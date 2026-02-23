Sportivii de la JO 2026 au mâncat bine în Italia: 1.800 de metri de pizza, o tonă de brânză Grana Padano. "Dacă am stivui toate tăvile folosite pentru fiecare masă, ar forma un turn de 60 km"

11:00

La patru ani de război în Ucraina, rata natalităţii din această ţară este în cădere liberă, tot mai multe persoane confruntându-se cu probleme de fertilitate sau amânând decizia de a avea copii. În acelaşi timp, pierderile se înmulţesc pe front, iar milioane de persoane care au părăsit ţara ca refugiaţi s-au stabilit acum în străinătate. Rezultatul este una dintre cele mai grave crize demografice din lume, relatează CNN.