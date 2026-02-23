Cum îți pregătești animalul de companie pentru dezastre: Tot ce trebuie să știi pentru o evacuare în siguranță
USR are un mandat explicit în şedinţa coaliţiei de a se tăia cheltuielile publice cu 10%, afirmă liderul senatorilor formațiunii # G4Media
USR are un mandat explicit în şedinţa coaliţiei pentru reducerea cheltuielilor publice cu 10% şi nu va susţine majorarea taxelor, a anunţat luni senatorul USR Ştefan Pălărie, citat de Agerpres. „În Coaliţia de astăzi de la ora 13:00 este limpede şi clar: USR are un mandat explicit de a se tăia cheltuielile publice cu 10%. […] © G4Media.ro.
Hubert Thuma (CJ Ilfov) cere 5% din impozitul Bucureștiului pentru zona metropolitană: Cum au arătat autorizațiile de construire în Ilfov în 2025 și ce investiții majore sunt planificate pentru 2026 / Disputa cu primarul general Ciprian Ciucu pe banii Capitalei # G4Media
Conflictul financiar dintre Ilfov și București riscă să se acutizeze după ce președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), a cerut printr-o scrisoare oficială redirecționarea a 5% din impozitul pe venit colectat în Capitală către bugetul județului. Solicitarea a fost însoțită de avertismente politice și juridice, respectiv posibilitatea organizării unui referendum pentru stoparea depozitării deșeurilor […] © G4Media.ro.
Cum îți pregătești animalul de companie pentru dezastre: Tot ce trebuie să știi pentru o evacuare în siguranță # G4Media
Animalul de companie este unul dintre cele mai vulnerabile în caz de criză, astfel că specialiștii îți spun cum să îți pregătești câinele sau pisica pentru dezastre. În rândurile ce urmează vei afla toate informațiile pentru o evacuare în siguranță. Cum îți pregătești animalul de companie pentru dezastre Fie că vorbim despre furtuni puternice, incendii […] © G4Media.ro.
Stelian Ion (USR) despre interviul procuroarei Cristina Chiriac pentru postul de procuror general: Impresie deplorabilă, candidat lipsit de substanță și anvergură # G4Media
Fostul ministru USR al Justiției Stelian Ion a criticat luni prestația procuroarei Cristina Chiriac la interviul organizat de Ministerul Justiției pentru postul de procuror general. ”Nu văd cum ar putea fi aceasta o candidatură de luat în calcul în mod serios pentru o numire în funcția de procuror general al PICCJ”, a spus acesta. ”Impresia […] © G4Media.ro.
Legendarul John Higgins spune că Zhao Xintong este un adevărat fenomen al snookerului și-l vede pe chinez mare favorit la câștigarea CM de la Sheffield. De asemenea, Stephen Hendry transmite că Zhao „duce jocul la un nivel superior” și că e un adevărat „geniu”. Zhao a câștigat Players Championship după 10-7 cu John Higgins. Zhao […] © G4Media.ro.
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, vrea să înființeze o firmă municipală după modelul lansat de Gabriela Firea. El cere mai multe parcări în sector # G4Media
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă (PSD), a anunțat luni că vrea să înființeze o firmă municipală care să facă mai multe parcări în sector și să deruleze intervenții rapide în infrastructură. Moda companiilor municipale a fost lansată de fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, care a înființat peste 20 de astfel de firme. Realitatea […] © G4Media.ro.
Următoarea rundă de negocieri dintre Statele Unite și Iran, privind programul nuclear al Teheranului, va avea loc joi, la Geneva. Informația a fost confirmată duminică de ministrul de externe al Omanului, notează Euronews preluat de MEDIAFAX. Oman a găzduit anterior negocierile indirecte privind programul nuclear al Republicii Islamice și a facilitat inclusiv ultima rundă de […] © G4Media.ro.
Trei senatori AUR cer bani de la Parlament ca să participe la un eveniment anti-globalist în SUA. Co-organizatoare e o politiciană americană pro-Rusia # G4Media
Trei senatori AUR au depus la Senat un document prin care cer bani publici ca să participe la un eveniment anti-globalist în SUA, potrivit informațiilor G4Media. E vorba despre senatorii Andrei Emil Dîrlău, Ștefan Geamănu și Ciprian Iacob. Ei cer de la Senat bani de avion, diurnă și asigurare. Ei vor să participe în perioada […] © G4Media.ro.
Firmele germane din sectorul ingineriei mecanice au raportat exporturi mai scăzute în 2025, pe fondul efectelor taxelor vamale americane şi a afacerilor slabe din China, arată datele publicate luni de asociaţia industrială VDMA, transmite DPA preluată de Agerpres. Anul trecut, exporturile au înregistrat un declin de 1,8% comparativ cu 2024. Ajustat cu inflaţia, reculul a […] © G4Media.ro.
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA să conducă la centru meciul retur dintre PSG și AS Monaco din play-off-ul optimilor din Champions League la fotbal. Partida va avea loc miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00, pe Parc des Princes. În tur, PSG s-a impus cu 3-2 pe terenul lui Monaco. Kovacs îi va […] © G4Media.ro.
Vicepreședintele autorității de reglementare în energie: Prețurile la raft nu au crescut din cauza energiei, iar cineva ar trebui să se ocupe de asta # G4Media
Preţurile la raft nu au crescut din cauza energiei, iar cineva ar trebui să se ocupe de acest lucru, a declarat, luni, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Gabriel Andronache, la o conferinţă de specialitate, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, în anul 2025, după ieşirea din schema preţului plafonat, consumatorul noncasnic a plătit […] © G4Media.ro.
Oana Țoiu a anunțat Senatul că nu va participa la dezbaterea moțiunii simple inițiată de AUR împotriva sa / Ministra Afacerilor Externe participă la consilii ministeriale la Bruxelles # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, a transmis Senatului că nu va participa la dezbaterea moțiunii simple, invocând obligații oficiale la nivelul Uniunii Europene, inclusiv reuniuni dedicate sancțiunilor împotriva Federației Ruse și combaterii dezinformării, transmite MEDIAFAX. În scrisoarea adresată președintelui Senatului, ministrul arată că, în perioada 23–24 februarie 2026, sunt programate la Bruxelles reuniunile Consiliului Afaceri […] © G4Media.ro.
PSD şi PUSL au convocat pentru marți o ședință extraordinară a Consiliului General pentru un proiect de diminuare a facturilor la încălzire ale bucureștenilor în cazul nerespectării parametrilor contractuali # G4Media
Bucureştenii vor avea dreptul la facturi diminuate în cazul în care energia termică furnizată nu se va încadra în parametrii contractuali, prevede un proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei. Este vorba despre o şedinţă extraordinară a CGMB convocată de grupurile PSD şi PUSL, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
UE nu acceptă creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme / Comisia Europeană a cerut Washingtonului să respecte termenii acordului comercial încheiat anul trecut # G4Media
Comisia Europeană a cerut Washingtonului să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de președintele Trump, iar el a răspuns cu noi taxe la nivel general, transmite Reuters preluată de MEDIAFAX. Comisia Europeană a cerut, duminică, Washingtonului să respecte termenii acordului comercial UE-SUA, […] © G4Media.ro.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat luni o acțiune de control la nivel național care vizează 62 de firme de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, potrivit unui comunicat. Selecția firmelor controlate […] © G4Media.ro.
Cod galben de viscol şi vânt puternic în mai multe regiuni din ţară, până miercuri dimineaţa # G4Media
Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizări Cod galben de viscol şi intensificări ale vântului, valabile în mai multe regiuni din ţară, până miercuri dimineaţa, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, o primă atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă la munte, viscol şi intensificări de vânt este valabilă în 11 […] © G4Media.ro.
Municipiul Făgăraș face „regulament pentru aerul condiţionat” / Aparatele vor mai putea fi montate pe fațadele blocuri doar „în linie” și trebuie racordate la reţeaua de canalizare # G4Media
Aparatele de aer condiţionat nu vor mai putea fi montate pe faţadele clădirilor oricum, ci conform unor reguli stabilite de autorităţile locale din Făgăraș, anunță BZB. Cei care deţin astfel de echipamente trebuie să ia o serie de măsuri de remediere a deficienţelor. Noile reguli urmează să fie aprobate de Consiliul Local Făgăraş în şedinţa […] © G4Media.ro.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că în București vor fi ploi până la mijlocul săptămânii. Temperaturile vor fi apropiate de mediile normale ale perioadei, potrivit Mediafax. Conform ANM, până marți, la ora 8.00, „vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic”. Cerul va fi variabil în primele ore, apoi se va înnora […] © G4Media.ro.
Analiză | De ce România a ajuns să importe bulion și suc de roșii în valoare de 61,3 milioane de euro / Deficitul la capitolul conserve a atins pragul de jumătate de miliard de euro # G4Media
Deja este de notorietate că reușim să consumăm mai mult decât producem, iar această realitate se confirm și în cazul industriei alimentare, conform unei analize G4Food.ro. România înregistrează un deficit commercial nu numai la producția de carne și lactate, dar și în cazul sectorului de conserve. Așadar, și acest sector traversează un proces de deteriorare […] © G4Media.ro.
Formula 1 se schimbă din temelii în sezonul 2026, iar Motorsport a întocmit o listă a „lucrurilor de urmărit” în Marele Circ începând cu etapa din Australia, din data de 8 martie. Avertismentul Ferrari ignorat de FIA: Fred Vasseur dezvăluie problemele majore la noile proceduri de start în F1 Mai este puțin timp până la […] © G4Media.ro.
Stare de urgență la New York din cauza ninsorii / Școli închise și trafic restricționat / Se așteaptă zăpadă de până la 70 de centimetri de zăpadă în următoarele ore # G4Media
Autoritățile din New York au declarat stare de urgență din cauza ninsorii și a viscolului. Școlile au fost închise și traficul a fost restricționat. Metropola americană este acoperită deja de un strat subțire de zăpadă care ar putea crește în urma ninsorii de luni, anunță Mediafax. Autoritățile din New York au declarat stare de urgență, […] © G4Media.ro.
Parlamentul României va fi iluminat marţi în culorile drapelului ucrainean în semn de solidaritate la 4 ani de la declanșarea invaziei Rusiei # G4Media
Parlamentul României va fi iluminat, marţi, în culorile drapelului ucrainean, pentru a marca patru ani de la agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. „Faţada principală a Palatului Parlamentului, dinspre Piaţa Constituţiei, va fi iluminată marţi în culorile drapelului ucrainean, începând cu ora 18:00, iar drapelul ucrainean va fi arborat, în aceeaşi zi, în faţa Parlamentului României. […] © G4Media.ro.
Fotografia fostului prinț Andrew, expusă la Luvru, de un grup de activiști / „Au spus -agățați-l la Luvru. Așa că am făcut-o” # G4Media
Fotografia acum celebră a lui Andrew Mountbatten-Windsor părăsind o secție de poliție din Marea Britanie, vinerea trecută, a ajuns în vârful lumii artei după ce a fost expus la Luvru, anunță presa australiană. Un grup de activiști sub numele ”Everybody Hates Elon” a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care un bărbat agăța […] © G4Media.ro.
Jaqueline Cristian a întrecut-o pe Sorana Cîrstea și a redevenit jucătoarea din România cu cea mai bună clasare din ierarhia WTA de simplu. România are trei sportive printre primele 100 ale lumii. Jaqueline a înregistrat un salt de șase locuri, iar acum se găsește pe 33, cu 1367 de puncte acumulate. De cealaltă parte, Sorana […] © G4Media.ro.
Un partid din Marea Britanie propune înființarea unei structuri asemănătoare ICE din SUA / Susține că ar trebui să se expulzeze anual cel puțin 300.000 de oameni # G4Media
Un partid britanic propune înființarea unei structuri asemănătoare ICE a lui Trump pentru a rezolva problema imigrației ilegale. Printre altele, în propunerea se vorbește despre expulzarea a 300.000 de oameni anual, anunță Mediafax. Propunerea privind înființarea unei versiuni britanice a ICE (Serviciul de Imigrare și Vamă din SUA) aparține Reform UK, potrivit Express. Anunțul oficial […] © G4Media.ro.
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, mesaje dure: Nu există alternativă la necesitatea consolidării fiscale / Declinul economiei a devenit vizibil începând cu 2024 / Creșterea consumului în România a susținut creșterea producției în alte țări / Stabilitatea politică este prioritară # G4Media
Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, cunoscut pentru mesajele diplomatice pe care le prezintă public, a lansat luni o serie de afirmații tranșante prin care avertizează că ”nu există alternativă la necesitatea consolidării fiscale”. El a cerut într-un articol pe blog continuarea politicii de consolidare a bugetului public, dar ”în mod echilibrat, asigurând pe cât posibil o […] © G4Media.ro.
Warm-up pentru Electric Castle 2026: experiența twenty one pilots începe la cinema și continuă live, în Bonțida (Parteneriat) # G4Media
Fanii twenty one pilots din România primesc un preview spectaculos înainte de reîntâlnirea cu trupa la festivalul Electric Castle. Filmul-concert Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined ajunge pe marele ecran, cu câteva luni înainte ca artiștii să urce pe scenă în ediția ce va avea loc, între 16 și 20 iulie, pe domeniul […] © G4Media.ro.
Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, susține, luni, de la ora 9.30, interviul pentru funcția de procuror general al României. Urmărește LIVE pe G4Media. Tot luni urmează să susțină interviul pentru șefia Parchetului General și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. De asemenea, Marius Voineag, actualul procuror-şef al […] © G4Media.ro.
Strada „Genoveva de Brabant” în comuna Constantin Daicoviciu / Consilierii locali se plâng de felul în care sunt denumite noile străzi în localitate / Străzile „Zis”, „Tranziției” și ”Mahală” sunt printre acestea # G4Media
Actualizarea nomenclatorului stradal din comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin, a generat reacții în comunitate după ce Consiliul Local a aprobat noile denumiri pentru străzi, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Proiectul de hotărâre din 17 octombrie 2025, inițiat de primarul Daniel Bombeș, prevede aprobarea noului nomenclator stradal, în conformitate cu legislația privind […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV | Expertă: Războiul hibrid, care are ca unelte dezinformarea și manipularea, poate face intervenția militară clasică inutilă / Reprezentant NATO din România: „Pierdem în acest moment acest război” # G4Media
Instrumentele războiului hibrid, printre care se numără manipularea politică sau dezinformarea, pot deveni atât de eficiente încât să facă intervenția militară clasică inutilă, a declarat Alina Bârgăoanu, profesor universitar și unul dintre cei mai importanți experți din România în comunicare și combaterea dezinformării. Ea spune că războiul hibrid reprezintă o combinație între tehnicile militare și cele […] © G4Media.ro.
Cum a ajuns Maia Sandu să grațieze în 2022 un traficant de droguri, devenit capul rețelei de asasini prin care Rusia voia să elimine lideri de la Kiev # G4Media
Nicolae Șepeli a fost arestat vineri de autoritățile de la Chișinău într-o operațiune comună cu Ucraina care a vizat o grupare de asasini plătiți de Rusia ce vizau lideri ucraieni. Șepeli, considerat capul acestei grupări, fusese grațiat de președinta Maia Sandu în 2022 după ce fusese condamnat pentru trafic de droguri în Rusia. Șefa statului […] © G4Media.ro.
Miniştrii de externe din UE încearcă să adopte al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, Ungaria se opune # G4Media
Miniştrii de externe ai ţărilor membre ale Uniunii Europene se reunesc luni la Bruxelles în cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), cu războiul de agresiune lansat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022 şi situaţia din Orientul Mijlociu drept principale puncte ale agendei, transmite Agerpres. Opoziția Ungariei față de noile sancțiuni a fost anunțată deja de Budapesta. […] © G4Media.ro.
Rusia a folosit turnurile de telefonie mobilă din Belarus pentru a bombarda centralele electrice ucrainene / Hackerii ucraineni au pătruns în camerele de chat ale operatorilor. # G4Media
Timp de șase luni, specialiștii IT ucraineni au urmărit operatorii ruși de drone planificând rutele în timp real — urmărind ordinele de lansare și traiectoriile de zbor, furnizând toate informațiile forțelor de apărare ale Ucrainei, anunță Euromaidan. Hackerii ucraineni s-au infiltrat în sistemele operatorilor de drone ruși timp de șase luni, dezvăluind modul în care […] © G4Media.ro.
Avertismentul Ferrari ignorat de FIA: Fred Vasseur dezvăluie problemele majore la noile proceduri de start în F1 # G4Media
Fred Vasseur, directorul Ferrari F1, a dezvăluit că a avertizat de mult timp FIA că procedura de start din sezonul 2026 al Formulei 1 va aduce multe bătăi de cap echipelor din Marele Circ. Francezul a fost însă ignorat de forul mondial din automobilism. Spectacol în Bahrain: Lecție de start predată de Hamilton în testul […] © G4Media.ro.
Poliția Timiș pierde un proces după ce a invocat un dialog cu ChatGPT în tribunal / Un șofer și-a recâștigat permisul / Judecător: ”Ceea ce ne spune nouă Chat-ul nu reprezintă în sine o probă” # G4Media
Un proces între un șofer rămas fără permis și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a ajuns într-o situație inedită, după ce juriștii poliției au depus la dosar o conversație cu ChatGPT pentru a-și susține punctul de vedere, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.Situație neobișnuită într-un proces dintre un șofer lăsat fără permis […] © G4Media.ro.
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc la ora 13 pentru buget și reforma administrației # G4Media
Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR se întâlnesc astăzi la guvern la ora 13 pentru discuții despre bugetul pe 2026, reforma administrației și măsurile de relansare economică, potrivit informațiilor G4Media. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor dintre PSD și premierul Ilie Bolojan pe tema măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Premierul a declarat că în această […] © G4Media.ro.
Etapa din Serie A a fost una benefică pentru Interul lui Cristi Chivu, echipa pregătită de antrenorul român distanțându-se la 10 puncte în fruntea ierarhiei din Italia. Milan a pierdut surprinzător meciul de pe San Siro cu Parma (0-1), iar acum diferența dintre Inter și următoarea clasată este de 10 puncte după disputarea a 26 […] © G4Media.ro.
Trump ar lua în considerare un atac limitat asupra Iranului pentru a forța concesii în domeniul nuclear / Oficialii occidentali se tem că Iranul va ataca ținte americane din străinătate # G4Media
Consilierii președintelui Donald Trump spun că acesta ia în considerare un atac limitat asupra Iranului pentru a forța concesii în domeniul nuclear, anunță Haaretz, care citează New York Times. Trump, nu a luat încă o decizie finală, dar este din ce în ce mai înclinat să lanseze un atac limitat împotriva Iranului în următoarele zile, […] © G4Media.ro.
Zhao Xintong, „regele” snookerului: Campion la Players Championship după o revenire spectaculoasă cu John Higgins # G4Media
Zhao Xintong este noul campion de la Players Championship la snooker, jucătorul din China trecând în marea finală de veteranul John Higgins, scor 10-7. Până în ultima parte a finalei, Higgins (locul șase mondial) s-a aflat la conducerea partidei, dar în ultimele frame-uri Zhao a praticat un joc fantastic. De la 7-6 pentru Higgins, chinezul […] © G4Media.ro.
Ministrul Finanțelor: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor / ”Ar fi doar promisiuni sau angajamente” # G4Media
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare, anunță Mediafax. Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate măsuri privind pensiile, este nevoie ca […] © G4Media.ro.
Scădere bruscă a apei în Marea Baltică / Nivelul a ajuns la 67 cm sub media istorică din 1886 / Un fenomen meteo complex mpinge a împins masa de apă către Marea Nordului # G4Media
La începutul lunii februarie, suprafața Mării Baltice a înregistrat o diminuare bruscă, ajungând cu 67 de centimetri sub media sa istorică, scrie Mediafax, care citează Euronews. În primele zile ale lunii februarie, Marea Baltică a pierdut aproximativ 275 de miliarde de tone de apă. Această pierdere masivă a condus la atingerea unui nivel cu 67 […] © G4Media.ro.
Cum au ignorat Europa și Kievul avertismentele CIA / Serviciile secrete din SUA și Marea Britanie au anticipat fiecare detaliu al invaziei Rusiei în Ucraina / Carantina i-a alimentat ambițiile lui Putin # G4Media
În timp ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, o investigație a „The Guardian” dezvăluie un paradox uluitor. Cu câteva luni înainte de ofensiva rusă din 24 februarie 2022, serviciile de informații americane și britanice descifraseră amploarea intențiilor lui Vladimir Putin, relatează Le Point. Dar avertismentele lor repetate au fost ignorate, mai întâi […] © G4Media.ro.
Ambasada Rusiei din Coreea de Sud a montat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră” / Reacția autorităților # G4Media
Autoritățile din Coreea de Sud au reacționat după ce pe sediul Ambasadei Rusiei a fost montat un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră”. Banner-ul a apărut cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, anunță Mediafax. Banner-ul uriaș a stârnit controverse la Seul, potrivit Le […] © G4Media.ro.
Turnul de Apă din Timișoara va fi redeschis în primăvară / Modernizarea a costat peste 9 milioane de lei / ”Suntem pregătiți de recepție” # G4Media
Lucrările de modernizare a Turnului de Apă din cartierul Iosefin, din Timișoara, vor fi finalizate în această primăvară, anunță viceprimarul Ruben Lațcău. Investiția a fost întârziată cu peste doi ani din cauza rezilierii primului contract, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.Modernizarea Turnului de Apă din Timișoara va fi finalizată în această primăvară, […] © G4Media.ro.
Tribunalul Caraș-Severin rămâne cu doar doi judecători, dacă cei care au depășit pragul de pensionare decid să plece / Aici ar trebui să lucreze 24 de magistrați / ”Teoretic nu va mai putea funcționa în aceste condiții” # G4Media
Potrivit președintei Curtea de Apel Timișoara, există riscul ca Tribunalul Caraș Severin să funcționeze cu doar doi judecători pentru cinci secții, în condițiile în care majoritatea magistraților actuali îndeplinesc condițiile de pensionare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.Tribunalul Caraș-Severin ar putea ajunge în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea, din cauza deficitului sever […] © G4Media.ro.
Putin afirmă că este o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ruse / Declarația vine cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la atacarea Ucrainei # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a stabilit duminică drept o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite şi a promis să continue „întărirea” armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite Agerpres, care citează AFP. ”Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei şi permite asigurarea eficientă a descurajării […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății, după ce a fost acuzat că a generat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul București: Să aștept ce? / ”Am convocat spitalele de urgență din București într-o celulă de criză” # G4Media
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a explicat de ce a anunțat public situația și de ce a pus sistemul în alertă în cazul aeronavei HiSky întoarsă pe Aeroportul București. „Văd că lucrurile se încing… că de ce nu am așteptat. Să aștept ce?”, a scris el, relatează Mediafax. O aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa […] © G4Media.ro.
Ambasadorul american la Paris, convocat la Ministerul de Externe după comentariile făcute de Administrația Trump despre uciderea unui activist de extremă dreapta # G4Media
Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner, va fi convocat la Ministerul francez de Externe în urma comentariilor făcute de administraţia Trump cu privire la moartea militantului naţionalist Quentin Deranque, a anunţat duminică şeful diplomaţiei franceze, Jean-Noël Barrot, citat de Agerpres. Administraţia Trump a denunţat vineri violenţa politică de extremă stânga în prima sa reacţie oficială […] © G4Media.ro.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare, potrivit Mediafax. Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate măsuri privind pensiile, este nevoie ca […] © G4Media.ro.
Mediul de afaceri din Ucraina cere măsuri de răspuns la decizia Chişinăului de a interzice produse ucrainene # G4Media
Federația Angajatorilor din Ucraina propune introducerea unor măsuri reciproce împotriva importului de vinuri din Republica Moldova, după ce autorităţile de la Chişinău au închis piața pentru produsele avicole ucrainene, transmite EKONOMICINA PRAVDA, citată de Rador. Într-o adresă oficială, federaţia acuză o presiune sistemică și, în opinia mediului de afaceri, nejustificată din partea Agenției Naționale pentru […] © G4Media.ro.
