță # ObservatorNews
Armata ucraineană a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un atac asupra unei fabrici strategice de armament din Rusia, situată în orașul Votkinsk, Republica Udmurtia, utilizând o rachetă de croazieră Flamingo, potrivit The Kyiv Independent. Ținta, specializată în producția de rachete balistice cu rază scurtă și intercontinentală, a fost afectată, iar un incendiu a fost semnalat pe teritoriul instalației, autoritățile ucrainene anunțând că rezultatele operațiunii sunt încă în curs de clarificare.
17:50
Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI # ObservatorNews
Inteligența artificială ajunge şi în şcoli. Folosită corect, e un instrument extrem de util atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Folosite necontrolat de către elevi, aplicaţiile AI precum Gemini sau Chat CPT pot induce în eroare, pot scădea creativitatea şi, nu în ultimul rând, pot încuraja plagiatul - motiv pentru care mulţi profesori din toată lumea le interzic. Un sondaj recent realizat de un site de investigaţii arată că peste 80% din elevii români folosesc Chat GPT zilnic, inclusiv pentru sarcinile primite la şcoală.
17:10
INS: Importurile de gaze ale României au crescut cu 75% în 2025, în timp ce producţia a scăzut cu 0,9% # ObservatorNews
Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor în 2025, la 7,503 milioane tep (-0,9%), în timp ce importurile au crescut puternic, cu 75%, până la aproape 3,2 milioane tep, potrivit datelor Institutul Național de Statistică. Pe termen mediu, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o relansare a producției și o reducere treptată a importurilor.
17:00
Ciprian Ciucu promite reformă totală la Primăria Capitalei: "Este un monstru administrativ" # ObservatorNews
Ciprian Ciucu, primarul municipiului Bucureşti, spune că Primăria Generală este "un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă" şi anunţă că este hotărât să facă o reformă a instituţiei, potrivit declarațiilor făcute într-o emisiune televizată, citate de News.ro.
16:50
Cel mai amplu acord global privind AI, semnat de 88 de țări. "Nu suntem pregătiți pentru tsunamiul care vine" # ObservatorNews
Ediția 2026 a summitului global dedicat impactului inteligenței artificiale s-a încheiat cu adoptarea "Declarației de la Delhi", considerată cel mai amplu acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de state. Documentul, semnat în capitala Indiei după negocieri tensionate și o amânare de 24 de ore cauzată de divergențe asupra formulărilor finale, stabilește principii comune pentru dezvoltarea etică și responsabilă a inteligenței artificiale, într-un moment în care liderii politici și giganții tehnologici avertizează că omenirea se apropie rapid de era "superinteligenței".
16:30
Pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută internaţional. Se bate egal la egal cu rase celebre # ObservatorNews
Personalitate puternică, expresivitate aparte și eleganță desăvârșită. Nu vorbim despre un model de pe catwalk, ci despre pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută internațional care se bate de la egal la egal cu rase celebre. Iar competiția se ține în fața unui juriu internațional cu experți adunați din toate colțurile Europei.
16:20
Pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută mondial. Se bate de la egal la egal cu rasele celebre # ObservatorNews
Personalitate puternică, expresivitate aparte și eleganță desăvârșită. Nu vorbim despre un model de pe catwalk, ci despre pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută internațional care se bate de la egal la egal cu rase celebre. Iar competiția se ține în fața unui juriu internațional cu experți adunați din toate colțurile Europei.
16:00
Medic de la Spitalul Orășenesc Borșa, atacat de familia unei paciente în timp ce o resuscita. Reacţia DSU # ObservatorNews
Un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată. Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, cadrul medical ar fi fost lovit de un aparținător al pacientei, care i-a distrus ochelarii. Cazul este anchetat penal, iar Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că astfel de fapte reprezintă un atac grav la adresa actului medical și a siguranței celor care intervin în situații critice.
15:50
Vremea de mâine 22 februarie. Ploi, lapoviță și condiții de polei în centru și nord-est. Maximele ajung la 9°C # ObservatorNews
Vremea rămâne instabilă în toată țara, cu precipitații în majoritatea regiunilor și un nou strat de zăpadă depus în unele zone. Dacă în vest vor predomina ploile, în restul teritoriului sunt așteptate ninsori slabe, iar la munte rafalele de vânt vor atinge 70 km/h. De mâine, temperaturile încep să crească ușor, însă frigul, poleiul și ceața nu dispar complet din peisaj.
15:40
Vaccinarea în România, la un minim istoric. Explicaţiile medicului Sandra Adalgiza Alexiu # ObservatorNews
Vaccinarea în România a ajuns la un minim istoric. Ultimele date arată că jumătate dintre copii nu sunt imunizaţi împotriva unor boli care pot avea complicaţii grave şi care pot duce chiar la deces în unele condiţii, cum ar fi rujeola sau tusea convulsivă. Asta în condiţiile în care aceleași date arată că 8 din 10 cazuri de rujeolă la nivel european se înregistrează la noi în țară iar cazurile de tuse convulsivă au crescut de 64 de ori într-un singur an.
14:40
Vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiată de președintele Donald Trump a stârnit reacția prinsă în plan intern într-o parte a spectrului politic. Însă, miza reală depășește de departe calculele politice, spune profesorul Dan Voiculescu.
14:30
Fico pune presiune pe Zelenski: Dacă nu se reiau livrările de petrol, Slovacia taie electricitatea pentru Kiev # ObservatorNews
La trei zile după ce a declarat stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol, premierul slovac Robert Fico amenință că va opri livrările de urgență de electricitate către Ucraina dacă Kievul nu reia, până luni, furnizarea de petrol către ţara sa. Liderul de la Bratislava îl acuză pe Volodimir Zelenski de "comportament ostil" și susține că decizia Ucrainei de a opri livrările de gaze și petrol provoacă pierderi majore economiei slovace.
14:10
Şase bărbaţi, reţinuţi după ce au racolat şi violat patru copile de 14 ani, în Timiş. Cum le ademeneau # ObservatorNews
Șase bărbaţi din județul Timiș au fost reţinuţi după ce au racolat și violat patru adolescente de 14 ani. Se pare că cea care a sesizat poliția a fost chiar mama uneia dintre victime.
14:10
Sudul țării, sub asediul iernii: drumuri închise în trei judeţe şi oameni salvaţi din maşini înzăpezite # ObservatorNews
Sunt trei drumuri închise, cinci cu circulaţie restricţionată, am avut şi accidente: în Giurgiu, un microbuz cu pasageri s-a răsturnat, iar o femeie a fost rănită. Sunt întârzieri şi în gări şi aeroporturi.
13:50
Viscolul din Capitală, problemă şi pentru pietoni. Stratul de zăpadă va ajunge la 25 cm până diseară # ObservatorNews
Şi în Bucureşti se circulă foarte greu, atât pe şosele, cât şi pe trotuare. Orice drum în oraş devine o adevărată provocare.
13:50
Ger și rafale de 70 km/oră pe litoral. Toate porturile din Constanţa au fost închise, traficul pe A2, limitat # ObservatorNews
Județul Constanța pare că a scăpat de ninsori, dar este sub cod galben de vânt . Toate porturile au fost închise din cauza rafalelor care ating chiar și 60 km/h în larg. Andreea Filip vine cu ultimele informații despre vremea de la malul mării.
13:20
Momentul în care un bebeluș este scos în braţe de un poliţist dintr-un bloc cuprins de flăcări, în Iaşi # ObservatorNews
Un polițist local a devenit înger păzitor pentru un bebeluș, după ce un apartament din Iași a fost cuprins de flăcări. Agentul a intrat în clădirea plină de fum și a salvat copilul. Micuțul a fost preluat imediat de una dintre ambulanțele sosite la fața locului și este în afara oricărui pericol. Se pare că incendiul ar fi fost provocat de o candelă aprinsă, lăsată nesupravegheată. Din fericire, nu au existat victime, iar incendiul a fost lichidat.
13:10
Trafic restricționat pe mai multe drumuri din țară. Unde găsesc şoferii informaţiile esenţiale # ObservatorNews
Viscol şi ninsori puternice, la această oră, în zona de sud şi sud est a României. Ninge şi bate vântul destul de tare, inclusiv în Bucureşti. Se circulă foarte greu, atât în oraşe, cât şi pe drumurile naţionale. În localitatea Daia, din judeţul Giurgiu, a fost activat şi planul roşu, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat.
12:50
Mircea Lucescu a luat decizia finală. Va sta pe bancă la barajul cu Turcia, în ciuda recomandărilor medicilor # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României înfruntă Turcia pe 26 martie în primul tur al barajului de calificare la Campionatul Mondial, însă are o problemă: selecţionerul vine după o perioadă grea. El a fost internat, a făcut o serie de analize, iar doctorii i-au confirmat diagnosticul.
12:50
Haos în Gara de Nord după ninsori: trenuri cu întârzieri de ore și pasageri în frig. Cum poţi recupera banii # ObservatorNews
Ninsorile puternice au dat peste cap şi mersul trenurilor. Mai multe garnituri au deja întârzieri de zeci de minute.
12:30
Axios: Trump ar avea pe masă un plan de asasinare a ayatollahului Khamenei. Ce spun negociatorii # ObservatorNews
Donald Trump ia în calcul o posibilă înțelegere cu Iranul care ar permite o formă limitată, "simbolică", de îmbogățire a uraniului, dacă aceasta nu oferă nicio șansă dezvoltării unei arme nucleare, a declarat un oficial american de rang înalt pentru Axios. În același timp, liderului de la Casa Albă i-au fost prezentate și scenarii militare radicale, inclusiv opțiuni care îl vizează direct liderul suprem de la Teheran, ayatollahul Khamenei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.