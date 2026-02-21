Protest în fața reședinței premierului israelian Benjamin Netanyahu. Poliția a folosit tunuri cu apă. Cel puțin două persoane au fost reținute

23:30

Gărzile de corp ale președintelui azer, Ilham Aliyev, aflat în vizită la Washington pentru reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, au lovit cu pumnii, cu picioarele și au urmărit protestatarii în fața unui hotel din Washington, conform înregistrărilor video. Manifestanții care cereau eliberarea prizonierilor politici au fost alungați de pe stradă, […]