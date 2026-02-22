Sorin Cârțu, planuri pentru un play-off fără FCSB: „Nu ne interesează. Vrem să câștigăm campionatul”

14:10

FCSB are şanse din ce în ce mai mici de a ajunge în play-off, iar cei din conducerea Rapidului nu s-au ferit să recunoască faptul că nimeni din play-off nu o doreşte acolo pe campioana din ultimii doi ani. Pe de altă parte însă, Victor Angelescu e conştient că din punct de vedere financiar Rapid […] The post “Nimeni nu doreşte FCSB în play-off” Conducerea Rapidului a spus-o direct, după derby-ul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.