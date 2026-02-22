„Nabucco”, un eveniment „sold out” pe scena Operei Naționale București

13:30

Deși a nins intens în ultimele zile, firmele de deszăpezire nu au fost zărite pe străzi. Pe bulevarde zăpada s-a topit de la vremea mai caldă și mașini, dar să pe străzile mai mici autovehiculele riscă să rămână blocate. Pe trotuare, pietonii suntt obligați să facă slalomuri printre nămeți și bălți.