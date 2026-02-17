Nicuşor Dan: Este în interesul României să participăm ca observatori la Comitetul pentru Pace

15:00

„Până nu avem scrisoarea oficială, nu vă pot spune că am pierdut banii, dar, aşa cum a spus şi prim-ministrul, şansele de a-i recupera, după această amânare, sunt extrem de reduse”, a declarat Dragoş Pîslaru, miercuri, la Parlament.Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a spus că Guvernul trebuie să continue munca pentru a duce la îndeplinire pentru această reformă.„Din punctul nostru de vedere, există foarte clar necesitatea de a comunica cauzalitatea pierderii banilor...