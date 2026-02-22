Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru: Pentru ca România să aibă o minimă şansă de a obţine banii europeni aferenţi reformei pensiilor magistraţilor, legea trebuie promulgată cât mai repede

21:30

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că avionul companiei HiSky al cărui pilot a cerut revenirea pe aeroportul Otopeni, după ce un senzor de presurizare s-a activat continuă să survoleze aeroportul Otopeni, pentru a consuma din combustibil, pentru a pierde din greutate şi a ateriza în siguranţă. Rogobete a subliniat că nu este prima dată când autorităţile se confruntă cu o astfel de situaţie, el arătând că spitalele sunt pregătite, pentru orice situaţie.