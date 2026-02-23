Donald Trump amenință Netflix că “va suporta consecințele” dacă nu o înlătură pe Susan Rice, fostă consilieră pentru securitate națională a lui Barack Obama și ambasadoare la ONU, din consiliul de administrație. Intervenția, în plină competiție dintre Netflix și Paramount pentru achiziția Warner Bros Discovery.

10:00

Potrivit legislației sud-coreene, fapta de care se face vinovat Yoon Suk Yeol se pedepsește în trei moduri: fie prin condamnarea la moarte, fie prin închisoare pe viață cu regim de muncă, fie prin închisoare pe viață fără regim de muncă. Procurorii au cerut aplicarea pedepsei cu moartea, cu argumentul că Yeol a comis “un act […]