Români morți pe frontul din Ucraina. „A fost înrolat un băiat, avea doi părinți surdo-muți. După doi ani și cinci luni, l-au adus în sicriu acasă. Era o jale extraordinar de mare, deoarece toată lumea plângea părinții care nu își puteau exprima durerea, pentru că nu puteau vorbi”

22:00

„E un moment istoric în sistemul de educatie. Ducem în școlile din țară, la nivel de sistem, respectul față de animale. Opționalul nostru din Ilfov Ora cu și pentru animale a fost aprobat la nivel național. Asta înseamnă că se poate introduce în orice școală din țară la clasele a V-a și a VI-a. Materie […]