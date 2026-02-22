Cum a numit-o Igor Tudor pe Arsenal, după ce Spurs a fost demolată în derby
Gazeta Sporturilor, 22 februarie 2026 23:30
Igor Tudor, noul antrenor al celor de la Tottenham, a comentat înfrângerea usturătoare pe care Spurs a încasat-o în derby-ul cu Arsenal, scor 1-4.Noul antrenor al celor de la Spurs a fost nemulțumit de elevii săi în urma meciului în care Radu Drăgușin a fost integralist. Croatul a avut un mesaj pentru fotbaliști, acela de a se trezi, iar față de Arsenal a avut doar cuvinte de laudă: „Probabil cea mai bună echipă din lume”. ...
23:40
Daniel Popa (30 de ani) va juca luni seară, de la ora 20:00, într-un meci capital pentru FCSB, formație la care a evoluat în perioada 2024-2025. Atacantul lui Metaloglobus a vorbit cu GSP.ro despre confruntarea care urmează, forma lui actuală și obiectivul echipei.Pentru campioana României, Popa a bifat 30 de meciuri oficiale, a marcat două goluri și a oferit patru pase decisive.VIDEO | Daniel Popa, înainte de FCSB - Metalogloblus: „Nu am nimic de demonstrat. ...
Sorin Cârțu prefațează play-off-ul fără FCSB: „Asta este gândirea la nivel de club” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a prefațat play-off-ul, acum că se conturează un top 6 fără campioana en-titre, FCSB. Alb-albaștrii merg ceas și s-au distanțat la 4 puncte în fruntea clasamentului.Victoria Argeșului cu Farul, 1-0 astăzi, a complicat teribil misiunea FCSB-ului de clasare în TOP 6 și, implicit, calificare în play-off. ...
Kyros Vassaras (60 de ani), președintele CCA, a decis să o trimită pe Iuliana Demetrescu arbitru principal la meciul de luni seara, dintre FCSB și Metaloglobus, care încheie runda cu numărul #28 din Superliga. FCSB - Metaloglobus se joacă luni seara, de la ora 20:00, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Medalie olimpică de argint dedicată iubitei decedate în mod tragic: „E ceva extraordinar, ținând seama prin ce am trecut” # Gazeta Sporturilor
Italianul Federico Tomasoni (28 de ani) a cucerit medalia de argint la schi cross, în urma compatriotul său Simone Deromedis, apoi i-a adus un omagiu iubitei sale, care a decedat în 2024 într-un tragic accident.O dedicație, una singură, un soare pe casca lui Federico Tomasoni – pentru Matilde Lorenzi, partenera sportivului italian, care și-a pierdut viața într-un accident suferit pe 28 octombrie 2024 în timpul unui antrenament. ...
„E adevărat că ați fi plecat dacă nu o băteați pe FCSB?” » Cum a răspuns Filipe Coelho # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a comentat victoria cu Unirea Slobozia, 3-0 în etapa 28 a Superligii.Liderul Superligii a profitat de pasul greșit al lui Dinamo, învinsă de Rapid, și s-a distanțat la 4 puncte în fruntea clasamentului.La Slobozia, în primul meci cu nocturnă pe localul stadion „1 mai”, alb-albaștrii n-au avut mari emoții. ...
Marele regret al lui Ștefan Baiaram, la revenirea în echipă: „Nu se va mai întâmpla” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram (23 de ani), extrema stângă de la Universitatea Craiova, a revenit în lot la victoria cu Slobozia, scor 3-0, după cele două etape de suspendare primite la capătul meciului cu Dinamo, când a intrat în conflict cu fanii bucureșteni. La finalul duelului de pe Arena Națională, de acum două săptămâni, Ștefan Baiaram a scuipat un suporter de la Tribuna I, după ce olteanul a fost scuipat la rândul lui. ...
Nicușor Bancu, întrebat despre Opruț și națională: „Să fie sănătos! Nu mă interesează, eu vreau să fiu aici pe primul loc” # Gazeta Sporturilor
Nicușor Bancu, fundașul stânga al celor de la Universitatea Craiova, a oferit o serie de declarații la finalul victoriei echipei sale în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 3-0, într-un meci din etapa #28.Nicușor Bancu a vorbit despre meciul de pe stadionul „1 Mai”, apoi a fost întrebat despre echipa națională și semifinala barajului pentru Campionatul Mondial împotriva Turciei. ...
Răzvan Marin, prestație de gală: gol și assist, iar AEK a urcat pe primul loc în Grecia # Gazeta Sporturilor
Prestație de gală pentru Răzvan Marin (29 de ani) în AEK Atena - Levadiakos 4-0: românul a contribuit cu un gol și o pasă decisivă, ajutându-și echipa să urce pe primul loc în Grecia.Motivată suplimentar de pasul greșit al lui PAOK, 1-1 cu AE Larissa, AEK nu a avut milă de ocupanta locului 4, Levadiakos, pe care a învins-o fără drept de apel.A fost o seară de grație pentru Răzvan Marin, titular între galben-negri. ...
Claudiu Niculescu a luat toată vina asupra lui, după eșecul contra liderului + Anunț războinic înaintea meciului cu Rapid # Gazeta Sporturilor
Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul celor de la Unirea Slobozia, a reacționat la flash-interviu, după ce echipa lui a fost învinsă la scor de neprezentare de liderul Universitatea Craiova, 0-3, în runda #28 din Superliga. Slobozia a suferit al doilea eșec la rând, după cel din meciul cu Dinamo, iar Niculescu a luat toată vina asupra lui. ...
Nu mai marcase din 2023, dar a deschis drumul Craiovei spre victorie la Slobozia: „Asta e diferența” # Gazeta Sporturilor
Vladimir Screciu (26 de ani), fundașul Universității Craiova, a tras primele concluzii la flash-interviu, după ce echipa lui a câștigat duminică seara, scor 3-0, în deplasarea de la Unirea Slobozia, în runda cu numărul #28 din Superliga. Screciu a deschis scorul la Slobozia în minutul 29, cu un șut frumos, de la distanță, reușind abia al doilea lui gol în Superliga în peste 200 de meciuri. Primul venise în august 2023, în Craiova - UTA Arad scor 3-0. ...
Cum a marcat Adrian Șut primul lui gol pentru Al Ain » Românul, protagonist într-un meci nebun # Gazeta Sporturilor
Adrian Șut, mijlocașul român al celor de la Al Ain, a marcat primul gol pentru echipa din Emiratele Arabe Unite în victoria echipei sale în fața celor de la Bani Yas, scor 3-2.Adrian Șut a început ca titular și a punctat în minutul 59 al partidei. A fost golul de 2-1 pentru echipa sa. ...
Ionuț Radu și Celta Vigo au urcat pe loc de Europa! „Românul, un simplu spectator în meciul de azi” # Gazeta Sporturilor
Cu Ionuț Radu (28 de ani) integralist, Celta Vigo a trecut cu 2-0 de Mallorca în etapa 25 a campionatului Spaniei.Celta nu mai câștigase de 5 etape, de la un 3-0 cu Rayo Vallecano. Astăzi, pe teren propriu, a pus în scenă o prestație solidă pentru a încheia această secetă.Colegii lui Ionuț Radu nu le-au dat nicio șansă celor de la Mallorca, dominând cap-coadă meciul. ...
Aurul olimpic cucerit pe gheață și oferit copiilor: „Au înțeles că se va întâmpla ceva mare” # Gazeta Sporturilor
Echipa Suediei a cucerit titlul în concursul olimpic feminin de curling, 6-5 în finala contra Elveției, iar skip-ul Anna Hasselborg (36 de ani) le-a oferit copiilor ei medalia de aur ca pe o jucărie prețioasă.Timp de șase ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice de iarnă, echipa feminină de curling a Suediei a urcat pe podium: aur în 2006, 2010, 2018 și 2026, argint în 2014 și bronz în 2022. ...
Să-i dea deja titlul lui Chivu! AC Milan s-a făcut de râs acasă, Inter e cu o mână pe trofeu! Noua ierarhie la vârful Serie A # Gazeta Sporturilor
AC Milan a făcut un nou pas greșit în Serie A și a pierdut acasă cu Parma, scor 1-0, într-un meci din etapa #26 din Serie A. În urma rezultatului, Interul lui Chivu e oficial la 10 puncte în fruntea campionatului și pare distanțată decisiv la „Scudetto”!Golul lui Mariano Troilo din minutul 80 a asigurat cele trei puncte „cruciaților” și un avantaj consistent al lui Inter în vârful clasamentului. ...
Julia Sauter, purtător de drapel al României la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina # Gazeta Sporturilor
România a participat cu 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, reușind drept cea mai bună performanță un loc 5 la bob-2 masculin. Patinatoarea Julia Sauter va purta steagul la festivitatea de închidere.Odată cu ultimii „tricolori” prezenți în concurs, în ziua finală a Jocurilor, s-a parafat prezența României la ediția Milano Cortina. ...
Englezii l-au luat la bani mărunți pe Radu Drăgușin după Tottenham - Arsenal: „Românul a fost...” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în Tottenham - Arsenal 1-4 și a purtat o luptă aprigă cu Viktor Gyokeres, autorul unei „duble” astăzi. Presa engleză nu a ajuns la un consens cu privire la prestația fundașului român, notându-l cu calificative de la 4 la 7. O primă repriză excelentă, o a doua parte pe alocuri șovăielnică. Așa poate fi rezumată prestația lui Radu Drăgușin împotriva liderului din Premier League. ...
Au făcut scandal și au și pierdut! Fanii lui Partizan au incediat Marakana la derby-ul cu Steaua Roșie Belgrad # Gazeta Sporturilor
Steaua Roșie Belgrad s-a impus în „clasicul” Serbiei, scor 3-0 în fața rivalei Partizan. Suporterii celor două formații au făcut spectacol pe „Marakana”, dar totul a culminat cu fanii oaspeților care au incendiat sectorul alocat.Potrivit presei din Serbia, derby-ul de pe stadionul Stelei Roșii a început cu o bătăie pe străzi între cele două grupuri de suporteri. După ce au intrat pe stadion fanii celor de la Partizan, Grobari, au trecut la vandalizări. ...
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), s-a încurcat în etapa 22 a campionatului Greciei, 1-1 pe terenul echipei de pe locul 12, AE Larissa.Alb-negrii veneau după două remize albe, cu Aris și AEK, știind că o victorie astăzi i-ar fi urcat, provizoriu, pe locul 2.În prima parte, echipa lui Răzvan Lucescu și-a făcut treaba, a fost în control și a punctat prin Chatsidis în minutul 14.Dar PAOK nu a fost în stare să se desprindă, iar asta a costat-o. ...
Accident fatal în Turul Rwandei, la 5 luni după ce țara africană a găzduit Campionatele Mondiale de ciclism # Gazeta Sporturilor
În prima zi a ediției din acest an a Turului Rwandei (22 februarie - 1 martie), două persoane și-au pierdut viața, fiind lovite de un vehicul din caravana competiției. De asemenea, alte 6 persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.Turul Rwandei este o competiție cu o istorie de aproape 40 de ani, organizată prima oară în 1988 și întreruptă pentru o perioadă de zece ani din cauza uriașelor conflicte din „țara celor o mie de coline”. ...
Norvegia a dominat clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: 41 în total, 18 de aur! # Gazeta Sporturilor
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina s-au încheiat duminică, 22 februarie, cu ultimele competiții în care s-au decis campionii, iar când s-a tras linia Norvegia și-a menținut poziția de vârf în clasamentul pe medalii, cu un impresionant total de 41 de distincții.2.900 de sportivi, reprezentând 92 de de Comitete Olimpice Naționale, au participat în cele 16 discipline incluse în programul Jocurilor de iarnă de la Milano Cortina 2026. ...
Nemaivăzut! Improvizație pe schele metalice pentru transmisiunea de la Slobozia - Craiova # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia o va primi în această seară pe Universitatea Craiova, pe teren propriu, într-un meci contând pentru etapa a 28-a din Superliga. Înainte de start, au atras atenția cabinele pentru operatorii TV, amplasate extrem de sus, la peste 3 metri înălțime, drumul până la acestea fiind destul de complicat și totodată de periculos. Slobozia - Craiova va fi transmis la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1 și în format liveTEXT pe GSP. ...
Bilanț la final de Jocuri Olimpice: ireal câtă pizza au consumat participanții! # Gazeta Sporturilor
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano - Cortina au ajuns duminică seara la final. Pe parcursul celor două săptămâni ale competiției, sportivii au consumat aproximativ două „roți” de Grana Padano pe zi, adică în jur de o tonă din celebra brânză italiană, a declarat Andrea Varnier, directorul executiv al prestigiosului concurs. Sportivii au mâncat aproximativ 60 de kilograme de Grana Padano zilnic, alături de 365 de kilograme de paste, 10.000 de ouă, 8. ...
Ilie Dumitrescu s-a uitat pe clasament și a dat verdictul în privința FCSB: „Șanse mari!” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu, 57 de ani, a analizat lupta la play-off, concluzia lui fiind că este foarte probabil ca FCSB să rateze TOP 6 în acest sezon. Rezultatul înregistrat astăzi în FC Argeș - Farul, 1-0, complică teribil situația campioanei en-titre. Calculele relevă că FCSB are nevoie de un miracol pentru a ocupa unul dintre primele 6 locuri, idee pe care pare să o împărtășească și Ilie Dumitrescu. ...
Proteste în stradă cu câteva ore înainte de ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice: „Monstruozități din bani publici” # Gazeta Sporturilor
Cu câteva ore înainte de începerea ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, sute de oameni au protestat pe străzile din Verona în legătură cu îngrijorările legate de mediu stârnite de organizarea competiției de la Milano-Cortina.Odată cu încheierea finalei de hochei masculin dintre Statele Unite ale Americii și Canada, s-a finalizat ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă. ...
Denis Drăguș, fotbalistul celor de la Gaziantep, s-a accidentat pe finalul înfrângerii echipei sale în fața celor de la Trabzonspor, scor 2-1.În ultimul minut al prelungirilor partidei, atacantul român a sprintat după o minge în careu. Okay Yokuslu, fundașul celor de la Trabzonspor, a intrat într-un duel cu el. Cei doi s-au ciocnit și a părut că Drăguș a călcat prost. Atacantul român a început să se țină de genunchi, dând semne că acolo ar fi problema.FOTO. ...
Liverpool a învins-o pe Nottingham Forest, 1-0, marcând prin Alexis Mac Allister în minutul 7 al prelungirilor părții secunde.Într-o etapă în care Chelsea și Aston Villa s-au încurcat, Liverpool avea mare nevoie să câștige pentru a se apropia de locurile de Liga Campionilor.Campioana en-titre s-a impus în complicata deplasare de la Nottingham, însă nu i-a fost deloc simplu. ...
Cerere pentru Guvernul Bolojan de dublare a premiului! Mihai Tentea și George Iordache au fost sunați de președintele României # Gazeta Sporturilor
Mihai Tentea și George Iordache s-au clasat pe locul 5 în proba de bob-2 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Cei doi au fost sunați de președintele României, Nicușor Dan, iar ANS a decis să dubleze valoarea premiului pe care-l va acorda ExecutivulMihai Tentea şi George Iordache au obținut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane. ...
Napoli a condus la Bergamo până în minutul 60, dar a pierdut cu Atalanta, 1-2, și a rămas la 14 puncte în urma liderului Inter. Pentru campioana en-titre, noul obiectiv este securizarea unui loc de Liga Campionilor.Pentru Conte și elevii lui, apărarea titlului părea un vis distant și la începutul lunii, dar ultimele două rezultate i-au scos definitiv pe napolitani din ecuația titlului. ...
Promisiunea făcută de Dani Coman, dacă FC Argeș le învinge pe Dinamo și Slobozia # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a reacționat la scurt timp după ce echipa lui a făcut un pas uriaș spre play-off, la capătul jocului de duminică, cu Farul, câștigat la Mioveni, scor 1-0, în antepenultima rundă din sezonul regulat. ...
Bogdan Andone și-a explicat eliminarea din meciul cu Farul și l-a atacat pe Alibec: „Nici nu știam dacă am luat roșu! Asta este frustrarea lui” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a venit la flash-interviu și a comentat eliminarea sa din prima repriză a victoriei cu Farul Constanța, scor 1-0.Bogdan Andone a explicat că a luat cartonașul roșu după ce a protestat la un duel între Rober Sierra și Denis Alibec. De asemenea, tehnicianul piteștenilor și-a felicitat elevii și a vorbit și despre marcatorul Ricardo Matos, fotbalist care a lipsit o perioadă mai lungă de timp. ...
Ianis Zicu a vorbit după controversele din FC Argeș - Farul: „Era cartonaș roșu! Vorbeam de alt joc” # Gazeta Sporturilor
Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul Constanța, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, într-un meci din etapa #28.Ianis Zicu este de părere că Mario Tudose, pasatorul decisiv de la controversatul gol din minutul 51, ar fi trebuit să primească al doilea galben la o intrare asupra lui Ișfan din minutul 40. ...
Nici 3 victorii nu-i sunt de ajuns! CALCULE: doar așa prinde FCSB play-off-ul, după victoria lui FC Argeș cu Farul! # Gazeta Sporturilor
Rezultatul din FC Argeș - Farul, 1-0, complică teribil misiunea FCSB-ului de a prinde play-off-ul: pentru campioana en-titre nu este suficient să-și câștige jocurile rămase, ea are nevoie și ca rezultatele contracandidatelor să-i surâdă! FCSB spera ca jocul rezultatelor să o ajute în această etapă, dar toate echipele pe care mai are șanse matematice să le depășească au câștigat.Cel mai recent a făcut-o FC Argeș, în această după-amiază, 1-0 cu Farul. ...
Denis Alibec și-a pierdut complet cumpătul » Discurs virulent după ce Farul a fost condamnată la play-out: „Nu am mai văzut demult așa țărănie” # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul, a răbufnit la flash-interviu, la finalul meciului pierdut duminică după-amiaza, cu FC Argeș, scor 0-1. Gruparea dobrogeană nu mai are nicio șansă să ajungă în play-off, iar Alibec a fost foarte vehement în fața jurnaliștilor. Meciul de la Mioveni a fost unul extrem de încins, cu mulți nervi și tensiune la cote maxime. După ultimul fluier, Alibec și-a spus nemulțumirile la interviu. ...
CS Rapid București – HC Lokomotiva Zagreb, duel în EHF European League! Trupa din Giulești e neînvinsă în această competiție # Gazeta Sporturilor
CS Rapid București încheie participarea în faza grupelor din EHF European League pe teren propriu, acolo unde primește vizita lui HC Lokomotiva Zagreb. Meciul a început la ora 17:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digisport 3 și Prima Sport 3.CS Rapid București e neînvinsă în actuala stagiune a EHF European League și, cu un total de 8 puncte, s-a asigurat că va încheia grupa C pe prima poziție. ...
Ilia Malinin și-a luat adio de la Jocurile Olimpice cu un program special pentru Gala Laureaților: „Vreau să arăt lumii că și noi suntem ființe umane” # Gazeta Sporturilor
Ilia Malinin (21 de ani), medaliat cu aur în proba pe echipe, dar doar pe locul 8 la individual, a prezentat în cadrul Galei Laureaților un program inspirat de zbaterile sale din ultimul an, iar fondul sonor i-a fost melodia „Fear” a rapper-ului NF.Patinajul artistic a oferit multe povești la această ediție de Jocurile Olimpice. ...
Adrian Porumboiu, verdict pentru GSP la două faze controversate din Argeș - Farul # Gazeta Sporturilor
FC Argeș a înscris singurul gol cu Farul, 1-0, în startul reprizei a doua, prin Ricardo Matos. Faza a fost analizată la VAR de Istvan Kovacs, care a validat reușita. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a dat verdictul pentru GSP.ro.În minutul 51, după un corner, Mario Tudose a recentrat în fața porții. De acolo, Ricardo Matos a trimis balonul în plasă cu capul. ...
Au retrogradat în februarie! Cel mai rapid dezastru din istoria fotbalului englez # Gazeta Sporturilor
Dezastru pentru Sheffield Wednesday! Formația cu 4 titluri de campioană în palmares a retrogradat din Championship în League One! Echipa antrenată de Henrik Pedersen a pierdut pe terenul rivalilor de la Sheffield United, scor 1-2, și ia încă din luna februarie drumul Ligii 3.Retrogradarea a fost accelerată și de faptul că echipa a suferit două depunctări înainte de Crăciun, 18 puncte în total. ...
Carlos Alcaraz explică seria victorioasă: „Sunt cameleon! Asta e cheia succesului” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a explicat faptul că finala turneului de la Doha, câștigată în fața lui Arthur Fils (21 de ani, 40 ATP), scor 6-2, 6-1, reprezintă una dintre cele mai bune prestații ale sale din carieră.Deși partida s-a încheiat după două seturi și aproximativ 52 de minute, Carlos Alcaraz susține că nivelul pe care l-a arătat a fost extraordinar.Carlos Alcaraz: „Îl plasez în top 10 sau 15”„Îl plasez în Top 10 sau Top 15, pe acolo. ...
Nu s-a mai întâmplat din „era” Miță Iosif: Gâlcă, premieră la Rapid după 1583 de zile # Gazeta Sporturilor
Aseară, sub comanda lui Costel Gâlcă, Rapid a bifat o premieră în ceea ce privește formula de start: după 1.583 de zile, adică patru ani și patru luni, giuleștenii au utilizat un singur jucător străin în primul „11”, pe stoperul Leo Bolgado.La victoria cu Dinamo, scor 2-1, Gâlcă a trimis în teren următoarea formulă, în sistem 4-3-3: Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila. ...
Weekend perfect pentru Dan Șucu! După victoria Rapidului, și Genoa a reușit să câștige » Clasamentul din Serie A # Gazeta Sporturilor
Genoa s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața celor de la Torino, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #26 din Serie A. Acest succes a venit la o zi distanță după ce Rapid, cealaltă echipă finanțată de Dan Șucu, a câștigat derby-ul cu Dinamo din Superligă, scor 2-1.Programul complet al etapei #26 din Serie A„Grifonul” a înregistrat duminică după-amiază primul succes din luna februarie. ...
Bogdan Andone, eliminat în prima repriză din Argeș - Farul! Istvan Kovacs l-a trimis în tribune # Gazeta Sporturilor
Momente tensionate la Mioveni, în duelul dintre FC Argeș și Farul Constanța. Antrenorul gazdelor, Bogdan Andone, a fost eliminat încă din prima repriză, după o serie de proteste la adresa arbitrajului.Rezultatul partidei este urmărit cu interes și de FCSB, care joacă mâine cu Metaloglobus. Roș-albaștrii se află în luptă directă cu FC Argeș, iar la egalitate de puncte avantajul ar fi de partea nou-promovatei.FOTO. ...
N-au ratat ocazia! Bannerele afișate de fanii lui FC Argeș în semn de protest, la primul meci după gafa lui Petrescu # Gazeta Sporturilor
FC Argeș a întâlnit-o în această după amiază pe Farul Constanța, în etapa 28 din Superliga, la Mioveni. A fost prima partidă după scandalul declanșat la finalul celei cu Petrolul, atunci când „centralul” Radu Petrescu le-a anulat piteștenilor un gol perfect valabil.A urmat un adevărat scandal, în urma căruia au fost dictate suspendări și amenzi. La primul meci de la acel moment, fanii lui FC Argeș au afișat două bannere sugestive.FOTO. ...
