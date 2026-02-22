Ministrul Sănătății, reacție dură la teoriile lui Șoșoacă: ”Cine răspunde pentru acești copii morți de rujeolă, nevaccinați?”

10:20

Unii oameni ar face orice pentru a evita să plătească pentru colectarea regulată a gunoiului – și uneori cer ajutorul celui mai bun prieten al omului. Potrivit CNN, autoritățile din Sicilia, Italia, au publicat imagini cu un câine care cară un sac la o groapă de gunoi ilegală din apropierea Cataniei. Câinele poate fi văzut […]