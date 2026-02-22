Gabriela Prisăcariu, imagine emoționantă cu Dani Oțil și fiul lor, Tiago! I-a filmat în ipostaze rare! | VIDEO
SpyNews, 22 februarie 2026 22:20
Gabriela Prisăcariu i-a filmat pe Dani Oțil și băiețelul lor într-o ipostază emoționantă! Deși are doar patru ani, Tiago este un ajutor de nădejde pentru prezentatorul TV, iar Gabriela Prisăcariu poate să conteze oricând pe el!
• • •
Acum 30 minute
22:30
Noi probleme de sănătate în echipa Faimoșilor. Marian Godină a plecat la spital. Ce i s-a întâmplat # SpyNews
După Naba Salem, care s-a plâns de dureri în ultimele două ediții, și Marian Godină a avut probleme de sănătate. Concurentul s-a accidentat, în timpul confruntării cu Faimoșii. A crezut că este ceva de moment, însă durerile nu i-au dat pace, așa că a fost dus la spital.
22:20
22:20
Ana Morodan a recunoscut că a ajuns pe mâna medicului estetician pentru a arăta așa cum își dorește! Contesa digitală a dezvăluit ce intervenții chirurgicale și-a făcut și a dus sinceritatea la cote maxime, postând chiar și imagini cu ea de pe patul de spital!
22:20
Ramona Olaru este răsfățată de iubit! Ce surpriză i-a făcut, după ce au petrecut noaptea împreună # SpyNews
Ramona Olaru pare extrem de îndrăgostită de noul iubit. Vedeta s-a afișat, de curând, alături de el, însă fără a-i dezvălui chipul sau identitatea. La rândul lui, și bărbatul pare extrem de îndrăgostit de ea, așa că asistenta TV a fost surprinsă de un gest romantic făcut de iubitul ei.
22:20
Impresarul maneliștilor e bun de plată! Dan Bursuc este chemat în fața magistraților pentru o sumă rușinos de mică! Cu ce probleme se confruntă artistul, care pare că a uitat de datorii. Informații exclusive!
22:20
Târâtă în tribunal de fostul soț, care nu este de acord cu valoarea bunurilor împărțite la partaj, Roxana Ciuhulescu depinde de un expert care pare să saboteze procesul.
22:20
Olga Verbițchi, interviu exclusiv despre scandalul cu Iuliana Beregoi! Ce i-au făcut părinţii cântăreţei # SpyNews
Scandalul în care este implicat numele Iulianei Beregoi ia amploare. Mai multe dintre fetele care i-au fost cândva prietene cântăreței au ieșit public și au vorbit despre ce s-a întâmplat. Unele fac acuzații grave la adresa ei și a familiei, iar așa se întâmplă și în cazul Olgăi Verbițchi, câștigătoarea X Factor 2016, fosta prietenă a Iulianei Beregoi. Ce i-au făcut părinții Iulianei, după ce ea a câștigat premiul, dar și ce alte acuzații îi aduce artistei afli în exclusivitate de pe Spynews.ro.
Acum o oră
22:00
Bianca de la Războinici, în lacrimi, după ce a primit un mesaj de la familia ei. Cum a reacționat, când a fost adus în discuție și Aris Eram # SpyNews
Bianca Stoica a primit un mesaj audio de la familia ei. Concurenta s-a emoționat atunci când i-a auzit vocea mătușii sale. Adina i-a transmis un mesaj și în legătură cu Aris Eram, după ce între Bianca Stoica și concurentul de la Faimoși au existat mai multe tachinări.
Acum 2 ore
21:20
Alertă pe Otopeni. Un avion cu 180 de pasageri încearcă revenirea pe aeroport, din cauza unor probleme tehnice # SpyNews
Este alertă pe Aeroportul Otopeni. În timpul unui zbor cu destinația Egipt a fost semnalată activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Ministrul Sănătății a anunțat că a fost convocată celula de criză la nivelul spitalelor din București și că se încearcă aterizarea.
21:00
S-au încins spiritele la Survivor! Adrian Kaan le-a declarat război colegilor. Pe cine vrea să trimită acasă # SpyNews
S-au încins spiritele la Survivor, între Războinici. Cu toate că părea că au o echipă unită, Adrian Kaan susține că s-au format două tabere și că fiecare își vede propriul interes. Alberto Hangan îl consideră neasumat.
Acum 4 ore
20:40
Problemele de sănătate nu îi dau pace Nabei Salem, la Survivor. De ce nu își dorește Gabi Tamaș să fie eliminată # SpyNews
Naba Salem și-a început ziua, din nou, prost la Survivor. Problemele de sănătate nu îi dau pace brunetei și nu știe cum se va descurca la jocul de imunitate. Gabi Tamaș s-a plâns și el de dureri, iar fostul fotbalist a recunoscut că nu vrea ca Naba Salem să plece acasă.
19:40
Bianca Drăgușanu, așa cum nu ai mai văzut-o. Diva a intrat în bucătărie, la botezul nepotului lui Gabi Bădălău. Ce artiști au cântat la petrecere # SpyNews
Ieri a fost o zi importantă în familia Bădălău. Sora afaceristului și soțul ei și-au botezat fiul, pe Ilias Alexandru. Evenimentul a avut loc la locația pe care o dețin Gabi Bădălău și Sabina și a fost o petrecere pe cinste. Bianca Drăgușanu a purtat două rochii, iar pe seară, blondina s-a filmat în bucătăria locației.
19:30
Anda Călin a apărut rareori alături de mama ei. Cele două au o relație extrem de apropiată, iar soția lui Liviu Vârciu seamănă extrem de mult cu femeia care i-a dat viață. Au mers de curând la un eveniment împreună, iar Anda Călin nu a ratat ocazia să se posteze alături de mama ei.
19:20
Scandal între două foste concurente de la Mireasa, pe TikTok! Ce au avut de împărțit: „Nu o mai bagă nimeni în seamă” # SpyNews
Două foste concurente de la Mireasa și-au replici acide, de curând, în transmisiuni live, pe TikTok. Cele două au participat în sezoane diferite și cu toate că a părut că nu au nimic de împărțit, cele două s-au „înțepat” reciproc.
18:50
Acum 6 ore
18:10
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula iubirii, tot mai aproape de împăcare? Cum a fost surprinsă bruneta de soțul ei, de ziua ei de naștere # SpyNews
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt în continuare căsătoriți, chiar dacă s-au despărțit. Bruneta s-a mutat la București, după ce a stat la Timișoara alături de soțul ei și cei doi copii. Recent, bruneta și-a sărbătorit ziua de naștere, iar Răzvan Kovacs nu a uitat de acest moment important.
17:40
Cine era românul mort în Italia, în urma unui accident de muncă. George a sfârșit tragic, după ce trunchiul unui copac a căzut peste el # SpyNews
Un român a sfârșit tragic, în urma unui accident de muncă. George a murit, după ce trunchiul unui copac a căzut peste el. Bărbatul avea 39 de ani, locuia în Senerchia, iar vestea morții lui a șocat comunitatea.
17:20
Cum a răspuns Selly, atunci când a fost întrebat dacă este pregătit de nunta cu Smaranda Știrbu. Cei doi formează un cuplu de aproape opt ani # SpyNews
Selly și iubita lui vor aniversa în luna septembrie opt ani de relație. Cei doi au o relație frumoasă, însă nu au făcut pasul cel mare. Vloggerul a fost întrebat chiar de tatăl lui dacă are în plan să se căsătorească cu Smaranda Știrbu.
17:10
O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, a fost cerută în căsătorie în Paris! Are o relație de câteva luni # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, a fost cerută în căsătorie într-un cadru de vis în Paris! Blonda are o relație de iubire de câteva luni și se pregătește să îmbrace rochia de mireasă!
16:50
Olga Verbițchi demontează declarațiile Iulianei Beregoi. Ce legătură ar avea cu hackerul care ar fi șantajat-o pe influencerița Daniela: „De mine îi este frică” # SpyNews
Olga Verbițchi a reacționat, după ultimele declarații ale Iulianei Beregoi. Cele două au fost în copilărie bune prietene, însă acum nu își mai vorbesc. Cântăreața crede că Iuliana Beregoi nu va spune nimic la adresa ei, tocmai pentru că o cunoaște foarte bine. Olga Verbițchi a vorbit și despre legătura Iulianei Beregoi cu hackerul acuzat că a terorizat-o pe influencerița Daniela.
Acum 8 ore
16:10
Mercur intră în retrograd în Pești pe data de 25 februarie 2026. Urmează o perioadă de sensibilitate și confuzie # SpyNews
Zodiile din horoscop vor trece printr-o perioadă astrologică importantă. Mercur intră în retrograd în Pești începând cu data de 25 februarie 2026 și produce schimbări de stări de spirit în cazul nativilor.
15:00
Ce spune zodiacul chinezesc despre tine în funcție de anul în cate te-ai născut! Calități și defecte pentru fiecare zodie # SpyNews
Dacă în horoscopul clasic data nașterii este cea care îți indică zodia, în horoscopul chinezesc semnul zodiacal este dat de anul nașterii. Iată ce calități și defecte are fiecare nativ în funcție de anul în care s-a născut.
Acum 12 ore
14:20
Văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism. Alte nouă persoane ar fi implicate # SpyNews
Informații de ultimă oră! Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat, sâmbătă, o serie de percheziții la saloane de masaj erotic din Capitală, folosite ca paravan de o rețea de proxenetism. Opt persoane au fost reținute, printre care și Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță.
13:40
Atac terorist! O polițistă a murit și 15 persoane au fost rănite în urma mai multor explozii # SpyNews
O polițistă a murit și 15 persoane au fost rănite, sâmbătă seară, în urma unui posibil atac terorist în orașul Liov din Ucraina. Mai multe explozii au zguduit o zonă turistică a orașului din zona de vest a țării.
12:50
Imaginile care au frânt milioane de inimi! Un pui maimuță abandonat de mama lui și-a găsit alinarea într-o jucărie # SpyNews
Imagini virale pe Internet! Un pui de maimuță a reușit să cucerească inimile a milioane de oameni. După ce a fost abandonat de mama lui, puiul de maimuță a primit o jucărie, alături de care și-a găsit alinarea.
12:20
Dana Roba trece printr-o nouă dezamăgire în dragoste! La doar o săptămână de când s-a împăcat cu bărbatul pe care îl dăduse afară din casă cu jandarmii, make-up artistul a anunțat că este din nou o femeie singură.
11:50
Astăzi, pe data de 22.02 se deschide portalul 2:22 și aduce o nouă etapă în viața oamenilor. Unele planuri se încheie, în timp ce altele abia acum încep să prindă contur. Energia puternică a acestui fenomen îi va ajuta pe oameni să aibă claritate în viața lor și să afle ce își doresc cu adevărat.
11:10
Iuliana Beregoi începe șirul dezvăluirilor grave! O acuză pe Andreea Bostănică că ar consuma substanțe: ”Mai trage un pic de zăpadă” # SpyNews
După zile la rând în care Andreea Bostănică a făcut acuzații grave la adresa Iulianei Beregoi, rolurile s-au inversat! Cântăreața a dezvăluit de unde ar avea tiktokerița bani și ce obiceiuri mai puțin legale ar avea.
10:40
Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare! Survivor, lider de audiență # SpyNews
Vor victorii și dau totul pe traseu. Vor hrană și sunt dispuși să lupte până la epuizare. Caută să obțină siguranța de a rămâne în show și nu se dau în spate de la nicio provocare. Cele două triburi au înțeles că supraviețuirea în jungla Dominicană depinde de ei și le aduc celor de acasă un show total, de trei ori pe săptămână. De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Survivor revine cu un joc greu și o eliminare încărcată de emoție!
10:30
Ramona Olaru este într-o relație! Vedeta s-a afișat alături de iubit în ipostaze incendiare, în pat! # SpyNews
Ramona Olaru a confirmat noua relație! Nu oricum, ci printr-o imagine incendiară alături de iubitul ei, realizată direct în pat! Discretă din fire, asistenta de la Neatza a avut grijă la ipostaza în care și-a surprins partenerul!
09:50
Iuliana Beregoi o pune la zid pe Andreea Bostănică! Influencerița ar vrea să îi distrugă cariera: ”Planul mamei și al fiicei” # SpyNews
După o perioadă în care nu a vorbit nimic, Iuliana Beregoi a decis să o confrunte pe Andreea Bostănică. Artista a acuzat-o pe influneceriță că vrea să îi distrugă cariera construită în mulți ani și că ar avea un plan alături de mama ei.
Acum 24 ore
23:40
23:40
Sora lui Gabi Bădălău și soțul ei și-au botezat fiul. Imagini superbe de la eveniment. Și Bianca Drăgușanu a fost prezentă # SpyNews
Zi importantă în familia lui Gabi Bădălău. Sora afaceristului și soțul ei și-au botezat fiul, pe Ilias Alexandru. După slujba de la biserică, părinții băiețelului și invitații lor au petrecut în locația deținută de familia Bădălău. Bianca Drăgușanu a fost și ea prezentă și a strălucit.
23:10
În plin scandal cu influencerița Daniela, Iuliana Beregoi nu a uitat-o nici pe Andreea Bostănică. Reacția ei explozivă: „N-am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu” # SpyNews
Iuliana Beregoi a reacționat dur, în urma scandalului cu Andreea Bostănică. Până acum, nu i-a dat replica direct niciodată, însă cântăreața a pus-o la zid recent. Declarațiile acide ale rivalei influenceriței.
Ieri
22:40
Scene incredibile în Bacău. O femeie a aruncat mai multe obiecte de la balcon, printre care și o masă # SpyNews
Scene incredibile au avut loc seara trecută, în Bacău. O femeie a aruncat de la balconul apartamentului mai multe obiecte, printre care și o masă. Mai mulți oameni au surprins momentul și au anunțat poliția, de teamă că trecătorii ar putea fi răniți.
22:20
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat casă într-o zonă superbă a Italiei, aproape de Marea Adriatică. Vedeta a explicat, pas cu pas, care este procesul de achiziție în cazul cetățenilor români și care sunt prețurile din zonă.
22:20
E pe bune! Saveta Bogdan vrea să se mărite. Artista s-a săturat de singurătate, însă are reguli stricte # SpyNews
E cât se poate de serios! Saveta Bogdan vrea să se mărite! Sătulă de singurătate, artista are reguli foarte stricte pentru viitorul soț! Ce pretenții are cântăreața de muzică populară, dar și prin ce pățanii mai puțin obișnuite a trecut!
22:20
Cum arată burtica Franciscăi la două săptămâni de când a născut! Bruneta a dat jos deja aproape șapte kilograme # SpyNews
Francisca a devenit mamă în urmă cu două săptămâni, atunci când a adus pe lume o fetiță. Bruneta a luat 16 kilograme în timpul sarcinii și a dat jos deja șapte kilograme. Soția lui TJ Miles și-a propus să revină la formele dinainte de naștere.
22:20
Ioana Ancuța Popoviciu - judecătoarea din dosarul lui Vlad Pascu, înlocuită după ce a făcut niște gafe uriașe - are din nou probleme cu superiorii, care au sancționat-o, pentru a treia oară, în ultima perioadă.
22:20
Mondenă de la noi, surprinsă cu buchete uriașe de flori. Declarații exclusive despre relație # SpyNews
După ce la finalul anului trecut anunța despărțirea de iubit, iată că acum se pare că altcineva a apărut în viața Lorena Tonciu. Sora Andreea Tonciu este surprinsă tot mai des cu buchete uriașe de trandafiri, iar chiar de la ea am aflat cine este bărbatul care are grijă să o facă mereu fericită.
22:10
21:40
Probleme pentru Adrian Beleuț la Survivor, înainte de confruntarea cu Faimoșii. Ce i s-a întâmplat, după ce a vrut să aducă mâncare pentru colegi # SpyNews
Adrian Beleuț s-a confruntat cu dureri îngrozitoare, înainte de confruntarea cu Faimoșii. Concurentul a mers în junglă să aducă lemne pentru foc, atunci când a văzut mai multe fructe pe care a vrut să le culeagă pentru colegi. Războinicul s-a ales, în schimb, cu înțepături de viespi.
21:20
Marian Godină, părere sinceră despre colegii de la Survivor. De ce nu îi place pe Cristian Boureanu și Naba Salem: „Nici nu știam cine este ea” # SpyNews
Marian Godină de la Survivor a spus ce crede despre Faimoși. Concurentul a recunoscut că nu îi place pe Cristian Boureanu și nici pe Naba Salem, despre care spune că încearcă mereu să acapareze orice discuție.
21:10
20:40
Naba Salem de la Survivor, scoasă din sărite de reacția unuia dintre Războinici. Și-a început ziua prost și din cauza problemelor de sănătate # SpyNews
Naba Salem a fost scoasă din sărite de un gest făcut de CAV, unul dintre Războinici. Bruneta a avut cuvinte acide la adresa lui, după jocul de licitații. Concurenta și-a început ziua prost și din cauza durerilor de spate.
20:00
Iuliana Beregoi a explicat de ce contactat-o pe influencerița Daniela săptămâna aceasta. Cântăreața a răbufnit la adresa ei # SpyNews
Iuliana Beregoi a răbufnit la adresa Danielei, după ultimele ei declarații din mediul online. Cântăreața neagă că i-a propus să îi dea bani pentru a șterge videoclipurile în care a făcut acuzații la adresa ei. Iuliana Beregoi a recunoscut că a sunat-o săptămâna aceasta, mărturisind și motivul pentru care a luat legătura cu ea.
19:20
O femeie a trăit momente de panică, în timp ce călătorea cu avionul. Inclusiv însoțitoarele de zbor s-au speriat teribil: „Au început să plângă” # SpyNews
O femeie a trăit momente de panică, în timpul unui zbor cu avionul. Motorul aeronavei a luat foc. Piloții au fost nevoiți să aterizeze pe aeroportul din New York. Femeia a povestit că inclusiv însoțitoarele de zbor s-au speriat teribil.
18:40
Cum a reacționat Dani Oțil, atunci când s-a spus că locuia într-o vilă de lux, în Corbeanca. Prezentatorul și familia lui s-au mutat la apartament # SpyNews
Dani Oțil și familia lui s-au mutat în urmă cu câteva săptămâni la apartament, în București, după ce au stat la casă, în Corbeanca. Prezentatorul a explicat faptul că a luat această decizie împreună cu soțul lui pentru a reduce din timpul petrecut în trafic. Dani Oțil a reacționat, după ce s-a spus că locuia într-o vilă de lux.
18:10
Iuliana Beregoi ar fi sunat-o recent, în lacrimi, pe influencerița Daniela. A reacționat dur, după ce cântăreața a făcut publică o parte din conversația lor # SpyNews
Iuliana Beregoi a fost luată, din nou, în vizor de influencerița Daniela, după ce cântăreața a publicat o parte din conversația lor. Daniela susține că a fost sunată de Iuliana Beregoi săptămâna aceasta, deși nu ar fi avut voie, având în vedere că este o anchetă în curs.
17:50
Femeia cu care Dan Bilzerian apărea mereu explică legătura lor. Erau de nedespărțit inclusiv în călătoriile în jurul lumii # SpyNews
Dan Bilzerian și Lauren Blake apăreau des împreună pe rețelele de socializare. Cei doi au fost împreună în numeroase vacanțe. Influencerița a vorbit despre legătura lor, mărturisind că tot ce posta excentricul milionar pe rețelele de socializare era adevărat.
