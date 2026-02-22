Firmele de salubrizare, somate de Poliția Locală să deszăpezească trotuarele și trecerile de pietoni din trei sectoare ale Capitalei
22 februarie 2026
Primăria Capitalei anunță că Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea. „Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și […]
• • •
Hamas a încheiat „alegerile interne" înainte de desemnarea noului său şef, potrivit unui responsabil al mişcării
Hamas 'a încheiat alegerile interne' înainte de desemnarea noului său şef, a declarat duminică pentru AFP un responsabil al mişcării islamiste palestiniene, sub rezerva anonimatului, transmite Agerpres. Reînnoirea conducerii Hamas are loc în urma morţii lui Ismail Haniyeh, şeful politic al mişcării ucis de Israel într-un atac la Teheran pe 31 iulie 2024, şi celei […]
16:00
GALERIE FOTO Trei colecții care au ratat impactul la London Fashion Week – corespondență de la Londra
Colecția toamnă–iarnă 2026–2027 semnată de Merlin Castell, prezentată la London Fashion Week, se citește mai degrabă ca un exercițiu de arts & crafts decât ca o propunere de modă în sens comercial. Accentul cade vizibil pe construcție, pe tehnică și pe experiment material, nu pe purtabilitate sau coerență de garderobă. Bustierele cu extensii ascuțite, aproape […]
Discuții despre Visa Waiver la Washington între Cătălin Predoiu și secretarul pentru Securitate Internă al SUA
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu și Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA, au discutat la Washington despre programul Visa Waiver, scrie Mediafax. Potrivit unui comunicat al MAI, remis duminică presei, la sediul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Cătălin Predoiu a avut o întâlnire bilaterală, vineri, cu Kristi Noem, secretar pentru Securitate […]
Rămăşiţele Sfântului Francisc de Assisi au fost expuse publicului pentru prima dată în istorie, la 800 de ani de la moartea sa
Osuarul cu rămăşiţele Sfântului Francisc de Assisi a fost expus publicului sâmbătă, pentru prima dată în istorie, la basilica din Assisi (centru Italia) şi doar pentru o lună, cu ocazia marcării a 800 de ani de la moartea sa, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „În mod paradoxal, tocmai în banalitatea acestor câteva […]
Doi senatori USR au depus o iniţiativă legislativă în sprijinul antreprenorilor care depăşesc plafonul de TVA şi cărora legea în vigoare le cere conformare imediată, ceea ce în practică nu este întotdeauna posibil, a informat duminică un comunicat al partidului, transmite Agerpres. Conform sursei citate, senatorii Cynthia Păun şi Remus Negoi vor introducerea în Codul […]
Sondaj CURS: 75% dintre bucureşteni consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită
Percepţia bucureştenilor privind direcţia generală a ţării este preponderent negativă, trei sferturi fiind de părere că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, arată un sondaj CURS realizat în Capitală, în perioada 12 – 20 februarie, transmite Agerpres. Astfel, 75% dintre respondenţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 18% apreciază […]
Nemulțumit de modul în care s-ar fi efectuat deszăpezirea pe strada sa, un bărbat din localitatea Corbeanca ar fi amenințat lucrătorii de la salubrizare cu un pistol
Duminică, 22 februarie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Buftea au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că, un bărbat, din comuna Corbeanca, nemulțumit de modul în care s-ar fi efectuat deszăpezirea pe strada sa, ar fi amenințat lucrătorii cu un pistol. „Din primele verificări a reieșit că, pe fondul unui incident verbal, […]
Ministra Mediului: Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite unde există poluări istorice
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului pot fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice, a anunţat, duminică, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook, transmite Agerpres. „Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului nu vor mai sta […]
Ucraina devine o națiune de văduve și orfani / Țara vecină se confruntă cu o „catastrofă" demografică / Peste 10 milioane de ucraineni au plecat de la începutul războiului – analiză CNN
Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an, rata natalității din Ucraina se prăbușește, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii. În același timp, pierderile se înmulțesc pe front, iar milioane de persoane care au fugit ca refugiați s-au stabilit acum în străinătate. […]
Ungaria va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei / Șeful diplomației de la Budapesta: „Atâta timp cât ucrainenii nu vor permite livrările de petrol către Ungaria…"
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba, transmite AFP. „Mâine (luni – n. red.) este prevăzută adoptarea la reuniunea […]
Victor Negrescu (PSD): Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară / Moneda unică este utilizată în 21 dintre cele 27 de state membre
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că aderarea României la zona euro trebuie să devină proiect de țară: „România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor". „Aderarea României la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară al apartenenței noastre la Uniunea Europeană, asumat politic, instituțional și public. Acest demers […]
Vreme mai caldă la final de februarie / Temperaturile urcă până la 14 grade în anumite zone
Vremea se va încălzi în toate regiunile pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile diurne vor urca în anumite zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Valorile termice se vor situa, în special în vestul şi sud-vestul ţării, peste mediile climatologice specifice perioadei, iar în prima parte […]
Viktor Orban își etalează iar obsesiile în prima zi de campanie electorală: îi amenință pe unguri că vor intra în război dacă nu e reales
Vorbind în prima zi a campaniei oficiale pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie la un miting din localitatea Békéscsaba, prim-ministrul Orbán și-a reluat discursul panicard, amenințând audiența că dacă FIDESZ nu va câștiga alegerile, Ungaria va fi atrasă în război. Referindu-se la istoria orașului Békéscsaba, prim-ministrul a amintit că în septembrie 1944, 56 de bombardiere […]
Deputatul extremist AUR Dan Tanasă recidivează cu o nouă postare xenofobă: Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin
Deputatul extremist de la AUR Dan Tănasă a postat sâmbătă pe Facebook un nou mesaj xenofob, îndreptat din nou împotriva livratorilor străini. Tanasă a publicat o fotografie cu soldați români sub care scrie: "Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin". Postarea lui Tănasă a stârnit […]
Un oficial al Băncii Centrale Europene spune că tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări
Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, care este şi membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Bloomberg, citat de Agerpres. „Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%", a […]
Percheziții la două saloane de masaj erotic, unde se practicau proxenetism și prostituție. Opt persoane au fost reținute și duse la instanță, pentru mandate de arestare
Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale al Sectorului 5 au operat duminică percheziții în nouă locații, cu suspiciunea comiterii infracțiunilor de proxenetism și prostituție sub acoperirea unor saloane de masaj erotic. Opt persoane au fost reținute și duse la instanță, în vederea emiterii de mandate de arestare. Conform unor surse judiciare, este vorba de […]
Hidrologii au emis duminică o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până luni seara pe râuri din șase județe din țară, relatează Mediafax. Avertizarea este în vigoare de duminică de la ora 12.00 până luni la ora 24.00. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman) și Argeş (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, […]
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de tipul şi gravitatea situaţiei / Vor fi patru tipuri de alertă
Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite
Românii ies în stradă pentru drepturile animalelor: Protest la Parlament după cazul Heidi și cei 15.000 de câini eutanasiați la Suraia (VIDEO) # G4Media
Duminică, 22 februarie, între orele 16:00 și 19:00, iubitorii de animale sunt așteptați în fața Parlamentul României (intrarea dinspre Parcul Izvor), la un protest organizat după dezvăluirile șocante despre abuzurile din adăpostul de câini din Suraia. Potrivit ONG-urilor implicate, aproximativ 15.000 de câini au fost eutanasiați în acel adăpost, însă înainte de acest final mulți […] © G4Media.ro.
Aproximativ 100 de refugiati ucraineni s-au strans, duminica , la pranz, in Parcul Arheologic din centrul Constanței, pentru a protesta împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina. Steaguri ale Ucrainei sunt fluturate, dar și pancarte cu „stop deportarea copiilor ucraineni”, „crime”, „rapiri”, „torturi”. La eveniment este difuzat discursul lui Zelenski din prima zi de război, […] © G4Media.ro.
Somaliland, stat recunoscut doar de Israel, încearcă să atragă SUA oferind baze militare şi acces la minereuri # G4Media
Somaliland, care şi-a proclamat independenţa faţă de Somalia în 1991, propune Statelor Unite acces privilegiat la resursele sale minerale şi permisiunea de înfiinţare pe teritoriul său a unor baze militare americane, în încercarea de a obţine recunoaşterea ca stat de către Washington, consemnează duminică AFP, după discuţii cu un ministru de la Hargeisa, relatează Agerpres. […] © G4Media.ro.
Sfatul fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko pentru Zelenski: „Să nu ai niciodată încredere în Putin, nu uita că a fost ofițer KGB” (POLITICO) # G4Media
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko are câteva sfaturi pentru rivalul său acerb, actualul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski. În primul rând, și cel mai important, să nu aibă niciodată încredere în Vladimir Putin; și, în al doilea rând, să înceapă discuțiile cu liderul rus numai atunci când se află într-o poziție de forță, scrie POLITICO. Poroșenko […] © G4Media.ro.
Experimente de duminică. E foarte simplu de preparat muștar acasă, din boabele pe care le găsim peste tot. Cu totul diferit, fără grăsimi dubioase și fără aditivi # G4Media
E aproape un reflex necondiționat, iei muștarul de pe raft și îl pui în coș. Un gest aparent firesc pentru că, cine știe de ce, pare că e singura posibilitate, că doar borcanul din comerț poate conține în el acel elixir de nelipsit în anumite momente. În realitate, orice produs pe care îl crează industria […] © G4Media.ro.
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele nu ajunge nici la cinci ani # G4Media
Deși câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului, iar majoritatea stăpânilor și-ar dori ca aceștia să trăiască veșnic, există unele rase de câini care au cea mai scurtă durată de viață. Genetica, talia, predispozițiile la unele boli și anumite trăsături fizice influențează simțitor speranța de viață. Experții au realizat o listă de rase […] © G4Media.ro.
Autobuz cu un bar amenajat ilegal la interior, depistat în centrul Capitalei / Ce sancțiuni i-au aplicat polițiștii # G4Media
Polițiștii rutieri au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în centrul Capitalei, un autobuz care avea făcute modificări neomologate. Acesta avea amenajată o zonă de bar. Polițiștii au dat amenzi și au reținut cenrtificatul de înmatriculare. În cadrul unei acțiuni desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei, au depistat […] © G4Media.ro.
Ministrul danez al apărării respinge ideea trimiterii unei nave-spital americane în Groenlanda: Populaţia primeşte îngrijirle medicale de care are nevoie # G4Media
Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda, afirmând că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă, transmite AFP, citată de Agerpres. „Populaţia groenlandeză primeşte îngrijirle medicale de care are nevoie. […] © G4Media.ro.
Macron îi scrie lui Trump, cerându-i să anuleze sancţiunile aplicate unor cetăţeni europeni / Președintele Franței a menționat doi concetățeni # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancţiunilor „impuse pe nedrept” de Statele Unite unor cetăţeni europeni, informează duminică publicaţia La Tribune Dinamnche, citând din scrisoarea la care a avut acces parţial şi AFP. Macron îi „atrage atenţia personal” lui Trump asupra cazurilor a doi francezi: fostul comisar […] © G4Media.ro.
Sondaj Politico: Țările aliate NATO consideră că atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt un act de război / Hackerii legați de state vizează din ce în ce mai mult sectoare critice # G4Media
Răspunsul reținut al țărilor NATO la atacurile hibride este în contradicție cu opinia publică, arată un nou sondaj: o mare parte a opiniei publice din țările aliate cheie consideră că acțiuni precum atacurile cibernetice asupra spitalelor ar trebui considerate acte de război, relatează Politico. Sondajul POLITICO, realizat în Statele Unite, Canada, Franța, Germania și Regatul […] © G4Media.ro.
Cel puțin cinci persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei, au anunțat autoritățile, sâmbătă, informează Mediafax. Poliția din Tirol a anunțat că cinci schiori au fost prinși, vineri, într-o avalanșă de o anvergură de 450 de metri, în resortul Saint Anton din Alpii Tirolieni., declanșată la o altitudine de peste 2.000 de […] © G4Media.ro.
Polițiștii rutieri din Capitală au reținut permisele de conducere a 19 șoferi care au fost prinși, în noaptea de sâmbătă spre duminică, făcând drifturi pe zăpadă în mai multe zone din București. Polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei au avut în noaptea de sâmbătă spre duminică o acțiune de control pentru verificarea șoferilor care adoptă un […] © G4Media.ro.
Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,6%, în 2025 / Cum se explică scăderea, care se va menține și anii următori – statistică # G4Media
România a produs, în 2025, o cantitate de ţiţei de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 202.600 tep mai mică (-7,6%) faţă de cea înregistrată în anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile de ţiţei au totalizat, în intervalul analizat, 8,894 milioane tep, cu 631.200 tep peste cele […] © G4Media.ro.
Reputația fostei soții a lui prințului Andrew, Sarah „Fergie” Ferguson, distrusă și ea de legăturile cu Epstein # G4Media
Odată cu căderea în dizgrație lui Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț nu o mai are pe Sarah Ferguson alături. Timp de decenii, fosta lui soție a fost sprijinul lui, dar acum legăturile ei cu Jeffrey Epstein i-au distrus și ei reputația, relatează Reuters. Sarah Ferguson, cunoscută popular sub numele de „Fergie”, s-a căsătorit cu prințul Andrew […] © G4Media.ro.
Alcaraz, pe locul 4 într-un clasament all-time al turneelor ATP 500, după victoria de la Doha # G4Media
Spaniolul Carlos Alcaraz a câștigă sâmbătă seara turneul de la Doha și a ajuns pe locul 4, la egalitate cu Andy Murray, în topul jucătorilor care au câștigat cele mai multe turnee ATP 500, transmite Mediafax. Spaniolul în vârstă de 22 de ani a reușit sâmbătă seara o nouă performanță la turneul de la Doha, […] © G4Media.ro.
Deputatul Iulian Lorincz: Dl. Dumitru Pelican, după ce a înjurat și calomniat toată emisiunea la România TV, mi-a spus că, noi, USR-iștii ar trebui să fim împușcați / USR va sesiza CNA # G4Media
Deputatul USR Iulian Lorincz anunță că va seszia CNA, după ce sâmbătă seara ar fi fost agresat verbal și calomniat toată emisiunea de către unul dintre invitații din studioul România TV. Redăm mai jos versiunea deputatul USR Iulian Lorincz asupra celor întâmplate în studioul România TV. “Tocmai am ieșit de la o emisiune la România […] © G4Media.ro.
SONDAJ G4Media: Cum apreciezi participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace? # G4Media
Președintele Nicușor Dan a participat, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a președintelui SUA, Donald Trump, boicotată de aproape toți liderii occidentali. România are un statut de observator, însă Nicușor Dan a fost singurul șef de stat din UE prezent la reuniune. Cum apreciezi participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul […] © G4Media.ro.
Explozii la un magazin din estul Ucrainei: o polițistă a murit, 14 răniți / Oficialii locali afirmă că a fost un atac terorist # G4Media
În noaptea de sâmbătă spre duminică, în orașul Lviv din estul Ucrainei, 15 cetățeni, între care și polițiști au fost răniți, în urma unor explozii la un magazin din oraș. În timpul intervenției, o polițistă a murit. „Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate” a anunțat, pe Telegram, primarul […] © G4Media.ro.
Traficul aerian se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor / Nici o cursă nu este anulată, nu se înregistrează întârzieri – Compania Națională Aeroporturi București # G4Media
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, a anunţat, duminică dimineaţa, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată şi nici nu se […] © G4Media.ro.
Cum s-a rostogolit în social media fake-ul că Trump îl recunoaște oficial ca președinte pe Călin Georgescu și nu pe Nicușor Dan ”Premierul” # G4Media
În ultimele două zile, în spațiul ”suveranist” de pe rețelele de socializare a circulat ideea că Nicușor Dan nu este recunoscut oficial ca președinte al României de către administrația prezidențială din SUA și că a fost invitat să asiste la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace a lui Donald Trump doar pentru a fi umilit. […] © G4Media.ro.
Statele Unite vrea să trimită în Groenlanda o navă-spital / Trump: Îi va îngriji pe mulţi oameni care sunt bolnavi şi nu sunt îngrijiţi acolo # G4Media
Statele Unite intenţionează să trimită în Groenlanda o navă-spital, a anunţat sâmbătă preşedintele Donald Trump, conform dpa. El a comunicat în reţeaua sa online Truth Social că nava „îi va îngriji pe mulţi oameni care sunt bolnavi şi nu sunt îngrijiţi acolo” – afirmaţie despre care dpa apreciază că ar putea creşte tensiunile dintre SUA […] © G4Media.ro.
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan / Talibanii, acuzați de atentate sinucigașe cu bombe # G4Media
Pakistanul a afirmat într-un comunicat datat 21 februarie, dar publicat abia duminică la primele ore, că a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan, informează Reuters, citată de Agerpres. Loviturile au avut loc după ce guvernul de la Islamabad a pus o serie de atentate sinucigaşe cu bombe, în Pakistan, pe seama unor luptători […] © G4Media.ro.
Atenţionare de călătorie: condiţii grele de trafic pe Podul Giurgiu-Ruse duminică și luni din cauza vremii # G4Media
Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu – Ruse va înregistra valori crescute duminică şi luni din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Autorităţile române şi bulgare competente au anunţat că traficul de autoturisme va avea prioritate faţă de traficul greu, în […] © G4Media.ro.
VIDEO 4 ani de război. Ep.1 | Refugiat la senectute. Pictorul ucrainean de 83 de ani care a luat-o de la zero în Timișoara. „Nu m-am gândit niciodată că va trebui să plec din țară la vârsta mea” # G4Media
În 24 februarie 2026, se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei declanșate de președintele rus Vladimir Putin în Ucraina. G4Media difuzează în această perioadă o serie video despre ucraineni refugiați în România, oameni de toate vârstele care au fost nevoiți să lase totul în urmă și să reia viața de la zero. Cum s-au […] © G4Media.ro.
Postul intermitent s-ar putea să nu ajute persoanele supraponderale sau obeze să slăbească, sugerează un studiu amplu. Cercetătorii afirmă că practica populară de a posti în anumite zile ale săptămânii și de a mânca normal în celelalte „poate avea un efect nesemnificativ sau chiar nul asupra pierderii în greutate și a calității vieții”, scrie BBC, […] © G4Media.ro.
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii: 30 de oi și capre au murit # G4Media
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit, transmite Mediafax. Potrivit ISU Prahova, incidentul a avut loc sâmbătă seara în satul Vadu Părului și a afectat un saivan de aproximativ 500 de metri pătrați. Pompierii au intervenit cu două autospeciale […] © G4Media.ro.
Elevii din Bucureşti se vor întoarce luni la cursuri după o vacanţă de o săptămână. Vacanţa intermodulară poate fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie, transmite Mediafax. Următoarea vacanţă şcolară va începe pe 4 aprilie şi se […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui # G4Media
Procurorii au trimis-o în judecată pe A.M.V. (38 de ani), al cărui gest a oripilat opinia publică în luna mai a anului trecut după ce și-a aruncat de la etajul 5 fetița în vârstă de șapte ani. Potrivit documentelor consultate de G4Media.ro, la scurt timp după înregistrarea rechizitoriului la Tribunalul București, femeia a cerut prin […] © G4Media.ro.
Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă # G4Media
Un importator de vinuri din New York a fost unul dintre reclamanții principali în cazul de la Curtea Supremă din Statele Unite care a anulat tarifele globale extinse impuse de președintele Donald Trump, provocând un eșec juridic major uneia dintre politicilor economice definitorii ale republicanului. Victoria lui Victor Schwartz în forul suprem de la Washington […] © G4Media.ro.
Viscol în România: Drumuri județene și porturi închise / Patru curse întârziate pe Otopeni # G4Media
18 sectoare de drumuri județene sunt încă închise, patru curse aeriene au întârziere pe Aeroportul Otopeni, iar manevrele sunt suspendate în două porturi, transmite duminică dimineața Ministerul de Interne, citat de Mediafax. MAI anunță că în țară 18 sectoare de drumuri județene rămân închise. Este vorba de șosele din județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița și […] © G4Media.ro.
Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto de Dragobete pentru care suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, 50.000 de lei şi, respectiv, 25.000 de lei, relatează Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei, preţurile variantelor simple de joc sunt: pentru Loto 6/49 – […] © G4Media.ro.
