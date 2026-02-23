Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2.2 mld euro în 2025, în creștere cu 15% față de 2024
DigiFM.ro, 23 februarie 2026 08:50
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate preliminare (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 579 milioane euro în T4 2025, în creștere cu 12% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru T4 2025 a crescut cu 5% comparativ cu rezultatul din T4 2024, ajungând la 150 milioane euro.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
08:50
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2.2 mld euro în 2025, în creștere cu 15% față de 2024 # DigiFM.ro
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate preliminare (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 579 milioane euro în T4 2025, în creștere cu 12% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru T4 2025 a crescut cu 5% comparativ cu rezultatul din T4 2024, ajungând la 150 milioane euro.
Acum 12 ore
22:10
Aeronava care a semnalat o problemă tehnică a aterizat în siguranţă pe Aeroportul Otopeni. 186 de persoane se aflau la bord # DigiFM.ro
Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București după ce o aeronavă cu 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.
21:20
Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni, după ce a semnalat activarea unui senzor de presurizare.
21:10
Alertă la bordul unui avion, după semnalarea unei probleme tehnice. Aeronava cu 186 de persoane încearcă să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă # DigiFM.ro
Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București după ce o aeronavă cu 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.
Acum 24 ore
19:30
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este implicat Andrew # DigiFM.ro
Kate Middleton și prințul William au atras toate privirile la gala premiilor British Academy Film Awards (BAFTA), desfășurată la Royal Festival Hall, la doar câteva zile după ce un nou scandal l-a readus în atenție pe fostul prinț Andrew.
19:00
Trump este ”curios” de ce Iranul ”nu a capitulat” în faţa presiunii militare americane, afirmă trimisul special Steve Witkoff # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump este „curios” de ce Iranul nu a cedat încă şi nu a acceptat limitarea programului său nuclear, în condiţiile în care Washingtonul continuă o acumulare masivă de forţe militare în Orientul Mijlociu, a declarat trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, citat de Reuters.
18:20
Novak Djokovici, omagiu pentru Johannes Klaebo, norvegianul cu şase titluri olimpice la Milano-Cortina: „Impresionant!” # DigiFM.ro
Novak Djokovici, câştigător a 24 de titluri de Grand Slam, i-a adus un omagiu pe X lui Johannes Klaebo, care a devenit la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina primul sportiv care a câştigat 6 titluri olimpice la o singură ediţie.
18:10
Agenţi ai U.S. Secret Service au împuşcat mortal un bărbat care a încercat să pătrundă ilegal în perimetrul resortului Mar-a-Lago # DigiFM.ro
Agenţi ai U.S. Secret Service l-au împuşcat mortal pe un bărbat care a încercat să pătrundă ilegal în perimetrul resortului Mar-a-Lago, deţinut de preşedintele Donald Trump, transmite Reuters.
17:00
Vreme mai caldă la final de februarie. Temperaturile urcă până la 14 grade în anumite zone, anunță meteorologii # DigiFM.ro
Vremea se va încălzi în toate regiunile pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile diurne vor urca în anumite zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
16:30
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunțat duminică decizia țării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul țițeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba, transmite AFP.
16:30
Papa Leon a lansat duminică un apel puternic pentru încetarea conflictului din Ucraina, afirmând că oprirea războiului, aflat deja în al patrulea an, ”nu poate fi amânată”, în timp ce Statele Unite încearcă să intermedieze un acord între Moscova şi Kiev, transmite Reuters.
16:20
Brazilia nu vrea un ”nou Război Rece”, afirmă preşedintele Lula înaintea unei întâlniri cu Trump # DigiFM.ro
Brazilia nu îşi doreşte ”un nou Război Rece”, a declarat duminică preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, îndemnând administraţia preşedintelui american Donald Trump să trateze toate statele în mod egal, înaintea unei vizite planificate în Washington, relatează Reuters.
16:20
Două persoane, găsite moarte într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Este posibil să fi murit de frig # DigiFM.ro
Un bărbat şi o femeie au fost găsiţi morţi, într-o locuinţă din municipiul Făgăraş. Primele date din anchetă arată că pe trupurile neînsufleţite nu sunt urme de violenţă. Este posibil ca cei doi să fi murit de frig, în condiţiile în care locuinţa nu era racordată nici la sursă de energie electrică, nici la gaze.
13:20
Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa a murit # DigiFM.ro
Fetiţa de 6 ani care a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa a murit
12:40
Raed Arafat anunță schimbări pentru mesajele RO-ALERT: „Vor avea sunete diferite în funcţie de gravitatea situaţiei” # DigiFM.ro
Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei în acest context el precizânmd că doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional.
12:30
Dan Negru, care în urmă cu mai bine de 20 de ani obișnuia să prezinte selecțiile naționale ale Eurovision, a criticat modul de organizare al acestui concurs, explicând că există alte interese în prezent.
12:00
Ucraina acuză Ungaria şi Slovacia de ”şantaj” după ameninţările privind sistarea furnizării de energie electrică # DigiFM.ro
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat sâmbătă ceea ce a numit ”ultimatumuri şi şantaj” din partea guvernelor Ungariei şi Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters.
11:10
Amenzi de peste 63.000 de lei şi două dosare penale deschise, în urma controalelor Poliţiei Rutiere din București. 19 şoferi au rămas fără permis pentru că au făcut drifturi # DigiFM.ro
Poliţiştii de la Brigada Rutieră au dat amenzi de peste 63.000 de lei şi au dechis două dosare penale în urma controalelor făcute duminică noaptea în Capitală. De asemenea, au reţinut 29 de permise, 19 dintre acestea în cazul unor şoferi surprinşi făcând drifturi.
10:50
Andrea Bocelli, mesaj inedit pentru soția sa, care este mai tânără decât el cu 25 de ani. De ziua ei, Veronica Berti a strălucit într-o rochie cu inserții transparente # DigiFM.ro
Andrea Bocelli, mesaj inedit pentru soția sa, care este mai tânără decât el cu 25 de ani. De ziua ei, Veronica Berti a strălucit într-o rochie cu inserții transparente
09:50
Ministrul Sănătăţii, după ce un medic a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, sâmbătă seara, că violenţa împotriva medicilor şi asistenţilor nu va fi niciodată tolerată, el punctând că siguranţa personalului medical reprezintă o prioritate a mandatului său.
09:40
Muzicianul american Willie Colon, o legendă a muzicii salsa, trombonist, vocalist și compozitor inovator, a murit sâmbătă la vârsta de 75 de ani, a anunțat familia acestuia într-un comunicat, potrivit Reuters.
09:40
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, liderul mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.833.335 de dolari, învingându-l clar, sâmbătă în finală, cu 6-2, 6-1, pe francezul Arthur Fils, informează EFE.
09:40
CNAIR, după codul galben de ninsori și viscol: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice # DigiFM.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă duminică dimineaţă, cu puţin timp înainte de ieşirea de sub avertizarea cod galben de ninsori şi viscol care a vizat mai multe judeţe, că nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice.
09:30
Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 14 au fost rănite în urma exploziilor care au avut loc în oraşul Liov, din vestul Ucrainei, duminică dimineaţa, în ceea ce autorităţile au calificat drept „atac terorist”.
09:30
Jocurile Olimpice de iarnă ajung la final. Ceremonia de închidere, intitulată „Frumusețea în acțiune”, are loc la Verona # DigiFM.ro
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina ajung la final, după nenumărate momente memorabile şi titluri de presă care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora 21.30.
Ieri
21:10
Dominic Fritz: „Eu nu sunt mulţumit nici cu viteza, nici cu profunzimea reformelor pe care le facem” # DigiFM.ro
Preşeditele USR, Dominic Fritz, se declară nemulţumit şi de „profunzimea”, dar şi de viteza cu care reformele promise de Guvern au loc. El susţine că este „îngrijorat” de declaraţiile celor care susţin că este normal ca o ţară să se împrumute pentru a plăti cheltuileli curente.
19:40
Cindy Crawford, la 60 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă astăzi supermodelul anilor '90. Ea și soțul său au o avere impresionantă # DigiFM.ro
Cindy Crawford, fotomodel, actriţă şi antreprenoare, a fost unul dintre "supermodelele" anilor 90, alături de Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista şi Claudia Schiffer.
18:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ţările, pe care a impus-o după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică, relatează Reuters.
18:20
Misiune îndeplinită cu succes la Iași. Un polițist local a reușit să salveze un bebeluș dintr-un bloc unde izbucnise un incendiu # DigiFM.ro
Un polițist local din municipiul Iași a reușit să salveze, sâmbătă, un bebeluș dintr-un bloc de pe Șoseaua Nicolina, care era inundat de fum, după ce a izbucnit un incendiu într-un apartament situat la etajul șase al unui imobil.
18:20
Ciucu, noi declarații despre situația de la STB: „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul” # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că funcţionarea Societăţii de Transport Public din Bucureşti costă municipalitatea ”de două ori bugetul oraşului Braşov”, el reafirmând ca este necesară eficientizarea societăţii. Ciprian Ciucu este de părere ca miza STB este ca ”această companie să continue să funcţioneze”.
18:10
Jake Paul, youtuberul devenit boxer, a fost operat din nou la maxilar. Jutta Leerdam a mers la Miami pentru a fi alături de iubitul ei # DigiFM.ro
Abia întors de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde a încurajat-o pe partenera sa, Jutta Leerdam, patinatoare olandeză dublu medaliată, Jake Paul a fost operat din nou la maxilar, la Miami, la două luni după meciul său de box împotriva lui Anthony Joshua.
16:30
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Omul de afaceri a făcut primele declarații: „Am rămas amici” # DigiFM.ro
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea sunt istorie. Cei doi s-au despărțit recent, scrie Cancan, iar informația a fost confirmată chiar de omul de afaceri, care a refuzat, însă, să ofere alte detalii.
16:30
Raed Arafat: „Agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc” # DigiFM.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc. Potrivit acestuia, avem obligaţia să luăm poziţie şi să acţionăm, nu doar prin sancţiuni legale, care există şi sunt severe, ci şi printr-un mesaj public ferm: “Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii.”
15:10
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, care s-a confruntat cu probleme medicale în ultima perioadă, va conduce prima reprezentativă la meciul cu Turcia, precum și la următorul din play-off-ul Cupei Mondiale 2026 în cazul calificării, a anunțat Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial.
15:00
. Primarul general al capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, îl critică pe fostul său contracandidat, Daniel Băluţă, lider PSD Bucureşti şi primarul Sectorului 4, pe motiv că acesta l-a denumit ,,baron”.
15:00
Macron a făcut apel la calm înaintea marşurilor pentru activistul de extremă dreapta ucis săptămâna trecută # DigiFM.ro
Preşedintele Emmanuel Macron a făcut un apel la calm înaintea manifestaţiilor programate sâmbătă în memoria unui activist de extremă dreapta ucis săptămâna trecută. El a anunţat că va organiza săptămâna viitoare o întâlnire cu premierul şi miniştrii implicaţi pentru a discuta despre grupările violente, relatează Reuters.
12:20
Kelemen Hunor admite că Guvernul a deschis „prea multe fronturi de luptă”: „Nu poţi să treci peste suportabilitatea societăţii” # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kemen Hunor, afirmă că actualul guvern a deschis prea multe „fronturi” în ceea ce priveşte încercările de a reduce deficitul bugetar, iar multele măsuri luate au făcut ca oamenii din clasa de mijloc să ajungă „la limită” în ceea ce priveşte sentimentele legate de nivelul de trai, fapte confirmate şi prin cifre.
12:20
IGSU: Intervenții în desfășurare în 7 județe și București; 58 de autovehicule blocate din cauza zăpezii # DigiFM.ro
Structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență intervin sâmbătă în șapte județe - Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova - și în municipiul București pentru gestionarea efectelor generate de condițiile meteo nefavorabile.
11:30
Trump spune că Iranul „ar fi bine să negocieze un acord echitabil, au fost ucise 32.000 de persoane" # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a îndemnat vineri liderii iranieni să negocieze ceea ce el a numit „un acord echitabil”, criticând în acelaşi timp situaţia drepturilor omului din Teheran şi exprimându-şi compasiunea faţă de poporul iranian.
10:30
Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire. Un corp din incinta institutului a rămas fără alimentare cu energie electrică Pacienşii nu au fost afectaţi.
10:20
Venus Williams, de şapte ori campioană de Grand Slam, a primit un wild card pentru turneul Indian Wells, a anunţat vineri organizatorii competiţiei, potrivit Reuters.
09:30
Cod galben de ninsori și viscol. Trafic rutier dificil și restricții pe mai multe drumuri. Situația aeroporturilor din Capitală # DigiFM.ro
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, anunţă sâmbătă dimineaţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), precizând că nu sunt curse anulate, însă zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare.
09:20
Prietenii lui Eric Dane lansează o campanie GoFundMe în sprijinul celor două fiice ale actorului decedat la 53 de ani # DigiFM.ro
Prietenii lui Eric Dane s-au mobilizat în jurul familiei sale după moartea sa tragică, în urma unei „lupte grele” cu SLA (scleroză laterală amiotrofică), lansând o pagină GoFundMe în urma decesului actorului, informează tmz.com.
09:10
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # DigiFM.ro
Guvernul britanic are în vedere o lege pentru a-l înlătura pe Andrew din linia de succesiune la tron, au anunţat vineri surse oficiale, a doua zi după arestarea fără precedent a prinţului căzut în dizgraţie, sub suspiciunea de implicare în afacerea Epstein, transmite AFP.
09:10
Lindsey Vonn a fost operată din nou după accidentul de la Jocurile Olimpice. „Acum sunt cu adevărat bionică” # DigiFM.ro
Starul american Lindsey Vonn a suferit vineri o nouă intervenţie chirurgicală la piciorul stâng grav fracturat la Jocurile Olimpice.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Trump contraatacă după ce Curtea Supremă i-a anulat parțial taxele vamale și anunță o taxă de 10% # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump a criticat vineri furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se 'profund dezamăgit' de hotărârea acesteia, care a anulat o parte din taxele vamale impuse de el după revenirea la Casa Albă, și a anunțat că va decreta de îndată o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor, transmite AFP.
20 februarie 2026
15:40
Cancelarul Merz: Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială # DigiFM.ro
Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială care ia formă rapid, a declarat vineri cancelarul Friedrich Merz, în cadrul conferinţei naţionale a Uniunii Creştin-Democrate, ce are loc la Stuttgart, informează Reuters.
15:10
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul unei transmisiuni în direct pe TikTok # DigiFM.ro
Influencerul american Adonis Live, care are o comunitate de aproape un milion de utilizatori pe TikTok, a fost reținut de polițiști în București, după ce a lovit un tânăr, chiar în cadrul unei transmisiuni în direct.
14:50
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul unui transmisiuni în direct pe TikTok # DigiFM.ro
Influencerul american Adonis Live, care are o comunitate de aproape un milion de utilizatori pe TikTok, a fost reținut de polițiști în București, după ce a lovit un tânăr, chiar în cadrul unei transmisiuni în direct.
14:30
Poliţia continuă percheziţiile la Royal Lodge, pe domeniul Windsor, fosta locuinţă a lui Andrew # DigiFM.ro
Poliţia britanică continuă vineri percheziţii la Royal Lodge, fosta locuinţă a lui Andrew pe domeniul Windsor, în Berkshire, după arestarea şi eliberarea joi a fratelui regelui Charles al III-lea, relatează The Guardian şi PA Media.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.