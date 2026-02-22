VIDEO FOTO S-a deschis sezonul de alergare în vestul țării / Șiria Winter Trail a adunat aproape 600 de sportivi amatori și profesioniști care s-au bucurat de aerul de iarnă

09:10

În ultimele două zile, în spațiul ”suveranist” de pe rețelele de socializare a circulat ideea că Nicușor Dan nu este recunoscut oficial ca președinte al României de către administrația prezidențială din SUA și că a fost invitat să asiste la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace a lui Donald Trump doar pentru a fi umilit. […] © G4Media.ro.