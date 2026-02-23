Universul deschide poarta fericirii pentru 3 zodii, pe 23 februarie 2026

08:10

Autoritățile locale din București au picat și al doilea examen pe care l-au dat în noul episod de iarnă din acest an. Deși în Capitală a nins sâmbătă aproape toată ziua și în noaptea de sâmbătă spre duminică, autoritățile nu au reușit nici de această dată să se ridice la nivelul promisiunilor.