Când ar putea crește pensiile, despre care Nazare anunță că sunt înghețate în 2026? Celebru economist: Abia în anul 2028 și doar cu o condiție

12:20

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, crede că FCSB ar mai putea prinde un loc play-off-ul. Într-un interviu pentru ProSport, Dragomir a explicat de ce meciul cu UTA este mai important decât cel cu Metaloglobus. FCSB se află într-o situație extrem de dificială, la care nimeni nu s-ar fi așteptat la începutul […]