Italia: Un copil de doi ani a murit după ce i-ar fi fost transplantată o inimă deteriorată de degerături
Aktual24, 21 februarie 2026 23:20
Un copil în vârstă de doi ani din Italia, care a primit prin transplant o inimă deteriorată, a decedat sâmbătă, a declarat avocatul familiei. Domenico a murit la spitalul Monaldi, unde era tratat, care a declarat că a suferit o „înrăutățire bruscă și ireversibilă a stării sale clinice”. Potrivit BBC, inima transplantată lui Domenico la […]
• • •
Un pui de maimuță respins de mama lui a primit un urangutan de pluș. Apoi și-a făcut prieteni # Aktual24
Un pui de maimuță abandonat, care a frânt milioane de inimi online, după ce a fost văzută îmbrățișând un urangutan de pluș primit ca înlocuitor pentru mama sa, a găsit în sfârșit alinare printre semenii săi. Punch, un tânăr macac japonez de la Grădina Zoologică din Ichikawa, Japonia, a devenit viral după ce videoclipurile l-au […]
Iranul refuză să exporte stocul de 300 kg de uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea stocului pe care îl deține sub supravegherea inspectoratului nuclear al ONU, AIEA, au declarat surse iraniene. Propunerea va fi în centrul ofertei pe care Iranul urmează să o transmită SUA în următoarele zile, în timp ce președintele […]
Șapte turiști chinezi și un șofer rus au murit după ce au căzut cu microbuzul în lacul Baikal # Aktual24
Autoritățile ruse au declarat că scafandrii au recuperat cadavrele a șapte turiști chinezi și ale unui șofer rus care au murit după ce microbuzul în care se aflau a căzut pe fundul lacului Baikal din Siberia, potrivit BBC. Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a transmis „sincere condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor”. Anterior, el a declarat […]
Chiar și adulții se pot simți dependenți de rețelele sociale, însă există strategii pentru a scurta timpul petrecut pe ele # Aktual24
Dependența de rețelele sociale a fost comparată cu cazinourile, opioidele și țigările. Deși există o dezbatere între experți cu privire la linia de demarcație dintre suprautilizare și dependență și dacă rețelele sociale pot cauza aceasta din urmă, nu există nicio îndoială că mulți oameni simt că nu pot scăpa de atracția Instagram, TikTok, Snapchat și […]
Război între ministrul Apărării și PSD. Lideri ai PSD se tem că Miruță vrea să le fure primari din Gorj # Aktual24
Un schimb de acuzații a avut loc sâmbătă între vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), și organizația județeană Partidul Social Democrat (PSD) Gorj, după ce acesta a susținut că primarilor din județ li s-ar fi transmis să nu participe la o întâlnire convocată pentru discutarea problemelor locale. Acuzațiile vicepremierului: „Gorjul are nevoie de unitate” […]
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă majorarea noii taxe privind celelalte țări la 15%, la mai puțin de o zi după ce comunicase introducerea unui tarif universal de 10% pentru importurile din toate țările partenere comerciale. Trump a precizat că noul nivel va intra în vigoare imediat și a justificat măsura prin necesitatea protejării intereselor […]
Într-un oraș din Texas, situat pe malul râului Rio Grande și la granița cu un zid metalic înalt, circulau zvonuri conform cărora oficialii federali pentru imigrație doreau să achiziționeze trei depozite uriașe pentru a le transforma într-un centru de detenție. În timp ce oficialii locali încercau să afle ce se întâmplă, a fost depus un […]
Prim-vicepreședintele Partidul Național Liberal (PNL), Ciprian Ciucu, membru al echipei Bolojan din cadrul PNL, a declarat că o delimitare clară față de Partidul Social Democrat (PSD) este „existențială” pentru viitorul liberalilor și a exclus susținerea unei noi formule de tip Uniunea Social Liberală. Ciprian Ciucu a afirmat, sâmbătă, la Digi24, că PNL trebuie să își […]
Presshub: “Spune Lucrurilor pe Nume” – o româncă stabilită în Marea Britanie încearcă să le arate românilor și englezilor cât de importante sunt cuvintele și, mai ales, cât de important este subiectul, cine a făcut acțiunea sau, mai precis, cine este criminalul # Aktual24
Cuvântul are o putere de netăgăduit. Cu ajutorul cuvântului scriem poezii și dăm sentințe. El, cuvântul, poate răni mai tare decât o armă letală. Cuvântul nu este vorbă-n vânt. Niciodată. Iar responsabilitatea cuvântului o avem toți. Despre responsabilitatea cuvântului vorbim astăzi cu românca Andreea Groenendijk – Deveau, stabilită în Regatul Unit și care a fost […]
SUA exercită presiuni pentru a împiedica adoptarea noilor reguli referitoare la achizițiile de armament, măsură care ar putea afecta și programul SAFE # Aktual24
Administrația Trump exercită presiuni asupra Uniunii Europene pentru a bloca noile reguli privind achizițiile de armament, cunoscute sub conceptul „Buy European”, care ar putea favoriza producătorii locali în detrimentul companiilor americane. Potrivit informațiilor publicate de Politico, Statele Unite au transmis un avertisment clar: dacă Bruxelles-ul adoptă măsuri considerate restrictive, Washingtonul ar putea reacționa prin limitarea […]
Regimul Orban, un nou șantaj la adresa UE: ”Ucraina își coordonează acțiunile cu Bruxelles-ul și cu opoziția ungară” # Aktual24
Ungaria a amenințat că va bloca acordul Uniunii Europene privind un împrumut de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, condiționând sprijinul de reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba, potrivit unor informații difuzate de Politico. Guvernul condus de premierul Viktor Orbán a transmis avertismentul vineri seara, într-un nou conflict cu Kievul pe […]
Primarul Capitalei a descoperit: ”Din cele peste 4.000 de locuințe sociale multe au fost acordate pe pile, relații, cunoștințe” # Aktual24
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă că cele peste 4.000 de locuințe închiriate la prețuri reduse de municipalitate au fost repartizate în urmă cu zeci de ani pe baza unor criterii neclare, unele dintre ele fiind acordate „pe pile”, și a anunțat majorarea chiriilor către nivelul pieței. „Au fost date arbitrar, pe […]
Un fost parlamentar britanic, Jack Lopresti, a luat o decizie neașteptată: să se alăture forțelor care luptă în Ucraina, părăsind dezbaterile politice de la Westminster pentru realitatea dură a frontului. Pentru unii, acțiunea reprezintă un exemplu de curaj, în timp ce alții o văd ca pe o expresie a angajamentului total față de o cauză […]
Motivul pentru care foarfeca a devenit un instrument indispensabil în dotarea soldaților ucraineni. „Dacă nu știi cui aparține, îl tai” # Aktual24
Pe frontul din Ucraina, printre explozii, drone și sisteme sofisticate de război electronic, un obiect banal a devenit esențial pentru supraviețuire: foarfeca. Soldații ucraineni taie fără ezitare orice cablu de fibră optică pe care îl găsesc, convinși că fiecare fir poate ghida o dronă inamică. Într-un război în care deciziile se iau în fracțiuni de […]
Vin atacuri noi asupra Iranului. Două țări europene le cer propriilor cetățeni să plece de urgență din Iran # Aktual24
Serbia și Suedia și-au îndemnat sâmbătă cetățenii să părăsească Iranul, pe fondul escaladării tensiunilor și al riscului unor eventuale atacuri aeriene americane asupra Republicii Islamice, informează AFP. Ministerul Afacerilor Externe de la Belgrad a invocat deteriorarea situației de securitate. „Având în vedere tensiunile în creștere și riscul deteriorării situației de securitate, recomandăm ca toți cetățenii […]
Ciucu îl pune la punct pe Băluță: ”M-a făcut baron, ceea ce e penibil. Eu stau într-un apartament de trei camere într-un bloc comunist, el are opt case” # Aktual24
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a respins criticile formulate de liderul PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, după ce acesta l-a numit „baron”, în contextul disputelor privind situația Societății de Transport București (STB). Ciprian Ciucu a declarat, sâmbătă, într-o emisiune televizată, că nu are interese legate de companiile din subordinea Primăriei Capitalei […]
Doi medici agresați la Urgențe. DSU, reacție dură: ”Lovirea unui medic în timpul resuscitării unui pacient sau în timpul intervenției într-o situație critică reprezintă un act de o gravitate extremă” # Aktual24
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis sâmbătă un mesaj de îngrijorare după două cazuri recente în care medici aflați în serviciu în Unități de Primiri Urgențe au fost agresați în timp ce acordau îngrijiri pacienților, subliniind că astfel de fapte au consecințe penale și afectează direct șansele de supraviețuire ale bolnavilor. Potrivit DSU, […]
”Nicușor Dan a procedat absolut corect participând la reuniunea Consiliului pentru Pace. O țară mică nu are foarte multe posibilități” – lider din cadrul coaliției de guvernare # Aktual24
Președintele Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Kelemen Hunor, a declarat că șeful statului, Nicușor Dan, a procedat „absolut corect” participând la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată în Statele Unite la inițiativa fostului președinte american Donald Trump, subliniind că, din punct de vedere al securității, România are nevoie de parteneriatul cu SUA. Liderul UDMR a […]
Kelemen Hunor confirmă: ”Guvernul Ciolacu a îndatorat România peste măsură. Acum plătim greșelile” # Aktual24
Președintele Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Kelemen Hunor, a declarat că România resimte în prezent efectele deciziilor luate de Guvern după rotația politică în urma căreia Marcel Ciolacu a preluat funcția de prim-ministru. Liderul UDMR a afirmat că Executivul instalat după rotativă, condus de Marcel Ciolacu, „a îndatorat România peste măsură” și a invocat […]
Două mari economii își unesc forțele în lupta cu China pentru minerale rare: India și Brazilia # Aktual24
Premierul indian Narendra Modi a anunțat sâmbătă semnarea unui acord major privind mineralele critice și pământurile rare cu președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, aflat în vizită oficială în India, informează AFP. Documentul vizează consolidarea cooperării în domeniul resurselor esențiale pentru tranziția energetică și industriile tehnologice. Este o „etapă majoră în construirea unor lanțuri […]
Ucraina ajută Japonia să se înarmeze adecvat. Zelenski: ”Oferim tehnologii testate în război” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să aprofundeze cooperarea în domeniul apărării cu Japonia, inclusiv prin partajarea tehnologiilor avansate de drone maritime și drone interceptoare dezvoltate în timpul războiului cu Rusia, potrivit unui interviu acordat agenției Kyodo News. Liderul de la Kiev a apreciat că o colaborare în domeniul apărării ar […]
Mai multe sectoare de drumuri naţionale sunt închise sau restricţionate circulaţiei în urma ninsorilor abundente şi a viscolului, informează sâmbătă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Sâmbătă, în jurul orei 12:00, niciun sector de autostradă sau drum expres nu este închis circulaţiei sau restricţionat din cauza condiţiilor meteorologice, a precizat instituţia. În schimb, […]
Primul lider din Coaliție care recunoaște: ”Bolojan este extrem, extrem de rezistent la toate atacurile. Are o rezistență uriașă” # Aktual24
Liderul Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Kelemen Hunor, a declarat că premierul Ilie Bolojan este „extrem de rezistent” la atacurile politice, subliniind totodată că știa dinainte că acesta este un lider „încăpățânat”. Întrebat cum l-ar descrie pe Ilie Bolojan într-un singur cuvânt, Kelemen Hunor a evidențiat capacitatea acestuia de a face față presiunilor politice. […]
Doi militari nord-coreeni capturați în Ucraina și-au exprimat dorința de a pleca în Coreea de Sud, avertizând că repatrierea în Coreea de Nord le-ar pune viața în pericol, potrivit unor declarații difuzate de presa sud-coreeană. Unul dintre prizonierii de război a declarat, într-un interviu acordat postului MBC, că speră să fie acceptat în Coreea de […]
Guvernatorul de Illinois, JB Pritzker, îi cere lui Donald Trump să returneze cetățenilor din statul său 8,6 miliarde de dolari, luați ilegal prin tarife # Aktual24
Pe 20 februarie 2026, guvernatorul Illinois, JB Pritzker, a făcut un gest politic îndrăzneț și simbolic: a trimis președintelui Donald Trump o scrisoare oficială însoțită de o „factură” în valoare de 8,679 miliarde de dolari. Acțiunea vine imediat după o decizie majoră a Curții Supreme a SUA, care a invalidat o mare parte din tarifele […]
„Faceți prăjituri, nu război”: Fursecurile „Amerikaner” vândute de un lanț de patiserii din Germania au fost redenumite „Greenlander” # Aktual24
Pentru a-și arăta solidaritatea cu Groenlanda, un lanț de patiserii din Germania a redenumit un sortiment îndrăgit de fursecuri din „Amerikaner” în „Greenlander” („groenlandez”). Fursecurile alb-negru, similare cu cele care se găsesc în Statele Unite, sunt sub formă unui disc puțin convex și sunt învelite în glazură. Fursecurile Amerikaner sunt vândute de obicei primăvara, iar […]
Comitetul Internațional Olimpic îl va ancheta pe șeful FIFA, Gianni Infantino, pentru participarea la un eveniment politic al lui Trump # Aktual24
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat că va investiga acțiunile președintelui FIFA, Gianni Infantino, după participarea acestuia la un eveniment politic organizat de fostul președinte american Donald Trump. Potrivit The New York Times, motivul anchetei este presupusa încălcare a principiului de neutralitate politică, fundamental pentru membrii CIO. Infantino a participat la întâlnirea Consiliului pentru Pace […]
O nouă expoziție de la Muzeul Victoria și Albert (V&A) din Londra surprinde momentul nașterii platformei You Tube acum mai bine de 20 de ani, potrivit CNN. „V&A a achiziționat o pagină web reconstruită și primul videoclip încărcat vreodată pe platformă de co-fondatorul Jawed Karim”, a declarat un purtător de cuvânt al V&A. Reconstituirea paginii […]
Departamentul pentru Situații de Urgență intervine în opt județe din sud-estul țării: Zeci de mașini, blocate în trafic, mii de consumatori nu au curent # Aktual24
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) continuă să gestioneze în această dimineață impactul condițiilor meteo nefavorabile, marcate de ninsori abundente, viscol și polei. Aceste fenomene, parte dintr-o perioadă de iarnă extremă care a afectat sudul și estul țării în ultimele zile, generează blocaje rutiere, avarii la rețelele de energie […]
Un britanic a primit o factură de mobil de 42.000 de lire după ce fiica sa a stat pe TikTok în vacanță în Maroc # Aktual24
Un britanic s-a trezit cu o factură de 42.000 de lire sterline la mobil, după ce fiica sa a stat pe telefon în timp ce familia era în vacanță în Maroc. Potrivit The Guardian, Andrew Alty, care deține o afacere cu perdele, se afla în Marrakech când a primit o factură de 22.000 de lire […]
Osaka a primit 21 de kilograme de aur de la un donator anonim pentru repararea conductelor de apă # Aktual24
Osaka a primit un cadou consistent de lingouri de aur în valoare de 560 de milioane de yeni (3 milioane de euro) de la un donator anonim și o cerere pentru utilizarea specifică a acestora: repararea conductelor de apă învechite ale orașului japonez, potrivit The Guardian. Lingourile de aur, cu o greutate totală de 21 […]
Viscolul puternic a paralizat sud-estul României: Sunt drumuri blocate și traficul se desfășoară cu dificultate # Aktual24
Ninsoarea și viscolul au paralizat circulația în sud-estul țării, regiune aflată sub cod galben de vreme severă. Drumarii și autoritățile au intervenit non-stop pentru a menține arterele deschise, însă vântul puternic a adus constant zăpada pe carosabil, reducând vizibilitatea și forțând închiderea temporară a unor drumuri naționale importante, printre care DN21A și DN3. Potrivit Centrului […]
Echipaje de pompieri intervin pentru stingerea unui incendiu produs la generatorul de rezervă de la Spitalul Fundeni – din fericire nu sunt victime # Aktual24
Mai multe echipaje de pompieri intervin în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă de la Spitalul Fundeni din București. Autoritățile au confirmat că nu sunt pacienți afectați și că incidentul a fost localizat, fiind gestionat prompt de echipele operative. Un corp al spitatului, rămas temporar fără curent Generatorul, […]
Un Italian și-a antrenat câinele să arunce gunoiul pentru a evita să plătească taxa de salubritate # Aktual24
Unii oameni ar face orice pentru a evita să plătească pentru colectarea regulată a gunoiului – și uneori cer ajutorul celui mai bun prieten al omului. Potrivit CNN, autoritățile din Sicilia, Italia, au publicat imagini cu un câine care cară un sac la o groapă de gunoi ilegală din apropierea Cataniei. Câinele poate fi văzut […]
Raport FBI șocant: Fostul prinț Andrew a asistat impasibil la torturarea cu șocuri electrice a unei fetițe de către Ghislaine Maxwell # Aktual24
Un raport recent al FBI făcut public în cadrul ultimului val de documente din Epstein Files conține acuzații șocante potrivit cărora Ghislaine Maxwell ar fi torturat un copil, în timp ce Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț britanic discreditat, ar fi stat și ar fi privit impasibil actele de cruzime. Documentul, datat „iulie 2020”, a fost inclus […]
Relooted: Jocul video sud-african în care jucătorii recuperează artefacte din muzeele occidentale # Aktual24
Un nou joc video sud-african permite jucătorilor să recupereze artefacte africane păstrate în muzeele occidentale într-o serie de jafuri, pe fondul unei campanii tot mai ample de repatriere a comorilor jefuite de armatele colonial, potrivit The Guardian. Personajul principal din „Relooted” este Nomali, om de știință și expertă în parkour din Africa de Sud, în […]
Cea mai mare uzină producătoare de rachete Iskander, Oreșnik și Topol-M din Rusia, lovită puternic de un val de drone ucrainene # Aktual24
Cea mai mare uzină strategică rusească producătoare de rachete, aflată în Republica Udmurtia, a fost vizată în noaptea de vineri spre sâmbătă de un atac care a provocat pagube semnificative și a generat o atmosferă de tensiune în regiune. Rusia acuză „regimul de la Kiev” Uzina de la Votkinsk, cunoscută pentru fabricarea sistemelor de rachete […]
La Casa Albă, pe lângă opțiunea unui atac contra Iranului, s-a discutat și un plan de eliminare a ayatollahului Khamenei și a fiului acestuia # Aktual24
Un raport recent sugerează că administrația președintelui american Donald Trump a analizat mai multe opțiuni militare ca răspuns la tensiunile tot mai acute dintre Statele Unite și Iran, inclusiv un plan extrem care ar viza direct liderul suprem iranian, Ali Khamenei, și fiul său. Consultanți ai președintelui ar fi pus pe masă un scenariu în […]
Misiunea Artemis II: NASA încearcă să trimită astronauți pe orbita Lunii în martie. Testul de alimentare cu combustibil a rachetei, finalizat cu succes # Aktual24
NASA își propune să trimită astronauți pe orbita Lunii în martie, după ce un recent test de alimentare cu combustibil a fost un succes. Oficialii au anunțat decizia cu două săptămâni înainte de prima lansare programată pentru 6 martie. Administratorul Jared Isaacman a remarcat că echipele de lansare au făcut „progrese majore” între prima repetiție […]
Compania OpenAI „a luat în considerare” să alerteze poliția canadiană în legătură cu un suspect care ar fi pus la cale un atac armat la o școală # Aktual24
OpenAI, producătorul ChatGPT, a declarat, vineri, că a luat în considerare anul trecut alertarea poliției canadiene cu privire la activitățile unei persoane care, câteva luni mai târziu, a comis unul dintre cele mai grave atacuri armate în școli din istoria țării. OpenAI a declarat că, în iunie anul trecut, în urma eforturilor de detectare a […]
Ilie Bolojan se va întâlni la Bruxelles cu Ursula von der Leyen: fondurile UE și pensiile speciale, pe agenda discuțiilor # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan va merge săptămâna viitoare la Bruxelles pentru o întâlnire cu președintele Ursula von der Leyen. Fondurile UE și cererile de plată Vizita are loc într-un moment-cheie pentru România, pe fondul negocierilor pentru bugetul de stat, absorbția fondurilor din PNRR și așteptarea răspunsului Comisiei Europene privind plata a sute de milioane de euro […]
Melania Trump a donat Muzeului Național de Istorie Americană rochia pe care a purtat-o la ceremonia de învestitură a soțului său # Aktual24
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a donat, vineri, Muzeului Național de Istorie Americană (NMAH) al Smithsonian, rochia pe care a purtat-o la balul inaugural l președintelui Donald Trump din 20 ianuarie 2025, transmite agenția EFE. Rochia fără bretele, din crep de mătase alb-ivoriu, cu o bandă neagră asemănătoare unei panglici, a fost creată […]
Donald Trump anunță că va impune un tarif de 10% tuturor țărilor din lume: „Am dreptul de a distruge o țară, dar nu pot percepe nici măcar un dolar” # Aktual24
După ce judecătorii Curții Supreme a SUA au declarat ilegale tarifele vamale impuse de Donald Trump de aproape un an, președintele SUA a avut o reacție de copil răsfățat, amenințând că va impune și mai multe tarife, tuturor țărilor din lume – deși n-a precizat dacă va fi vizată și Rusia, scutită până acum de […]
Instituții precum Sciences Po sau Turnul Montparnasse din Paris au fost evacuate, vineri, pentru o verificare de securitate, după ce poliția a primit mai multe apeluri privind existența unor bombe în mai multe zone din Paris, a relatat Le Parisien, confirmând informații transmise de BFMTV. Universitatea Sciences Po, situată în arondismentul VII, a fost evacuată, […]
Washington: Ciocniri între manifestanți și gărzile de corp ale președintelui azer Ilham Alyev. Poveștile celor două tabere diferă # Aktual24
Gărzile de corp ale președintelui azer, Ilham Aliyev, aflat în vizită la Washington pentru reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, au lovit cu pumnii, cu picioarele și au urmărit protestatarii în fața unui hotel din Washington, conform înregistrărilor video. Manifestanții care cereau eliberarea prizonierilor politici au fost alungați de pe stradă, […]
Gruparea militantă Hamas își alege conducerea într-un moment în care mișcarea se confruntă cu decizii iminente, care vor fi esențiale pentru propria sa existență și pentru potențialul de pace în Gaza. Potrivit BBC și a relatărilor din presa din Golf, membrii Hamas din Gaza au votat deja. Cei din Cisiordania, din închisorile israeliene și din […]
Miniștrii britanici ar urma să ia în considerare eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron # Aktual24
Guvernul britanic ar lua în considerare adoptarea unei legislații care să-l priveze pe Andrew Mountbatten-Windsor de dreptul său de a moșteni tronul odată ce anchetele poliției vor fi încheiate. Mai mulți politicieni au cerut ca fostul prinț să fie înlăturat din linia de succesiune după ce a fost arestat și interogat de detectivi joi, sub […]
Sagrada Família din Barcelona atinge înălțimea maximă după mai bine de un secol. A fost montat brațul superior al unei cruci în vârful Turnului lui Iisus Hristos # Aktual24
Sagrada Familia din Barcelona a atins vineri înălțimea maximă, deși capodopera arhitectului catalan Antoni Gaudí este departe de a fi finalizată. O macara a plasat brațul superior al unei cruci în vârful Turnului lui Iisus Hristos, aflat în centrul bisericii, care se ridică acum la 172,5 metri deasupra orașului, potrivit Associated Press. Odată cu adăugarea […]
Telegram respinge acuzațiile privind accesul serviciilor de informații străine la comunicațiile militarilor ruși # Aktual24
Într-un context tensionat între autoritățile ruse și aplicațiile de mesagerie, Telegram a negat vehement afirmațiile unui ministru rus conform cărora serviciile de informații străine ar putea intercepta mesajele trimise de soldații ruși în Ucraina. Conflictul reflectă o luptă mai amplă pentru controlul digital și libertatea informației într-o Rusie tot mai restricționată, în timp ce Moscova […]
