GALERIE FOTO 3 colecții care au eșuat pe podiumul de la London Fashion Week: Ce este greșit la ele – Corespondență de la Londra
G4Media, 22 februarie 2026 21:00
Colecția Cross Colours prezentată la London Fashion Week mizează aproape exclusiv pe capitalul său istoric, cromatică puternică, referințe hip-hop și un ADN urban recognoscibil, însă rămâne prizoniera propriei nostalgii. Deși revenirea esteticii '90s și Y2K este în continuare relevantă comercial, aici reinterpretarea este minimă, iar actualizarea limbajului vizual pare superficială. Din punct de vedere constructiv, […]
• • •
Acum 5 minute
21:10
Familia regală spaniolă își mărește veniturile / Ce salarii anuale vor încasa regele Felipe al VI-lea și regina Letizia # G4Media
Salariile membrilor familiei regale spaniole cresc cu 1,5% în 2026: regele Felipe VI va încasa 290.000 de euro, iar regina Letizia 160.000 de euro, potrivit Mediafax. Regele Felipe VI va primi anul acesta 290.000 de euro, cu 4.311 euro mai mult decât în 2025, iar regina Letizia va încasa 160.000 de euro, cu 2.881 de […]
Acum 15 minute
21:00
Acum 30 minute
20:50
Planul de intervenţie preventivă, activat pe aeroportul Henri Coandă / Senzor de presurizare, activat la cabina unei aeronave cu 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului # G4Media
Planul de intervenţie preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti după ce o aeronavă cu 180 de pasageri şi 6 membri ai echipajului a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, transmite Agerpres. „În această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta Bucureşti […]
20:50
FC Barcelona a revenit în postura de lider în campionatul Spaniei după ce a învins pe Levante cu scorul de 3-0. Formația blaugrana a profitat de pasul greșit făcut de rivalii de la Real Madrid care au pierdut cu scorul de 2-1 cu Osasuna, scrie Mediafax. Barcelona s-a impus categoric în partida disputată duminică cu […]
Acum o oră
20:40
Primarul New York-ului dispune o interdicţie temporară de deplasare în contextul apropierii de metropolă a unei violente furtuni de zăpadă # G4Media
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a anunţat duminică o interdicţie temporară de deplasare în metropola cu peste 8 milioane de locuitori, înainte sosirii unei violente furtuni de zăpadă, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. 'Oraşul New York nu a cunoscut o furtună de această amploare în cursul ultimului deceniu', a spus el într-o […]
20:40
Preşedintele CJ Ilfov: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Bucureştiului să fie repartizat judeţului Ilfov # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov, transmite Agerpres. „NU pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului general al Capitalei. Săptămâna trecută, la întâlnirea cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, acesta s-a plâns […]
20:30
Părinții pot primi sprijin financiar de la stat, dacă nu beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului. Una dintre condiții este ca aceștia să fie angajați, iar tichetele de acordă la cerere, potrivit alba24.ro. Suma primită lunar poate fi folosită doar pentru servicii de îngrijire a copilului: plata taxei la creșă sau pentru serviciile […]
20:30
Elevii din București și alte 21 de județe revin la școală luni, 23 februarie / Când încep simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 # G4Media
Elevii și copiii de grădiniță din București și alte 21 de județe revin la cursuri luni, 23 februarie și vor începe modulul 4 de cursuri. Următoarea vacanță este cea de primăvară/Paște, de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026, potrivit edupedu.ro. În modulul 4 al anului școlar 2025-2026 au loc simulările examenelor naționale. […]
Acum 2 ore
20:10
Beneficiile economice și turistice pentru sibieni după finalizarea autostrăzii Sibiu-Pitești / Ce temeri au brașovenii # G4Media
Indiferent de anul finalizării, autostrada Sibiu-Pitești va lega orașul de capitală în aproximativ trei ore de condus, scrie turnulsfatului.ro. Timpul este comparabil, poate chiar mai scurt decât în majoritatea situațiilor, cu cel necesar pentru a ajunge de la Brașov la București cu mașina. În mini-vacanțe și anumite perioade ale săptămânii o călătorie pe Valea Prahovei […]
19:50
Cod galben de ceață și polei în cinci județe din sud vestul țării / Vizibilitatea ar putea scădea sub 50 de metri # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică seara o atenționare Cod galben de ceață densă și polei pentru mai multe județe din Oltenia, potrivit Mediafax. Potrivit meteorologilor, avertizarea vizează apariția ceții care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, ceața va favoriza formarea de […]
19:40
Ironie a Case Albe după ce SUA a câștigat aurul olimpic la hochei masculin în fața Canadei
SUA a câștigat aurul olimpic la hochei masculin, după 46 de ani, învingând Canada în finală, iar administrația Trump a reacționat rapid pe rețelele de socializare, scrie Mediafax. „Felicitări marii noastre echipe de hochei a SUA. AU CÂȘTIGAT AURUL", a scris președintele american Donald Trump pe platforma Truth Social. Într-o altă postare, el a scris: […]
19:30
Ce trebuie să știi despre legile din Thailanda ca să nu fii amendat sau să nu ajungi la închisoare # G4Media
Când călătorești într-o țară nouă, întodeauna e bine să fii atent la două lucruri. Cu puțin noroc, cel mai mare risc poate fi reprezentat de câini ciobănești dubioși sau guri de canalizare prost amplasate, cum se întâmplă în Georgia, scrie Mediafax. Al doilea lucru de căutat este legat de legile țării pe care o vizitezi, […]
19:20
Iranul a încheiat cu un contract confidenţial cu Rusia pentru lansatoare portabile şi rachete sol-aer (Financial Times) # G4Media
Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate, potrivit ediţiei de duminică a publicației Financial Times, citate de Reuters. Contractul, semnat în decembrie la Moscova, angajează Rusia să livreze 500 de lansatoare portabile 'Verba' şi 2.500 de […]
Acum 4 ore
18:30
Comisia Europeană aşteaptă de la SUA să respecte acordul comercial din 2025, în contextul în care Donald Trump a anunțat o nouă taxă vamală de 15% pentru întreg comerţul internaţional american # G4Media
Comisia Europeană a declarat că aşteaptă de la Statele Unite să respecte acordul comercial cu Uniunea Europeană, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că majorează tarifele după ce a suferit o înfrângere la Curtea Supremă a Statelor Unite în privinţa politicii sale comerciale agresive, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. 'Un […]
18:20
SUA condiționează reluarea discuțiilor cu Iranul de primirea unui proiect de acord ce privește programul său nuclear # G4Media
Statele Unite sunt pregătite să reia vineri, la Geneva, negocierile cu Iranul privind programul nuclear, cu condiția ca Teheranul să transmită în următoarele 48 de ore un proiect de acord nuclear. Delegația americană este pregătită să participe la o nouă rundă de discuții cu Iran vineri, la Geneva, dacă va primi în 48 de ore […]
17:40
Industria germană iese din recesiune după aproape patru ani și se înscrie într-o tendință de creștere. Cheltuielile militare au avut rolul lor # G4Media
Unul dintre cei mai importanți – și așteptați – indici economici a trecut, în Germania, pragul de 50 de puncte, ceea ce înseamnă că industria germană a depășit perioada de recesiune care durează de aproape patru ani și s-a înscris pe o tendință de creștere. Acronimul acestui indici este PMI (Purchasing Managers' Index, Indicele Managerilor […]
17:30
VIDEO FOTO S-a deschis sezonul de alergare în vestul țării / Șiria Winter Trail a adunat aproape 600 de sportivi amatori și profesioniști care s-au bucurat de aerul de iarnă # G4Media
Șiria Winter Trail (județul Arad) a dat starul alergărilor montane de distanță scurtă și medie în vestul țării. Competiția ajunsă la a cincea ediție a adunat aproape 600 de alergători, amatori sau profesioniști, care s-au înscris la probele: 24 de kilometri, 15 kilometri și 6 kilometri, masculin și femin. Diferența de nivel a fost de […]
17:30
Povestea începuturilor vieții pe Pământ devine și mai intrigantă odată cu apariția virusurilor. Se crede că aceste particule microscopice există încă de la apariția primelor celule. Spre deosebire de celulele vii, virusurile sunt alcătuite doar din material genetic și nu pot produce proteine pe cont propriu, potrivit ScienceDaily. Deoarece proteinele sunt esențiale pentru activitatea celulară […]
Acum 6 ore
17:10
Cuscrul lui Donald Trump, care e ambasadorul SUA la Paris, convocat la Ministerul francez de Externe în contextul morții unui activist de extremă dreapta # G4Media
Charles Kushner, ambasadorul Statelor Unite la Paris, a fost convocat de Ministerul francez de Externe după ce oficiali ai administrației Trump au comentat public moartea activistului naționalist Quentin Deranque. Charels Kushner este cuscrul lui Donald Trump: el e tatăl lui Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump, fiica președintelui. Anunțul a fost făcut de Jean Noël Barrot, […]
17:10
Instituţiile de cultură din subordinea municipalităţii au pregătit pentru sărbătorile de Dragobete şi Mărţişor o serie de ateliere şi târguri, precum şi spectacole romantice, informează pagina de facebook a Primăriei Capitalei, transmite Agerpres. În perioada 23 februarie – 8 martie, la sediul CREART din Piaţa Lahovari va fi organizat un târg cu mărţişoare lucrate manual, […]
17:00
Protest în fața Parlamentului după dezvăluirile despre abuzurile din adăpostul Suraia: Sute de oameni cer dreptate pentru animale (FOTO & VIDEO) # G4Media
Sute de persoane s-au adunat astăzi în fața Palatul Parlamentului, la intrarea dinspre Parcul Izvor, pentru a protesta în urma dezvăluirilor despre abuzurile din adăpostul de câini din Suraia. Evenimentul poartă numele simbolic „Dreptate pentru Heidi", după povestea unei cățelușe care a devenit imaginea suferinței animalelor din sistemul public de gestionare a câinilor fără stăpân. […]
16:30
Secret Service anunţă că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care încerca să intre la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump din Florida # G4Media
Secret Service, care asigură protecţia celor mai înalţi demnitari americani, a anunţat, duminică, că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care a încercat să intre ilegal într-un perimetru de securitate pe domeniul din Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din West Palm Beach, în Florida, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Preşedintele Trump […]
16:10
Hamas a încheiat „alegerile interne” înainte de desemnarea noului său şef, potrivit unui responsabil al mişcării # G4Media
Hamas 'a încheiat alegerile interne' înainte de desemnarea noului său şef, a declarat duminică pentru AFP un responsabil al mişcării islamiste palestiniene, sub rezerva anonimatului, transmite Agerpres. Reînnoirea conducerii Hamas are loc în urma morţii lui Ismail Haniyeh, şeful politic al mişcării ucis de Israel într-un atac la Teheran pe 31 iulie 2024, şi celei […]
16:00
Colecția toamnă–iarnă 2026–2027 semnată de Merlin Castell, prezentată la London Fashion Week, se citește mai degrabă ca un exercițiu de arts & crafts decât ca o propunere de modă în sens comercial. Accentul cade vizibil pe construcție, pe tehnică și pe experiment material, nu pe purtabilitate sau coerență de garderobă. Bustierele cu extensii ascuțite, aproape […]
16:00
Discuții despre Visa Waiver la Washington între Cătălin Predoiu și secretarul pentru Securitate Internă al SUA # G4Media
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu și Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA, au discutat la Washington despre programul Visa Waiver, scrie Mediafax. Potrivit unui comunicat al MAI, remis duminică presei, la sediul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Cătălin Predoiu a avut o întâlnire bilaterală, vineri, cu Kristi Noem, secretar pentru Securitate […]
15:50
Firmele de salubrizare, somate de Poliția Locală să deszăpezească trotuarele și trecerile de pietoni din trei sectoare ale Capitalei # G4Media
Primăria Capitalei anunță că Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea. „Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și […]
15:40
Rămăşiţele Sfântului Francisc de Assisi au fost expuse publicului pentru prima dată în istorie, la 800 de ani de la moartea sa # G4Media
Osuarul cu rămăşiţele Sfântului Francisc de Assisi a fost expus publicului sâmbătă, pentru prima dată în istorie, la basilica din Assisi (centru Italia) şi doar pentru o lună, cu ocazia marcării a 800 de ani de la moartea sa, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „În mod paradoxal, tocmai în banalitatea acestor câteva […]
15:30
Doi senatori USR au depus o iniţiativă legislativă în sprijinul antreprenorilor care depăşesc plafonul de TVA şi cărora legea în vigoare le cere conformare imediată, ceea ce în practică nu este întotdeauna posibil, a informat duminică un comunicat al partidului, transmite
15:20
Sondaj CURS: 75% dintre bucureşteni consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită # G4Media
Percepţia bucureştenilor privind direcţia generală a ţării este preponderent negativă, trei sferturi fiind de părere că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, arată un sondaj CURS realizat în Capitală, în perioada 12 – 20 februarie, transmite Agerpres. Astfel, 75% dintre respondenţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 18% apreciază […] © G4Media.ro.
15:20
Nemulțumit de modul în care s-ar fi efectuat deszăpezirea pe strada sa, un bărbat din localitatea Corbeanca ar fi amenințat lucrătorii de la salubrizare cu un pistol # G4Media
Duminică, 22 februarie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Buftea au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că, un bărbat, din comuna Corbeanca, nemulțumit de modul în care s-ar fi efectuat deszăpezirea pe strada sa, ar fi amenințat lucrătorii cu un pistol. „Din primele verificări a reieșit că, pe fondul unui incident verbal, […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:10
Ministra Mediului: Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite unde există poluări istorice # G4Media
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului pot fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice, a anunţat, duminică, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook, transmite Agerpres. „Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului nu vor mai sta […] © G4Media.ro.
15:00
Ucraina devine o națiune de văduve și orfani / Țara vecină se confruntă cu o „catastrofă” demografică / Peste 10 milioane de ucraineni au plecat de la începutul războiului – analiză CNN # G4Media
Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an, rata natalității din Ucraina se prăbușește, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii. În același timp, pierderile se înmulțesc pe front, iar milioane de persoane care au fugit ca refugiați s-au stabilit acum în străinătate. […] © G4Media.ro.
14:40
Ungaria va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei / Șeful diplomației de la Budapesta: „Atâta timp cât ucrainenii nu vor permite livrările de petrol către Ungaria…” # G4Media
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba, transmite AFP. „Mâine (luni – n. red.) este prevăzută adoptarea la reuniunea […] © G4Media.ro.
14:30
Victor Negrescu (PSD): Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară / Moneda unică este utilizată în 21 dintre cele 27 de state membre # G4Media
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că aderarea României la zona euro trebuie să devină proiect de țară: „România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor”. „Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la Uniunea Europeană, asumat politic, instituțional și public. Acest demers […] © G4Media.ro.
14:20
Vreme mai caldă la final de februarie / Temperaturile urcă până la 14 grade în anumite zone # G4Media
Vremea se va încălzi în toate regiunile pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile diurne vor urca în anumite zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Valorile termice se vor situa, în special în vestul şi sud-vestul ţării, peste mediile climatologice specifice perioadei, iar în prima parte […] © G4Media.ro.
14:00
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales # G4Media
Vorbind în prima zi a campaniei oficiale pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie la un miting din localitatea Békéscsaba, prim-ministrul Orbán și-a reluat discursul panicard, amenințând audiența că dacă FIDESZ nu va câștiga alegerile, Ungaria va fi atrasă în război. Referindu-se la istoria orașului Békéscsaba, prim-ministrul a amintit că în septembrie 1944, 56 de bombardiere […] © G4Media.ro.
14:00
Deputatul extremist AUR Dan Tanasă recidivează cu o nouă postare xenofobă: Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin # G4Media
Deputatul extremist de la AUR Dan Tănasă a postat sâmbătă pe Facebook un nou mesaj xenofob, îndreptat din nou împotriva livratorilor străini. Tanasă a publicat o fotografie cu soldați români sub care scrie: ”Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin”. Postarea lui Tănasă a stârnit […] © G4Media.ro.
13:30
Un oficial al Băncii Centrale Europene spune că tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări # G4Media
Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, care este şi membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Bloomberg, citat de Agerpres. „Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%”, a […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
13:10
Percheziții la două saloane de masaj erotic, unde se practicau proxenetism și prostituție. Opt persoane au fost reținute și duse la instanță, pentru mandate de arestare # G4Media
Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale al Sectorului 5 au operat duminică percheziții în nouă locații, cu suspiciunea comiterii infracțiunilor de proxenetism și prostituție sub acoperirea unor saloane de masaj erotic. Opt persoane au fost reținute și duse la instanță, în vederea emiterii de mandate de arestare. Conform unor surse judiciare, este vorba de […] © G4Media.ro.
13:00
Hidrologii au emis duminică o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până luni seara pe râuri din șase județe din țară, relatează Mediafax. Avertizarea este în vigoare de duminică de la ora 12.00 până luni la ora 24.00. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman) și Argeş (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, […] © G4Media.ro.
12:50
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de tipul şi gravitatea situaţiei / Vor fi patru tipuri de alertă # G4Media
Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă, a informat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Arafat a precizat că demersul se află în lucru […] © G4Media.ro.
12:40
Românii ies în stradă pentru drepturile animalelor: Protest la Parlament după cazul Heidi și cei 15.000 de câini eutanasiați la Suraia (VIDEO) # G4Media
Duminică, 22 februarie, între orele 16:00 și 19:00, iubitorii de animale sunt așteptați în fața Parlamentul României (intrarea dinspre Parcul Izvor), la un protest organizat după dezvăluirile șocante despre abuzurile din adăpostul de câini din Suraia. Potrivit ONG-urilor implicate, aproximativ 15.000 de câini au fost eutanasiați în acel adăpost, însă înainte de acest final mulți […] © G4Media.ro.
12:40
Aproximativ 100 de refugiati ucraineni s-au strans, duminica , la pranz, in Parcul Arheologic din centrul Constanței, pentru a protesta împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina. Steaguri ale Ucrainei sunt fluturate, dar și pancarte cu „stop deportarea copiilor ucraineni”, „crime”, „rapiri”, „torturi”. La eveniment este difuzat discursul lui Zelenski din prima zi de război, […] © G4Media.ro.
12:30
Somaliland, stat recunoscut doar de Israel, încearcă să atragă SUA oferind baze militare şi acces la minereuri # G4Media
Somaliland, care şi-a proclamat independenţa faţă de Somalia în 1991, propune Statelor Unite acces privilegiat la resursele sale minerale şi permisiunea de înfiinţare pe teritoriul său a unor baze militare americane, în încercarea de a obţine recunoaşterea ca stat de către Washington, consemnează duminică AFP, după discuţii cu un ministru de la Hargeisa, relatează Agerpres. […] © G4Media.ro.
12:30
Sfatul fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko pentru Zelenski: „Să nu ai niciodată încredere în Putin, nu uita că a fost ofițer KGB” (POLITICO) # G4Media
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko are câteva sfaturi pentru rivalul său acerb, actualul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski. În primul rând, și cel mai important, să nu aibă niciodată încredere în Vladimir Putin; și, în al doilea rând, să înceapă discuțiile cu liderul rus numai atunci când se află într-o poziție de forță, scrie POLITICO. Poroșenko […] © G4Media.ro.
12:20
Experimente de duminică. E foarte simplu de preparat muștar acasă, din boabele pe care le găsim peste tot. Cu totul diferit, fără grăsimi dubioase și fără aditivi # G4Media
E aproape un reflex necondiționat, iei muștarul de pe raft și îl pui în coș. Un gest aparent firesc pentru că, cine știe de ce, pare că e singura posibilitate, că doar borcanul din comerț poate conține în el acel elixir de nelipsit în anumite momente. În realitate, orice produs pe care îl crează industria […] © G4Media.ro.
12:00
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele nu ajunge nici la cinci ani # G4Media
Deși câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului, iar majoritatea stăpânilor și-ar dori ca aceștia să trăiască veșnic, există unele rase de câini care au cea mai scurtă durată de viață. Genetica, talia, predispozițiile la unele boli și anumite trăsături fizice influențează simțitor speranța de viață. Experții au realizat o listă de rase […] © G4Media.ro.
12:00
Autobuz cu un bar amenajat ilegal la interior, depistat în centrul Capitalei / Ce sancțiuni i-au aplicat polițiștii # G4Media
Polițiștii rutieri au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în centrul Capitalei, un autobuz care avea făcute modificări neomologate. Acesta avea amenajată o zonă de bar. Polițiștii au dat amenzi și au reținut cenrtificatul de înmatriculare. În cadrul unei acțiuni desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei, au depistat […] © G4Media.ro.
11:40
Ministrul danez al apărării respinge ideea trimiterii unei nave-spital americane în Groenlanda: Populaţia primeşte îngrijirle medicale de care are nevoie # G4Media
Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda, afirmând că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă, transmite AFP, citată de Agerpres. „Populaţia groenlandeză primeşte îngrijirle medicale de care are nevoie. […] © G4Media.ro.
11:30
Macron îi scrie lui Trump, cerându-i să anuleze sancţiunile aplicate unor cetăţeni europeni / Președintele Franței a menționat doi concetățeni # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancţiunilor „impuse pe nedrept” de Statele Unite unor cetăţeni europeni, informează duminică publicaţia La Tribune Dinamnche, citând din scrisoarea la care a avut acces parţial şi AFP. Macron îi „atrage atenţia personal” lui Trump asupra cazurilor a doi francezi: fostul comisar […] © G4Media.ro.
