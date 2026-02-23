O femeie din Iași a fost rănită după ce a căzut cu mașina în râul Bahului. Cum a reușit să iasă din autoturism înainte de sosirea pompierilor
Gândul, 23 februarie 2026 10:40
O femeie a fost rănită, luni dimineață, după ce autoturismul pe care îl conducea a căzut în râul Bahului. Aceasta a reușit să iasă din mașină înainte ca echipajele de intervenție să sosească la fața locului și a fost transportată la spital. În autoturism nu se mai aflau alte persoane. Inspectoratul pentru Situații de Urgență […]
Cu mai bine de două luni întârziere, coaliția începe discuțiile pe buget. Liderii se întâlnesc astăzi pentru a discuta alocările către ministere # Gândul
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc astăzi la ora 13:00 pentru a începe oficial negocierile pe bugetul de stat. După săptămâni de declarații și tatonări, discuțiile ajung în sfârșit să se materializeze, iar discuția se va concentra pe alocările către ministere. România a intrat în 2026 fără un buget aprobat. Întârzierea este cauzată de negocierile […]
Scandal diplomatic în Coreea de Sud, după ce Ambasada Rusiei a afișat un banner cu un mesaj provocator: „Victoria va fi a noastră” # Gândul
Autoritățile sud-coreene au protestat oficial după ce Ambasada Rusiei la Seul a afișat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră”, cu doar câteva ore înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului sângeros din Ucraina. Un nou scandal diplomatic a izbucnit în Coreea de Sud, după ce pe clădirea Ambasada Rusiei […]
New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia # Gândul
Metropola americană se confruntă cu una dintre cele mai severe furtuni de iarnă din ultimul deceniu. Autoritățile au instituit stare de urgență, au interzis circulația și au mobilizat resurse extinse pentru a limita efectele fenomenelor extreme, relatează News.ro. Interdicții, școli închise și zboruri anulate Orașul New York City, cu peste opt milioane de locuitori, este […]
Ion Cristoiu: Radiografia celei mai umilitoare secvențe din Istoria României postdecembriste: Donald Trump îl expediază pe Nicușor Dan # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace din SUA. „Pe drept cuvânt, participarea lui Nicușor Dan la prima ședință a Consiliului pentru Pace a fost considerată ca un test exemplar pentru relația dintre America lui Trump și România […]
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși, a povestit cum și-a făcut debutul în bare knuckle. Sportivul a descris victoria rapidă cu un englez neînvins și accidentarea suferită într-un meci cu un adversar de aproape doi metri. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”. […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, duminică seară, 22 februarie, că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”. În context, el a subliniat că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare, scrie Mediafax. Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate […]
Un aparat de aer condiționat eficient nu mai înseamnă doar răcirea rapidă a aerului. În ziua de azi, criteriile care fac diferența între un aparat performant și unul clasic sunt strâns legate de asigurarea unui confort constant, a unui consum redus de energie și de posibilitatea integrării inteligente cu alte soluții de energie regenerabilă. De […]
Giovanni Becali știe cine va câștiga titlul în Superligă și anunță meciul care poate decide campioana: „Acolo se joacă” # Gândul
Cel mai important agent de jucători din fotbalul românesc știe cine va câștiga titlul în Superligă. Mai mult, Giovanni Becali s-a riscat și la un pronostic curajos: a anticipat meciul care poate decide campioana României. În opinia sa, o echipă este favorită clară și poate da lovitura în acest sezon. Giovanni Becali: „În Giulești se […]
În ecuația „Iran”, Trump are de ales între „Aplicare”, „Degradare” și „Îndepărtare”. Atlantic Council, predicții despre potențialele atacuri americane # Gândul
Observatorii experimentați în politică externă din capitala SUA au învățat, de mult timp, să nu facă niciodată predicții publice, punctează William F. Wechsler, directorul principal al Programelor pentru Orientul Mijlociu din cadrul Atlantic Council. Lumea este mult prea incertă, continuă acesta, „iar riscurile pentru reputația ta sunt mult prea mari dacă ajungi să te înșeli […]
Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale # Gândul
Bitcoin a scăzut luni cu până la 5%, coborând sub pragul de 65.000 de dolari, după ce președintele Donald Trump a anunțat noi planuri de majorare a tarifelor globale. Investitorii în piața cripto au reacționat imediat la incertitudinile comerciale și geopolitice, într-un context de lichiditate redusă pe piața cripto. Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă din […]
„Cocktail” de pesticide depistat în merele europene. În Spania, 80% dintre fructele testate conțin reziduuri toxice # Gândul
O investigație amplă, coordonată de Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), a scos la iveală că 85% dintre merele cultivate prin metode convenționale și testate în 13 națiuni europene conțin multiple reziduuri chimice și pesticide, conform Euronews. În Spania, 80% dintre cele 59 de eșantioane prelevate din supermarketuri și piețe conțineau reziduuri. Investigația a demonstrat […]
ProMotor anunță lansarea episodului 92 din seria „Podcast cu Prioritate”, o ediție care îl are ca invitat pe Titi Aur. Episodul va fi disponibil luni, 23 februarie, pe canalul de YouTube ProMotor România, și aduce în discuție teme sensibile pentru șoferii din România, de la mașini electrice la incendii auto și siguranța în condiții meteo extreme. Realizat […]
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026” # Gândul
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a menționat faptul că pentru anul 2026 nu are ipoteza de creștere a TVA-ului și că nu există nici alte taxe proiectate pentru anul în curs. De asemenea, ministrul Finanțelor a amintit că problemele din anii anteriori au plecat din proiecția bugetară. „Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, […]
Regizorul, scriitorul, scenaristul, scenograful și graficianul Cristian Pepino s-a stins din viață. Vestea morții sale a fost dată de actorul Ștefan Craiu. „Dacă spui teatru de păpuși, spui Cristian Pepino”, a scris Ștefan Craiu pe pagina sa de Facebook. „Dădea totul pentru studenții lui” „Regizor, profesor, prieten, părinte pentru multe generații, iubitor de artă, cu […]
UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat” # Gândul
Comisia Europeană cere Statelor Unite să respecte acordul comercial UE-SUA, după ce Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump, iar Washingtonul a răspuns cu noi taxe globale de 15%. Bruxellesul avertizează că nu va accepta nicio creștere peste plafonul convenit. Comisia Europeană a transmis duminică un mesaj ferm către Statele Unite, […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii # Gândul
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că recentele negocieri cu Statele Unite „au produs semnale încurajatoare”. „Continuăm să monitorizăm îndeaproape acțiunile SUA și am întreprins toate pregătirile necesare pentru orice scenariu potențial”, a scris el într-o postare pe X. Duminică, ministrul de Externe al Omanului a confirmat că noi negocieri în SUA și Iran vor […]
Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni # Gândul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, este așteptată luni, în plenul Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, la solicitarea PSD. Tema dezbaterii este „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investițiilor strategice ale statului – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara”. Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului, de la ora 16:00, la solicitarea Grupului parlamentar al […]
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri” # Gândul
Radu Miruță, Ministrul Apărării, revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ministrul a precizat, în cadrul unui post de televiziune, că „sunt multe neajunsuri” în armată. De asemenea, a adus în atenție și ce a discutat cu premierul Ilie Bolojan. În cadrul unei emisiuni de la Digi24, Ministrul Apărării a făcut o serie de […]
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB # Gândul
Sorin Cârțu (70 de ani) face publice planurile Universității Craiova pentru play-off. „Asta este gândirea la nivel de club”, spune președintele de onoare al „Științei”. În ultima rundă, „alb-albaștrii” s-au impus cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia și au, din nou, patru puncte avans în clasament peste Dinamo și Rapid. De asemenea, Cârțu a vorbit […]
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența” # Gândul
Președinta Comitetul Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a declarat oficial închise Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, duminică seara, la Verona Olympic Arena, după 16 zile de competiții și 116 titluri olimpice, într-o ceremonie spectaculoasă dedicată frumuseții, sportului și valorilor olimpice. Șefa CIO, Kirsty Coventry a elogiat sportivii participanți și spiritul competiției olimpice pe Arena istorică din […]
Mult așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump” # Gândul
O posibilă întâlnire între Voloimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, potrivit emisarului american Steve Witkoff, care afirmă că președintele Donald Trump ar putea participa la discuții, dacă acestea vor avea șanse reale de succes. O întâlnire la nivel înalt între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la […]
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda # Gândul
Tarifele afișate pe aplicațiile de ride sharing pot fi diferite în funcție de orașul în care este efectuată o asemenea comandă, precum și de ora la care se solicită o mașină. Iată, de exemplu, cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 kilometri, în funcție de oraș și ora la care este făcută […]
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 23 februarie 2026, în a 1.460-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean a declarat într-un interviu acordat BBC că războiul cu Rusia are deja dimensiuni globale și că singurul răspuns eficient este creșterea presiunii militare asupra Kremlinului. Liderul de la Kiev a exclus acceptarea […]
La 53 de ani, Cristian Boureanu a acceptat provocarea Survivor și a demonstrat că poate face față unor condiții grele, departe de luxul cu care este familiarizat. Cum se întreține, însă, Cristian Boureanu, după ce s-a retras din politică? Ce avere are Faimosul de la Survivor? Potrivit cancan.ro, acesta nu o duce deloc rău. Averea […]
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile # Gândul
Operatorul de telecomunicații Digi RCS-RDS transmite un nou mesaj către clienții săi din întreaga țară. Compania încurajează utilizarea facturii electronice și a metodelor moderne de plată, potrivit unui anunț postat pe Facebook. Digi RCS-RDS subliniază că digitalizarea procesului de facturare le oferă abonaților mai mult control și flexibilitate. Modalități de plată disponibile Potrivit anunțului, utilizatorii […]
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România # Gândul
Clienții pot opta pentru un produs al cărui preț este redus cu 80%, începând de astăzi, 23 februarie 2026, în toate magazinele Lidl din România. Iată mai jos, în articol, despre ce produs este vorba și ce cuprinde oferta. Săptămâna aceasta, Lidl vine cu noi oferte pentru clienții care trec pragurile magazinelor. De data aceasta, […]
Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice # Gândul
Statele Unite au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în mai multe regiuni din Mexic, inclusiv zone turistice cunoscute, recomandându-le să rămână la adăpost până la noi ordine, pe fondul escaladării violențelor după o operațiune militară de amploare care a dus la eliminarea liderului unui cartel de droguri. Statele Unite au lansat […]
Moaștele Sfântului Francisc din Assisi au fost expuse0 public pentru prima dată. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori # Gândul
Începând de azi, moaștele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public în Italia, pentru prima oară din 1978, în bazilica care-i poartă numele din orașul italian Assisi. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori, potrivit The Guardian. Osemintele sfântului care a trăit în secolul al 13-lea vor fi expuse până pe 22 martie 2026. […]
23 Februarie, calendarul zilei: Adrian Bumbescu împlinește 66 de ani, Emily Blunt 43. Dakota Fanning face 32 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 23 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Adrian Bumbescu, născut pe 23 februarie 1960, în Craiova, este un fost fotbalist român, cunoscut pentru evoluțiile sale ca fundaș central, în special la Steaua București, în perioada de glorie a clubului […]
China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze # Gândul
În ultimii aproape 20 de ani, China a pus la punct cea mai spectaculoasă expansiune a rețelei de cale ferată de mare viteză din lume. De la 0 kilometri în 2004, rețeaua de cale ferată a chinezilor a ajuns la sfârșitul anului 2025 să aibă peste 50.000 de kilometri, o lungime care reprezintă aproximativ două […]
Războiul ruso-ucrainean de acum un secol și planul Ucrainei de a cuceri Bucovina. Cine a fost controversatul Simon Petliura, asasinat de un evreu dornic de răzbunare # Gândul
Războiul din Ucraina nu a fost singurul conflict militar de anvergură din istoria celor două țări beligerante, Federația Rusă și Ucraina. Acum 100 de ani, sub comanda lui Simon Petliura, Ucraina încerca să se desprindă de URSS, gigantul bolșevic în care se transformase Imperiul Rus după Revoluția din 1917. Figură enigmatică, lider carismatic și capabil […]
Frații Dani și Nando Mocanu jubilează pe Facebook după ce DIICOT Pitești, prin arestarea martorului-acuzator, le dă muniție pentru recursul în casație. Ce spune avocatul victimelor # Gândul
Procurorul șef al Serviciului Teritorial DIICOT Pitești, Antonia Diaconu, și-a depus candidatura pentru funcția de șef al DIICOT central, după care a ieșit acum în față cu o captură de droguri considerată a fi de mare succes. Este vorba de trei inculpați, prinși în flagrant în timp ce vindeau 3 kg substanță cristalină 2CMC, iar […]
Un preot s-a baricadat în Biserică cu tot cu familia, un primar a fost arestat și un arhiepiscop s-a pus în genunchi în fața polițiștilor. Imagini incredibile din Moldova, unde Patriarhia Moscovei și Patriarhia României se luptă pentru o parohie # Gândul
De câteva săptămâni, Republica Moldova este în mijlocul unui conflict religios, care a izbucnit într-un sat din raionul Călărași. Șase persoane, printre care și primarul, au fost încătușate la începutul lunii februarie după ce au încercat să intre cu forța în biserică. În acel moment, un preot s-a baricadat împreună cu soția și cei 3 […]
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde # Gândul
Este scnadal pe tema aeronavei care a trebuit să aterizeze de urgență înapoi pe Otopeni în urma unei defecțiuni tehnice la sistemul de avertizare privind presiunea din cabină. O asociație a companiilor aeriene a criticat comunicarea ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, iar oficialul a reacționat la rândul său. Asociația Companiilor Aeriene Românești „Carpathia” (ACAR) și-a exprimat […]
Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere pentru județul pe care îl conduce 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Capitalei # Gândul
Preşedintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere – prin intermediul unei postări pe Facebook – ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului pe care îl conduce. El îl acuză pe actualul Primar General, Ciprian Ciucu, că se preface că nu înţelege ce se […]
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor: „Dacă întârziem promulgarea, nu mai există” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, avertizează că întârzierea promulgării legii privind pensiile speciale ale magistraților poate afecta sever încercarea de a recupera fondurile europene aferente jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Faptul că avem iminentă îndeplinirea, dovada că îndeplinim acest jalon. Jalonul, aduc aminte, este despre promulgare. Există în acest […]
Filmul „One Battle After Another” al lui Paul Thomas Anderson a câștigat premiul BAFTA pentru cea mai bună producție a anului 2025. Acesta îl are ca actor în rol principal pe Leonardo DiCaprio, câștigător al Premiului Oscar în 2015, cunoscut și pentru prestația sa în filmele „Titanic”, „The Wolf of Wall Street” și „The Revenant”. […]
Cel mai bun truc al instalatorilor pentru a desfunda rapid scurgerea. Nu mai este nevoie de niciun desfundător # Gândul
Cu toții am simțit, de-a lungul timpului, dificultatea de a descoperi că scurgerea chiuvetei este înfundată. Acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori din cauza grăsimilor, uleiurilor și a unsorilor care își croiesc drum în chiuvetă și apoi în scurgere… o problemă care poate apărea din cauza resturilor menajere comune. Instalatorul Mike Flook […]
PSD-istul Radu Cristescu îl somează pe Nicușor Dan să prezinte explicații cu privire la poza în care apare dând mâna cu Donald Trump. În jurul pozei s-a iscat o întreagă controversă # Gândul
PSD-istul Radu Cristescu îl somează pe președintele Nicușor Dan să prezinte explicații cu privire la poza în care apare dând mâna cu Donald Trump, la Consiliul pentru Pace de la Washington. În jurul fotografiei s-a iscat deja o întreagă controversă. „Nicușoare Dan, vremelnic președinte, în calitate de cetățean al acestei țări, nu am cum să […]
Reprezentanții unui mare retailer, îngrijorați de scăderea vânzărilor din România. „Trăim într-o lume în continuă mișcare” # Gândul
Grupul Jumbo este îngrijorat și trece printr-o perioadă de atenție sporită asupra pieței românești, după ce datele recente arată o scădere a vânzărilor de 4% în România, în timp ce alte piețe ale grupului continuă să crească, +15% în Bulgaria și +11% în Grecia. În general, este obișnuit ca distribuțiile către acționari să fie legate […]
Marius Tucă Show începe luni, 23 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 23 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Uciderea celui mai căutat lider de cartel mexican a dus la eruperea violențelor la scară mare: mașini incendiate, șosele blocate, o închisoare atacată # Gândul
Cel mai căutat lider de cartel din Mexic, Nemesio Oseguera Cervantes (cunoscut ca „El Mencho”), a fost ucis de forțele de securitate în Jalisco. Moartea sa marchează o lovitură majoră pentru puternicul cartel CJNG (Cartelul Jalisco New Generation), dar a declanșat violențe imediate, vehicule incendiate și blocaje rutiere raportate în mai multe state din Mexic. […]
Momentul în care un camion plin cu bușteni cade într-o prăpastie, în apropierea de stațiunea Păltiniș # Gândul
Scene dure au fost surprinse pe drumul către stațiunea Păltiniș din județul Sibiu. Un camion încărcat cu bușteni a fost filmat când cade fix într-o prăpastie. Un camion încărcat cu lemne a căzut într-o prăpastie, de îndată ce a ieșit dintr-o curbă. Drumul era acoperit cu zăpadă. Acest moment a fost surprins de o cameră […]
Ce dată de expirare au prelungitoarele, pernele, saltelele și tigăile, de fapt. De ce e important să o cunoști # Gândul
Suntem obișnuiți să verificăm data de expirare pe cutiile de iaurt sau lapte la supermarket, la fel cum facem și cu nenumărate alte produse, dar în principal alimente. Dar mulți oameni nu realizează că și multe articole de uz casnic au o dată de expirare, chiar dacă nu și-au imaginat vreodată, cum ar fi prelungitoarele, […]
Un avion cu 180 de pasageri, care decolase spre Egipt, se întoarce de urgență pe Otopeni. Echipele de salvare au fost mobilizate # Gândul
Ministerul Sănătății din România a transmis o informare publică, potrivit căreia, în această seară, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a hotărât, conform procedurilor standard de siguranță, revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă. În prezent, […]
