La furat… cu ghiozdanul: Un brașovean și-a făcut un obicei „prost”, până când a fost prins de polițiști. De data aceasta, a furat produse în valoare de 1.000 de lei
BizBrasov.ro, 23 februarie 2026 13:20
Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin, de pe Calea București. „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat persoana bănuită, ca fiind un bărbat, de 32 de ani, din municipiul Brașov, care [...]
Acum 5 minute
13:40
Tânăra în vârstă de 18 ani care și-a înjunghiat partenerul, reținută de procurori și propusă pentru arestare preventivă
Tânăra în vârstă de 18 ani care și-a înjunghiat partenerul, reținută de procurori și propusă pentru arestare preventivă. După cum vă informa Biz Brașov în exclusivitate în această dimineață, o femeie și-a înjunghiat sâmbătă partenereul de viață. Procurorii au dispus reținerea agresoarei pentru 24 de ore și au propus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 [...]
Acum 30 minute
13:20
La furat… cu ghiozdanul: Un brașovean și-a făcut un obicei „prost", până când a fost prins de polițiști. De data aceasta, a furat produse în valoare de 1.000 de lei
Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin, de pe Calea București. „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat persoana bănuită, ca fiind un bărbat, de 32 de ani, din municipiul Brașov, care [...]
Acum o oră
13:10
Tânăr agresiv, reținut de polițiști, după ce „i-a dărâmat" ușa unui vecin și a intrat în casă peste acesta pentru a se lua la harță
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 Poliție au intervenit în urma unei sesizări privind o faptă de distrugere și au dispus la scurt timp reținerea bărbatului care se manifesta agresiv. Duminică dimineața, în jurul orei 10:00 dimineața, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de [...]
13:00
Un fost fotbalist portughez, manager sportiv la un club de fotbal din țara noastră, a învățat limba română fără profesor. Ce s-a întâmplat la Brașov, în primul an după ce s-a mutat în România
Mario Felgueiras, în prezent director sportiv la liderul din SuperLiga, Universitatea Craiova, a dezvăluit cum a învățat atât de bine limba română. Ce a făcut după ce a ajuns în țara noastră, în urmă cu mai mulți ani. Majoritatea străinilor din fotbalul românesc preferă să se exprime în engleză la interviuri și la conferințele de [...]
12:50
O familie de turiști acuză că a fost atacată de ploșnițe într-o vilă din Predeal, în acest weekend
O familie de turiști acuză că a fost atacată de ploșnițe într-o vilă din Predeal, în acest weekend. Pe un grup de socializare din Predeal este zarvă mare începând de ieri. Într-o postare, însoțită de poze și urmată de foarte multe cometarii, este prezentată pățania unei familii cazată în week-end într-o unitate turistică din Predeal. [...]
Acum 2 ore
12:30
ANAF controlează 62 de firme de protecție şi pază. Suspiciuni de neplată a taxelor și a contribuțiilor către Stat
ANAF a anunţat că demarează controale ample, la nivel național, în rândul firmelor cu activități de protecție şi pază, iar 62 de societăți sunt vizate. Inspectorii au identificat risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat. „Selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, [...]
12:30
„Marea reformă" a pădurilor, umbrită de politică. Cine analizează candidatura unui fost deputat PNL de Brașov
Procedura de selecție pentru funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva stârnește controverse, după apariția unor informații legate de componența comisiei care analizează dosarele candidaților. Potrivit Cotidianul.ro, doi membri ai Consiliului de Administrație al regiei, ambii cu trecut liberal, se numără printre cei care evaluează candidatura unui fost parlamentar PNL de Brașov, [...]
12:10
Afaceristul Donca, cunoscut pentru problemele cu legea, vrea să își extindă rețeaua de magazine în întreaga țară
Călin Donca, antreprenor din Brașov, cunoscut pentru problemele cu legea, și-a schimbat direcția și s-a reprofilat în HoReCa și retail, după ce a încercat să intre tare pe piața energiei verde și a criptomonedelor. A deschis deja un magazin în Brașov, urmează Cluj, și vrea să își deschidă magazine peste tot în țară, potrivit Replica [...]
12:00
Spitalul Județean Brașov caută un farmacist șef pentru Pavilionul Astra. Ce criterii trebuie să îndeplinească viitorii candidați
Reprezentanții Spitalulului Clinic Județean de Urgență Brașov anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de farmacist-șef la farmacia cu circuit închis, din cadrul Pavilionului Astra. Potrivit anunțului, titularul postului va conduce și coordona întreaga activitate a farmaciei, asigurând conservarea, depozitarea și eliberarea medicamentelor, precum și a celorlalte produse pe care farmacia le poate deține, [...]
Acum 4 ore
11:40
Primar PSD: „Jucăm alba-neagra de şase luni. PSD bagă băţul prin gard (…). Haideţi să nu-l mai atacăm atât pe Bolojan, îşi face treaba" „Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit?" „S-a aruncat cu banii și în câini"
Primar PSD: „Jucăm alba-neagra de şase luni. PSD bagă băţul prin gard (…). Haideţi să nu-l mai atacăm atât pe Bolojan, îşi face treaba” „Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit?” „S-a aruncat cu banii și în câini”. PSD să nu mai bage băţul prin gard, pentru că [...]
11:40
Dobânzile la credite nu vor scădea prea curând. Economiștii băncilor revizuiesc prognozele
Banca Centrală își schimbă perspectiva privind momentul în care vom asista la reducerea dobânzii de politică monetară în acest an pentru luna august. Conform sursei citate, banca centrală va prefera o reducere moderată a dobânzii cheie în august și nu una agresivă în mai, așa cum se anticipa anterior. Rata dobânzii cheie ar putea ajunge [...]
11:30
Brașovul are „Cel mai bun Gelatier" din România: „Acest premiu este o emoție și o responsabilitate"
O poveste construită la Brașov a fost recunoscută la nivel național. Diana, gelatiera Casa del Gelato, a fost desemnată „Cel mai bun Gelatier” în cadrul galei CHEFI DE ROMÂNIA – ediția a IV-a, desfășurată la București pe 19 februarie 2026. Premiul a fost acordat de membrii juriului CHEFI DE ROMÂNIA, în cadrul evenimentului național care [...]
11:10
Brașovul, sub avertizare Cod galben de vânt. Meteorologii anunță ploi și lapoviță în aproape toată țara
Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme rea. Din 23 februarie, ora 10:00 până pe 25 februarie, ora 22:00, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în nord și centru, iar în noaptea [...]
10:40
VIDEO Țepele bancare prin telefon, explicate pas cu pas de polițiștii brașoveni. Cum poți să rămâi fără toți banii din cont
Țepele bancare prin telefon, explicate pas cu pas de polițiștii brașoveni.Cum poți să rămâi fără toți banii din cont. Imaginația infractorilor români a ajuns la niveluri la care orice om de bun simț poate să cadă într-o capcană frumos împachetată. Mesaje text, mesaje pe WhatsApp, e-mail-uri capcană, toate sunt folosite în încercarea infractorilor de a [...]
10:30
Start vot pentru cei mai apreciați profesori brașoveni! Care sunt propunerile elevilor pentru cele trei categorii din cadrul concursului „Profesori Altfel"
Concursul ,,Profesori Altfel” a ajuns la cea de-a 4-a ediție și este un proiect inițiat de Asociația „Brașovul Altfel”, alături de Interact Kronstadt și Consiliul Județean al Elevilor Brașov. „Concursul are la bază dorința de a ne arăta recunoștința față de profesorii cu adevărat implicați și de a-i motiva pe alți profesori în aceeași direcție. [...]
10:20
Ministrul Finanţelor: Nu avem ipoteza de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an
Ministrul Finanţelor: Nu avem ipoteza de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că nu are această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nici alte taxe proiectate pentru acest an. El a amintit că problemele din anii trecuţi [...]
10:10
Sâmbătă seara, o femeie din comuna Budila și-a înjunghiat concubinul, în urma unei altercații. Bărbatul a supraviețuit, iar cazul este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru acuzația de tentativă de omor. Știre în curs de actualizare.
10:00
Un municipiu din județul Brașov face ordine cu aerul condiționat. Amenzi de până la 10.000 de lei pentru montajul neconform al aparatelor pe fațade
Montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele clădirilor nu se va mai face la întâmplare, ci după reguli stricte stabilite de autoritățile locale. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Făgăraș în ședința de plen programată joi, 26 februarie, potrivit datelor Bună Ziua Brașov . Actul normativ vizează [...]
09:50
Turismul din Brașov și de pe Valea Prahovei riscă să piardă odată cu deschiderea autostrăzii Pitești – Sibiu. Atenția investitorilor se mută spre Sibiu
Indiferent de anul finalizării, autostrada Sibiu-Pitești va lega Sibiul de Capitală în aproximativ trei ore de condus. Timpul este comparabil, poate chiar mai scurt decât în majoritatea situațiilor, cu cel necesar pentru a ajunge de la Brașov la București cu mașina. Astfel, apar primele temeri dinspre brașoveni, scrie Turnul Sfatului. În mini-vacanțe și anumite perioade [...]
Acum 6 ore
09:40
Ministrul Sănătăţii cataloghează drept „sfidare la adresa unei ţări întregi" atitudinea medicilor care profesează în privat în timp ce au program în spitalele de stat
Ministrul Sănătăţii cataloghează drept „sfidare la adresa unei ţări întregi” atitudinea medicilor care profesează în privat în timp ce au program în spitalele de stat. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, este de părere că medicii care profesează în cabinete private în timp ce sunt plătiţi pentru a-şi desfăşura activitatea în unităţi sanitare publice „sfidează o ţară [...]
09:20
Avion cu aproape 200 de oameni la bord, întors la aeroport la scurt timp de la decolare, din cauza unor probleme tehnice
Avion cu aproape 200 de oameni la bord, întors la scurt timp de la plecarea de pe Aeroportul Otopeni din cauza unor probleme tehnice. O aeronavă a companiei HiSky care opera pe ruta București – Hurghada (Egipt), a revenit de urgență pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, duminică seară, după ce pilotul „a semnalat activarea unui [...]
Acum 8 ore
06:00
VIDEO Sala Polivalentă din Brașov arată din ce în ce mai bine. Care este stadiul lucrărilor
Sala Polivalentă din Brașov arată din ce în ce mai bine. Care este stadiul lucrărilor. Sala Polivalentă din Brașov, care, la finalizarea lucrărilor, va fi mai mare din România, este în continuare în plin șantier. Este vorba despre proiectul aflat în lucru pe amplasamentul fostului stadion „Municipal” de la poalele Tâmpei. Lucrările de construcţie a Sălii [...]
Acum 12 ore
05:40
Veterinar căutat pentru a oferi servicii non-stop în cazul urșilor care ajung în Brașov. Zeci de exemplare, monitorizate în zona orașului
Primăria Brașov a lansat procedura de achiziție pentru servicii veterinare necesare intervențiilor în cazul urșilor care ajung în intravilan, contractul fiind estimat la maximum 20.150 de lei + TVA. Potrivit datelor oficiale comunicate de municipalitate, în zona municipiului sunt monitorizate zeci de exemplare de urs brun, numărul acestora fiind în creștere în ultimii ani, ceea [...]
05:40
Aeroportul Internațional Brașov plătește 125.000 de lei pentru a-și pune la punct procedurile de securitate aeronautică
Conducerea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav a semnat un contract pentru implementarea procedurilor de securitatea aeronautică. Contractul a fost semnat cu firma Avsec Guard Consult din județul Timiș pentru suma de 125.000 de lei, fără TVA, în conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice. Prestatorul va avea obligația, conforma contractului, să evalueze și identifice [...]
05:40
Baza de recuperare a Spitalului „Neuro" din Brașov are nevoie de investiții de peste 2,7 milioane de lei
Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov vrea să demareze investiții în baza de recuperare. Este vorba de refacerea instalațiilor electrice, o investiție imperios necesară, ținând cont că instalațiile existente prezintă un grad de uzură ridicat, iar siguranța în exploatare prezintă riscuri. Indicatorii tehnico-economici aferenți investiției ar urma să fie supuși aprobării plenului Consiliului Județean în [...]
05:30
Secretele pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi zboruri la cel mai mic preț
Secretele pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi zboruri la cel mai mic preț. Lunile ianuarie și februarie sunt ideale pentru a rezerva vacanțe, oferind reduceri de tip Early Booking de 40 – 50% din valoarea unei vacanțe pentru sezonul de vară și iarnă, fiind și perioada cu [...]
05:20
Puțini români știu că pot merge la dentist fără să plătească, în anumite condiții, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Legea prevede ce servicii stomatologice sunt decontate, cine beneficiază de gratuitate și de ce, în multe cazuri, fondurile se epuizează rapid. Consultațiile, tratamentele simple și urgențele stomatologice pot fi gratuite pentru unii pacienți, dar [...]
04:40
Aproape de principalele atracții turistice, precum Castelul lui Dracula – Bran, Cetatea Râșnov și orașul medieval Brașov, Poiana Brașov, denumită și Poiana Soarelui, este una dintre cele mai căutate destinații turistice din România fiind cea mai mare și mai luxoasă stațiune de munte din țara noastră, cu o lungime totală a domeniului schiabil de 24,5 [...]
Acum 24 ore
18:20
O nouă postare xenofobă a deputatului extremist AUR Dan Tanasă: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin"
Deputatul extremist de la AUR Dan Tanasă a postat pe Facebook un nou mesaj xenofob, îndreptat din nou împotriva livratorilor străini. Tanasă a publicat o fotografie cu soldați români sub care scrie: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin”. Postarea lui Tănasă a stârnit un [...]
17:30
Locuința din Făgăraș, în care au fost găsite cele două cadavre, nu era racordată la gaz și nici la curent
Un bărbat și o femeie, au fost găsiți morți, într-un bloc din municipiul Făgăraș. Cele două cadavre au fost descoperite de angajații unei firme solicitate să rezolve defecțiunea la rețeaua de apă din bloc. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului [...]
16:50
Decizie definitivă de arestare preventivă a adolescentului care a incendiat o mașină sub Tâmpa, în urma unei provocări de pe TikTok
Judecătorii braşoveni au respins contestaţia înaintată de adolescentul de 15 ani, arestat preventiv, după ce a vandalizat mai multe autoturisme, filmându-se în timp ce dă foc unuia, pentru a arăta prietenilor virtuali că a dat curs unei provocări pe rețeaua TikTok. Decizia este defintivă, potrivit news.ro. Un complet din cadrul Tribunalului pentru minori şi familie [...]
14:20
VIDEO Poliștiștii brașoveni, ample verificări în cartierul Noua: 100 de persoane legitimate și 90 de mașini trase pe dreapta
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, au continuat activitățile de control în parcurile și zonele de agrement din cartierul Noua, unde s-a urmărit, în special, relaționarea cu cetățenii și informarea acestora cu privire la metodele de înșelăciune frecvent întâlnite în această perioadă, atât în mediul online, cât și prin apeluri telefonice. [...]
14:10
VIDEO Controale ale polițiștilor în cartierul Noua: 100 de persoane legitimate și 90 de mașini, trase pe dreapta # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, au continuat activitățile de control în parcurile și zonele de agrement din cartierul Noua, unde s-a urmărit, în special, relaționarea cu cetățenii și informarea acestora cu privire la metodele de înșelăciune frecvent întâlnite în această perioadă, atât în mediul online, cât și prin apeluri telefonice. [...]
14:00
Controale de noapte ale polițiștilor la Brașov: Amendă de 30.000 de lei pentru o societate din Centrul Civic care nu folosea casa de marcat
Polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Brașov, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat o acțiune în municipiul Brașov, în zona Centrului Civic, la o unitate economică deschisă publicului pe timp de noapte. „Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale, generate de consumul de [...]
Ieri
13:40
Azi-noapte, în jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe strada Mihai Viteazu, din municipiu, la volanul căruia se afla un bărbat de 29 de ani, din comuna Șinca. „În cadrul controlului efectuat, pentru că au observat indicii specifice, polițiștii l-au testat pe bărbat pentru [...]
13:30
VIDEO Controale mixte în stațiunile turistice din județul Brașov, dar și în centrul orașului: 80 de societăți, verificate de polițiști/ Comisarii CJPC au dat amenzi în valoare de 30.000 de lei și au oprit de la comercializare 10 kilograme de carne
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat, sâmbătă, o acțiune amplă de control în județul Brașov, respectiv în stațiunile turistice montane și în zona centrală a municipiului Brașov. „Activitățile desfășurate au fost coordonate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și au reunit peste 50 de polițiști din cadrul structurilor de investigare [...]
13:10
DNSC avertizează: „O parolă simplă e ca o ușă lăsată întredeschisă pentru atacatori"/ Cum trebuie construite parolele sigure
Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra riscurilor generate de utilizarea unor parole simple, ușor de ghicit și recomandă adoptarea unor măsuri elementare de protecție digitală. „O parolă simplă e ca o ușă lăsată întredeschisă pentru atacatori. Folosește combinații unice de litere mari și mici, cifre și simboluri. Evită informațiile evidente precum data nașterii [...]
12:00
Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe, începe mâine, pe 23 februarie, și se va încheia pe 11 aprilie, cu o zi înainte ca ortodocșii să sărbătoarească Învierea Domnului. Postul este abținerea de la mâncare și băutură, nu simpla înlocuire de alimente, cu intenția de [...]
11:30
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat că se lucrează la modificarea sunetelor din mesajele Ro-Alert, astfel încât acestea să fie diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației. Sunetul actual RO-ALERT pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, acesta fiind standardizat la nivel internațional. Modificările vizează în special alte [...]
10:40
Pârtiile din Poiana Brașov au fost arhipline în ultimele zile de vacanță, iar micii schiori au primit bonus şi un strat generos de zăpadă proaspătă. Cu mic, cu mare, schiorii s-au aşezat la coadă la telecabină, telegondolă şi la teleschiuri. După o jumătate de oră de aşteptare au pornit spre pârtiile cu zăpadă de jumătate [...]
10:10
„Ana, ce zodie ești? Poți să-mi faci cartofi prăjiți?" Asistentul virtual al ANAF, asaltat de mesaje care nu au legătură cu domeniul fiscal
Circa 40% dintre mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal. Mesajele fără temă fiscală sunt variate și duc de la curiozități și glume, până la obscenități. În multe cazuri, ANAF vede identitatea persoanelor care trimit astfel de mesaje direct din conturile de SPV, [...]
09:40
Descoperire macabră la Făgăraș: Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-un apartament
Într-un bloc din municipiul Făgăraș au fost descoperite corpurile neînsuflețite a două persoane. Este vorba despre un bărbat și o femeie. Cele două cadavre au fost descoperite de angajații unei firme solicitate să rezolve defecțiunea la rețeaua de apă din bloc, scrie monitorfg.ro. ,,Ne-a anunțat președintele asociației de proprietari că la acel bloc există o [...]
09:10
Ce să nu faci niciodată când dezgheți parbrizul dimineața. Greșelile care îți pot distruge mașina
Când temperaturile scad sub zero în România, dezghețarea parbrizului devine un ritual grăbit al dimineților de iarnă. Totuși, unele gesturi aparent inofensive pot provoca fisuri în sticlă. Te poți alege cu defectarea sistemului de climatizare sau deteriorarea ștergătoarelor dacă dezgheți parbrizul în grabă. Diminețile geroase înseamnă, pentru mulți șoferi, minute bune pierdute lângă mașină, încercând să [...]
21 februarie 2026
18:00
Aproape 12.000 de intervenții ale polițiștilor în cazuri de violență domestică, într-o singură lună: În orașe, mai multe sesizări decât la sate
Poliția Română a transmis că numai în cursul lunii ianuarie polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de urgență semnalate în contextul violenței domestice. Dintre acestea, 5.998 au fost semnalate în orașe, iar 5.913 la sate. Potrivit datelor, numărul faptelor în contextul violenței domestice a scăzut cu 11,5% față de anul trecut. Au fost înregistrate 530 [...]
15:30
Noul episod de ninsori și viscol se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la noi avertizări severe. De săptămâna viitoare, vremea se încălzește, iar în vestul țării temperaturile vor urca până la 15 grade. Meteorologul ANM Robert Manta a spus, sâmbătă, la Digi24, că peste noapte ninsorile vor fi din [...]
13:50
O nouă metodă de înșelăciune face victime printre români: „Ancheta secretă" prin care oamenii sunt convinși de falşi poliţişti să-şi golească conturile bancare
O nouă metodă de înșelăciune a început să facă victime printre români. Sub pretextul unei „anchete secrete”, infractorii determină victimele să scoată bani din bancă şi să îi plaseze în bancomate pentru criptomonede. De cele mai multe ori, escrocii contactează victimele prin apeluri telefonice sau prin e-mail ori chiar pe rețelele de socializare. Pretind că [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal și au emis două ordine de protecție provizorii, pe numele a doi bărbați care au bătut un tânăr. „Polițiștii au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către un tânăr din comuna Homorod, cu privire la faptul că, în timp [...]
12:10
Bărbat fără permis și cu numere de înmatriculare false, reținut de polițiști, după ce a provocat un accident între Codlea și Vulcan
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, pe drumul dintre Codlea și Vulcan, în care ar fi fost implicate două mașini. „Față de sesizarea primită, polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că, un bărbat, de 31 de ani, din municipiul Codlea, [...]
11:50
94 de oameni salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore: Cele mai multe apeluri au fost primite de Salvamont Brașov
Reprezentanții Dispeceratului Naţional Salvamont au anunțat că un număr de 94 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 33 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie [...]
11:30
Nouă limitare a utilizării banilor cash, impusă de UE: Care este suma maximă pe care o poți folosi, începând din 2027
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin stabilirea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din regulamentul privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre, conform Mediafax. Decizia vine într-un context în care plățile digitale sunt tot mai folosite, iar autoritățile europene [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.