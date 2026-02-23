Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft

14:00

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Aceasta reprezintă una dintre tentațiile din rândul copiilor, însă cum poate să influențeze sănătatea? Specialiștii au vorbit despre acest gest care, cel puțin la prima vedere, ar putea să pară inofensiv. Vremurile actuale sunt mai poluate, spre deosebire de trei sau patru decenii în urmă. Având […]