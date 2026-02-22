Cât de periculoasă este căldura din dormitor? Studiu: riscul cardiac crește alarmant noaptea
Jurnalul.ro, 22 februarie 2026 21:50
Temperatura din dormitor poate afecta serios sănătatea inimii, mai ales la vârstnici. Un studiu recent arată care este pragul periculos și ce poți face pentru un somn sănătos.
Acum o oră
21:50
21:30
Explozii la un magazin din vestul Ucrainei. Oficialii locali afirmă că a fost un atac terorist # Jurnalul.ro
Mai multe dispozitive explozive au fost detonate la miezul nopții în Liov, în vestul Ucrainei. O polițistă a murit și 24 de persoane au fost rănite, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
21:10
Cu mai multe evenimente astrologice semnificative care au loc în februarie 2026, restul lunii vine cu schimbări pozitive pentru trei semne zodiacale. Acestea sunt cel mai afectate de schimbarea majoră de energie.
20:50
Alertă aeriană pe Otopeni: Avion HiSky cu 180 de pasageri revine de urgență după problemă de presurizare # Jurnalul.ro
Un avion HiSky cu 180 de pasageri la bord survolează în aceste momente deasupra Capitalei! Aparatul a fost rechemat de urgență pe Aeroportul Otopeni, după activarea unui senzor de presurizare. ISU București-Ilfov a activat planul de intervenție preventivă cu forțe impresionante
20:50
Imaginea sportivului care își mușcă medalia imediat după urcarea pe podium a devenit una dintre cele mai populare scene ale Jocurilor Olimpice. Deși mulți cred că gestul are rădăcini în antichitate sau că ar fi legat de verificarea purității aurului, realitatea este diferită.
20:40
Regizorul Cristian Pepino a murit la vârsta de 75 de ani, a anunțat duminică seară Teatrul de Animație Țăndărică.
20:30
Papa Leon al XIV-lea a lansat duminică un apel ferm pentru pace în Ucraina, spunând că un sfârșit al conflictului „nu poate fi amânat”.
Acum 4 ore
20:20
Cele mai frumoase povești de iubire create de Shakespeare, în luna februarie, pe scena Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian” # Jurnalul.ro
Kiss me, Kate! și Romeo și Julieta – două spectacole de musical bazate pe povești de dragoste imaginate de William Shakespeare și aduse în contemporaneitate pe scena Teatrului de Operetă.
20:10
Un preparat poate spune o poveste, în timp ce gustăm ierburi cultivate din grădina mamei noastre, feliem roșii recoltate de la o fermă locală și testăm mâncăruri tradiționale din țări îndepărtate.
20:00
La mulți ani, UNITER! „Suntem recunoscători pentru tot ce am reușit să clădim ÎMPREUNĂ.” # Jurnalul.ro
UNITER continuă desăvârșirea gândului vizionar al lui Ion Caramitru...19 februarie 1990. Se năștea UNITER.
19:30
Paradis urban: Insula cu copaci de cristal transformă plimbările din zilele toride de vară # Jurnalul.ro
Promenada Crystal Walk de pe insula Gewan din Qatar oferă o modalitate inedită de a scăpa de căldura arzătoare a verii.
19:10
Rezultate LOTO 6/49 22 februarie 2026. Numerele câștigătoare la Tragerile speciale loto de Dragobete # Jurnalul.ro
Loteria Romana a organizat duminica, 22 februarie, TRAGERILE SPECIALE LOTO DE DRAGOBETE.
19:10
Experții au stabilit trei semne care arată incompatibilitatea financiară între două persoane care formează un cuplu. Analiza a pornit de la ideea că banii sunt un factor important. Cercetările arată că oamenii consideră că stabilitatea financiară este una dintre cele mai atractive trăsături.
19:00
FC Argeș învinge Farul și face un pas uriaș spre play-off. Probleme mari pentru FCSB pentru a intra în Top 6 # Jurnalul.ro
FC Argeș a învins Farul cu 1-0 și a urcat pe loc de play-off. „U” Cluj și CFR Cluj sunt aproape calificate, iar FCSB mai speră doar la un scenariu ideal.
19:00
Datele PMI din februarie 2026 arată primul semn de expansiune în sectorul manufacturier german după mai bine de trei ani și jumătate, ridicând speranța unei recuperări economice ciclice în Europa.
18:50
În timp ce inflația erodează valoarea banilor păstrați în conturi, majoritatea europenilor continuă să opteze pentru depozitele bancare clasice, pe care le consideră sigure. Totuși, această abordare conservatoare vine cu un cost semnificativ, scrie Euronews.
18:30
Importanța primilor ani de viață: Cum influențează sănătatea și comportamentul la maturitate # Jurnalul.ro
Primele experiențe ale copilului au efecte pentru întreaga viață, influențând dezvoltarea creierului, sănătatea și comportamentul la vârsta adulttă.
Acum 6 ore
18:20
Franța reacționează la criticile SUA privind uciderea unui activist de dreapta la Lyon # Jurnalul.ro
Charles Kushner, ambasadorul Statelor Unite la Paris, a fost convocat de Ministerul francez de Externe după ce oficiali ai Administrației Trump au comentat public moartea activistului naționalist Quentin Deranque.
18:10
Săptămână karmică pentru toate zodiile: ce aduce portalul eclipselor între 23 februarie și 1 martie # Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal 23 februarie – 1 martie 2026. Portalul eclipselor aduce transformări majore în dragoste, carieră și relații pentru toate zodiile.
18:00
Rusia afirmă că nu reprezintă o amenințare pentru Estonia, însă avertizează că orice desfășurare de arme nucleare pe teritoriul eston ar atrage un răspuns direct.
17:50
Un nou studiu compară cele mai populare sisteme de încălzire și arată care oferă cel mai bun echilibru între costuri și eficiență.
17:30
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că va vota împotriva adoptării celui de al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acesta a motivat decizia prin oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, relatează Reuters.
17:00
Securitatea lui Donald Trump, din nou pusă la încercare: Un bărbat înarmat a pătruns la Mar-a-Lago # Jurnalul.ro
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenții Serviciului Secret după ce a pătruns în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump.
16:50
Când te gândești la Uniunea Europeană probabil îți vin în minte experiența Erasmus, moneda euro și brânzeturile cu denumire de origine protejată. Dar dincolo de Bruxelles, de steagurile albastre cu stele și de eterna dezbatere dintre vin și bere, există o Europă pe care mulți nu o cunosc.
16:50
Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare! Survivor, lider de audiență # Jurnalul.ro
Vor victorii și dau totul pe traseu. Vor hrană și sunt dispuși să lupte până la epuizare. Caută să obțină siguranța de a rămâne în show și nu se dau în spate de la nicio provocare.
16:40
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că aderarea României la zona euro trebuie să devină proiect de țară: „România trebuie să fie în nucleul deciziilor europene, nu la marginea lor”.
16:30
Polițiștii rutieri au depistat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în centrul Capitalei, un autobuz care avea făcute modificări neomologate. Acesta avea amenajată o zonă de bar. Polițiștii au dat amenzi și au reținut cenrtificatul de înmatriculare.
Acum 8 ore
16:20
Senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au depus un proiect de lege care vizează sprijinirea antreprenorilor ce depășesc plafonul de TVA. Potrivit inițiativei, antreprenorii vor primi un răgaz de trei zile pentru notificarea autorităților în scopuri de TVA.
16:10
Există câteva semnale de alarmă ale limbajului corporal la care trebuie să fii atent. Deși este vital să ai încredere în instinct, există și câteva trăsături care pot semnala o persoană sau o situație îngrijorătoare.
15:50
Există câteva expresii specifice folosite de persoanele cu un IQ extrem de ridicat. IQ-ul măsurat este de obicei o evaluare psihologică a raționamentului logic, a memoriei și a intelectului, dar nu acoperă fiecare tip de inteligență. Nu este o măsură a sănătății conexiunilor noastre sociale, a empatiei unei persoane sau a succesului, deși tinde să influențeze multe dintre aceste experiențe.
15:30
Spaniolul Carlos Alcaraz a câștigat, sâmbătă, seara turneul de la Doha și a ajuns pe locul 4, la egalitate cu Andy Murray, în topul jucătorilor care au câștigat cele mai multe turnee ATP 500.
15:10
Viața li se schimbă radical după 22 februarie 2026: cele trei zodii binecuvântate de astre # Jurnalul.ro
După 22 februarie 2026, trei zodii intră într-o perioadă de transformări spectaculoase. Tranzitul Venus trigon Jupiter aduce iubire, noroc și schimbări rapide. Află dacă te numeri printre favoriți!
15:00
Saloanele de masaj erotic, paravan pentru prostituție: Anchetă de amploare în Capitală. Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost reținută # Jurnalul.ro
Nouă persoane sunt acuzate de proxenetism, potrivit Poliției Capitalei. Persoanele bănuite ar fi mascat oferirea serviciilor sexuale prin activitatea unor saloane de masaj erotic din Capitală.
14:30
Viktor Orban și-a început campania electorală în forță: "Oricine ne mușcă își va rupe dinții" # Jurnalul.ro
„Ucraina încearcă să creeze haos, dar Ungaria nu poate fi șantajată”, a declarat ppremierul Viktor Orbán, duminică, la un miting anti-război din Békéscsaba, avertizând că „oricine ne mușcă își va rupe dinții”.
Acum 12 ore
14:10
Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB 2026 debutează cu „Gaviota”, spectacol prezent la Wiener Festwochen # Jurnalul.ro
ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București anunță ediția 2026 a Stagiunii Internaționale de Teatru care se va desfășura în primăvara și toamna acestui an, la ARCUB – Hanul Gabroveni.
13:30
Dezastru în Capitală după ninsori. Poliția Locală cere operatorilor de salubritate să deszăpezească străzile # Jurnalul.ro
Deși a nins intens în ultimele zile, firmele de deszăpezire nu au fost zărite pe străzi. Pe bulevarde zăpada s-a topit de la vremea mai caldă și mașini, dar să pe străzile mai mici autovehiculele riscă să rămână blocate. Pe trotuare, pietonii suntt obligați să facă slalomuri printre nămeți și bălți.
13:20
Hidrologii au emis duminică o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până luni seara pe râuri din șase județe din țară.
13:10
Relațiile se îmbunătățesc în sfârșit pentru cinci semne zodiacale în săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026. Această săptămână vine cu un stellium în Pești.
12:50
România oscilează între abandonul hidrocentralelor și declararea lor prioritate. Date șocante despre inundații (1,5 mld. euro pagube) și secetă arată urgența. Dumitru Chisăliță: „Coerența politicii publice înseamnă asumare, nu oscilație”.
12:30
Cel puțin 5 persoane au murit într-o serie de avalanșe în vestul Austriei, au anunțat autoritățile, sâmbătă.
12:10
În prag de primăvară, cântecele care au devenit parte din sufletul publicului vor răsuna din nou pe scenele țării. Ștefan Hrușcă, una dintre cele mai îndrăgite voci ale folkului românesc, revine în marile orașe din România cu un turneu-tribut dedicat baladei, poeziei și memoriei afective a unei generații.
11:50
Efectele televizorului în fundal asupra copiilor. Cum le influențează atenția și concentrarea # Jurnalul.ro
Un obicei aparent banal din multe locuințe poate influența modul în care copiii se concentrează și învață, spun profesorii.
11:30
Louis Munteanu a debutat oficial în MLS pentru DC United. Atacantul român a fost transferat pentru 7 milioane de dolari # Jurnalul.ro
Fostul atacant al lui CFR Cluj a debutat oficial în MLS, în meciul pe care echipa lui, DC United, l-a disputat cu Philadelphia Union.
11:10
Horoscop zilnic 23 februarie 2026: Zi decisivă pentru carieră, iubire și bani. Previziuni complete # Jurnalul.ro
Horoscop 23 februarie 2026 pentru toate zodiile. Descoperă previziunile complete pentru dragoste, carieră, bani și sănătate. Citește horoscopul zilei.
10:50
Regizorul germano-turc Ilker Çatak a câștigat Ursul de Aur la cea de-a 76-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, cu filmul „Yellow Letters”.
10:40
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță că traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă pe Otopeni și Băneasa.
10:30
Traficul feroviar în condiții de iarnă. Circa 500 de angajați sunt mobilizați pentru desfășurarea normală a circulației # Jurnalul.ro
Compania feroviară CFR SA a anunțat că va continua mobilizarea angajaților pentru asigurarea condițiilor de trafic în contextul vremii nefavorabile. Comandamentele de iarnă rămân mobilizate și sunt pregătite să intervină.
10:10
Concertul Lights & Legends – Symphony | Muzica pe care o iubești, în seara zilei de 9 martie pe scena Operei Naționale din Cluj-Napoca # Jurnalul.ro
Imaginează-ți piesele care au scris istorie în muzică, dar cântate cu forța unei orchestre simfonice, într-un decor plin de eleganță, lumină și energie.
09:50
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit # Jurnalul.ro
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit.
09:30
Ninsori și viscol în România: drumuri închise, porturi blocate și zeci de intervenții Salvamont # Jurnalul.ro
Ninsori, viscol și polei în România: drumuri județene și porturi închise, intervenții masive Salvamont și trafic aerian monitorizat pe Otopeni. Situația completă, actualizată.
