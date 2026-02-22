Olimpiada de iarnă pentru tineret, sub semnul întrebării. Organizatorii așteaptă adoptarea bugetului de stat

15:40

Vaccinarea în România a ajuns la un minim istoric. Ultimele date arată că jumătate dintre copii nu sunt imunizaţi împotriva unor boli care pot avea complicaţii grave şi care pot duce chiar la deces în unele condiţii, cum ar fi rujeola sau tusea convulsivă. Asta în condiţiile în care aceleași date arată că 8 din 10 cazuri de rujeolă la nivel european se înregistrează la noi în țară iar cazurile de tuse convulsivă au crescut de 64 de ori într-un singur an.