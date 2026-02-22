Firmele de salubrizare, somate de Poliția Locală să deszăpezească trotuarele și trecerile de pietoni din trei sectoare ale Capitalei

15:00

Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an, rata natalității din Ucraina se prăbușește, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii. În același timp, pierderile se înmulțesc pe front, iar milioane de persoane care au fugit ca refugiați s-au stabilit acum în străinătate. […] © G4Media.ro.