Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
Gândul, 23 februarie 2026 11:50
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, folosind 126 de drone și rachete balistice, vizând mai multe regiuni, inclusiv Odesa și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit și mai multe au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene. Forțele ruse au lansat luni dimineață un atac de amploare asupra Ucraina, folosind drone de luptă […]
• • •
Acum 5 minute
12:10
Andrei Năstac a fost invitat în emisiunea „Martorii” de la Gândul, pe 22 februarie 2026, unde a discutat despre boxul fără mănuși (bare knuckle). Urmărește aici, integral emisiunea „Martorii. Emisiunea „Martorii”, moderată de Andrei Dumitrescu, l-a avut ca invitat pe Andrei Năstac, campion român la box fără mănuși, un sport extrem de violent originar din […]
Acum 10 minute
12:00
Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană # Gândul
Raidurile recente ale poliției din Mexic și confruntările directe cu cartelurile de droguri au scos la iveală o discrepanță majoră între capabilitățile autorităților și cele ale traficanților de droguri. Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), condus de Nemesio Oseguera Cervantes, poreclit „El Mencho”, a evoluat cu timpul de la o grupare criminală la o structură de […]
12:00
Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe va fi votată azi. Oana Țoiu nu participă: „Prezența la Bruxelles este imperios necesară” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, nu va participa la dezbaterea moțiunii simple împotriva ei. Ministrul a invocat obligații oficiale la nivelul Uniunii Europene, inclusiv reuniuni dedicate sancțiunilor împotriva Federației Ruse și combaterii dezinformării. În scrisoarea adresată președintelui Senatului, ministrul arată că, în perioada 23–24 februarie 2026, sunt programate la Bruxelles reuniunile Consiliului Afaceri Externe (CAE) […]
12:00
ANAF face controale ample la mai multe firme de pază din România. Ce suspiciuni au inspectorii # Gândul
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a declanșat o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datoare bugetului de stat. Inspectorii ANAF […]
12:00
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, în exclusivitate pentru Gândul, prognoza meteo pentru zilele viitoare. Potrivit meteorologilor, vor exista precipitații în majoritatea regiunilor până miercuri seară, cu ploi și lapoviță în zonele joase și ninsori consistente la munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri. Vântul va avea intensificări temporare, iar în zonele […]
12:00
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare! # Gândul
Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu tot ce s-a întâmplat la derby-ul cu Rapid: consecințele asupra echipei și cum s-a ajuns aici. Dăm calificativele: vedem dacă merită cineva “garsonieră”. Detalii noi despre mult-așteptata venire a lui George Pușcaș și o veste mai puțin bună pentru “câini”: […]
Acum 30 minute
11:50
11:40
Andrei Năstac: În primul rând trebuie să ai inimă, să te bați în acest sport, pentru că dacă nu ai inimă poți să fii tu cel mai tehnic luptător” # Gândul
În emisiunea Martorii din 22 februarie 2026, Andrei Năstac a vorbit deschis despre bare-knuckle boxing – boxul fără mănuși, considerat de el „cel mai dur sport din lume”. Fără protecție, cu pumni goi ca pe stradă, dar cu reguli stricte, acest sport testează nu doar tehnica, ci și curajul pur. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii […]
Acum o oră
11:30
Culisele boxului fără mănuși. Andrei Năstac: „Meciul a durat două minute”. Cum a arătat debutul său în bare knuckle # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși, a povestit cum și-a făcut debutul în bare knuckle. Sportivul a descris victoria rapidă cu un englez neînvins și accidentarea suferită într-un meci cu un adversar de aproape doi metri. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. […]
11:30
„Regele buzelor cu botox” a murit la doar 34 de ani. Britanicul a cheltuit 130.000 de lire sterline pentru a se transforma în Kim Kardashian # Gândul
„Regele buzelor cu botox” a murit la doar 34 de ani. O vedetă de televiziune, care s-a operat în repetate rânduri pentru a arăta ca starul Kim Kardashian, a murit în mod tragic. Jordan James Parke, britanicul poreclit „Regele buzelor (cu botox)” a murit în mod neașteptat, scrie The Sun. Anunțul trist a fost făcut […]
11:30
Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. Zonele cu temperaturi de până la 25°C # Gândul
Meteorologii de la Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. În anumite zone europene se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius. După episoadele intense de ninsori, specialiștii în meteorologie anunță un șoc termic. Vă reamintim că și în România ar urma o anomalie meteorologică, până pe […]
11:30
Călin Georgescu, în fața instanței în dosarul de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Sunt implicate și alte 20 de persoane # Gândul
Călin Georgescu este așteptat, luni, la Curtea de Apel București, într-un moment crucial pentru situația sa judiciară. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat de două dosare penale aflate în etape diferite de judecată. Avocații vor să aducă argumente importante în fața instanței și chiar să depună concluziile în acest stadiu procesual. Călin Georgescu se […]
11:20
Campionul la box fără mănuși Andrei Năstac face dezvăluiri. Ce se întâmplă când ajunge la spital după un meci. „Au vrut să sune la poliție” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși, a vorbit despre partea mai puțin văzută a sportului pe care îl practică. Invitatul a povestit cum reacționează medicii atunci când ajunge la spital imediat după un meci intens. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. Andrei […]
11:20
Cum a reacționat șeful Jumbo la planul olandezilor de la Action de extindere a afacerilor în România # Gândul
Șeful Jumbo, Apostolos Vakakis, a transmis că atenția sa este concentrată exclusiv pe propriile planuri, fără a fi preocupat de strategiile concurenților internațional. „Va deveni țânțarul elefant? Să devină mai întâi și vedem”, a declarat el, în modul său caracteristic, atunci când a fost întrebat dacă marjele de profit ale Jumbo ar putea fi amenințate […]
11:20
Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare # Gândul
Kim Jong Un a fost reales în unanimitate secretar general al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, în cadrul unui congres rar, unde nu a existat niciun contracandidat. Presa de stat susține că liderul autoritar promite creșterea nivelului de trai într-una dintre cele sărace și mai izolate națiuni de pe glob. Liderul nord-coreean Kim Jong […]
Acum 2 ore
11:10
Mită record. Două funcționare au fost condamnate pentru că au luat mită 100 de lei. Ce trebuiau să facă de banii primiți # Gândul
Două angajate ale Serviciului Public de Evidență a Persoanelor din Novaci au fost condamnate în primă instanță pentru luare de mită, fals intelectual, complicitate la fals și uz de fals. Instanța le-a aplicat pedepse de 2 ani și 11 luni, respectiv 3 ani de închisoare, însă executarea acestora a fost suspendată sub supraveghere pentru o […]
11:00
Cu mai bine de două luni întârziere, coaliția începe discuțiile pe buget. Liderii se întâlnesc astăzi pentru a discuta alocările către ministere # Gândul
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc astăzi la ora 13:00 pentru a începe oficial negocierile pe bugetul de stat. După săptămâni de declarații și tatonări, discuțiile ajung în sfârșit să se materializeze, iar discuția se va concentra pe alocările către ministere. România a intrat în 2026 fără un buget aprobat. Întârzierea este cauzată de negocierile […]
10:50
Scandal diplomatic în Coreea de Sud, după ce Ambasada Rusiei a afișat un banner cu un mesaj provocator: „Victoria va fi a noastră” # Gândul
Autoritățile sud-coreene au protestat oficial după ce Ambasada Rusiei la Seul a afișat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră”, cu doar câteva ore înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului sângeros din Ucraina. Un nou scandal diplomatic a izbucnit în Coreea de Sud, după ce pe clădirea Ambasada Rusiei […]
10:50
New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia # Gândul
Metropola americană se confruntă cu una dintre cele mai severe furtuni de iarnă din ultimul deceniu. Autoritățile au instituit stare de urgență, au interzis circulația și au mobilizat resurse extinse pentru a limita efectele fenomenelor extreme, relatează News.ro. Interdicții, școli închise și zboruri anulate Orașul New York City, cu peste opt milioane de locuitori, este […]
10:50
Ion Cristoiu: Radiografia celei mai umilitoare secvențe din Istoria României postdecembriste: Donald Trump îl expediază pe Nicușor Dan # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace din SUA. „Pe drept cuvânt, participarea lui Nicușor Dan la prima ședință a Consiliului pentru Pace a fost considerată ca un test exemplar pentru relația dintre America lui Trump și România […]
10:40
O femeie din Iași a fost rănită după ce a căzut cu mașina în râul Bahului. Cum a reușit să iasă din autoturism înainte de sosirea pompierilor # Gândul
O femeie a fost rănită, luni dimineață, după ce autoturismul pe care îl conducea a căzut în râul Bahului. Aceasta a reușit să iasă din mașină înainte ca echipajele de intervenție să sosească la fața locului și a fost transportată la spital. În autoturism nu se mai aflau alte persoane. Inspectoratul pentru Situații de Urgență […]
10:40
10:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, duminică seară, 22 februarie, că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”. În context, el a subliniat că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare, scrie Mediafax. Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate […]
10:20
Acum 4 ore
10:10
Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă” # Gândul
Cel mai important agent de jucători din fotbalul românesc știe cine va câștiga titlul în Superligă. Mai mult, Giovanni Becali s-a riscat și la un pronostic curajos: a anticipat meciul care poate decide campioana României. În opinia sa, o echipă este favorită clară și poate da lovitura în acest sezon. Giovanni Becali: „În Giulești se […]
10:10
În ecuația „Iran”, Trump are de ales între „Aplicare”, „Degradare” și „Îndepărtare”. Atlantic Council, predicții despre potențialele atacuri americane # Gândul
Observatorii experimentați în politică externă din capitala SUA au învățat, de mult timp, să nu facă niciodată predicții publice, punctează William F. Wechsler, directorul principal al Programelor pentru Orientul Mijlociu din cadrul Atlantic Council. Lumea este mult prea incertă, continuă acesta, „iar riscurile pentru reputația ta sunt mult prea mari dacă ajungi să te înșeli […]
10:10
Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale # Gândul
Bitcoin a scăzut luni cu până la 5%, coborând sub pragul de 65.000 de dolari, după ce președintele Donald Trump a anunțat noi planuri de majorare a tarifelor globale. Investitorii în piața cripto au reacționat imediat la incertitudinile comerciale și geopolitice, într-un context de lichiditate redusă pe piața cripto. Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă din […]
10:10
„Cocktail” de pesticide depistat în merele europene. În Spania, 80% dintre fructele testate conțin reziduuri toxice # Gândul
O investigație amplă, coordonată de Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), a scos la iveală că 85% dintre merele cultivate prin metode convenționale și testate în 13 națiuni europene conțin multiple reziduuri chimice și pesticide, conform Euronews. În Spania, 80% dintre cele 59 de eșantioane prelevate din supermarketuri și piețe conțineau reziduuri. Investigația a demonstrat […]
10:00
ProMotor anunță lansarea episodului 92 din seria „Podcast cu Prioritate”, o ediție care îl are ca invitat pe Titi Aur. Episodul va fi disponibil luni, 23 februarie, pe canalul de YouTube ProMotor România, și aduce în discuție teme sensibile pentru șoferii din România, de la mașini electrice la incendii auto și siguranța în condiții meteo extreme. Realizat […]
09:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026” # Gândul
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a menționat faptul că pentru anul 2026 nu are ipoteza de creștere a TVA-ului și că nu există nici alte taxe proiectate pentru anul în curs. De asemenea, ministrul Finanțelor a amintit că problemele din anii anteriori au plecat din proiecția bugetară. „Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, […]
09:40
Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful și graficianul Cristian Pepino s-a stins din viață. Vestea morții sale a fost dată de actorul Ștefan Craiu. „Dacă spui teatru de păpuși, spui Cristian Pepino”, a scris Ștefan Craiu pe pagina sa de Facebook. „Dădea totul pentru studenții lui” „Regizor, profesor, prieten, părinte pentru multe generații, iubitor de artă, cu […]
09:30
UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat” # Gândul
Comisia Europeană cere Statelor Unite să respecte acordul comercial UE-SUA, după ce Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump, iar Washingtonul a răspuns cu noi taxe globale de 15%. Bruxellesul avertizează că nu va accepta nicio creștere peste plafonul convenit. Comisia Europeană a transmis duminică un mesaj ferm către Statele Unite, […]
09:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii # Gândul
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că recentele negocieri cu Statele Unite „au produs semnale încurajatoare”. „Continuăm să monitorizăm îndeaproape acțiunile SUA și am întreprins toate pregătirile necesare pentru orice scenariu potențial”, a scris el într-o postare pe X. Duminică, ministrul de Externe al Omanului a confirmat că noi negocieri în SUA și Iran vor […]
09:00
Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni # Gândul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, este așteptată luni, în plenul Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, la solicitarea PSD. Tema dezbaterii este „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investițiilor strategice ale statului – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara”. Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului, de la ora 16:00, la solicitarea Grupului parlamentar al […]
09:00
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri” # Gândul
Radu Miruță, Ministrul Apărării, revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ministrul a precizat, în cadrul unui post de televiziune, că „sunt multe neajunsuri” în armată. De asemenea, a adus în atenție și ce a discutat cu premierul Ilie Bolojan. În cadrul unei emisiuni de la Digi24, Ministrul Apărării a făcut o serie de […]
08:50
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB # Gândul
Sorin Cârțu (70 de ani) face publice planurile Universității Craiova pentru play-off. „Asta este gândirea la nivel de club”, spune președintele de onoare al „Științei”. În ultima rundă, „alb-albaștrii” s-au impus cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia și au, din nou, patru puncte avans în clasament peste Dinamo și Rapid. De asemenea, Cârțu a vorbit […]
08:40
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența” # Gândul
Președinta Comitetul Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a declarat oficial închise Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, duminică seara, la Verona Olympic Arena, după 16 zile de competiții și 116 titluri olimpice, într-o ceremonie spectaculoasă dedicată frumuseții, sportului și valorilor olimpice. Șefa CIO, Kirsty Coventry a elogiat sportivii participanți și spiritul competiției olimpice pe Arena istorică din […]
08:20
Mult așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump” # Gândul
O posibilă întâlnire între Voloimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, potrivit emisarului american Steve Witkoff, care afirmă că președintele Donald Trump ar putea participa la discuții, dacă acestea vor avea șanse reale de succes. O întâlnire la nivel înalt între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la […]
08:20
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda # Gândul
Tarifele afișate pe aplicațiile de ride sharing pot fi diferite în funcție de orașul în care este efectuată o asemenea comandă, precum și de ora la care se solicită o mașină. Iată, de exemplu, cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 kilometri, în funcție de oraș și ora la care este făcută […]
Acum 6 ore
08:10
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 23 februarie 2026, în a 1.460-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean a declarat într-un interviu acordat BBC că războiul cu Rusia are deja dimensiuni globale și că singurul răspuns eficient este creșterea presiunii militare asupra Kremlinului. Liderul de la Kiev a exclus acceptarea […]
08:00
La 53 de ani, Cristian Boureanu a acceptat provocarea Survivor și a demonstrat că poate face față unor condiții grele, departe de luxul cu care este familiarizat. Cum se întreține, însă, Cristian Boureanu, după ce s-a retras din politică? Ce avere are Faimosul de la Survivor? Potrivit cancan.ro, acesta nu o duce deloc rău. Averea […]
07:40
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile # Gândul
Operatorul de telecomunicații Digi RCS-RDS transmite un nou mesaj către clienții săi din întreaga țară. Compania încurajează utilizarea facturii electronice și a metodelor moderne de plată, potrivit unui anunț postat pe Facebook. Digi RCS-RDS subliniază că digitalizarea procesului de facturare le oferă abonaților mai mult control și flexibilitate. Modalități de plată disponibile Potrivit anunțului, utilizatorii […]
07:40
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România # Gândul
Clienții pot opta pentru un produs al cărui preț este redus cu 80%, începând de astăzi, 23 februarie 2026, în toate magazinele Lidl din România. Iată mai jos, în articol, despre ce produs este vorba și ce cuprinde oferta. Săptămâna aceasta, Lidl vine cu noi oferte pentru clienții care trec pragurile magazinelor. De data aceasta, […]
07:40
Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice # Gândul
Statele Unite au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în mai multe regiuni din Mexic, inclusiv zone turistice cunoscute, recomandându-le să rămână la adăpost până la noi ordine, pe fondul escaladării violențelor după o operațiune militară de amploare care a dus la eliminarea liderului unui cartel de droguri. Statele Unite au lansat […]
07:20
07:20
23 Februarie, calendarul zilei: Adrian Bumbescu împlinește 66 de ani, Emily Blunt 43. Dakota Fanning face 32 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 23 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Adrian Bumbescu, născut pe 23 februarie 1960, în Craiova, este un fost fotbalist român, cunoscut pentru evoluțiile sale ca fundaș central, în special la Steaua București, în perioada de glorie a clubului […]
07:10
Moaștele Sfântului Francisc din Assisi au fost expus public pentru prima dată. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori # Gândul
Începând de azi, moaștele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public în Italia, pentru prima oară din 1978, în bazilica care-i poartă numele din orașul italian Assisi. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori, potrivit The Guardian. Osemintele sfântului care a trăit în secolul al 13-lea vor fi expuse până pe 22 martie 2026. […]
07:10
China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze # Gândul
În ultimii aproape 20 de ani, China a pus la punct cea mai spectaculoasă expansiune a rețelei de cale ferată de mare viteză din lume. De la 0 kilometri în 2004, rețeaua de cale ferată a chinezilor a ajuns la sfârșitul anului 2025 să aibă peste 50.000 de kilometri, o lungime care reprezintă aproximativ două […]
Acum 8 ore
06:10
Războiul ruso-ucrainean de acum un secol și planul Ucrainei de a cuceri Bucovina. Cine a fost controversatul Simon Petliura, asasinat de un evreu dornic de răzbunare # Gândul
Războiul din Ucraina nu a fost singurul conflict militar de anvergură din istoria celor două țări beligerante, Federația Rusă și Ucraina. Acum 100 de ani, sub comanda lui Simon Petliura, Ucraina încerca să se desprindă de URSS, gigantul bolșevic în care se transformase Imperiul Rus după Revoluția din 1917. Figură enigmatică, lider carismatic și capabil […]
05:10
Frații Dani și Nando Mocanu jubilează pe Facebook după ce DIICOT Pitești, prin arestarea martorului-acuzator, le dă muniție pentru recursul în casație. Ce spune avocatul victimelor # Gândul
Procurorul șef al Serviciului Teritorial DIICOT Pitești, Antonia Diaconu, și-a depus candidatura pentru funcția de șef al DIICOT central, după care a ieșit acum în față cu o captură de droguri considerată a fi de mare succes. Este vorba de trei inculpați, prinși în flagrant în timp ce vindeau 3 kg substanță cristalină 2CMC, iar […]
