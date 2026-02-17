Noi negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, pe fondul intensificării atacurilor rusești și a contraofensivei ucrainene
Europa Liberă România, 17 februarie 2026 09:50
Минулого тижня в Офісі президента поінформували, що новий раунд переговорів між Україною, Росією і США відбудеться в Женеві 17-18 лютого
• • •
Nouă rundă de negocieri SUA–Iran, în Elveția, privind programul nuclear al Teheranului, pe fondul tensiunilor bilaterale # Europa Liberă România
Oficialii americani și iranieni se întâlnesc în Elveția pe 17 februarie pentru o a doua rundă de negocieri privind un acord legat de limitarea programului nuclear al Teheranului și evitarea unui conflict militar, scrie RFE/RL.Părțile au început discuții indirecte la începutul acestei luni în Oman, primele de la bombardarea principalelor obiective nucleare ale Iranului în timpul unui scurt conflict din luna iunie.Discuțiile au loc în contextul unei creșteri semnificative a prezenței...
Familia îl omagiază pe Navalnîi la mormântul din Moscova. Au trecut doi ani de la moartea liderului opoziției ruse # Europa Liberă România
Zeci de persoane s-au adunat luni la un cimitir din Moscova pentru a-i aduce un omagiu liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa. Mama lui, Liudmila Navalnaia, a depus flori la mormânt, alături de diplomați din mai multe țări europene.
Listele cu procurorii care aspiră la conducerea marilor parchete, validate de Ministerul Justiției # Europa Liberă România
Ministerul Justiţiei a validat luni lista cu cei 19 candidați înscriși pentru șefia marilor parchete: Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Între 23 februarie și 26 februarie aceștia vor susține interviurile în fața ministrului Radu Marinescu și a comisiei de interviu, pentru ca pe 2 martie să fie afișate rezultatele selecției realizate de ministrul...
În vizită la Budapesta, secretarul de stat Marco Rubio vorbește „o nouă epocă de aur” a relației dintre SUA și Ungaria # Europa Liberă România
Secretarul de stat american Marco Rubio se află într-o vizită oficială în Ungaria, unde s-a întâlnit luni cu premierul ungar Viktor Orbán. Vizita are loc cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din aprilie. Premierul Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, se confruntă cu riscul de a pierde alegerile parlamentare din aprilie, pe fondul criticilor interne legate de corupție și costul vieții.Marco Rubio și Viktor Orbán au semnat un acord privind cooperarea în domeniul nuclear civil...
Inflația anuală a scăzut ușor în ianuarie 2026, la 9,62%. Scumpirile, generate mai ales de prețurile la energie și servicii # Europa Liberă România
Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației a ajuns la 9,62% în luna ianuarie 2026 comparativ cu aceeași lună din 2025, în timp ce prețurile generale au crescut cu 0,86% față de decembrie 2025.Energia electrică s-a scumpit cu aproape 60% într-un an, cafeaua – cu aproape 25%, iar tarifele pentru transportul feroviar au urcat cu aproximativ 25%.În ianuarie 2026, față de ianuarie 2025, prețurile pe categorii au evoluat astfel, potrivit...
Avertisment al organizației „Salvați Copiii”: rata vaccinarii copiilor a scăzut alarmant, iar cazurile de rujeolă se înmulțesc # Europa Liberă România
România trece printr-una dintre cele mai grave perioade din ultimele decenii în ceea ce privește vaccinarea copiilor, pe fondul scăderii accentuate a ratelor de imunizare și al reapariției unor boli prevenibile, arată un studiu publicat de Organizația Salvați Copiii.Documentul arată că dezinformarea, problemele birocratice și lipsa accesului la servicii medicale în mediul rural contribuie la această situație, cu efecte directe asupra sănătății copiilor.Președintele executiv al...
Șase persoane au fost rănite în urma loviturilor rusești asupra regiunii Zaporojie. Atacuri ucrainene asupra rețelei energetice rusești # Europa Liberă România
Autoritățile ucrainene au transmis că șase persoane au fost rănite în urma loviturilor lansate de Rusia asupra regiunii Zaporojie. Potrivit guvernatorului militar regional, Ivan Fedorov, un atac anterior al Rusiei, realizat cu bombe aeriene ghidate asupra localității Zaricine, a provocat rănirea a două femei și distrugerea mai multor locuințe, inclusiv blocuri și case private.Potrivit datelor oficiale, în decurs de 24 de ore, Rusia a lansat aproximativ 700 de lovituri asupra a 32 de...
În Slovacia, Marco Rubio spune că SUA sunt interesate de colaborarea cu Europa Centrală și solicită un rol european mai important in NATO # Europa Liberă România
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat în Slovacia, că SUA nu se vor retrage din NATO și că Washingtonul rămâne angajat ferm în alianță. Declarațiile lui Rubio vin pe fondul îngrijorării aliaților europeni legate de intenția SUA de a-și reduce semnificativ implicarea în NATO, scrie RFE/RL.„Nu părăsim NATO. Nu plecăm. Putem muta câteva mii de soldați dintr-o țară în alta, dar așa a fost întotdeauna”, a spus Rubio, cu referire la redistribuirile de militari americani staționați...
Just one day after addressing the Munich Security Conference, US Secretary of State Marco Rubio used a brief stop in the Slovak capital to dispel fears of a US retreat from NATO, telling reporters that Washington remains firmly committed to the alliance.
Canalul, Ceaușescu, România în 1984. Canalul Dunăre-Marea Neagră, „un șanț în apă” tras peste o groapă comună # Europa Liberă România
Una dintre cele mai frecvente narative pe social media este că Nicolae Ceaușescu a ridicat toate construcțiile valoroase din România. Europa Liberă a verificat câteva dintre aceste „ctitorii”. Canalul Dunăre-Marea Neagră s-a numărat printre cele mai promovate în anii '80, după inaugurarea din 1984.
Micile siluete cenușii – ca niște puncte nervoase care se agită pe linia orizontului - zgârie cu târnăcoapele și lopețile uriașa carieră de piatră albă.Pentru un nou venit, impresia creată de acest peisaj dezolant, dominat de materiale de construcție împrăștiate haotic pe toată lungimea șantierului, este aceea a unui ținut de o pustietate absolută: ca și cum nimic și nimeni nu va putea supraviețui vreodată aici, în acest ciudat deșert de piatră și stuf.La cei 26 de ani ai săi, tânărul...
Nicușor Dan anunță că va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington # Europa Liberă România
„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a anunțat președintele Nicușor Dan, duminică.Evenimentul este programată să aibă loc pe 19 februarie.Nicușor Dan a mai spus că România va participa ca observator și că va el „reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia...
Marco Rubio îl asigură pe Volodimir Zelenski de angajamentul SUA, dar avertizează că vor fi necesare concesii „dure” # Europa Liberă România
În cea de-a doua zi a Conferinței de securitate de la München, secretarul de stat american Marco Rubio a încercat să calmeze spiritele și să clarifice lucrurile: Ucraina și securitatea rămân în continuare centrul de greutate al politicii transatlantice a Washingtonului, a semnalat el.
Din ghețurile Antarcticii direct pe linia frontului: „pinguinii militari” ai Ucrainei # Europa Liberă România
Exploratorii polari ucraineni sunt puțini la număr, dar tot mai mulți dintre aceștia, reveniți acasă, s-au alăturat luptei împotriva invaziei rusești. Cunoscuți drept „pinguinii militari” ai Ucrainei, ei au devenit un simbol al rezilienței naționale, având și o emblemă militară proprie.
Zelenski solicită garanții solide de securitate împotriva lui Putin, pe care îl numește „sclavul războiului” # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un apel sincer pentru mai multe arme occidentale și pentru „garanții reale de securitate”, numindu-l pe președintele rus Vladimir Putin „un sclav al războiului” care va amenința Europa dacă nu este oprit în Ucraina.
Europa trebuie „să treacă la viteza superioară” și să-și construiască puterea militară, spun liderii europeni la Munchen # Europa Liberă România
„Europa trebuie să ia atitudine și să-și asume responsabilitatea” pentru propria securitate și „să treacă la viteza superioară”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen.Ea a admis că „securitatea Europei nu a fost întotdeauna considerată responsabilitatea noastră principală”.„Trebuie să dezvoltăm o structură europeană de factori strategici: în domeniul spațial, al informațiilor și al capacităților de lovitură profundă”, a...
Marco Rubio, discurs la Munchen: America nu are niciun interes să fie un administrator al declinului controlat al Occidentului # Europa Liberă România
Statele Unite și Europa au fost unite în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, iar continentul „a fost reconstruit și oamenii noștri au prosperat”, a spus Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, în discursul său din 14 februarie, de la Conferința de Securitate de la München (MSC).„O civilizație a fost din nou întreagă.”Însă, el a spus că „euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă, că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală, că legăturile formate prin...
SmartJob contra minciunii | Prof. Adrian Lesenciuc, Academia Forțelor Aeriene: Fantasmagoriile unei istorii inventate nu sunt iubire de țară # Europa Liberă România
Profesorul Adrian Lesenciuc vorbește la SmartJob despre cum încrederea românilor în stat poate crește printr-o corectă informare: „Instituțiile trebuie să vorbească. Zvonul nu poate fi construit peste o comunicare oficială consistentă. Apare doar în zone de vacuum, de gol.”
Profesorul Adrian Lesenciuc vorbește la SmartJob despre cum încrederea românilor în stat poate crește printr-o corectă informare: “Instituțiile trebuie să vorbească. Zvonul nu poate fi construit peste o comunicare oficială consistentă. Apare doar în zone de vacuum, de gol.”
Profesorul Adrian Lesenciuc vorbește la SmartJob despre cum încrederea românilor în stat poate crește printr-o corectă informare: “Instituțiile trebuie să vorbească. Zvonul nu poate fi construit peste o comunicare oficială consistentă. Apare doar în zone de vacuum, de gol.”
Judecătoarea Ionela Tudor, cunoscută pentru gafa „m-a sunat Lia”, s-a pensionat la 51 de ani pentru 6.000 de euro pe lună # Europa Liberă România
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor de la Curtea de Apel București.
Portul Constanţa va prelua portul Giurgiuleşti din Republica Moldova. Ministru: România consolidează un culoar strategic # Europa Liberă România
„Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, în urma finalizării procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic”, a declarat Ciprian Șerban, vineri, într-o postare pe Facebook.Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești (GIFP), către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, deținută de statul...
Secretarul de stat american Marco Rubio, înainte de conferința de la Munchen: Lumea se află într-un „moment decisiv” # Europa Liberă România
Secretarul de stat american Marco Rubio a sosit în Germania pentru a participa la Conferința de Securitate de la Munchen (MSC), declarând că lumea se află într-un „moment decisiv”.
Produsul intern brut în ultimele două trimestre din 2025 (trimestrul III și trimestrul IV) au înregistrat scăderi consecutive și, astfel, România a intrat în recesiune tehnică, potrivit datelor furnizate vineri dimineață de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Nicușor Dan, despre noua amânare de la CCR privind pensiile magistraților: Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții # Europa Liberă România
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că CCR tergiversează luarea unei decizii în problema pensiilor speciale și atrage atenția că soluția este așteptată de întreaga societate românească care așteaptă tranșarea unei probleme care trenează de multă vreme.Ieșit joi seară de la reuniunea informală a liderilor Consiliului European, în conferința de presă în care a prezentat concluziile întâlnirii de la Castelul Alden-Biesen, din Belgia, președintele a fost rugat de jurnaliștii din România să...
Peste 2.500 de blocuri de locuințe din Kiev au rămas fără încălzire după atacurile rusești de noaptea trecută # Europa Liberă România
Aproape 2.600 de blocuri de apartamente din orașul Kiev au rămas fără încălzire din cauza unui atac rusesc de amploare din noaptea de 11 spre 12 februarie.
Robert Negoiță se poate întoarce la primărie. Instanța a revocat măsura controlului judiciar # Europa Liberă România
Robert Negoiță se poate întoarce la conducerea Primăriei Sectorului 3 după ce Tribunalul București a revocat măsura controlului judiciar sub care l-a plasat după ce procurorii l-au acuzat de construirea, din banul public, a unei străzi pe un drum privat și peste conducte de gaze.
Diaspora lui Simion, definită de suferință și dezamăgire. Un partid autentic de stânga ar putea submina AUR. Pericolul populismului (studiu) # Europa Liberă România
Diaspora care a votat George Simion este definită de suferință: dezamăgire față de direcția în care merge țara, o evaluare critică a propriului statut și, cel mai adesea, de nefericire față de traiul în străinătate.
La Oradea se va învăța chineza. Institutul Confucius din Cluj, finanțat de statul chinez, detașează un lector pentru elevi # Europa Liberă România
Institutul Confucius – unul dintre instrumentele de propagandă ale Chinei – se extinde la Oradea, într-un parteneriat cu reprezentanții din teritoriu ai Ministerului Educației. Elevii de la două licee vor învăța limba chineză, pe banii regimului de la Beijing.
Sportiv ucrainean descalificat de la Olimpiadă din cauza disputei legate de o cască în memoria sportivilor uciși în război # Europa Liberă România
Vladislav Heraskevici a fost descalificat joi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina pentru că a purtat o cască pe care apăreau sportivi ucraineni uciși în războiul cu Rusia, a anunțat Comitetul Olimpic Internațional.
Sute de oameni mobilizați de AUR au protestat în București și în țară împotriva majorării taxelor și impozitelor # Europa Liberă România
Câteva sute de persoane au participat la un protest de 12 minute împotriva măsurilor fiscale, organizat de partidul AUR, în Piața Victoriei, în fața Tribunalului din București și în câteva orașe din țară.
Nicușor Dan: Săptămâna aceasta decidem dacă România participă la prima ședință a Consiliului pentru Pace # Europa Liberă România
România ar putea participa deocamdată la prima ședință a Consiliului pentru Pace, de pe 19 februarie, doar ca observator, a spus președintele Nicușor Dan.
Vladislav Heraskevici, descalificat de la Jocurile Olimpice din cauza căștii cu chipurile sportivilor ucraineni uciși în război # Europa Liberă România
Vladislav Heraskevici a fost descalificat joi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina pentru că a purtat o cască pe care apăreau sportivi ucraineni uciși în războiul cu Rusia, a anunțat Comitetul Olimpic Internațional.
Carrefour a început negocierile cu Pavăl Holding pentru vânzarea filialei din România # Europa Liberă România
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat joi că a început negocierile pentru vânzarea diviziei sale din România către Pavăl Holding, proprietarii lanțului de magazine de bricolaj Dedeman, pentru suma de 823 de milioane de euro.
Trump și Netanyahu nu au ajuns la o concluzie clară în privința Iranului, după discuția de la Casa Albă # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian, Beniamin Netanyahu, au încheiat pe 11 februarie, la Casa Albă, aproape trei ore de discuții cu ușile închise, fără a ajunge la un acord clar cu privire la modul de abordare situației din Iran.
Zelenski: Ucraina va organiza alegeri doar după încetarea focului şi implementarea unor garanţii de securitate # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins existența unui plan ca pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Rusiei, să anunțe organizarea de alegeri și a unui referendum privind integritatea teritorială, în condițiile în care Constituția Ucrainei nu permite alegeri în timpul războiului.„Este prima dată când aud asta. Prima dată am auzit, probabil, din Financial Times, a doua oară aud de la dumneavoastră. Am vorbit de multe ori despre alegeri. Vom merge la vot...
Eșecul Rusiei în sistemul Starlink: Își va reveni Moscova după o nouă lovitură pe câmpul de luptă din Ucraina? # Europa Liberă România
De când Rusia a invadat Ucraina în urmă cu patru ani, majoritatea titlurilor despre rolul serviciului de internet prin satelit Starlink în război au fost despre utilizarea acestuia de către Ucraina, cum ar fi tensiunea care a erupt când compania SpaceX a miliardarului american în tehnologie Elon Musk a refuzat să acorde Kievului acces la sistem pentru operațiuni în Marea Neagră, în apropierea Crimeei ocupate de Rusia.Dintr-o dată însă, atenția s-a concentrat asupra Rusiei, care se bazase...
Proiect de lege adoptat de Camera Deputaților: a doua opinie medicală va fi plătită de stat # Europa Liberă România
Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală plătită de stat, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, for decizional.
Suspendarea judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, respinsă pentru a doua oară de Curtea de Apel București # Europa Liberă România
Curtea de Apel Bucureşti a respins miercuri, ca nefondată, cererea avocatei AUR Silvia Uscov privind suspendarea din funcţie a celor doi judecători de la Curtea Constituţională, Dacian Cosmin Dragoş și Mihai Busuioc.
Parlamentul European aprobă împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Europa Liberă România
Parlamentul European a adoptat miercuri un pachet de măsuri de sprijinire a Ucrainei, inclusiv un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru anul 2026 și 2027 cu 458 de voturi pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri.
Dragoș Pîslaru: Șansele de a recupera cele 231 de milioane de euro, după a cincea amânare de la CCR, sunt extrem de reduse # Europa Liberă România
„Până nu avem scrisoarea oficială, nu vă pot spune că am pierdut banii, dar, aşa cum a spus şi prim-ministrul, şansele de a-i recupera, după această amânare, sunt extrem de reduse”, a declarat Dragoş Pîslaru, miercuri, la Parlament.Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a spus că Guvernul trebuie să continue munca pentru a duce la îndeplinire pentru această reformă.„Din punctul nostru de vedere, există foarte clar necesitatea de a comunica cauzalitatea pierderii banilor...
Doi bebeluși și o fetiță de doi ani au fost uciși într-un atac rusesc în regiunea ucraineană Harkov # Europa Liberă România
Patru oameni au fost uciși într-un atac atac cu drone în localitatea ucraineană Bohoduchiv, din apropiere de granița cu Rusia. Atacul rusesc a avut loc în cursul nopții de marți spre miercuri.
Pontajul artiștilor. Zeci de actori au protestat în fața Teatrului Național din București. Ministrul Culturii anunță retragerea normelor # Europa Liberă România
Zeci de actori și angați din personalul tehnic și administrativ au protestat marți în fața Teatrului Național din Capitală față de normele trimise de ministrul Culturii pentru pontajul de opt ore pe zi din instituțiile de cultură de stat.
Judecătorul numit de președinte rămâne la Curtea Constituțională, dar Curtea de Apel București sesizează CCR privind criteriile de numire # Europa Liberă România
Curtea de Apel București a respins marți cererea de suspendare a numirii lui Dacian Dragoș la Curtea Constituțională. În schimb, instanța a admis cererea de sesizare a CCR privind clarificarea unor sintagme care privesc criteriile de numire la CCR.
Curtea de Apel București a respins suspendarea ordinului prin care salariile ASF să fie reduse cu 30%. Decizia nu este definitivă # Europa Liberă România
Curtea de Apel București a respins cererea celor 153 de angajați ASF care au cerut suspendarea hotărârii ASF prin care le-au fost reduse salariile cu 30%. Decizia nu este definitivă. Angajații pot face recurs în termen de 5 zile.
În 2025, România a involuat în clasamentul internațional privind combatarea corupției, potrivit raportului anual al Trasparency International privind percepției corupției. Organizația observă un declin la nivel mondial.
Rubio merge la Conferința de securitate la München, apoi spre euroscepticii de la Bratislava și Budapesta # Europa Liberă România
The top US diplomat, Marco Rubio, travels to Germany later this week to lead a delegation to the Munich Security Conference before visiting Slovakia and Hungary. The trip comes as Washington and European states grapple with mistrust over security, trade, and the future of the transatlantic alliance.
Stare de alertă în Curtea de Argeș: bacteria Clostridium perfringens, depistată din nou în rețeaua de distribuție a apei # Europa Liberă România
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat luni că prezența bacteriei Clostridium perfringens a fost detectată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiul Curtea de Argeș.„Având în vedere rezultatele ultimelor rapoarte de încercări, din data de 09.02.2026, vă informăm că apa rămâne nepotabilă și poate fi utilizată doar în scop menajer (la vasul de toaletă)”, a informat DSP Argeș.Potrivit instituției, Spitalul Municipal Curtea de Argeș...
Un sportiv ucrainean vrea să poarte o cască în memoria sportivilor uciși în război, la Jocurile Olimpice. Zelenski îi sprijină demersul # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a luat apărarea sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevici, care intenționa să poarte la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina o cască cu chipurile unor sportivi uciși în războiul cu Rusia.
