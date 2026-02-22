Un avion al companiei HiSky, ce zbura pe ruta Bucureşti – Hurghada (Egipt), se întoarce de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce sistemul a detectat o posibilă problemă legată de presurizarea cabinei. Aeronava, în care se află 186 de oameni, va ateriza de urgență, dar mai întâi va consuma combustibilul în aer. Numeroase echipe de salvatori au fost trimise, preventiv, pe pistele aeroportului.

17:40

Ministrul de Externe din Ungaria a anunțat că țara sa sistează livrările de motorină către Ucraina până când livrările de petrol prin conducta Drujba vor fi reluate. Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia sunt întrerupte din 27 ianuarie, după ce conducta Drujba a fost avariată în urma unor atacuri pe care ucrainenii le […]