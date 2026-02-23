La furat… cu ghiozdanul: Un brașovean și-a făcut un obicei „prost”, până când a fost prins de polițiști. De data aceasta, a furat produse în valoare de 1.000 de lei

13:50

O nouă metodă de înșelăciune a început să facă victime printre români. Sub pretextul unei „anchete secrete”, infractorii determină victimele să scoată bani din bancă şi să îi plaseze în bancomate pentru criptomonede. De cele mai multe ori, escrocii contactează victimele prin apeluri telefonice sau prin e-mail ori chiar pe rețelele de socializare. Pretind că [...]