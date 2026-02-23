Donald Trump amenință Netflix că “va suporta consecințele” dacă nu o înlătură pe Susan Rice, fostă consilieră pentru securitate națională a lui Barack Obama și ambasadoare la ONU, din consiliul de administrație. Intervenția, în plină competiție dintre Netflix și Paramount pentru achiziția Warner Bros Discovery.
Biziday.ro, 23 februarie 2026 10:20
Președintele american a criticat-o dur pe Susan Rice, acuzând-o că nu are competențele necesare pentru funcția sa, ci că doar acționează strict în interesul Partidului Democrat. “Netflix ar trebui să o concedieze imediat pe Susan Rice sau să plătească consecințele. Nu are niciun talent sau abilități”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, republicând […]
• • •
Acum 30 minute
10:20
Donald Trump amenință Netflix că “va suporta consecințele” dacă nu o înlătură pe Susan Rice, fostă consilieră pentru securitate națională a lui Barack Obama și ambasadoare la ONU, din consiliul de administrație. Intervenția, în plină competiție dintre Netflix și Paramount pentru achiziția Warner Bros Discovery. # Biziday.ro
Președintele american a criticat-o dur pe Susan Rice, acuzând-o că nu are competențele necesare pentru funcția sa, ci că doar acționează strict în interesul Partidului Democrat. “Netflix ar trebui să o concedieze imediat pe Susan Rice sau să plătească consecințele. Nu are niciun talent sau abilități”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, republicând […]
Acum 2 ore
09:30
Violențe extreme în Mexic, după ce armata l-a ucis pe “El Mencho”, unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume. Operațiunea a declanșat o reacție în lanț, în mai multe orașe, din partea cartelurilor, care au deschis focul asupra forțelor de ordine, au incendiat sute de autoturisme, au blocat autostrăzi și au atacat aeroportul din Guadalajara, unde se află numeroși turiști în această perioadă. # Biziday.ro
Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de “El Mencho”, a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale mexicane în statul Jalisco, din vestul Mexicului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării din Mexic, care a precizat că operațiunea a fost sprijinită cu informații […]
Acum 4 ore
08:20
Volodimir Zelenski declară că o posibilă cedare a regiunii Donbas către Rusia l-ar mulțumi pe Vladimir Putin “pentru o vreme, pentru că are nevoie de o pauză. Odată ce își va reveni, ar dori să continue războiul”. Separat, ministrul olandez al Apărării spune că “ambițiile imperialiste ale Rusiei nu se opresc la Ucraina”. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a început deja al treilea război mondial, iar “întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri și cum îl vom putea opri… Rusia vrea să impună lumii un mod de viață diferit și să schimbe viețile pe care oamenii le-au ales pentru ei […]
Acum 24 ore
21:10
Moscova. Aeroporturile și-au suspendat activitatea de mai multe ori, pe parcursul zilei de duminică, în urma a ceea ce autoritățile au susținut a fi un atac cu zeci de drone ucrainene. Ministerul rus al Apărării susține că toate dronele au fost doborâte. # Biziday.ro
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat inițial că au fost doborâte 10 drone, iar ulterior a susținut că numărul acestora a ajuns la 20. Ulterior, Ministerul rus al Apărării a transmis că, într-un interval de două ore, au fost distruse 71 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni din Rusia, dintre care 15 în regiunea […]
21:00
Un avion al companiei HiSky, ce zbura pe ruta Bucureşti – Hurghada (Egipt), se întoarce de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce sistemul a detectat o posibilă problemă legată de presurizarea cabinei. Aeronava, în care se află 186 de oameni, va ateriza de urgență, dar mai întâi va consuma combustibilul în aer. Numeroase echipe de salvatori au fost trimise, preventiv, pe pistele aeroportului. # Biziday.ro
O aeronavă a companiei HiSky, care opera o cursă pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. La bordul aeronavei se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului. La nivelul Ministerului Sănătății a fost activată o celulă de criză. Avionul […]
19:50
Comisia Europeană a cerut americanilor să respecte termenii acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse anterior de Donald Trump. Subliniază că produsele UE nu trebuie să fie supuse unor creșteri a taxelor “dincolo de plafonul stabilit anterior”. # Biziday.ro
Executivul european, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state membre ale blocului comunitar, a declarat că Washingtonul trebuie să ofere “claritate deplină” privind măsurile pe care intenţionează să le adopte după hotărârea Curții Supreme americane. Reacția vine după anularea tarifelor globale de vineri. Ulterior, Trump a anunțat tarife provizorii de 10% pentru […]
19:10
FT: Rusia și Iranul au semnat, în secret, un acord prin care Moscova va livra Teheranului 500 de sisteme portabile de rachete antiaeriene Verba, capabile să doboare ținte la joasă altitudine. Cererea Iranului a fost făcută în vara lui 2025, după ce SUA au sprijinit temporar Israelul în atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene. # Biziday.ro
Potrivit unor documente rusești divulgate și consultate de Financial Times, acordul ar fi fost semnat în decembrie, la Moscova, iar astfel Rusia trebuie să livreze 500 de unități de lansare portabile Verba și 2.500 de rachete 9M336, pe o perioadă de trei ani. În conformitate cu contractul Verba, în valoare de 495 de milioane de […]
18:00
India amână discuțiile comerciale cu SUA, programate pentru această săptămână, ca urmare a incertitudinii generate de decizia Curţii Supreme americane de a anula tarifele impuse anterior de Donald Trump. # Biziday.ro
Aceasta este una dintre primele reacţii concrete din Asia la hotărârea instanţei americane. Donald Trump a anunțat, sâmbătă, că va impune un tarif global de 15%, după ce Curtea Supremă a anulat taxele impuse anul trecut. “Decizia de a amâna vizita a fost luată după discuții între oficialii celor două țări. Nu a fost stabilită […]
16:40
SUA. Secret Service anunță că agenții săi au împușcat mortal un bărbat care încerca să intre într-o zonă securizată a proprietății lui Donald Trump din Mar-a-Lago (Florida). Bărbatul ar fi avut asupra lui o pușcă și o canistră cu combustibil. # Biziday.ro
Agenți Secret Service din SUA și un adjunct al biroului șerifului din comitatul Palm Beach au împușcat mortal un bărbat care a pătruns în perimetrul securizat al complexului Mar-a-Lago. Bărbatul ar fi avut asupra lui “ceea ce părea a fi o pușcă și o canistră cu combustibil”. Astfel, agenții Secret Service și un adjunct al […]
15:40
Ucraina. Posibil atac terorist la Liov, atribuit Rusiei. O polițistă a fost ucisă și alte 25 de persoane (inclusiv numeroși alți polițiști) au fost rănite, după detonarea a două bombe artizanale într-un magazin în care fusese raportată o spargere. Principala suspectă, o ucraineancă, a fost reținută. # Biziday.ro
Increasing the sentences for t e r r o r i s m would be a positive step, but it would not deter individuals, who have nothing to lose in life and no attachment to Ukraine, from participating in attacks for money. pic.twitter.com/w8jlttAgMP — TheLvivJournal (@LvivJournal) February 22, 2026 O polițistă în vârstă de 23 […]
14:30
Raed Arafat confirmă că avertizările Ro-Alert vor avea sunete diferite. Vor fi patru tipuri de alertă, în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situației. # Biziday.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat că mesajele RO-ALERT vor avea, în curând, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă. Arafat a explicat că demersul este realizat în colaborare cu STS, iar sunetul actual RO-ALERT pentru situaţiile […]
14:20
China a depășit SUA și a devenit principalul partener comercial al Germaniei, în 2025. Datele, publicate cu câteva zile înainte de vizita lui Freidrich Merz și a directorilor companiilor germane la Beijing. Într-un mesaj în care a criticat Administrația Trump, cancelarul a declarat că în China și-a propus să găsească “parteneri care gândesc ca noi”. # Biziday.ro
China a redevenit principalul partener comercial al Germaniei, depășind SUA, chiar înaintea primei vizite oficiale a cancelarului Friedrich Merz la Beijing. Potrivit datelor publicate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis), schimburile comerciale dintre Germania și China au ajuns în 2025 la 251 de miliarde de euro, în creștere cu 2,2% față de anul […]
Ieri
08:20
Trei ingineri din Silicon Valley au fost puși sub acuzare în SUA, pentru că au furat sute de documente cu secrete comerciale de la Google și de la alte companii tehnologice, pe care le-au transmis Iranului. Dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare riscă până la 10 ani de închisoare. # Biziday.ro
Cei trei sunt Samaneh Ghandali, 41 de ani, sora ei Soroor Ghandali, 32 de ani, și Mohammadjavad Khosravi, 40 de ani, toți rezidenți în San Jose, California. Potrivit rechizitoriului, aceștia sunt cetățeni iranieni. Soroor se afla în SUA cu viză de student, Samaneh a devenit ulterior cetățean american, iar Khosravi, soțul lui Samaneh, este rezident […]
07:20
JP Morgan, cea mai mare bancă americană de investiții, confirmă, pentru prima dată, că i-a închis conturile lui Donald Trump și ale unor firme ale acestuia, la o lună după asaltul asupra Capitoliului, din ianuarie 2021. Banca a argumentat că “relația cu clientul nu ne-a mai servit interesele”. # Biziday.ro
JPMorgan Chase, una dintre cele mai influente instituții financiare din lume, a recunoscut oficial, într-un document depus în instanță, că a închis conturile președintelui american Donald Trump și ale unor companii ale acestuia în februarie 2021, la aproximativ o lună după atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului SUA. Este vorba atât despre conturi folosite pentru […]
21 februarie 2026
21:20
Grupurile politice din Parlamentul European critică dur Comisia Europeană, pentru decizia “lipsită de judecată” de a trimite un comisar la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. Îi cer Ursulei von der Leyen să se distanțeze public de această inițiativă și să oprească orice formă de participare pe viitor. # Biziday.ro
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care califică drept “o gravă eroare de judecată din perspectivă instituțională, legală și politică” decizia de a trimite comisarul european pentru Mediterană, Dubravka Šuica, la reuniunea organizată la Washington, în calitate de observator, așa […]
18:30
Donald Trump anunță că va majora tariful global de la 10%, anunțat în urmă cu o zi, la 15%. Decizia, după ce Curtea Supremă a anulat taxele impuse anul trecut. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut anunțul pe contul său de pe platforma sa, Truth Social: “Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, tariful global de 10% aplicat țărilor, multe dintre ele SUA de zeci de ani, fără să fie pedepsite (până la venirea mea!), la […]
16:50
Război Rusia-Ucraina. Armata ucraineană confirmă că a lovit fabrica Votkinsk (Republica Udmurtia), care produce, printre altele, rachete hipersonice Kinjal și rachete balistice Oreșnik. Pagubele sunt încă în curs de evaluare. # Biziday.ro
Statul Major General al Armatei Ucrainene confirmă că armata a efectuat atacuri folosind rachete de croazieră FP-5 Flamingo asupra complexului militar-industrial Votkins, la aproximativ 1.400 km de Ucraina, unde a fost înregistrat un incendiu. Informația a fost confirmată după ce, pe parcursul nopții, a fost raportat faptul că o fabrică de producție de rachete din […]
14:20
Ucraina sugerează UE folosirea conductei Odesa-Brody (aduce petrol din zona Mării Caspice) pentru tranzitul țițeiului către Ungaria și Slovacia, în locul conductei Drujba (Rusia), avariată recent de atacurile rușilor. Propunerea, după ce Viktor Orban a amenințat că blochează împrumutul de 90 de mld. de euro destinat Ucrainei, dacă fluxul prin Drujba nu este reluat. # Biziday.ro
Propunerea a fost trimisă de diplomații ucraineni către Comisia Europenă, în urma atacurilor rusești din 27 ianuarie conducta petrolieră Drujba – prin care Ungaria și Slovacia sunt alimentate cu petrol rusesc – a fost grav avariată. Specialiștii ucraineni evaluează în prezent amploarea distrugerilor și condițiile tehnice pentru reluarea transportului de țiței, însă lucrările se desfășoară […]
11:20
Analiză. Decizia Curții Supreme a SUA de a anula tarifele vamale impuse de Donald Trump, anul trecut, reprezintă o limitare clară a extinderii puterii acestuia. Hotărârea ar putea avea consecințe electorale înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, iar președintele ar putea avea nevoie de sprijinul Congresului pentru măsuri alternative. # Biziday.ro
De când a revenit la Casa Albă, Donald Trump a obținut rezultate impresionante la Curtea Supremă, inclusiv o decizie care a îngreunat blocarea agendei sale de către instanțele inferioare și mai multe hotărâri în regim de urgență care i-au susținut politicile privind imigrația și consolidarea puterii executive. În 2024, Curtea i-a acordat imunitate penală pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Giurgiu. Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat în afara părții carosabile pe DN5, în zona localității Plopșoru. O persoană a fost transportată la spital. Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. # Biziday.ro
UPDATE, ora 10:30. În urma accidentului, o persoană a fost transportată la spital. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițială. Accidentul s-a produs pe DN5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu, unde un microbuz de transport pasageri a ieşit de pe şosea. Din primele date, în vehicul se află […]
08:20
OpenAI recunoaște că adolescenta de 18 ani, care și-a ucis familia și mai mulți copii într-o școală din British Columbia (Canada), discutase cu ChatGPT în ultimul an și prezentase o predispoziție de a comite acțiuni violente. Deși compania luase în calcul să anunțe poliția, în final nu a mai făcut-o, pe motiv că tânăra nu dădea semne că plănuiește un atac iminent, iar astfel doar i-a închis contul. # Biziday.ro
OpenAI a anunțat că a analizat, în iunie 2025, activitatea contului lui Jesse Van Rootselaar (foto) și a luat în calcul sesizarea poliției canadiene, cu câteva luni înainte ca adolescenta transgender de 18 ani (născută băiat) să comită unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă a Canadei. Poliția a precizat că avea […]
07:40
Ninsori abundente în sud-estul țării, inclusiv în București. Pe A2 se circulă în regim controlat, în spatele utilajelor de deszăpezire. Nu sunt autostrăzi închise, dar vizibilitatea este redusă. Pe aeroporturile Capitalei nu sunt zboruri anulate, însă ar putea fi înregistrate întârzieri. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, la această oră, pe autostrada A2 București-Cernavodă, tronsonul kilometric 10 – 64 se circulă în regim controlat cu utilaje de deszăpezire în față și echipaj de poliție, din cauza vizibilității reduse și a ninsorii viscolite. De asemenea, Compania Naţională Aeroporturi București anunță că traficul aerian pe Aeroportul Henri […]
20 februarie 2026
21:40
Marea Britanie ia în calcul scoaterea fostului prinț Andrew – fratele Regelui Charles – din linia de succesiune la tron, astfel încât să nu mai poată deveni niciodată rege. Decizia ar avea nevoie de votul parlamentului și de acordul țărilor din Commonwealth. # Biziday.ro
Guvernul Marii Britanii analizează posibilitatea adoptării unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie eliminat din linia de succesiune la tron, după finalizarea anchetei în care este vizat. Adoptarea unei astfel de măsuri ar necesita un act al Parlamentului britanic, precum și acordul întregii comunități Commonwealth (care cuprinde 53 de țări la nivel global), care […]
18:00
Curțile de apel îi solicită președintelui Dan să nu promulge reforma pensiilor magistraților și să ceară parlamentului reexaminarea acesteia. Susțin că legea încalcă principiul neretroactivității și dreptul european privind independența justiției, iar ”magistraţii sunt vădit discriminaţi, în raport cu alte categorii de funcţionari publici”. # Biziday.ro
Președinții curților de apel din România i-au înaintat un memorandum președintelui Nicușor Dan prin care îi solicită să ceară parlamentului reexaminarea legii care reformează pensiile magistraților. Curțile de apel susțin că ”măsurile legislative naționale privind statutul magistraților – inclusiv cele referitoare la remunerație, vârstă de pensionare și regimul pensiilor – intră în domeniul de aplicare […]
17:50
Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele vamale impuse de Donald Trump anul trecut. A stabilit că președintele american și-a depășit atribuțiile când a invocat legea privind “urgențele naționale”, pentru a introduce taxe vamale extinse, la nivel mondial, fără aprobarea Congresului. # Biziday.ro
Curtea Supremă a SUA a decis că International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), adoptată în 1977 și invocată de Donald Trump pentru a justifica taxele vamale impuse la nivel global, nu îi permite acestuia autoritatea de a impune tarife. IEEPA este o lege care îi permite președintelui să reglementeze anumite tranzacții internaționale în caz de […]
17:30
Germania, Franța, UK, Polonia și Italia au convenit să dezvolte rapid (într-un an) și la costuri reduse drone autonome și sisteme antiaeriene, capabile să contracareze amenințările Rusiei. Acestea iau în calcul să lanseze și un program de schimb integral de informații obținute prin interceptări, supraveghere electronică și spionaj. # Biziday.ro
Miniștrii Apărării din cele cinci state – ce fac parte din grupul cunoscut drept E5 – au anunțat în cadrul reuniunii de la Cracovia (Polonia) lansarea programului LEAP (“Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms”), care vizează producerea de drone și rachete interceptoare ieftine într-un termen de aproximativ un an. Programul LEAP va include și dezvoltarea de […]
16:50
Economia SUA a încetinit peste așteptări și a înregistrat o creștere anuală de doar +1,4% în ultimul trimestru din 2025, pe fondul blocajului bugetar de la finalul anului și al încetinirii semnificative a consumului populației. Pe tot anul trecut, a crescut cu +2,2%, cel mai slab ritm de după pandemie. # Biziday.ro
Economia SUA a încetinit puternic la finalul lui 2025, crescând cu doar 1,4% în ritm anualizat în trimestrul al patrulea, mult sub avansul din trimestrul anterior, când economia avansase cu 4,4%, și sub așteptările analiștilor, care mizau pe o creștere apropiată de 3%. În ansamblu, economia SUA a crescut cu 2,2% în 2025, cel mai […]
15:30
Comandantul Gărzii Naționale ucrainene evaluează că Armata Ucrainei mai poate lupta încă câțiva ani, cu sprijinul Occidentului. Nu ia în considerare posibilitatea cedării de teritorii, dar precizează că ordinele vor fi ascultate. # Biziday.ro
Într-un interviu acordat postului BBC, generalul de brigadă Oleksandr Pivnenko a fost întrebat dacă Ucraina ar fi pregătită să cedeze Rusiei teritoriile pe care aceasta le-a ocupat. Acesta a răspuns că un astfel de lucru nu este posibil în acest moment, explicând că un armistițiu pe linia frontului poate fi discutat, dar cedarea teritoriilor nu […]
14:20
Autoritățile din Ucraina și Moldova au reținut 10 persoane implicate în complotul de asasinare a unor oficiali ucraineni, la comanda serviciilor rusești. Erau vizați reprezentantul pentru comunicare strategică militară, un jurnalist și mai mulți militari activi. # Biziday.ro
Autoritățile din Ucraina și din Republica Moldova au anunțat că au fost reținute cele zece persoane, șapte în Ucraina și trei în Moldova, implicate în complotul de asasinare, inclusiv recrutorul. Persoanele arestate sunt acuzate că au acceptat să asasineze oamenii în schimbul unor sume mari de bani. Serviciile ruse promiteau până la 100 de mii […]
13:00
Administrația Trump face presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament, ce ar favoriza producătorii europeni în detrimentul celor americani. Conform Politico, SUA avertizează că, drept răspuns, ar putea bloca accesul companiilor europene la contractele Pentagonului. # Biziday.ro
Mesajul a fost transmis oficial de Departamentul Apărării al SUA, într-un document trimis Comisiei Europene, în cadrul unei consultări privind modificarea legislației europene din domeniul achizițiilor de apărare, conform Politico. Potrivit documentului, Washingtonul face lobby împotriva oricărei schimbări care ar limita accesul firmelor americane la contractele de apărare din statele membre UE. Administrația Trump susține […]
11:00
Meteorologii anunță ploi și ninsori în toată țara, dar și depuneri de polei și ghețuș, în acest weekend. Fenomenele vor fi mai accentuate în sud-estul țării, unde intră în vigoare și un Cod Galben. # Biziday.ro
ANM informează că, în intervalul 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul țării, pe parcursul zilei de vineri (20 februarie) vor fi mai […]
10:40
NASA a finalizat cu succes ultimul test major al misiunii Artemis II, care a simulat integral ziua lansării prin care patru astronauți vor fi trimiși în jurul Lunii. Testul precedent scosese la iveală scurgeri de combustibil și alte probleme tehnice. Agenția spațială urmează să anunțe dacă lansarea va avea loc în martie, așa cum plănuise. # Biziday.ro
NASA a făcut un pas esențial către următoarea misiune cu echipaj uman spre Lună, după ce a încheiat cu succes o nouă repetiție generală de lansare pentru misiunea Artemis II, la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Testul, numit “wet dress rehearsal”, simulează aproape integral ziua lansării. Racheta este alimentată cu combustibil criogenic – hidrogen și […]
09:40
Google a lansat o nouă versiune pentru Gemini, modelul său de inteligență artificială generativă. Numit 3.1 Pro, acesta promite să ofere răspunsuri mai complexe și să rezolve sarcini mai dificile față de generațiile anterioare. # Biziday.ro
Potrivit Google, actualizarea este disponibilă atât pentru dezvoltatorii din domeniul AI cât și pentru utilizatorii obișnuiți și promite să facă modelul de inteligență artificială capabil să rezolve probleme mai complexe, legate de știință, cercetare și inginerie. Gemini 3.1 Pro foloseşte o tehnologie mai avansată față de modelele anterioare şi poate oferi răspunsuri mai clare inclusiv […]
07:30
SUA. Donald Trump ordonă Pentagonului și altor agenții guvernamentale să publice documentele referitoare la viața extraterestră și OZN-uri. Îl acuză pe fostul președinte Barack Obama, care a declarat că crede că există extratereștrii, că a divulgat informații clasificate. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va ordona agențiilor americane, inclusiv Departamentului Apărării, să ”înceapă procesul de identificare și publicare” a dosarelor guvernamentale despre extratereștri și viață extraterestră. Donald Trump l-a acuzat, anterior, pe Barack Obama că a dezvăluit informații clasificate, după ce fostul președinte a spus că ”extratereștrii sunt reali”. ”Nu ar fi […]
07:10
Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din serialele ”Grey’s Anatomy” și ”Euphoria”, a murit la vârsta de 53 de ani. Suferea de scleroză laterală amiotrofică. # Biziday.ro
Eric Dane, actorul cunoscut pentru rolurile sale din Grey’s Anatomy și Euphoria, a murit la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA). Eric Dane 53 de ani. Dane a jucat în rolul lui Cal Jacobs, în serialul de pe HBO, Euphoria. Înainte de aceasta, a fost […]
19 februarie 2026
21:10
Nicușor Dan transmite, de la Washington, că România nu trebuie să aleagă între UE și SUA. Spune că s-a întâlnit cu mai mulți oficiali americani, dar că diplomația se face prin MAE, miniștri și ambasadori. Despre greșeala lui Donald Trump, care l-a numit prim-ministru: “Nu e timpul trecut, se mai întâmplă.” # Biziday.ro
Nicușor Dan a ținut o conferință de presă la ambasada României la Washington în care a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Președintele a fost întrebat de ce a ales să participe la Consiliul de Pace, dar nu și la întrunirile de la Munchen și Davos. Răspunsul său a fost că o participare viitoare la aceste reuniuni […]
19:40
Analiză. Cazul Australiei, care le-a interzis copiilor cu vârste sub 16 ani să-și deschidă conturi pe rețelele sociale, este un exemplu pentru țările europene, care analizează măsuri similare. În prezent, în Europa nu există restricții în acest sens. # Biziday.ro
Mai mulți lideri europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez și președintele francez Emmanuel Macron, au declarat că susțin introducerea unor reguli stricte pentru protejarea copiilor de efectele negative ale rețelelor sociale. În luările de poziție, au avertizat asupra problemelor de comportament social și asupra manipulării emoțiilor tinerilor. În România, președintele Nicușor […]
17:30
Germania își retrage o parte din trupele staționate în nordul Irakului, păstrând doar personalul esențial. Invocă “tensiunile din Orientul Mijlociu”, fără a preciza însă posibilitatea unui atac american în regiune. # Biziday.ro
Decizia a fost anunțată de un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Germania, citat de AFP, care a detaliat că mai mulți militari de la baza germană din Erbil (din nordul Irakului) vor fi retrași temporar. Zeci de soldați au fost deja relocați din capitala regiunii autonome Kurdistan, iar la bază “a rămas doar […]
16:50
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina investighează un complot de asasinare a mai multor oficiali ucraineni, la comanda serviciilor rusești. Pentru moment, nu sunt informații despre identitatea celor vizați și nici despre stadiul planului. # Biziday.ro
Poliția Republicii Moldova a anunțat, joi dimineață, declanșarea unei anchete comune cu autoritățile din Ucraina în legătură cu un plan de lichidare a mai multor “persoane publice din Ucraina, activitate infracțională coordonată de serviciile speciale rusești”. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre identitatea țintelor sau despre etapa în care a ajuns complotul. La caz […]
16:20
Cotațiile petrolului cresc pentru a treia zi la rând, impulsionate de eșecul negocierilor de pace Ucraina – Rusia și de teama unui potențial conflict între SUA și Iran. Țițeiul european Brent a trecut de 71,5 dolari/baril și se îndreaptă spre cel mai ridicat nivel din iulie 2025 până în prezent. # Biziday.ro
Petrolul european Brent a trecut de 71,50 dolari pe baril, după un salt de aproximativ 4% miercuri și încă 1,6–1,7% joi dimineață. În total, doar într-o zi a avut un avans de 4,4%, cea mai mare creștere din ultimele luni. Acum se află la cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni. Și petrolul american […]
14:20
Sondaj Inscop. Unul din patru români consideră că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită. O treime indică corupția drept principala problemă, în timp ce un sfert creșterea prețurilor. # Biziday.ro
Conform unui sondaj de opinie realizat de Inscop, la solicitarea think-tank-ului New Strategy Center, 22.2% dintre români sunt de părere că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. În schimb, 73.1% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită. În ceea ce privește principala sursă de îngrijorare, aproape o treime dintre români au indicat corupția (față de […]
13:10
Muntenegru. Coloana oficială a premierului Milojko Spajic a fost implicată într-un accident rutier. Un ucrainean a intrat cu mașina într-un autoturism din convoi. Cauza accidentului nu este cunoscută, însă poliția informează că Spajic nu se afla în mașina lovită. # Biziday.ro
Accidentul a avut loc pe autostrada Mateševo-Kolašin din Muntenegru. Conform informațiilor preliminare, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, care conducea un BMW, din motive momentat necunoscute, a depășit linia continuă, a intrat pe contrasens și s-a lovit frontal cu un autoturism din coloana oficială. În urma accidentului, trei ofițeri de poliție, care se […]
12:30
Poliția britanică l-a arestat pe fratele regelui Charles. Fostul prinț Andrew, decăzut din drepturi după dezvăluirile din dosarul Epstein, este suspectat că a divulgat informații confidențiale chiar prădătorului sexual, în perioada în care a fost reprezentant special pentru Comerț. # Biziday.ro
Publicația britanică BBC scrie că Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior sub numele de Prințul Andrew, Duce de York, a fost reținut. The Guardian scrie că poliția anchetează informațiile conform cărora Mountbatten-Windsor a împărtășit informații sensibile cu miliardarul Jeffrey Epstein, în perioada în care Andrew era reprezentant special al Marii Britanii pentru Comerț și investiții, […]
12:10
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții agenției de rating Moody’s, cărora le-a transmis că ținta de deficit pentru acest an este de 6,2%, ”în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor”. # Biziday.ro
Întâlnirea a avut loc în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. În cadrul întâlnirii, prim-ministrul Bolojan a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar și de […]
11:10
Șefii a cinci agenții de informații europene sunt sceptici că se va ajunge la un acord de pace pentru Ucraina, în acest an. Evaluează că Rusia nu are intenția de a încheia rapid războiul și că se folosește de negocieri pentru a obține ridicarea sancțiunilor și acorduri comerciale, deși Donald Trump susține că Vladimir Putin dorește pacea. # Biziday.ro
Directorii a cinci servicii de informații externe din țări europene au declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că Rusia nu dorește să pună capăt rapid războiului, motiv pentru care sunt pesimiști că războiul se va termina în acest an. Patru dintre ei evaluează că rușii se folosesc de negocieri doar pentru a promova ridicarea sancțiunilor […]
10:40
Armata americană ar avea posibilitatea să lanseze un atac asupra Iranului, începând de la finalul acestei săptămâni. Conform presei internaționale, președintele Trump nu a luat încă decizia finală, dar Armata Statelor Unite ar avea deja suficiente resurse în regiune. # Biziday.ro
Presa americană scrie că Armata SUA a adunat “suficiente resurse aeriene și navale în Orientul Mijlociu” pentru a lansa un atac chiar în zilele următoare. Reuters, în schimb, prezintă un calendar ușor diferit, pe baza declarațiilor unui oficial american de rang înalt. Potrivit agenției britanice, consilierii de securitate au fost informați, miercuri, că trupele americane […]
10:00
Coreea de Sud. Fostul președinte a fost condamnat la închisoare pe viață, cu regim de muncă. A fost găsit vinovat de abuz de putere și de conducerea unei insurecții, după ce a decretat legea marțială în decembrie 2024. Yoon Suk Yeol poate face apel. # Biziday.ro
Potrivit legislației sud-coreene, fapta de care se face vinovat Yoon Suk Yeol se pedepsește în trei moduri: fie prin condamnarea la moarte, fie prin închisoare pe viață cu regim de muncă, fie prin închisoare pe viață fără regim de muncă. Procurorii au cerut aplicarea pedepsei cu moartea, cu argumentul că Yeol a comis “un act […]
08:50
Washington. Prima reuniune a Consiliului de Pace al lui Donald Trump are loc astăzi. Vor participa lideri din peste 20 de țări, inclusiv Nicușor Dan, însă vor absenta reprezentanți din majoritatea statelor europene. Inclusiv Vaticanul a refuzat participarea, pe motiv că “gestionarea crizelor internaționale trebuie să rămână responsabilitatea ONU”. # Biziday.ro
Potrivit Casei Albe, peste 20 de țări vor participa la prima reuniune a așa-numitului “Board of Peace”, o structură creată la inițiativa președintelui american Donald Trump, cu scopul declarat de a coordona reconstrucția Fâșiei Gaza și, ulterior, de a interveni și în alte conflicte internaționale. Administrația americană susține că statele membre au promis peste 5 […]
07:50
Coreea de Nord a prezentat ceea ce susține a fi un nou lansator multiplu de rachete capabile să transporte focoase nucleare, înaintea congresului în care liderul Kim Jong Un va prezenta “direcțiile militare pentru următorii ani”. # Biziday.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la o ceremonie în care au fost prezentate oficial noi lansatoare multiple de rachete de calibru 600 mm, despre care presa de stat de la Phenian susține că pot transporta focoase nucleare. Evenimentul are loc înaintea celui de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor, o reuniune politică majoră în […]
18 februarie 2026
23:20
Donald Trump a criticat, din nou, decizia Marii Britanii de a ceda insula Diego Garcia (din Arhipelagul Chagos) către Mauritius. Spune că SUA pot folosi baza militara de pe insulă pentru a “eradica un potențial atac din partea unui regim extrem de periculos”, în cazul în care negocierile nucleare cu Iranul eșuează. # Biziday.ro
Donald Trump și adminsitrația americană au oscilat între critici și susținere față de decizia premierului britanic Keir Starmer de a ceda o parte din Arhipelagul Chagos, unde se află baza militară comună SUA – UK (pe insula Diego Garcia), către Mauritius, arată Financial Times. Acordul prevede și ca insula pe care se află baza să […]
