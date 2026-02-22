UPDATE - Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, la final. Are loc ceremonia de închidere / Sportivii intră în arenă. Portdrapelul României, Julia Sauter
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere are loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.
• • •
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului: Suntem pe ultima sută de metri cu aderarea la OCDE. Undeva în vară sperăm că vom avea şi decizia politică de aderare # News.ro
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, a declarat că suntem pe ultima sută de metri cu aderarea la OCDE şi undeva în vară speră că vom avea şi decizia politică de aderare.
Alexandru Rogobete: Profesia de medic este una mobilă, iar medicul are dreptul să aleagă unde lucrează # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete pledează pentru mobilitatea medicilor, arătând că acest lucru este susţinut şi de legislaţia europeană care reglementează profesia de medic. El spune că nu îl contrazice public pe prim-ministrul Ilie Bolojan, însă subliniază că „profesia de medic este una mobilă, iar medicul are dreptul să aleagă unde lucrează”.
Echipa greacă AEK Atena a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Levadiakos, în etapa a 22-a din campionatul grec. Mijlocaşul român Răzvan Marin a înscris un gol şi a dat pasa decisivă la deschiderea scorului.
Iuliana Demetrescu arbitrează meciul FCSB – Metaloglobus, din Superligă / Trei femei în brigadă # News.ro
Iuliana Demetrescu va arbitra partida FCSB – Metaloglobus, care se va disputa luni, de la ora 20.00, în etapa a 28-a a Superligii.
Mircea Abrudean, despre declaraţiile privind schimbarea lui Bolojan din funcţia de premier: Asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare. Nu merg lucrurile aşa / E o coaliţie complicată, dar absolut necesară, nu e pe iubire # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat duminică, despre declaraţiile venite dinspre PSD privind o posibilă schimbare a premierului, că ”asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare şi nu merg lucrurile aşa”, el amintind că există un protocol al coaliţiei. Abrudean a arătat că e o coaliţie complicată, dar absolut necesară şi ”nu e pe iubire”.
Premiile BAFTA - "One Battle After Another", recompensat cu şase trofee, "Hamnet" - cel mai bun film britanic/ Jessie Buckley, Sean Penn, câştigători la categoriile de interpretare/ Lista câştigătorilor # News.ro
"One Battle After Another" a fost desemnat Cel mai bun film la gala BAFTA, care a avut loc duminică la la Royal Festival Hall din Southbank Centre, Londra. Filmul a cucerit în total şase premii. Cea mai importantă seară dedicată filmului din Marea Britanie a fost găzduită de actorul scoţian Alan Cumming.
Institutul American de Geofizică (USGS) a anunţat că un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a lovit duminică o parte din Malaysia, relatează AP.
Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene: Una din cele mai mari problemele României este legată de interimatele din companiile de stat # News.ro
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că una dintre marile probleme ale României în privinţa accesării fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este legată de conducerile companiilor de stat. Pîslaru a explicat că România nu a făcut decât parţial reforma pe care şi-a asumat-o cu privire la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor care, în mare parte, sunt ocupate interimar în urma unor numiri făcute pe criterii politice.
Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru: Pentru ca România să aibă o minimă şansă de a obţine banii europeni aferenţi reformei pensiilor magistraţilor, legea trebuie promulgată cât mai repede # News.ro
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, pentru ca România să aibă o minimă şansă de a primi cele peste 200 de milioane de euro aferente jalonului privind reforma pensiilor magistraţilor, preşedintele ar trebui să promulge cât mai rapid legea care recent a fost declarată constituţională, după repetate amânări din partea Curţii Constituţionale. El compară cu tentativa de a face „o magie” încercarea de a obţine banii „în al 13-lea ceas”.
Teheranul este pregătit să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, dacă Statele Unite răspund cerinţelor sale, afirmă un oficial iranian # News.ro
Iranul a anunţat că este dispus să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, în schimbul ridicării sancţiunilor şi recunoaşterii dreptului său de a îmbogăţi uraniu, în încercarea de a evita un atac din partea SUA, relatează Reuters.
Rugby – Campionatul European: Portugalia – România 44-7 (25-7) / Stejarii vor juca în semifinale # News.ro
Echipa naţională de rugby a României a pierdut duminică, în deplasare, scor 7-44, meciul cu echipa naţională a Portugaliei, din cadrul Campionatului European.
Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov: Actualul primar general se preface că nu înţelege ce se întâmplă în teren # News.ro
Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov. El îl acuză pe actualul primar general, Ciprian Ciucu, că se preface că nu înţelege ce se întâmplă în teren şi arată că, fără soluţii metropolitane, Bucureştiul se blochează, iar Ilfovul plăteşte costul real al extinderii Capitalei. Potrivit preşedintelui CJ Ilfov, aproape 130.000 de ilfoveni, care locuiesc oficial aici, plătesc impozit pe venit în Bucureşti.
Mircea Abrudean, despre declaraţiile privind schimbarea lui Bolojan din funcţia de premier: Asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare. Nu merg lucrurile aşa. Avem un protocol al coaliţiei # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat duminică, despre declaraţiile venite dinspre PSD privind o posibilă schimbare a premierului, că ”asta cu te schimbi sau pleci e destul de periculoasă, ca şi exprimare şi nu merg lucrurile aşa”, el amintind că există un protocol al coaliţiei.
Universitatea Craiova, liderul din Superligă, a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a 28-a a campionatului.
Aeronava companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada (Egipt) şi care a cerut să revină pe aeroportul Henry Coandă, după ce a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, a aterizat în siguranţă pe Otopeni, au anunţat reprezentanţii CNAB.
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Mallorca, în etapa a 25-a din La Liga.
Raed Arafat: Nu avem nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănit sau că cineva a păţit ceva în avion / Centrul nostru de coordonare, colegii de la ISU Bucureşti, ţin legătura cu aeroportul Henri Coandă # News.ro
Şeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a declarat că nu au nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănuit sau că cineva a păţit ceva în avion şi se aşteaptă ca aeronava să aterizeze fără probleme. El a mai afirmat că Centrul de coordonare, colegii de la ISU Bucureşti, ţin legătura cu aeroportul Henri Coandă.
Ministrul Sănătăţii, despre aeronava HISky: Survolează pentru a consuma combustibil, înainte de a ateriza. Cel mai probabil avionul va ateriza în siguranţă / Nu este prima dată când autorităţile se confruntă cu o astfel de situaţie # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că avionul companiei HiSky al cărui pilot a cerut revenirea pe aeroportul Otopeni, după ce un senzor de presurizare s-a activat continuă să survoleze aeroportul Otopeni, pentru a consuma din combustibil, pentru a pierde din greutate şi a ateriza în siguranţă. Rogobete a subliniat că nu este prima dată când autorităţile se confruntă cu o astfel de situaţie, el arătând că spitalele sunt pregătite, pentru orice situaţie.
Echipa italiană Parma a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia AC Milan, în etapa a 26-a din Serie A.
Dragoş Pîslaru: Lumea din exterior se uită la stabilitatea coaliţiei / M-aş bucura dacă liderii coaliţiei, mai ales cei care au dinamitat activitatea prim-ministrului, să înţeleagă că e un interes comun # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, atrage atenţia asupra faptului căorganismele internaţionale care colaborează cu România se uită la politica internă şi la stabilitatea coaliţiei de guvernare. În acest context, el spune că s-ar bucura dacă acei lideri din coaliţie care „în ultima vreme au dinamitat serios activitatea mai ales a prim-ministrului” ar înţelege că există un interes comun, al ţării.
Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni, după ce a semnalat activarea unui senzor de presurizare.
JO de iarnă: Eileen Gu a aflat de moartea bunicii sale imediat după ce a câştigat aurul la halfpipe # News.ro
Sportiva Eileen Gu s-a bucurat duminică de medalia de aur care a făcut-o cea mai titrată schioare olimpică de freestyle din istorie, însă apoi a aflat vestea cutremurătoare că bunica ei a murit, relatează Reuters.
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, în etapa a 22-a a campionatului grec.
Premier League: Cu Drăguşin titular, Tottenham a cedat cu 1-4, acasă, în meciul cu Arsenal # News.ro
Echipa engleză Tottenham Hotspur, pentru care Radu Draguşin a fost integralist, a cedat duminică seara, pe teren propriu, scor 1-4, în faţa londonezilor de la Arsenal, în etapa a 27-a din Premier League.
UPDATE - O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni / CNAB: Aeronava urmează să aterizeze de urgenţă / La bord - 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă duminică seară că o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea la Aeroportul Internaţional Henri Coandă iar în prezent, aeronava survolează zona pentru pregătirea în condiţii optime a aterizării. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat şi a activat planul de intervenţie preventivă la nivelul aeroportului. CNAB anunţă că aeronava urmează să aterizeze de urgenţă, după ce va consuma din combustibil. La bordul aeronavei se află 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului.
Rogobete: O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni / Aeronava survolează zona pentru pregătirea aterizării / S-a activat planul de intervenţie preventivă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă duminică seară că o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea la Aeroportul Internaţional Henri Coandă iar în prezent, aeronava survolează zona pentru reducerea greutăţii şi pregătirea în condiţii optime a aterizării. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat şi a activat planul de intervenţie preventivă la nivelul aeroportului
JO de iarnă: Rusoaica Nepryaeva, descalificată din proba feminină de schi fond 50 km pentru că a luat din greşeală schiurile altei concurente # News.ro
Rusoaica Dariya Nepryaeva a fost descalificată duminică din cursa feminină de schi fond clasic de 50 km, după ce a luat din greşeală schiurile unei alte concurente în timpul schimbării echipamentului la jumătatea cursei, relatează Reuters.
Mexic: Lordul drogurilor "El Mencho", lider al Jalisco New Generation Cartel, a fost ucis într-o operaţiune militară # News.ro
Lordul drogurilor mexican Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost ucis într-o operaţiune militară, a declarat duminică pentru Reuters o sursă guvernamentală familiarizată cu operaţiunea.
IGPR: Vizibilitate redusă pe A1 Bucureşti-Piteşti şi pe multe artere rutiere din judeţele Gorj, Olt, Dolj şi Mehedinţi, din cauza ceţii # News.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă vizibilitate redusă pe A1 Bucureşti-Piteşti şi pe multe artere rutiere din judeţele Gorj, Olt, Dolj şi Mehedinţi, duminică seară, din cauza ceţii.
Patinatoarea Julia Sauter va fi purtător de drapel al României la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, programată la ora 21.30, la Verona.
FR Polo a anunţat, duminică, programul tricolorilor la Cupa Mondială – Divizia 2, precum şi obiectivul: calificarea la turneul final de la Sydney. Meciurile se joacă în aprilie, iar turneul final este programat în luna iulie.
Handbal feminin: Programul optimilor Ligii Campionilor, în care Gloria Bistriţa va întâlni pe Ikast; CSM Bucureşti, direct în sferturi # News.ro
Duminică s-au încheiat şi meciurile din grupa A a Ligii Campionilor, iar rezultatele au stabilit programul optimilor de finală. Gloria Bistriţa va întâlni Ikast Handbold. Campioana CSM Bucureşti este calificată direct în sferturile de finală, din grupa B.
Sute de persoane protestează la Verona înaintea ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice # News.ro
Cu câteva ore înainte de ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, sute de oameni au mărşăluit pe străzile din Verona pentru a protesta faţă de costurile locuinţelor şi problemele de mediu legate de Jocurile Olimpice de iarnă, relatează Reuters.
Echipa campioană a Spaniei, FC Barcelona, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Levante, în etapa a 25-a din La Liga. Cu această victorie, catalanii revin pe prima poziţie a clasamentului.
Comisia Europeană spune că nu va accepta nicio creştere a tarifelor americane după decizia Curţii Supreme a SUA: ”un acord este un acord” # News.ro
Comisia Europeană a cerut duminică Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de preşedintele Donald Trump, iar acesta a răspuns impunând noi taxe vamale generalizate, relatează Reuters.
S-au câştigat ultimele medalii la JO Milano Cortina: Aur pentru SUA, argint pentru Canada la hochei pe gheaţă / Norvegia a încheiat pe primul loc în clasamentul pe medalii # News.ro
Ultima pentru Statele Unite! Echipa SUA de hochei pe gheaţă a câştigat duminică ultima medalie de aur a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, învingând Canada cu 2-1 după prelungiri, într-un meci de gală care a marcat revenirea la Jocurile Olimpice a vedetelor NHL după 12 ani de absenţă.
Handbal feminin: Rapid Bucureşti, eşec cu Lokomotiva Zagreb, dar încheie lider grupa C din European League; în sferturi, cu Viborg HK # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a pierdut duminică, pe teren propriu, cu formaţia Lokomotiva Zagreb, scor 24-29 (13-17), în ultimul meci din grupa C a European League. Cu 8 puncte în clasament, Rapid încheie grupa pe primul loc şi în sferturile de finală se va duela cu Viborg HK, între 21-29 martie.
Premier League: Liverpool a obţinut o victorie in extremis în deplasare, 1-0 cu Nottingham Forest # News.ro
Campioana Angliei, FC Liverpool, s-a impus duminică, în deplasare, scor 1-0, în faţa formaţiei Nottingham Forest, în etapa a 27-a din Premier League. „Cormoranii” au marcat în prelungiri.
Şeful comerţului din SUA spune că niciun stat nu a anunţat retragerea din acordurile comerciale, după decizia Curţii Supreme # News.ro
Reprezentantul pentru Comerţ al Statelor Unite, Jamieson Greer, a declarat duminică faptul că ţările care au încheiat acorduri tarifare cu Washingtonul nu au indicat nicio intenţie de a se retrage din aceste înţelegeri, în pofida deciziei Curţii Supreme de vineri de a anula o mare parte dintre tarifele impuse de preşedintele Donald Trump.
Premierul Groenlandei spune ”Nu, mulţumesc” ideii lui Trump de a trimite o navă-spital americană # News.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a respins duminică ideea preşedintelui american Donald Trump de a trimite o navă-spital în teritoriu, după ce Trump a afirmat pe reţelele sociale că lucrează împreună cu guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, în acest scop, relatează Reuters.
Ofiţerii de protecţie britanici au fost instruiţi să asigure paza la o cină găzduită de Jeffrey Epstein în 2010, potrivit presei britanice # News.ro
Ofiţeri ai Poliţiei Metropolitane din Londra, desemnaţi să asigure protecţia fratelui mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, au primit instrucţiuni să ofere securitate pentru o cină organizată în 2010 la reşedinţa lui Jeffrey Epstein în New York, au relatat duminică publicaţii britanice, citate de Reuters.
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană din Serie A, Napoli, în etapa a 26-a.
PMB: Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti cere operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 şi 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea în zona centrală şi Centrul Vechi, cărţile de vizită ale Capitalei # News.ro
Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a cerur operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 şi 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea în cona centrală şi Centrul Vechi, cărţile de vizită ale Capitalei, anunţă duminică Primăria Capitalei. Primăria avertizează că, dacă nu se conformează, operatorii contractaţi de primăriile de sector ca să deszăpezească vor fi din nou sancţionaţi şi menţionează că până acum, s-au constatat probleme în sectoarele 1, 2, 3 şi 5.
Trump este ”curios” de ce Iranul ”nu a capitulat” în faţa presiunii militare americane, afirmă trimisul special Steve Witkoff # News.ro
Preşedintele american Donald Trump este „curios” de ce Iranul nu a cedat încă şi nu a acceptat limitarea programului său nuclear, în condiţiile în care Washingtonul continuă o acumulare masivă de forţe militare în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, citat de Reuters.
Negocierile SUA–Iran ar putea avea loc vineri, dacă Teheranul trimite rapid o propunere nucleară, potrivit Axios # News.ro
Negociatorii Statelor Unite sunt pregătiţi să participe vineri, la Geneva, la o nouă rundă de discuţii cu Iranul, cu condiţia ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore o propunere detaliată privind un acord nuclear, a relatat duminică publicaţia Axios, citând un oficial american de rang înalt.Reuters nu a putut verifica imediat aceste informaţii.
