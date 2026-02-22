Sorin Cârțu prefațează play-off-ul fără FCSB: „Asta este gândirea la nivel de club”

20:20

În prima zi a ediției din acest an a Turului Rwandei (22 februarie - 1 martie), două persoane și-au pierdut viața, fiind lovite de un vehicul din caravana competiției. De asemenea, alte 6 persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.Turul Rwandei este o competiție cu o istorie de aproape 40 de ani, organizată prima oară în 1988 și întreruptă pentru o perioadă de zece ani din cauza uriașelor conflicte din „țara celor o mie de coline”. ...