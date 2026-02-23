Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”

08:00

La 53 de ani, Cristian Boureanu a acceptat provocarea Survivor și a demonstrat că poate face față unor condiții grele, departe de luxul cu care este familiarizat. Cum se întreține, însă, Cristian Boureanu, după ce s-a retras din politică? Ce avere are Faimosul de la Survivor? Potrivit cancan.ro, acesta nu o duce deloc rău. Averea […]