Băsescu: „Participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii a fost o acţiune inspirată” / „Preşedintelui Trump nu-i place dreptul internaţional. Va trebui să-l respecte, pentru că nu-l vor lăsa alţii să nu-l respecte”
Ziaristii, 23 februarie 2026 05:10
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, la B1 TV, că participarea preşedintelui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a reprezentat o acţiune inspirată, deoarce „nu se reuşise un alt fel de contact cu preşedintele Trump decât în acest fel", iar „operaţiunea a reuşit". „În ceea ce priveşte acţiunea statului român, a […]
TVR Craiova și clanul Olguța-Manda îl promovează pe putinistul Adrian Severin, prietenul Ambasadei Ruse # Ziaristii
Orașul Craiova este cunoscut a fi „centrul de comandă" al Clanului PSD condus de primarul Lia Olguța Vasilescu și de soțul ei, europarlamentarul Claudiu Manda. Un oraș luat ostatic de oamenii acestui clan, capitală a unui județ de asemenea controlat de cei doi lideri PSD. Probabil că nu întâmplător, două instituții publice din acest oraș […]
Văduva lui Gabriel Cotabiță a fost arestată pentru proxenetism. Opt persoane reținute, nu însă și „matroana” de 80 de ani # Ziaristii
Alina Cotabiță, văduva regretatului cântăreț Gabriel Cotabiță, a fost reținută sâmbătă pentru proxenetism, într-un lot de 9 inculpați, dintre care doar „matroana" de 80 de ani n-a ajuns în arestul Poliției. Rețeaua de proxenetism acționa sub acoperirea a două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei. Alina Cotabiță era administor la unul dintre […]
PNL s-a comportat ca un partid socialist sub guvernarea Nicu-Marcel. Poate redeveni liberal prin „USR-izare” # Ziaristii
Analiză bazată pe dialogul dintre senatorul Cristian Ghinea și jurnalistul Matei Udrea, disponibil pe canalul Comunitatea Liberală 1848 – USR-izarea PNL. Aritmia fiscală a României: când cheltuielile scandinave se lovesc de o colectare de tip bananier De ce este acest subiect crucial pentru fiecare contribuabil român activ? Deoarece arhitectura bugetară actuală a devenit nesustenabilă, punând […]
VIDEO. Rușii se antrenează cu mitraliera în biserică! Iau la țintă sfinții, înainte de a fi trimiși pe frontul din Ucraina # Ziaristii
În Rusia patriarhului Kirill, cel care a binecuvântat tancurile lui Putin pentru a omorî creștini în Ucraina, soldații fac instrucție militară într-o biserică din regiunea Moscova. Luptătorii putiniști fac exerciții de tragere sub privrile sfinților de pe ziduri. Publicistul basarabean Alecu Reniță, colaborator al publicației Ziaristii.com, ne-a semnalat o o secvență video distribuită pe Facebook […]
Coreea de Nord amenință Seulul și Ucraina cu o armă devastatoare: „Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Poate transporta focoase nucleare # Ziaristii
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un amenință Lumea Liberă cu o nouă armă devastatoare: un lansator multiplu de rachete, care poate transporta focoase nucleare. Ca de obice, prima țintă ar putea fi captala Coree de Sud, Seul. Arma ar putea fi livrată și Rusiei, pentru a fi folosită în Ucraina. Liderul nord-coreean Kim Jong Un (42 […]
Ce cred eu despre participarea președintelui României la BoP-ul lui Trump (Board of Peace) și despre alte lucruri, mult mai importante. 1. BoP e un flop. O adunătură de dictatori asiatici în jurul unui lider narcisic, care plictisește lumea cu discursuri dezlânate despre cum a încheiat el 100 de păci, cum nu merg scările rulante […]
Curluntrismul are un cost imens! Mai ales pentru o țară mică… Nu poți fi și cu unii, și cu alții. Nu poți fi și cu adevărul, și cu minciuna. Nu poți fi și cu dreptatea, și cu nedreptatea. Nu poți fi și cu binele, și cu răul. Mai ales când ești lider, trebuie să conduci […]
Două apariții publice ale lui Donald Trump, în două zile consecutive – aceeași boală a puterii, aceleași minciuni, șantaje și amenințări, aceeași grandomanie de satrap coborât din Evul Mediu. Șeful tribului MAGA a arătat de ce-i admiră și chiar invidiază pe Putin, Xi sau Kim al III-lea: ar vrea și el să nu i se […]
Criza face ravagii: Starbucks închide cafeneaua de la Hanu’ lui Manuc, Pizza Hut renunță la 7 restaurante # Ziaristii
Semnele crizei economico-financiare sunt tot mai vizibile, pe fondul scăderii severe a consumului. Două mărci internaționale celebre își restrâng activitatea în România. Cafeneaua Starbucks de la Hanu' lui Manuc, una dintre emblemele din Centrul Vechi al Capitalei, și-a închis porțile, după mai bine de un deceniu de la inaugurare, anunță publicația Profit.ro. Starbucks Hanu' lui […]
Alpinistul care și-a lăsat iubita să moară de frig pe munte a fost găsit vinovat de omor, dar nu face pușcărie # Ziaristii
Un alpinist austriac a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă prin neglijență, după ce iubita sa a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria anul trecut. Cu toate acestea, bărbatul va rămâne în libertate, pentru că a fost condamnat, în primă instanță, la 5 luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu […]
VIDEO. Trump a turbat: cei 6 judecători anti-tarife sunt „o rușine”, iar Curtea Supremă e „influențată de interese străine”! # Ziaristii
Donald Trump a reacționat în stilul obișnuit – agresiv și iresponsabil – la decizia Curții Supreme a SUA de a-i anula aberantele tarife (taxe vamale) impuse intempestiv și ilegal în ultimul an. El i-a jignit joi pe cei 6 judecători (din 9) care au decis în defavoarea voinței prezidențiale. În plus, președintele american a spus […]
Lovitură năucitoare: Curtea Supremă a SUA a decis că „taxele lui Trump” sunt ilegale! Castelul de minciuni și aberații al liderului MAGA se prăbușește din interior # Ziaristii
Șoc în America, propagat instantaneu pe toată planeta: vestitele tarife (taxe vamale) ale lui Donald Trump, impuse bezmetic, haotic, impulsiv și revanșard, sunt ilegale! Decizia Curții Supreme a SUA, adoptată cu 6-3 la vot, este cu atât mai convingătoare, cu cât instanța supremă este dominată numeric de judecătorii numiți de actualul președinte (tot 6-3, dar […]
Etapa a 28-a a Superligii – antepenultima din sezonul regulat – stă sub semnul derby-ului dintre Rapid și Dinamo și duce mai departe lupta pentru obținerea unuia dintre cele 6 locuri din play-off-ul care va decide campioana. Live pe Superbet alături de sute de opțiuni la pariuri sportive, Streaming Exclusiv, SuperPariuri, BetBuilder, SuperSub și SuperAvantaj! […]
M-am uitat la live-ul cu prima întâlnire a Consiliului pentru barbut, pardon, pentru Pace. Vă las mai jos câteva dintre declarațiile lui Donald Trump, care a vorbit peste o oră. Am adăugat scurte observații sau comentarii. Nicușor Dan e „prim-ministrul României". Eu știam cǎ e președinte, dar poate se face o rocadă prin SUA… „Îl […]
Consiliul trumpist al Păcii: un speech grotesc, bârfe de cârciumă, frustrare, megalomanie, amenințări de tip mafiot. Și lideri speriați, dar surâzători! # Ziaristii
Discursul lui Donald Trump la Consiliul Păcii (care tocmai s-a încheiat) a provocat stupefacție în studiourile de televiziune franceze. Trump nu e un orator, se știe că nu era cazul să ne așteptăm la un discurs în sensul clasic al cuvântului. Însă alocuțiunea președintelui american, de o calitate execrabilă, sub nivelul mării, a șocat pe […]
Aflată la shopping în Dubai, Anca Alexandrescu le cere „patrioților” să se uite 3 ore la un ecran gol! # Ziaristii
Joi, între orele 18.00 și 21.00, emisia Realitatea Plus va fi suspendată, ca urmare a sancțiunii dictate de CNA pe 11 februarie. Aflată în vacanță în Dubai, unde se bronzează și face shopping, Anca Alexandrescu le cere fanilor săi să protesteteze uitându-se la ecranul gol al televizorului! Urmare a numeroaselor sancțiuni primite din partea CNA […]
Ochii planetei sunt îndreptați (și) spre Iran. Mai exact, vom urmări ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz. Acolo China, Rusia și Iranul vor desfășura joi exerciții navale. Totul, în timp ce presa din Vest vorbește despre un posibil atac american în Iran. Exercițiile ruso-chinezo-iraniene se numesc "Centura de Securitate Marină". Amiralul marinei iraniene, Hassan Maghsoodloo, […]
Pensiile speciale ale magistraților au fost reduse. Ultima lege din Pachetul 2 al domnului Bolojan a trecut de CCR. Deci se poate. Pensiile speciale pot fi reduse. Știrea cea mai tare nu este doar că se poate. Știrea cea mai importantă este că domnul Bolojan zice că va continua și cu restul pensiilor speciale. Dacă […]
Georgescu a primit încă 60 de zile de control judiciar. Acum a trecut pe victimizare. „Singura mea vină este că exist", spune circarul. Nu, nene gurule, vina ta e că ai jucat ilegal fiindcă ai crezut că îți merge și că ai destule proptele… … că ți-ai bătut joc de oameni cu citate imbecile care […]
E o zi istorică, din motive pe care mulți nu le conștientizăm. Decizia CCR e în ultimul rând despre economia serioasă de bani la buget pe care o aduce eliminarea pensiilor speciale ale magistraților. Alta e marea victorie! Azi începem să lăsăm în urmă o Românie care ne sugrumă pe toți de 35 de ani. […]
Colaps italian în Liga Campionilor: 2-5 Juventus, 1-3 Inter, 0-2 Atalanta! Formidabila serie a norvegienilor de la Bodo/Glimt # Ziaristii
Anglia defilează în Liga Campionilor: toate cele 6 reprezentante ale sale se vor număra printre cele 16 echipe din „optimi"! În schimb, Italia e pe punctul de a nu avea nicio echipă în această fază, deși a avut 4 formații în grupă! Norvegia propune un adevărat fenomen: Bodo/Glimt. Sătămâna viitoare (24/25 februarie), Liga Campionilor își […]
Cristoiu plânge la Marș TV: decizia CCR pe reforma pensiilor magistraților „seamănă uluitor cu anularea alegerilor” # Ziaristii
Fostul mare jurnalist Ion Cristoiu, devenit în ultimii ani un jalnic propagandist putinist, s-a arătat foate afectat de deciza Curții Constituționale (CCR) de a valida legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. „Titanul din Găgești" mai avea un plic și plângea! Prezent în studio la Realitatea Plus, cu o zi înainte ca oficina de propagandă […]
Citind poezia lui Grigore Vieru – „Da, sunt naționalist!", în care marele poet afirmă: „Urăsc pe mancurt. / Mi-i dragă doina / Prin care exist. / Nu mă târâi slugarnic. / Pe scurt. / Sunt na-ți-o-na-list!", m-am gândit la cât de mult au suferit intelectualii noștri, când a fi naționalist în țara asta, atât de […]
Bizarele alegeri geopolitice ale lui Nicușor Dan. De ce n-a fost la Davos și la München? De ce s-a dus la Trump? A fost luat ostatic de un grup ocult de interese geopolitice? # Ziaristii
Un război la granița de nord-est, unde Rusia comite crime de război în teritoriile Ucrainei… o coaliție de guvernare fragilă și permanent sabotată de mafia transpartinică PSD-PNL-UDMR… reforme dureroase și măsuri fiscale dure inechitabil aplicate… … o populație tot mai revoltată de degradarea confortului cu care fusese obișnuită de guvernările imbecil orientate spre consumul pe […]
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 21 mai 2020. În perioada pariziană a vieții sale, marele sculptor Constantin Br
Logica strălucită a securimii noastre e așa: ne întoarcem cu spatele la UE, care ne-a ridicat de la nivelul de cerșetori la cel de europeni decenți și pe alocuri chiar prosperi, și ne aruncăm în aventura trumpistă și euro-asiatică. Facem mari jocuri strategice și suveraniste, că suntem șmecheri și avem gânditori strategici de top (te […] Articolul Jigodism cu epoleți apare prima dată în Ziariștii.
Viktor Orban halucinează: „imperiul de la Bruxelles” vrea să-i înlocuiască pe unguri cu africani! # Ziaristii
Apropierea alegerilor parlamentare din 12 aprilie și perspectiva de a pierde puterea îl transformă pe Viktor Orban într-o fiară turbată. Teoriile conspiraționiste, ultra-naționaliste, violent anti-europene, evident putiniste ale prim-ministrului maghiar ating cote halucinante. Sâmbătă și luni (pe 14/16 februarie), în discursul său anual privind starea națiunii și, respectiv, la prezentarea listei naționale a alianţei Fidesz-KDNP […] Articolul Viktor Orban halucinează: „imperiul de la Bruxelles” vrea să-i înlocuiască pe unguri cu africani! apare prima dată în Ziariștii.
La a șasea încercare, CCR a decis: legea pensiilor speciale e constituțională! Un PSD-ist a „trădat” la vot: 6-3 în loc de 5-4! # Ziaristii
Mafia din justiție a suferit prima înfrângere majoră: legea de reformare a pensiilor speciale ale magistraților a fost declarată cintituțională, azi, cu scorul de 6-3 la vot. Nimeni și nimic nu mai poate bloca intrarea în vigoare a legii. La a șasea încercare, Curtea Constituțională (CCR) a luat, în sfârșit, o decizie: legea asumată de […] Articolul La a șasea încercare, CCR a decis: legea pensiilor speciale e constituțională! Un PSD-ist a „trădat” la vot: 6-3 în loc de 5-4! apare prima dată în Ziariștii.
Mai știe cineva ce s-a întâmplat cu Comisia de Tăiat Hârtii? În marea coaliție a reformelor patriei mai există cineva însărcinat cu debirocratizarea? Există măcar un demnitar interesat de instituții incluzive (de egalitate de șanse), nu doar de jecmănirea populației? Iată doar două probleme relatate de presă în ultimele săptămâni și la care nu am […] Articolul Comisia de Tăiat Hârtii apare prima dată în Ziariștii.
Intrată anul trecut sub conducerea sinistrei judecătoare Lia Savonea, Înalta Curte de Casațe și Justiție s-a transformat într-o spălătorie de infractori, mai ales de corupți. Astăzi l-a „albit” și pe fostul ministru Dan Șova (PSD), anulându-i o condamnare definitivă. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea (56 de ani), a admis […] Articolul Savonea a anulat și condamnarea lui Dan Șova, prin metoda „Prescrierea”! apare prima dată în Ziariștii.
Dacă te speli pe dinți de trei ori pe zi, poți evita peste 50 de boli, inclusiv demența! # Ziaristii
Menţinerea unei igiene orale riguroase nu protejează doar dinţii, ci poate fi asociată şi cu un risc mai scăzut de apariţie a numeroase boli, inclusiv demenţa. Specialiştii susţin că periajul dentar de trei ori pe zi şi controalele stomatologice regulate pot avea efecte dincolo de sănătatea orală, informează News.ro. Bacteriile din gură pot duce la […] Articolul Dacă te speli pe dinți de trei ori pe zi, poți evita peste 50 de boli, inclusiv demența! apare prima dată în Ziariștii.
Cum se obține și cât costă Autorizaţia Electronică de care au nevoie românii pentru a călători în Marea Britanie # Ziaristii
În ziua de miercuri, 25 februarie, intră în vigoare Autorizaţia Electronică de Călătorie în baza căreia cetățenii Uniunii Europene vor putea călători în Marea Britanie. Documentul costă 16 lire sterline, echivalentul a 18 euro sau 94 de lei. Într-un anunț postat pe pagina sa de Facebook, Ambasada Marii Britanii la Bucureşti precizează: ”Autorizaţia Electronică de […] Articolul Cum se obține și cât costă Autorizaţia Electronică de care au nevoie românii pentru a călători în Marea Britanie apare prima dată în Ziariștii.
Tocmai când ajungeam din urmă Germania la PIB pe locuitor, a venit și păcătoasa asta de recesiune. Bine măcar că este tehnică! Ciolacu a pompat vreo 60 de miliarde de euro în 2024 ca să evite asta înainte de alegeri. Pare că degeaba: jumătate din 2024 a fost recesiune tehnică, cu tot Fondul de Rezervă […] Articolul „Rotativa” de la anu’ ne aruncă în prăpastie apare prima dată în Ziariștii.
Problema cea mai gravă este aceea că Președintele Nicușor Dan nu s-a dus la München, dar se duce la Consiliul Păcii. Acest dezechilibru de reprezentare prezidențială, pe care Cotroceniul îl oferă publicului relativ la ecuația SUA–UE, mi se pare extrem de grav fie și numai pentru că poartă cu sine, în subsidiar, satisfacții „suveraniste” deja […] Articolul Adevărata problemă: München – ba, Washington – da apare prima dată în Ziariștii.
Cam așa funcționează țara asta și de aceea bugetul național e gol! Vă prezint mai jos câteva execuții bugetare și două exemple concrete care explică unde au dispărut banii din bugetul de stat, dar și cum s-a ajuns la împrumuturile istorice contractate în timpul guvernării lui Marcel Ciolacu. Exemplu: două comune din județul Buzău Cazul […] Articolul Unde au dispărut miliardele României. Schema lui Ciolacu apare prima dată în Ziariștii.
UE adoptă tactica lui Nicușor Dan: participă, dar nu se bagă! Vicepreședinta croată a Comisiei Europene merge la Washington, la Consiliul trumpist al Păcii # Ziaristii
Comisarul european însărcinat cu Democraţia şi Demografia, croata Dubravka Suica, care este și vicepreşedintă a Comisiei Europene, va participa joi la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la Washington. Ea va avea același statut ca și Nicușor Dan: cel de observator. Deși nici Uniunea Europeană, nici majoritatea covâeșitoare a celor 27 de țări membre nu vor […] Articolul UE adoptă tactica lui Nicușor Dan: participă, dar nu se bagă! Vicepreședinta croată a Comisiei Europene merge la Washington, la Consiliul trumpist al Păcii apare prima dată în Ziariștii.
Viktor Orban e încolțit: stă tot mai prost în sondaje, iar Croația și Ucraina îi blochează accesul la petrolul rusesc # Ziaristii
Se anunță vremuri grele pentru Viktor Orban. Încolțit de Uniunea Europeană, care a blocat Ungariei miliarde de euro din fondurile comunitare, premierul maghiar nu mai poate primi nici petrol ieftin de la prietenul Putin: Ucraina a blocat conducta Drujba, iar Croația nu permite transportul țițeiului rusesc prin oleoductul Adria. În plus, ultra-coruptul Orban ar putea […] Articolul Viktor Orban e încolțit: stă tot mai prost în sondaje, iar Croația și Ucraina îi blochează accesul la petrolul rusesc apare prima dată în Ziariștii.
Guvernul Ciolacu–USL a împrumutat în numele României, în perioada iulie 2023 – iunie 2025, circa 665 de miliarde de lei, echivalentul a 133 de miliarde de euro. Adică, pe scurt, vreo 35% din PIB-ul anual al României de azi. După ce a devenit viral un fragment dintr-o emisiune în care Viorica Dăncilă vorbește despre aceste […] Articolul Apocalipsa după Ciolacu apare prima dată în Ziariștii.
Acum doi ani, pe 16 februarie 2024, întreaga lume afla că Alexei Navalnîi a murit. Pentru mulți a fost un șoc. Alex Navalnîi a fost principalul adversar al lui Putin. A fost cunoscut pentru anchetele în care scotea la iveală corupția de la Kremlin. Pentru asta a fost introdus în lista „teroriștilor și extremiștilor” și […] Articolul Spaima de Navalnîi apare prima dată în Ziariștii.
„Statele Unite ale Europei” nu e o idee „globalistă” sau „sorosistă”, ci creștină. Creștinii tind mereu spre unitate. Naționalismul e un fenomen modern, care a înlocuit autoritatea universală a Bisericii în Europa cu autorități princiare, iar apoi naționale. Până în sec. XV, se băteau aristocrați înrudiți între ei. Englezi și francezi sau francezi și germani […] Articolul Creștinismul și Statele Unite ale Europei apare prima dată în Ziariștii.
În 1910, Constantin Rădulescu-Motru făcea o radiografie a „sufletului neamului nostru” într-un discurs rămas în istorie, în care ne descrie atât de bine pe noi, românii. Recitindu-l, ai impresia că și l-a ales drept model pe Nicușor Dan, un adevărat exponent al românimii gregare, înapoiate și retrograde de la începutul secolului trecut. Suntem un popor […] Articolul Nicușor Dan, un spirit gregar în clubul lui Trump apare prima dată în Ziariștii.
„Sarajevo Safari”: vânătorii de oameni din Bosnia anilor ’90. O româncă ar fi ucis mai mult de 10 localnici # Ziaristii
Înspăimântătoarea „vânătoare de oameni” din Bosnia anilor ’90 este subiect de dezvăluiri pentru presa occidentală. Publicații din mai multe țări – Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Spania etc. relatează ororile din urmă cu trei decenii, când indivizi bogați din toată lumea, transformați în lunetiști, plăteau sume enorme pentru „plăcerea” de a împușca oameni la întâmplare. […] Articolul „Sarajevo Safari”: vânătorii de oameni din Bosnia anilor ’90. O româncă ar fi ucis mai mult de 10 localnici apare prima dată în Ziariștii.
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB # Ziaristii
Un articol de Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR În general, atunci când se discută despre evoluția prețurilor în sens larg, publicul se gândește la evoluția inflației, care denotă modificarea anuală a indicelui prețurilor de consum (sau indicele armonizat al prețurilor de consum – IAPC, conform metodologiei europene). Astfel, indicele prețurilor de consum (simplu sau armonizat) […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB apare prima dată în Ziariștii.
Începând de la Dragnea, electoratul PSD s-a stabilizat la 40% și a rămas așa de zece ani încoace. AUR a drenat o parte dintre votanți și dacă vă uitați la rezultatele de la parlamentare, procentajul e neatins. PSD – 22%, AUR –18%. Întreaga luptă pe care o vedeți acum, a PSD-ului cu el însuși, în […] Articolul Nicușor, Trump și slugaraniștii apare prima dată în Ziariștii.
Nicușor Dan la Consiliul trumpist al Păcii: participă, dar nu se bagă! Echilibristică între SUA și Europa: România va fi prezentă la Washington, însă doar ca observator # Ziaristii
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că joi va participa la prima reuniune a Consiliul Păcii, la Washington. Decizia a fost luată după o analiză complexă, care a pus în balanță două interese aparent divergente: nevoia de a nu irita prea mult agresiva Administrație Trump și grija de a nu-i irita […] Articolul Nicușor Dan la Consiliul trumpist al Păcii: participă, dar nu se bagă! Echilibristică între SUA și Europa: România va fi prezentă la Washington, însă doar ca observator apare prima dată în Ziariștii.
Moartea suspectă a fostului director de la CupruMin, fondatorul primul sat românesc din SUA. A fost găsit, cu urme de violență, în propria locuință din Cluj # Ziaristii
Un personaj pitoresc a sfârșit tragic: Gheorghe Chindriș, românul care a înființat singurul sat românesc din SUA, apoi s-a repatriat și a condus compania CupruMin Abrud, a fost găsit mort, la 66 de ani, în casa din Florești în care locuia. Românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele […] Articolul Moartea suspectă a fostului director de la CupruMin, fondatorul primul sat românesc din SUA. A fost găsit, cu urme de violență, în propria locuință din Cluj apare prima dată în Ziariștii.
VIDEO. Primarul PSD al Galațiului susține angajarea amantelor în instituțiile publice! „Nu sunt aduse din Pakistan sau Congo. Sunt tot cetățeni români, au dreptul să muncească undeva” # Ziaristii
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, susține angajarea amantelor în funcții publice! Într-un interviu acordat joi televiziunii Reperul TV, pe care o finanțează din bugetul Primăriei, PSD-istul a pledat pentru dreptul amantelor de a fi angajate în sistemul public, pentru că și ele „sunt cetățeni români și au dreptul să muncească undeva”. Problematic ar fi doar dacă […] Articolul VIDEO. Primarul PSD al Galațiului susține angajarea amantelor în instituțiile publice! „Nu sunt aduse din Pakistan sau Congo. Sunt tot cetățeni români, au dreptul să muncească undeva” apare prima dată în Ziariștii.
Putin l-a otrăvit pe Navalnîi cu toxina broaştei-săgeată din Ecuador, după ce-l ratase nu Noviciok. „Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală” # Ziaristii
Moartea opozantului rus Aleksei Navalnîi, pe 16 februarie 2024, la 47 de ani, a fost provocată de otrăvirea cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Marii Britanii. Ipoteza este susţinută şi de alţi aliaţi ai Londrei. Regimul Putin l-a […] Articolul Putin l-a otrăvit pe Navalnîi cu toxina broaştei-săgeată din Ecuador, după ce-l ratase nu Noviciok. „Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală” apare prima dată în Ziariștii.
La Davos, Donald Trump a primit un duș rece de la partenerii NATO, începând de la mesajele celor mai importanți lideri din Alianță, continuând cu singurătatea de pe covorul roșu și până la semnarea documentului de constituire a Consiliului Păcii. Afirmațiile mincinoase și jignitoare emise de către locatarul de la Casa Albă au apărut și […] Articolul Polițistul bun apare prima dată în Ziariștii.
