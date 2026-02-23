Universul deschide poarta fericirii pentru 3 zodii, pe 23 februarie 2026
Jurnalul.ro, 23 februarie 2026 09:20
Începând cu 23 februarie 2026, trei zodii simt din nou o stare de fericire autentică, după o perioadă lungă de stres, îndoieli sau eforturi constante.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
09:20
Începând cu 23 februarie 2026, trei zodii simt din nou o stare de fericire autentică, după o perioadă lungă de stres, îndoieli sau eforturi constante.
Acum 30 minute
09:10
Reformă și haos: apare al treilea tip de magistrat-pensionar. Va fi cel mai sărac dintre toți „specialii” # Jurnalul.ro
Toate cele 16 curți de apel îi cer președintelui să solicite reexaminarea legii care desființează pensiile magistraților. Nicușor Dan are experiență în acest sens, cu Legea „Vexler”
Acum o oră
08:50
Ministrul Sănătății răspunde, după ce a fost acuzat că a generat panică: „Să aștept ce?” # Jurnalul.ro
O aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa București–Hurghada (zborul H48711), a declarat urgență la scurt timp după decolare și s-a întors pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.
08:50
Studenți de la mai multe universități din Iran au ieșit în stradă, în weekend, pentru a protesta față de autorități, marcând astfel prima mobilizare de amploare după reprimarea sângeroasă a manifestațiilor de luna trecută.
08:40
Pușcăriile primesc lenjerie de pat nouă, de 1,5 milioane de euro. Furnizorii sunt firme înființate în urmă cu nici doi ani # Jurnalul.ro
Sute de mii de cearșafuri, aproape tot atâtea fețe de pernă și zeci de mii de perne „cu memorie”, pentru deținuți. Ele sunt livrate de companii care vând mâncare și tutun prin magazine
Acum 2 ore
08:30
În opt județe și în municipiul București este semnalată ceață, vizibilitatea fiind scăzută pe mai multe șosele. Circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice vremii, fără restricții pe drumurile naționale și autostrăzi.
08:20
Decăderea prințului Andrew, fratele regelui Regatului Unit, se află între două borne importante: arestarea chiar de ziua sa și ștergerea din linia succesorală a familiei regale. Totul, din cauza implicării sale profunde în scandalul mondial Epstein.
08:10
Autoritățile locale din București au picat și al doilea examen pe care l-au dat în noul episod de iarnă din acest an. Deși în Capitală a nins sâmbătă aproape toată ziua și în noaptea de sâmbătă spre duminică, autoritățile nu au reușit nici de această dată să se ridice la nivelul promisiunilor.
07:50
Horoscopul dragostei, 23 februarie 2026:
07:50
Dacă privim în spatele vitrinei industriale, vedem o Românie care a pierdut ritmul cu Europa. În timp ce în vitrină expunem planuri de digitalizare, în realitate, industria noastră – lovită de scăderea cererii din Germania și de costurile logistice – a tras economia în jos.
Acum 4 ore
07:30
Finanțarea cheltuielilor de apărare poate aduce europenilor piețe de capital mult mai integrate. Consolidarea militară a Europei ar putea crea o superputere pe piața obligațiunilor, capabilă să amenințe titlurile de Trezorerie ale Statelor Unite.
07:10
APADOR-CH șterge pe jos cu judecătorii Curții Constituționale și vrea controlul Înaltei Curți asupra lor # Jurnalul.ro
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România Comitetul Helsinki - APADOR-CH (condusă în trecut de Monica Macovei) vrea să se poată modifica deciziile luate de Curtea Constituțională a României: CCR să fie „corectată” de Înalta Curte de Casație și Justiție, în cazul deciziilor electorale.
06:50
În anii ’70–’80 ne uitam vrăjiți la brichetele, pixurile și lamele de ras de unică folosință din Occident. Ni se părea absurd să le arunci după o folosire.
06:40
Ungaria a anunțat că va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, amplificând tensiunile dintre Budapesta și partenerii occidentali.
06:20
Eseist, arhitect, sociolog, gânditor-emblemă al secolului XX, Paul Virilio a fost născut la Paris, în 4 ianuarie 1932 și a murit în 10 septemrbie 2018, în capitala Franței. Să-i luăm la puricat ideile, viața, moartea.
06:10
Cel puțin doi doctori au fost atacați în Unitățile de Primiri Urgențe, chiar în timp ce acordau primul ajutor unor pacienți, de către rudele acestora
Acum 12 ore
00:50
Celebra operă „Nabucco”, de Giuseppe Verdi, a făcut din Opera Națională București scena unui eveniment cultural special, cu un spectacol clasic la care s-au vândut toate biletele, în timp ce culoarele Operei au devenit un spațiu multicultural poliglot.
00:30
Pe 23 februarie 2026, patru zodii primesc binecuvântări speciale din partea Universului, sub influența Lunii în creștere (Waxing Crescent) în Taur.
00:20
Confederațiile sindicale susțin solicitările angajaților ale căror drepturi s-au încălcat prin nerespectarea contractelor colective de muncă, iar următorul pas va fi în instanță, unde au toate șansele să câștige procesele împotriva Guvernului, după „victoria lui Bolojan” asupra pensiilor magistraților.
00:10
Rezistența bacteriilor din alimente la tratamentele cu antibiotice reprezintă o problemă de sănătate publică tot mai presantă în Europa, scrie Euronews.
22 februarie 2026
23:30
Un număr tot mai mare de magazine din Franța implementează sisteme de inteligență artificială pentru a preveni furturile, în condițiile creșterii pierderilor și ale presiunilor economice, scrie Euronews.
23:10
Întâlnirile, dragostea și căsătoria vin cu suișurile și coborâșurile lor. Deși nicio relație nu este perfectă pentru că, unii oameni par să înțeleagă în mod natural ce face dragostea să funcționeze și să dureze.
22:50
Un nou studiu publicat în JACC, revista de referință a Colegiului American de Cardiologie, sugerează că tipul de alimente pe care oamenii le aleg într-o dietă săracă în carbohidrați sau grăsimi poate fi mai important decât simpla reducere a carbohidraților sau grăsimilor.
22:40
Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu la Ateneul Român, pe 22 februarie. „Melodie, Dor, Magie”, un recital care pune laolaltă lied, operă și musical, într-o seară gândită ca o călătorie pe urmele melodiei # Jurnalul.ro
Turneul național Melodie, Dor, Magie – ediția a doua – ajunge la București pe 22 februarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român, cu un recital susținut de mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu.
22:30
V-ați surprins vreodată spunând ceva și gândindu-vă imediat: „De ce am spus asta”? Cole Matheson, jurnalist specializat în psihologie, dezvăluie ticurile verbale care trădează nesiguranța.
22:30
Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor: Dacă întârziem promulgarea, nu mai există # Jurnalul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează că întârzierea promulgării legii privind pensiile speciale ale magistraților poate afecta sever încercarea de a recupera fondurile europene aferente jalonului din PNRR.
21:50
Cât de periculoasă este căldura din dormitor? Studiu: riscul cardiac crește alarmant noaptea # Jurnalul.ro
Temperatura din dormitor poate afecta serios sănătatea inimii, mai ales la vârstnici. Un studiu recent arată care este pragul periculos și ce poți face pentru un somn sănătos.
21:30
Explozii la un magazin din vestul Ucrainei. Oficialii locali afirmă că a fost un atac terorist # Jurnalul.ro
Mai multe dispozitive explozive au fost detonate la miezul nopții în Liov, în vestul Ucrainei. O polițistă a murit și 24 de persoane au fost rănite, potrivit Reuters.
21:10
Cu mai multe evenimente astrologice semnificative care au loc în februarie 2026, restul lunii vine cu schimbări pozitive pentru trei semne zodiacale. Acestea sunt cel mai afectate de schimbarea majoră de energie.
20:50
Alertă aeriană pe Otopeni: Avion HiSky cu 180 de pasageri revine de urgență după problemă de presurizare # Jurnalul.ro
Un avion HiSky cu 180 de pasageri la bord survolează în aceste momente deasupra Capitalei! Aparatul a fost rechemat de urgență pe Aeroportul Otopeni, după activarea unui senzor de presurizare. ISU București-Ilfov a activat planul de intervenție preventivă cu forțe impresionante
20:50
Imaginea sportivului care își mușcă medalia imediat după urcarea pe podium a devenit una dintre cele mai populare scene ale Jocurilor Olimpice. Deși mulți cred că gestul are rădăcini în antichitate sau că ar fi legat de verificarea purității aurului, realitatea este diferită.
20:40
Regizorul Cristian Pepino a murit la vârsta de 75 de ani, a anunțat duminică seară Teatrul de Animație Țăndărică.
Acum 24 ore
20:30
Papa Leon al XIV-lea a lansat duminică un apel ferm pentru pace în Ucraina, spunând că un sfârșit al conflictului „nu poate fi amânat”.
20:20
Cele mai frumoase povești de iubire create de Shakespeare, în luna februarie, pe scena Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian” # Jurnalul.ro
Kiss me, Kate! și Romeo și Julieta – două spectacole de musical bazate pe povești de dragoste imaginate de William Shakespeare și aduse în contemporaneitate pe scena Teatrului de Operetă.
20:10
Un preparat poate spune o poveste, în timp ce gustăm ierburi cultivate din grădina mamei noastre, feliem roșii recoltate de la o fermă locală și testăm mâncăruri tradiționale din țări îndepărtate.
20:00
La mulți ani, UNITER! „Suntem recunoscători pentru tot ce am reușit să clădim ÎMPREUNĂ.” # Jurnalul.ro
UNITER continuă desăvârșirea gândului vizionar al lui Ion Caramitru...19 februarie 1990. Se năștea UNITER.
19:30
Paradis urban: Insula cu copaci de cristal transformă plimbările din zilele toride de vară # Jurnalul.ro
Promenada Crystal Walk de pe insula Gewan din Qatar oferă o modalitate inedită de a scăpa de căldura arzătoare a verii.
19:10
Rezultate LOTO 6/49 22 februarie 2026. Numerele câștigătoare la Tragerile speciale loto de Dragobete # Jurnalul.ro
Loteria Romana a organizat duminica, 22 februarie, TRAGERILE SPECIALE LOTO DE DRAGOBETE.
19:10
Experții au stabilit trei semne care arată incompatibilitatea financiară între două persoane care formează un cuplu. Analiza a pornit de la ideea că banii sunt un factor important. Cercetările arată că oamenii consideră că stabilitatea financiară este una dintre cele mai atractive trăsături.
19:00
FC Argeș învinge Farul și face un pas uriaș spre play-off. Probleme mari pentru FCSB pentru a intra în Top 6 # Jurnalul.ro
FC Argeș a învins Farul cu 1-0 și a urcat pe loc de play-off. „U” Cluj și CFR Cluj sunt aproape calificate, iar FCSB mai speră doar la un scenariu ideal.
19:00
Datele PMI din februarie 2026 arată primul semn de expansiune în sectorul manufacturier german după mai bine de trei ani și jumătate, ridicând speranța unei recuperări economice ciclice în Europa.
18:50
În timp ce inflația erodează valoarea banilor păstrați în conturi, majoritatea europenilor continuă să opteze pentru depozitele bancare clasice, pe care le consideră sigure. Totuși, această abordare conservatoare vine cu un cost semnificativ, scrie Euronews.
18:30
Importanța primilor ani de viață: Cum influențează sănătatea și comportamentul la maturitate # Jurnalul.ro
Primele experiențe ale copilului au efecte pentru întreaga viață, influențând dezvoltarea creierului, sănătatea și comportamentul la vârsta adulttă.
18:20
Franța reacționează la criticile SUA privind uciderea unui activist de dreapta la Lyon # Jurnalul.ro
Charles Kushner, ambasadorul Statelor Unite la Paris, a fost convocat de Ministerul francez de Externe după ce oficiali ai Administrației Trump au comentat public moartea activistului naționalist Quentin Deranque.
18:10
Săptămână karmică pentru toate zodiile: ce aduce portalul eclipselor între 23 februarie și 1 martie # Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal 23 februarie – 1 martie 2026. Portalul eclipselor aduce transformări majore în dragoste, carieră și relații pentru toate zodiile.
18:00
Rusia afirmă că nu reprezintă o amenințare pentru Estonia, însă avertizează că orice desfășurare de arme nucleare pe teritoriul eston ar atrage un răspuns direct.
17:50
Un nou studiu compară cele mai populare sisteme de încălzire și arată care oferă cel mai bun echilibru între costuri și eficiență.
17:30
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că va vota împotriva adoptării celui de al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acesta a motivat decizia prin oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, relatează Reuters.
17:00
Securitatea lui Donald Trump, din nou pusă la încercare: Un bărbat înarmat a pătruns la Mar-a-Lago # Jurnalul.ro
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenții Serviciului Secret după ce a pătruns în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump.
16:50
Când te gândești la Uniunea Europeană probabil îți vin în minte experiența Erasmus, moneda euro și brânzeturile cu denumire de origine protejată. Dar dincolo de Bruxelles, de steagurile albastre cu stele și de eterna dezbatere dintre vin și bere, există o Europă pe care mulți nu o cunosc.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.