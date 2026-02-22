Nicușor Bancu, declarația serii după Slobozia – Craiova 0-3: „Cei din camera VAR au venit mai târziu”

19:20

Mihai Tentea și George Iordache urmează să primească prime dublate, după ce au scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Cei doi s-au clasat pe locul cinci în proba de bob-2. Inițial, Mihai Tentea și George Iordache trebuiau să primească suma de 42.000 de euro fiecare, pentru rezultatul remarcabil obținut la Jocurile Olimpice de iarnă.