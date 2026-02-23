Cine a fost El Mencho, fostul polițist care a pus bazele unuia dintre cele mai violente carteluri din Mexic

02:45

Inaugurarea a cel puțin 40 de kilometri din Autostrada Transilvania depinde de ritmul lucrărilor la viaductele Topa Mică și Nădășelu, lucrări complexe pe care oficialii Ministerului Transporturilor le privesc cu optimism, în ciuda dificultăților de pe șantier. Alte două loturi sunt și ele așteptate.